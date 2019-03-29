Отвратительное представление или жалкое зрелище?

Вчера в Уфе прошел пятый съезд «Собора русских в Башкортостане», на нем выбрали новое руководство общественной организации.Сегодня в здании Государственного концертного зала «Башкортостан» собрались почти три сотни делегатов со всей республики, чтобы принять участие в пятом съезде Собора русских. Медиакорсеть расскажет о том, как русские в Башкирии поменяли своего лидера.Мне повезло столкнуться на входе с Владимиром Самородовым, он возглавлял Собор русских в Башкирии с самого начала его создания в 1998 году до тех пор, пока его не не ликвидировали в 2008 году. Бывший министр спорта в бытность Муртазы Рахимова до сих пор выглядит молодцом, сказывается его тяжелоатлетическое прошлое.Именно он и сказал мне по секрету, что новым руководителем Собора русских станет Павел Качкаев, депутат Госдумы. Виктор Пчелинцев, мол, собрался в отставку. Если кто не знал, то Виктор Пчелинцев - как раз и возглавлял Собор русских аж с 2013 года, и до сих пор.Делегатов, а их прибыло 295 с 70-ти районов и городов Башкирии, встречали песнями и хороводом. В фойе развернулась выставка русских народных промыслов. Вижу глиняные фигурки и свистульки.Александр из Иглинского района рассказывает:- Сначала из пластилина учился делать, потом уж из глины. Белую глину в Тавтиманово беру.И засвистел под музыку, которую заиграли рядом два гармониста.Внимание привлекла девушка, которая вязала кружево. Сразу и не скажешь, что это она делает. Как выяснилось, кружевной воротник.- А сколько времени на одно изделие уходит?- Ну, я не опытная. За месяц, думаю, справлюсь, или за три недели.Ого, вот сколько надо с этим кружевом возиться.Но вот в фойе как-то все засуетились. Даже песню «Этот День Победы» на полуслове прервали. До начала съезда еще с полчаса. Оказывается, Виктор Пчелинцев вместе с Константином Толкачевым (спикером парламента) пожаловали. Их встречают большим караваем и горой чак-чака.Через некоторое время на съезд пришли глава администрации региона Александр Сидякин и руководитель исполкома «Единой России» Рустам Ахмадинуров. Они тоже попробовали угощение.За пять минут до начала примчался мэр Уфы Ульфат Мустафин, девушки в народных костюмах только выстроились, чтобы спеть песню и угостить его хлебом-солью, да не тут-то было.- А Сидякин пришел? – спросил мэр Уфы и, узнав, что он прибыл, поспешил к нему навстречу. И так и не попробовал угощения.Вскоре началось пусть юбилейное, но довольно скучное мероприятие. Некоторые делегаты уткнулись в смартфоны, не стал отставать от них и глава городской администрации.Ульфат Мустафин, впрочем, до конца сидеть не стал, примерно через полчаса ушел по-английски, видно, городские дела важные ждали. Как раз на середине доклада, который читал Виктор Пчелинцев.- Надо более прозрачно видеть процессы, происходящие в обществе, - в последний раз отчитывался за три предыдущих года Виктор Александрович.Примерно минут через 50 после начала съезда Виктор Пчелинцев предложил поднять статус федерального агентства по делам национальностей – до министерства.- Чтобы построить единую целостную национальную политику на территории всей России, - аргументировал он свое предложение.Чуть позже делегатам доложили, а кто собственно пришел на съезд. Как оказалось, весьма солидные люди. Из 323 делегатов - 106 педагогов, в том числе 39 директоров школ и образовательных центров, 39 бизнесменов, 15 священников, 98 человек с разными почетными званиями, а 19 – с орденами. Старше 51 года – 143, моложе 30-ти – 23.Примерно в 16.25 из президиума внезапно исчез Александр Сидякин. Его место очистили от бумаг, а ведущий собрание Пчелинцев стал посматривать в сторону входа.- Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров! – объяснил в микрофон причины небольшого ажиотажа чей-то поставленный голос.Радий Хабиров прочитал короткую речь, из которой следовало, что «единство народов в Башкирии – это заслуга предков, и это духовное наследие надо беречь». Он вручил правительственные награды, в том числе орден Салавата Юлаева – Виктору Пчелинцеву, и юбилейную медаль к 100-летию Башкирии – Владимиру Самородову, сказал еще несколько прочувствованных слов про уникальную дружбу народов и был вынужден откланяться.- Меня тут выгоняют, говорят, иначе будет воспринято как вмешательство госорганов в дела общественной организации, - объяснил он и попрощался.После ухода Радия Хабирова все снова пошло своим чередом. Выступали представители разных городов и районов. Запомнился Олег Данилин из Белебеевского района – своим голосом, чем-то похожим на голос известного диктора Левитана.Делегаты внесли поправки в Устав, приняли резолюцию и уже к пяти часам вечера перешли к выборам нового руководства. Сначала избрали президиум Собора, в список вошли пять человек: Павел Качкаев, Геннадий Букаев, Елена Родина, Евгений Семивеличенко и Михаил Чванов. Они удалились из зала, чтобы выбрать главного.А зал тем временем выбрал правление, всего 27 человек, в том числе и Пчелинцева. Вскоре появился Павел Качкаев, и председательствующий объявил, что его избрали новым руководителем Собора русских Башкортостана.- Теперь у Собора русских появятся крылья, - с пафосом сказал Виктор Пчелинцев, а Павел Рюрикович отшутился, мол, крылья – это к Семивеличенко, управляющему директору УМПО.Впрочем, больше слова новому лидеру Собора русских не дали, да и он не стал настаивать. В зале стали готовиться к концерту. Отец Никон, который также занимал место в президиуме, подошел к Павлу Качкаеву, и трижды его облобызал, как это и положено в русской традиции. Занавес.