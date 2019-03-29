Главное — быть преданным ему лично, а народу и так сойдет

Первым в списке показателей эффективности губернаторов идет доверие к Путину. На официальном портале правовой информации опубликовали указ об оценке эффективности работы руководителей регионов, подписанный Путиным. Документ содержит перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность губернаторской работы. Первым пунктом в нем идет уровень доверия к власти и лично к президенту.Помимо этого, в списке упомянуты производительность труда, уровень зарплат, качество окружающей среды и дорог, а также естественный прирост населения. Всего в перечне оказалось 15 пунктов.До 1 июня в Администрации президента должны представить методику расчета показателей, а затем ежегодно отчитываться по их значениям. Указ вступает в силу со дня подписания.