Муртаза 2.0 и проблемы татар Башкирии

17-18 апреля в Уфе состоялись Дни культуры Татарстана в Башкортостане, в ходе которых некоторые вещи обсуждались за закрытыми дверьми. Однако можно смело утверждать, что о результатах этих переговоров —​ или их отсутствии —​ мы узнаем в самые ближайшие недели.Двухдневная программа включала в себя встречу с татарской общественностью, два концерта, открытие памятника Габдулле Тукаю, деловую часть (бизнес-форум, подписание договоров о сотрудничестве между республиками и вузами Казани и Уфы).Первый день проходил в здании ГКЗ "Башкортостан" (бывшем доме культуры "Нефтяник"), где состоялась встреча президента Татарстана с представителями татар Башкортостана. Отмечу, что почему-то в афише перед зданием концертного зала было написано не "Дни культуры Республики Татарстан в Республике Башкортостан", а "Концерт деятелей искусств Республики Татарстан". Вопрос, почему министерство культуры РТ, отвечавшее с татарстанской стороны за организацию этих мероприятий, повело себя таким странным образом, остается открытым. Такое ощущение, что всё "ради галочки", чтобы "никто не заметил". Получается, что таким образом татарстанское ведомство собственноручно нивелировало роль проводимого мероприятия, которое, напомню, в последний раз состоялось 31 год назад. Ну, где, в конце концов, заштатный концерт деятелей культуры Татарстана и где дни Республикики Татарстан в Башкортостане?! Как говорят в Одессе, "это две большие разницы".Вообще, слабое информационное сопровождение и весьма странный график некоторых мероприятий — вот что было одной из отличительных черт в организации "Дней Татарстана в Башкортостане". О многих мероприятиях, связанных с Днями РТ, но не включенных в официальную программу, не знали даже члены татарских общественных организаций РБ.Обратил на себя внимание и тот факт, что на встрече с представителями татар Башкортостана присутствовал только Рустам Минниханов, компанию которому с башкортостанской стороны составили председатель Госсобрания Константин Толкачев и глава администрации главы Башкортостана Александр Сидякин. Радия Хабирова, который значился в программе мероприятия, не было. Прошла информация, что он якобы находится с неотложными делами в Москве, но буквально через полчаса уже на концерте, состоявшемся в том же здании, врио главы Башкортостана неожиданно появился. Причина, по которой Радий Хабиров решил не присутствовать на встрече, может объясняться только одним — нежеланием выслушивать возможных ходоков с их прошениями решить те или иные проблемы, стоящие перед татарами РБ ("ничего не слышал, ничего не видел, значит, этого и не было"). Несмотря на то, что списки присутствующих тщательно сверялись администрацией главы Башкортостана и эксцессы были исключены, боязнь неожиданных выступлений, видимо, была сильнее.Выступающх на этом протокольном мероприятии было трое. Причем, содержательным было только первое выступление — доктора филологических наук Касыйма Юсупова, который в весьма дипломатичной форме еще раз напомнил об основных национальных проблемах татар Башкортостана: нерешенности статуса татарского языка, отсутствии современных татарских школ и гимназий и т.д. Он напомнил о том, что министерство образования РБ недавно заявило о планах по открытию 12 современных башкирских полилингвальных гимназий в городах и районах республики и, по словам выступающего, было бы справедливо вместе с ними открыть аналогичные татарские полилингвальные гимназии (отметим при этом, что татар в Башкортостане больше, чем самих башкир, и при этом открытие башкирских полилингвальных гимназий предусмотрено в татарской части республики).Как отметил Касыйм Юсупов, "Казань смотрит на Башкортостан как на обычный регион, хотя именно в Татарстане и Башкортостане проживает больше половины всех представителей татарского народа". Овациями был встречен призыв к властям Башкортостана не вмешиваться в предстоящую в 2020 году перепись населения и дать людям самим свободно определить свою национальность. Также было предложено открыть, наконец, в Башкортостане долгожданный филиал Всемирного когресса татар, что также вызвало бурную овацию всего зала. Рустам Минниханов поддержал это предложение.Два следующих спикера — певцы Зифа Нагаева и Идрис Газиев — в полной мере соответствуя представлениям об актерах как природных конформистах или, проще говоря, "флюгерах", превратили данное им время в собственный бенефис, и их изрядное словоблудие постоянно перебивалось выкриками из зала и перехлопываниями, что с красноречивой улыбкой на лице заметил и сидящий в президиуме Рустам Минниханов.В ответном коротком спиче президент РТ призвал татар авансом поддержать Радия Хабирова на предстоящих выборах. "Радия Фаритовича мы безусловно поддержим, а он, надеюсь, нас поддержит. И, думаю, мы еще вновь приедем после выборов". Для тех, кто умеет читать между строк, посыл вполне понятен — татары готовы поддержать Радия Хабирова на предстоящих выборах, но в ответ на взаимную помощь со стороны самого врио.На самом концерте, состоявшемся сразу после этого, Радий Хабиров появился и отметился очень странным выступлением. "В Башкортостане проживает около 1 миллиона представителей татарской диаспоры, и это вторая по численности после Татарстана группа татар", — сказал он. Добавив, что татары Башкортостана чувствуют себя прекрасно и для них созданы все условия для их национальнго развития. После слов о диаспоре по залу прошел недовольный гул, ведь именно постоянное тыкание на то, что татары — не коренной народ, а всего лишь диаспора (хотя этот термин, как правило, применяется по отношению к мигрантам, недавно прибывшим на конкретную территорию), являлось одним из обоснований того, что татарское население не может претендовать на равноправный политический статус, в том числе, и в вопросе о языке в республике Башкортостан. Разумеется, слово "диаспора" в этом случае — это не случайный самоговор, а намеренный посыл спичрайтеров врио (а говорил он эти слова по бумажке, так что случайная и неудачная импровизация исключена).Концерт закончился песней уроженца Башкортостана, известного татарского певца Салавата Фатхетдинова "Мин яратам сине, Татарстан" ("Я люблю тебя, Татарстан"). Эта песня считается неофициальным гимном Татарстана, и при её исполнении весь зал встал как один, а слова пытался повторять каждый из присутствующих. Зрелище было весьма духоподъемное и являлось ярким свидетельством того, что татары Башкортостана осознают свою духовную связь с Казанью. А возведенная по реке Ик граница между двумя республиками — это не более чем линия на карте для живущих по эту и по другую сторону реки.На следующий день, утром 18 апреля, был открыт памятник Габдулле Тукаю. Из минусов: время торжественного открытия было выбрано крайне неудачно, народу пришло немало. По моим подсчетам, около 800 человек, хотя никакой рекламы этого события, в принципе, не было. Из плюсов: скульптор внимательно отнесся к критике и поэтому изменил памятник, и итоговый результат серьезно отличается от первоначального эскиза. Возведение памятника вопреки распускавшимся недостоверным слухам о якобы участии государства было осуществлено при спонсорской поддержке известного в Уфе бизнесмена и депутата уфимского горсовета Артура Хазигалеева.Далее состоялись разного рода ритуальные мероприятия вроде подписания договоров о сотрудничестве между вузами двух республик и между самими республиками. Нелишне будет добавить, что прежние соглашения между Татарстаном и Башкортостаном, заключенные в начале 90-х и в начале правления Рустэма Хамитова, так и остались на бумаге.А теперь о самом важном. Понятно, что решение о поездке Рустама Минниханова не ограничивалось лишь переговорами между Уфой и Казанью и, как минимум, получило отмашку из федерального центра, который плотно контролирует подобные вещи. И единственная причина, по которой это могло случиться — это необходимость поддержки Радия Хабирова на предстоящих выборах. И Татарстан здесь может определенным образом повлиять на умонастроения татарских избирателей западной части республики.Конечно, всегда можно пойти по пути наименьшего сопротивления и тупо "нарисовать" голоса поддержки и полностью опереться на башкирский юго-восток республики, имея свои гарантированные 20% поддержки электората. Такое решение врио и подсказывает часть окружения. И эти околокультурные скандалы накануне приезда Минниханова, да и неудачный спич о татарах как о "диаспоре" — всё из этой серии. Но надо помнить, что Радий Хабиров прислан в республику федеральным центром, а для последнего очень важна легитимность главы региона, т.к. только она способна удерживать стабильное политическое положение.Тем не менее, отмашка федерального центра еще не означает, что Рустам Минниханов не может или не должен отстаивать интересы 1,3 млн татар РБ. Это его прямая обязанность как президента республики Татарстан, ведь 14-я статья Конституции Татарстана прямо гласит, что республика должна оказывать поддержку татарам, живущим за пределами ее границ. Нынешняя политическая система Российской Федерации такова, что она оставляет определенное пространство для маневров внутри ее, при условии сохранения к ней внешней лояльности. И власти Татарстана не только могут, а просто обязаны воспользоваться этим обстоятельством.И проведение дней культуры, и памятник Габдулле Тукаю — это несомненный плюс, и татары Башкортостана почувствовали себя не просто населением, а группой, с запросами которой считаются. Но этого явно недостаточно. Согласитесь, один памятник Тукаю стоимостью 8 млн руб., да еще поставленный на частные татарские деньги, никак не стоит голосов 1,3 млн уфимских татар.Договорились ли о чем-либо существенном руководители двух республик, пока неизвестно. Но это пока. Реальность проявит себя уже в ближайшее время. Если ни о чем конкретном договориться так и не удалось, то считать "Дни культуры Республики Татарстан в Башкорстостане" удачной и плодотворной поездкой нельзя. На деле это будет означать лишь удачный PR-ход со стороны администрации врио Башкортостана, чтобы, воспользовавшись доверчивостью Рустама Минниханова, привлечь к себе голоса татарских избирателей на предстоящих выборах главы РБ.Одним лишь словам и обещаниям в этом случае верить нельзя, т.к. прежняя история взаимоотношений РБ и РТ показывает, что в Уфе не очень-то умеют держать не только кулуарные, но и публичные обещания. Эти обещания не соблюдались, когда Минтимер Шаймиев и Муртаза Рахимов создавали партию "Отечество — Вся Россия", эти же обещания не выполнялись и в 2003 году, когда Татарстан самолично самоустранился от помощи оппозиционным кандидатам в президенты Башкортостана, надеясь на ответные шаги со стороны уфимского Белого Дома.Если Рустам Минниханов позволит, вот так просто себя использовав, в очередной раз кинуть уфимских татар, то это неизбежно не только низведет на нет авторитет самого президента РТ, но и уничтожит авторитет всей татарской этнонации. Это покажет, что второй по численности народ в России (и в Башкортостане тоже) можно легко обмануть, купив его лояльность на "бусы" (концерты и один памятник). Оказывать поддержку властям Башкортостана никак нельзя, если не будут выполнены следующие условия:а) проведение Форума татарских общественных организаций РБ, где татары республики смогут легитимно предьявить свои требования от имени татарского населения;б) Врио Башкортостана Радий Хабиров должен дать публичные персональные обещания учесть эти конкретно обозначенные интересы татар.Конечно, внутри республики достаточно и тех, для кого татар как политического субъекта, интересы которого должны соблюдаться соответственно, не существует в принципе. Назовем эту группу условными "реваншистами", за которыми, как неоднократно показывали многие события, стоит небезызвестный "благотворительный" фонд. И сам Радий Хабиров, как человек, сделавший себе карьеру при первом президенте Башкортостана, представляется ими как та фигура, которая сможет реализовать их требования и интересы. И любые упоминания об интересах татар Башкортостана эта группа рассматривает как покушение на свои политические интересы. Для них сам приезд татарстанской делегации — это уже некое одолжение со стороны Уфы, за которое татары должны кланяться в ноги и тихо молчать в углу. Только в таком ключе можно понимать довольно истеричную реакцию известного в Башкортостане информационного издания на саму возможность таких переговоров между двумя главами регионов. По их мнению, упоминание об интересах татар Башкортостана — это давление на врио Башкортостана. Не забыли они попутно в очередной раз пнуть и частный (заметим, не государственный!) музыкальный телеканал "Туган тел" за отказ от бесплатного продвижения башкирской культуры (что само по себе звучит абсурдно — кто платит, тот и заказывает музыку). Это наглядно говорит о том, что небезызвестный благотворительный фонд, руководствуясь принципом "кто громче всех кричит, держи вора", сам пытается обвинить татар и Татарстан в оказании давления на Радия Хабирова. Такое давление от них и близких к ним политических акторов на фоне подготовки к выборам главы республики в ближайшие месяцы будет только нарастать.Призыв Рустама Минниханова поддержать Радия Хабирова останется лишь призывом, да забудется достаточно быстро, тем более, до выборов еще целых пять месяцев. Татары Башкортостана уже неоднократно научены горьким опытом громких обещаний, в результате которых они получали пшик. Теперь же мяч на стороне Радия Хабирова: пойдет ли он по пути Муртазы Рахимова, попытавшись в очередной раз обмануть уфимских татар, или попытается всё же переломить ситуацию и, как он выразился, "Без бергә яхшырак булдырабыз" — покажут уже ближайшие недели.Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в рубрике "Мнения", не совпадает с позицией редакции.