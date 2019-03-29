Отвратительное представление или жалкое зрелище?

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Лучшие комментарии
Ну что, не ждали? А вот и ...

Умер Георгий Данелия. Прощайте ,Георгий Николаевич! Спасибо, что вы ...
  Рейтинг: +4  ketrin_2

Ради квартиры - готов и в ...

Вступить в едро на шестой год войны против Украины, это запредельно дл ...
  Рейтинг: +4  Виктор

Декоративный и преступный ...

Уважаемый Виктор Саныч !!! Идите на пенсию и не морочьте голову людям. ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Обыкновенный нацизм ...

Евгения Куцуева — это для меня динозавр, который сохранился до наших дней. ...
  27.04.2019   23587    2

Муртаза 2.0 и проблемы ...

17-18 апреля в Уфе состоялись Дни культуры Татарстана в Башкортостане, в ходе ...
  27.04.2019   23363    5

Главное — быть преданным ...

Первым в списке показателей эффективности губернаторов идет доверие к Путину. ...
  27.04.2019   38631    0

Виктор Шендерович: ...

История первого штрафа за оскорбление власти напомнила мне сюжет десятилетней ...
  27.04.2019   29111    0

Отвратительное ...

Вчера в Уфе прошел пятый съезд «Собора русских в Башкортостане», на нем выбрали ...
  26.04.2019   39386    108

Последние публикации
Обыкновенный нацизм ...

Евгения Куцуева — это для меня динозавр, который сохранился до наших дней. ...
  27.04.2019   18937    2

Муртаза 2.0 и проблемы ...

17-18 апреля в Уфе состоялись Дни культуры Татарстана в Башкортостане, в ходе ...
  27.04.2019   34770    5

Главное — быть преданным ...

Первым в списке показателей эффективности губернаторов идет доверие к Путину. ...
  27.04.2019   41437    0

Виктор Шендерович: ...

История первого штрафа за оскорбление власти напомнила мне сюжет десятилетней ...
  27.04.2019   15537    0

Отвратительное ...

Вчера в Уфе прошел пятый съезд «Собора русских в Башкортостане», на нем выбрали ...
  26.04.2019   32547    108

Декоративный и ...

Председатель исполкома региональной общественной организации «Собор русских ...
  25.04.2019   22744    52

Современно и самоиронично ...

Радий Хабиров сел на Железный трон как из «Игры Престолов». Врио главы Башкирии ...
  25.04.2019   24341    51

Ненормированный ...

В Башкортостане вступил в силу закон "О муниципальной службе в Республике ...
  25.04.2019   18028    26

Толкачевская отписка ко ...

Толкачев отклонил законодательную инициативу фракции КПРФ о внеочередном ...
  24.04.2019   32459    22

Написали ***ню, а ...

Сити-менеджер Уфы нецензурно отозвался о спичрайтерах. Сити-менеджер Уфы Ульфат ...
  24.04.2019   39859    9

Читаемое за месяц
Власть — просто один из ...

Кейс Михаила Абызова обсуждается сегодня со многих сторон — и, конечно, он ...
  29.03.2019   11402    45

Чем ближе к очередным ...

Чем ближе к очередным выборам, тем острее становятся дискуссии о том, как вести ...
  29.03.2019   14716    22

Медаль за фальсификации ...

Организовывать выборы главы Башкирии, которые пройдут в сентябре, будет ...
  29.03.2019   20481    24

«Конгресс башкирского ...

Общественная организация «Конгресс башкирского народа», активисты которой в ...
  29.03.2019   33836    31

Бесполезный СПЧ с ...

Приезд в Уфу членов Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества ...
  29.03.2019   42256    189



Отвратительное представление или жалкое зрелище?

  • Опубликовано: mkset.ru | 26.04.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 23169 | Комментарии: 108
Оценили
1


Вчера в Уфе прошел пятый съезд «Собора русских в Башкортостане», на нем выбрали новое руководство общественной организации.

Отвратительное представление или жалкое зрелище?


Сегодня в здании Государственного концертного зала «Башкортостан» собрались почти три сотни делегатов со всей республики, чтобы принять участие в пятом съезде Собора русских. Медиакорсеть расскажет о том, как русские в Башкирии поменяли своего лидера.

Отвратительное представление или жалкое зрелище?


Мне повезло столкнуться на входе с Владимиром Самородовым, он возглавлял Собор русских в Башкирии с самого начала его создания в 1998 году до тех пор, пока его не не ликвидировали в 2008 году. Бывший министр спорта в бытность Муртазы Рахимова до сих пор выглядит молодцом, сказывается его тяжелоатлетическое прошлое.

Именно он и сказал мне по секрету, что новым руководителем Собора русских станет Павел Качкаев, депутат Госдумы. Виктор Пчелинцев, мол, собрался в отставку. Если кто не знал, то Виктор Пчелинцев - как раз и возглавлял Собор русских аж с 2013 года, и до сих пор.

Отвратительное представление или жалкое зрелище?


Делегатов, а их прибыло 295 с 70-ти районов и городов Башкирии, встречали песнями и хороводом. В фойе развернулась выставка русских народных промыслов. Вижу глиняные фигурки и свистульки.



Александр из Иглинского района рассказывает:

- Сначала из пластилина учился делать, потом уж из глины. Белую глину в Тавтиманово беру.

И засвистел под музыку, которую заиграли рядом два гармониста.

Внимание привлекла девушка, которая вязала кружево. Сразу и не скажешь, что это она делает. Как выяснилось, кружевной воротник.



- А сколько времени на одно изделие уходит?

- Ну, я не опытная. За месяц, думаю, справлюсь, или за три недели.

Ого, вот сколько надо с этим кружевом возиться.

Но вот в фойе как-то все засуетились. Даже песню «Этот День Победы» на полуслове прервали. До начала съезда еще с полчаса. Оказывается, Виктор Пчелинцев вместе с Константином Толкачевым (спикером парламента) пожаловали. Их встречают большим караваем и горой чак-чака.

Через некоторое время на съезд пришли глава администрации региона Александр Сидякин и руководитель исполкома «Единой России» Рустам Ахмадинуров. Они тоже попробовали угощение.

Отвратительное представление или жалкое зрелище?


За пять минут до начала примчался мэр Уфы Ульфат Мустафин, девушки в народных костюмах только выстроились, чтобы спеть песню и угостить его хлебом-солью, да не тут-то было.

- А Сидякин пришел? – спросил мэр Уфы и, узнав, что он прибыл, поспешил к нему навстречу. И так и не попробовал угощения.

Отвратительное представление или жалкое зрелище?


Вскоре началось пусть юбилейное, но довольно скучное мероприятие. Некоторые делегаты уткнулись в смартфоны, не стал отставать от них и глава городской администрации.



Ульфат Мустафин, впрочем, до конца сидеть не стал, примерно через полчаса ушел по-английски, видно, городские дела важные ждали. Как раз на середине доклада, который читал Виктор Пчелинцев.

- Надо более прозрачно видеть процессы, происходящие в обществе, - в последний раз отчитывался за три предыдущих года Виктор Александрович.

Примерно минут через 50 после начала съезда Виктор Пчелинцев предложил поднять статус федерального агентства по делам национальностей – до министерства.

- Чтобы построить единую целостную национальную политику на территории всей России, - аргументировал он свое предложение.

Отвратительное представление или жалкое зрелище?


Чуть позже делегатам доложили, а кто собственно пришел на съезд. Как оказалось, весьма солидные люди. Из 323 делегатов - 106 педагогов, в том числе 39 директоров школ и образовательных центров, 39 бизнесменов, 15 священников, 98 человек с разными почетными званиями, а 19 – с орденами. Старше 51 года – 143, моложе 30-ти – 23.

Примерно в 16.25 из президиума внезапно исчез Александр Сидякин. Его место очистили от бумаг, а ведущий собрание Пчелинцев стал посматривать в сторону входа.

Отвратительное представление или жалкое зрелище?


- Врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров! – объяснил в микрофон причины небольшого ажиотажа чей-то поставленный голос.

Радий Хабиров прочитал короткую речь, из которой следовало, что «единство народов в Башкирии – это заслуга предков, и это духовное наследие надо беречь». Он вручил правительственные награды, в том числе орден Салавата Юлаева – Виктору Пчелинцеву, и юбилейную медаль к 100-летию Башкирии – Владимиру Самородову, сказал еще несколько прочувствованных слов про уникальную дружбу народов и был вынужден откланяться.

Отвратительное представление или жалкое зрелище?


- Меня тут выгоняют, говорят, иначе будет воспринято как вмешательство госорганов в дела общественной организации, - объяснил он и попрощался.

После ухода Радия Хабирова все снова пошло своим чередом. Выступали представители разных городов и районов. Запомнился Олег Данилин из Белебеевского района – своим голосом, чем-то похожим на голос известного диктора Левитана.

Отвратительное представление или жалкое зрелище?


Делегаты внесли поправки в Устав, приняли резолюцию и уже к пяти часам вечера перешли к выборам нового руководства. Сначала избрали президиум Собора, в список вошли пять человек: Павел Качкаев, Геннадий Букаев, Елена Родина, Евгений Семивеличенко и Михаил Чванов. Они удалились из зала, чтобы выбрать главного.

А зал тем временем выбрал правление, всего 27 человек, в том числе и Пчелинцева. Вскоре появился Павел Качкаев, и председательствующий объявил, что его избрали новым руководителем Собора русских Башкортостана.

- Теперь у Собора русских появятся крылья, - с пафосом сказал Виктор Пчелинцев, а Павел Рюрикович отшутился, мол, крылья – это к Семивеличенко, управляющему директору УМПО.

Впрочем, больше слова новому лидеру Собора русских не дали, да и он не стал настаивать. В зале стали готовиться к концерту. Отец Никон, который также занимал место в президиуме, подошел к Павлу Качкаеву, и трижды его облобызал, как это и положено в русской традиции. Занавес.

Разиф Абдуллин, МКС
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 5 6 Далее »

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 26.04.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вы спрашиваете за что Русских не любят?
Так вот именно за такие балаганы и не любят!



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 26.04.2019, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Граждане миряне, все ли вы с х....ми?
Али кто молился аж х..й отвалился!
Бабулька хвать, а х..я дедова то и нет!
- Батюшка батюшка , это мой!
- Молчи бабка - ты с плиз...дой!



Оценили
2

  • Изображение
  • Наблюдатель
  •  
  • 3 | 26.04.2019, 09:46 | Автор: Виктор
    Публикации: 165 | Комментарии: 1764 | Рейтинг: +486,3
Так этот праздник и шайка-лейка управляемых под вчк ходит?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 26.04.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Среди руководства чувашин,мордвин,украинец,удмурт и еврейка. где русские?



Оценили
10

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 26.04.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Среди руководства-чуваш,мордвин,украинец,удмурт и еврейка. А где русские?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 26.04.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ба! знакомые всё лица! Дочь, Софья Павловна! срамница! Бесстыдница! где! с кем! Ни дать ни взять!!!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 7 | 26.04.2019, 09:53 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37302 | Рейтинг: +5564,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Пенсия в 180 000 рублей в месяц. Как ее получить?
Итак, для того чтобы к 65 годам гарантировать себе пенсию по старости как минимум в сумме 180 000 рублей в месяц, Вам необходимо выполнить всего три пункта, которые, как я уже говорил выше, понравятся не всем, а именно:

• не менее 7 (семи) лет прожить, а лучше ещё и проработать в Дании;

• добровольно отказаться от гражданства Российской Федерации;

• подать документы на получение подданства королевства Дании и в итоге стать поданным этой страны.

Таким образом, став подданным Дании, Вы сможете, при достижении 65 лет, рассчитывать на получение пенсии по старости в размере как минимум 2 800 долларов США ежемесячно, что составляет около 180 000 рублей.
Других способов, как заработать себе достойную пенсию по старости, в нашей стране НЕТ. Разумеется, это звучит не патриотично, но, к сожалению, это правда.

'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 26.04.2019, 09:55 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37302 | Рейтинг: +5564,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Или быть близким другом нашего предводителя?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 26.04.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.04.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вы спрашиваете за что русских не любят?

------------------------

Ну зачем так обобщать. Сей, как ты выразился, "балаган" - это всего лишь
бутафорская общественная организация, по задумке созданная защищать
права русских. Защищать... От кого? При социализме такого не было.

Нужен классовый подход, а не этнический. Башкир, татарин, русский -
если они простые работяги - одинаково унижены условиями выживания.



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 26.04.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 26.04.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Среди руководства чувашин,мордвин,украинец,удмурт и еврейка. где русские?
++++++++++++++++++++++

Они и есть настоящие русские. Чем ты не доволен, чего тебе не хватает?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 26.04.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.04.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.04.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вы спрашиваете за что русских не любят?

------------------------

Ну зачем так обобщать. Сей, как ты выразился, "балаган" - это всего лишь
бутафорская общественная организация, по задумке созданная защищать
права русских. Защищать... От кого?
+++++++++++++++

От их самих...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 26.04.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 26.04.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 26.04.2019, 08:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вы спрашиваете за что русских не любят?

------------------------

Ну зачем так обобщать. Сей, как ты выразился, "балаган" - это всего лишь
бутафорская общественная организация, по задумке созданная защищать
права русских. Защищать... От кого? При социализме такого не было.

Нужен классовый подход, а не этнический.
________________________________

Был уже классовый подход, под этническим руководством русских. Развалился под требованиями русских не кормить дармоедов-нацменов.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 13 | 26.04.2019, 10:48 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3524 | Рейтинг: -287,5
Сегодня русских обсираем штоле ?



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 26.04.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 26.04.2019, 10:48 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3520 | Рейтинг: -287,3
Сегодня русских обсираем штоле ?
-------------------------------

Зачем усугублять того, что есть?



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 15 | 26.04.2019, 10:59 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12308 | Рейтинг: -1896,3
13 | 26.04.2019, 10:48 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3520 | Рейтинг: -287,3

Сегодня русских обсираем штоле ?
____________________________________________
А им что кинут, то и будут жрать.
Сегодня эту тему им кинули, пусть волосья друг другу вырывают. Виртуально, естественно.



Оценили
3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 26.04.2019, 11:15 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3524 | Рейтинг: -287,5
Обмелчал нынче русский человек: пряники, кружева, свистульки....

А где ракеты, самолёты, танки, корабли ?



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 26.04.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Русских не любят? Ты с бодуна, что ли? Или башку тебе отбили? Я-башкир, отказался от вас и отныне буду считать себя русским. Хуже ***никого не найдёшь. Это вас не любят, помни об этом, не забывай, старый маразматик.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 26.04.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 26.04.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
...
Был уже классовый подход, под этническим руководством русских. Развалился под требованиями русских не кормить дармоедов-нацменов.

-----------------

Русские не руководили при социализме. Скажу больше: был даже негласный запрет на подчёркивание русскости, дабы не ущемлять национальное самосознание т.н. малочисленных народов. Тот баланс в межнацотношениях
вполне хорошо работал. На ударных стройках нам с тобой и в голову не приходило делиться по этническому признаку: ты крутил теодолит, я стоял с
линейкой. И тому подобное.

А "не кормить" окраины СССР - этот иезуитский клич был брошен "демократами"-перестроечниками. Нас с тобой там "не стояло". А теперь... "Всё уже украдено до нас".



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 26.04.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Москва считает не классовый метод хорошим, а кассовый типа Башнефти



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 26.04.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 26.04.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

4 | 26.04.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Среди руководства чувашин,мордвин,украинец,удмурт и еврейка. где русские?
++++++++++++++++++++++

Они и есть настоящие русские. Чем ты не доволен, чего тебе не хватает?
__________________________________________________-
Это сказал киргизо нагаец казахо угрофин, называющий себя батыроатлантом?



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 5 6 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com