Обыкновенный нацизм Габбасова

Евгения Куцуева — это для меня динозавр, который сохранился до наших дней. Прочитал ее пост, где она возмущается, что видите ли, при ней башкиры разговаривали на своем родном языке и даже не соизволили перейти на русский язык.Мадам Куцуева, сегодня на дворе 2019 год, а не прошлый век. Это в 80-х и 90-х годах прошлого века еще могли сказать на улице не русскому человеку, который разговаривает на своем родном языке в присутствии тех, кто не понимает, чтобы он перешел на русский. В Уфе бывали случаи, что людей выкидывали с автобусов и трамваев за разговоры на башкирском или татарском.Сегодня в Республике Башкортостан (государстве) башкирский язык является государственным, и никто не смеет другим запрещать или указывать на то, что люди между собой, я повторяю, между собой, разговаривают на своем родном языке!У Куцуевой мозг поражен великодержавным шовинизмом, которым, к сожалению, страдают некоторые люди. Но вдвойне страшно, когда этой болезнью страдают люди, наделенные властью!***В связи с новым законом, запрещающим ругать власть, а также с первым осужденным по этому закону, хочу написать статью о «чудесном» человеке, бывшем министре образования Гульназ Шафиковой. Статья о том, как она в свое время уничтожала башкирский язык. Статья не ругает и не оскорбляет Гульназ Шафикову, наоборот она благодарит.Надеюсь, что вы Гульназ Радмиловна будете с удовольствием читать эту статью и получать наслаждение.Так вот, эта «чудесная» и «сказочно умная» дама за время своего правления поддерживала оптимизацию башкирких школ и детских садов. Именно она руководила сокращением башкирских учителей и других башкирских кадров.Именно она причастна к тому, что сократились в ВУЗах места для обучения филологов и будущих учителей башкирского языка.Именно она своей «мудростью» чуть не уничтожила слаженное десятилетиями обучение в знаменитой гимназии имени Рами Гарипова.Именно при ней в башкирские гимназии начали поступать дети родителей не башкир, которые требовали для своих детей обучение в башкирской гимназии без башкирского языка.После того, как началось давление на государственные языки национальных республик, министр образования Татарстана Энгель Фаттахов до конца отстаивал татарский государственный язык, наша же «мудрая» Гульназ не проронила ни слова в защиту башкирского государственного.Мало того, наша «находчивая» и «креативная» Гульназ Радмиловна сделала все возможное, чтобы учителя башкирского языка не смогли приехать на митинг в защиту башкирского языка, состоявшегося 16 сентября 2017 года. В тот субботний день она издала Указ, по которому именно учителя башкирского языка должны были собираться в школах на «Единый методический день».Именно при ее «мудром» правлении, многие башкирские учебники не получили аттестацию в Министерстве образования России.И много, много «прекрасного» сделала эта мадам, чтобы наш башкирский язык становился ненужным в своей республике.Видать именно поэтому ее встречали протестами и одиночными пикетами сотрудники Института развития образования, не желая видеть ее своим новым руководителем.Спасибо вам Гульназ Шафикова, что вы своими действиями и бездействиями в отношении башкирского языка, смогли объединить всех его защитников!Мы знаем, что вы выполняли указы своих шефов и тех, кто вас поставил на этот пост, но это вас ни сколько не оправдывает.У башкирского народа память хорошая и мы ничего не забыли!