Виктор Шендерович: Эффект Стрейзанд и необучаемые долбо…

История первого штрафа за оскорбление власти напомнила мне сюжет десятилетней давности. Я уже рассказывал о нем, но не грех и повторить....Летом 2008-го года, в программе «Плавленый сырок» на радио «Эхо Москвы», я назвал депутата Государственной думы пяти созывов Абельцева «животным йеху», с прямой ссылкой на Джонатана Свифта. Депутат пяти созывов пошел навстречу самым смелым моим мечтам и подал в суд.Позвонила судья Васюченко, попросила подъехать, расписаться за повестку.— Диктуйте адрес, — покорно сказал я.— Записывайте, — сказала она. — Зоологическая улица…Бог не фраер.Наутро про животное и Зоологическую улицу радостно сообщили десятки СМИ.Абельцеву этого показалось мало. Изо дня в день он и его адвокаты вколачивали цитату в голову общественности и достигли на этом исковом поприще огромных успехов: «животное Абельцев» вошло в присказку. И когда весной 2009-го злобнючий депутат снова взялся за свое, СМИ даже не потребовалось фамилии, написали просто: «Опознан человек, кидавшийся яйцами в правозащитников — это был йеху».Бедный Абельцев — никто не предупредил его об опасности!Английской королеве повезло больше.Эту историю мне рассказал Роджер Лоу, автор английских «Кукол».В одном из выпусков программы «Spitting image» кукла, похожая на видного представителя королевской фамилии, лежала в кровати, а между кукольных ног, на радость публике, струилась связка жирных сосисок (родственник Ее Величества засветился на половых излишествах).Королева вызвала королевского прокурора и сообщила ему о своем решении подать на программу в суд.Прокурор ей отсоветовал. Он сказал:— Ваше Величество! Они придут в суд с сосисками.Королева подумала — и решила не возбуждаться.Умная женщина.А депутат Абельцев — животное.А президент Путин — ну, вы поняли…