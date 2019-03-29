Виктор Шендерович: Эффект Стрейзанд и необучаемые долбо…

...Летом 2008-го года, в программе «Плавленый сырок» на радио «Эхо Москвы», я назвал депутата Государственной думы пяти созывов Абельцева «животным йеху», с прямой ссылкой на Джонатана Свифта. Депутат пяти созывов пошел навстречу самым смелым моим мечтам и подал в суд.
Позвонила судья Васюченко, попросила подъехать, расписаться за повестку.
— Диктуйте адрес, — покорно сказал я.
— Записывайте, — сказала она. — Зоологическая улица…
Бог не фраер.
Наутро про животное и Зоологическую улицу радостно сообщили десятки СМИ.
Абельцеву этого показалось мало. Изо дня в день он и его адвокаты вколачивали цитату в голову общественности и достигли на этом исковом поприще огромных успехов: «животное Абельцев» вошло в присказку. И когда весной 2009-го злобнючий депутат снова взялся за свое, СМИ даже не потребовалось фамилии, написали просто: «Опознан человек, кидавшийся яйцами в правозащитников — это был йеху».
Бедный Абельцев — никто не предупредил его об опасности!
Английской королеве повезло больше.
Эту историю мне рассказал Роджер Лоу, автор английских «Кукол».
В одном из выпусков программы «Spitting image» кукла, похожая на видного представителя королевской фамилии, лежала в кровати, а между кукольных ног, на радость публике, струилась связка жирных сосисок (родственник Ее Величества засветился на половых излишествах).
Королева вызвала королевского прокурора и сообщила ему о своем решении подать на программу в суд.
Прокурор ей отсоветовал. Он сказал:
— Ваше Величество! Они придут в суд с сосисками.
Королева подумала — и решила не возбуждаться.
Умная женщина.
А депутат Абельцев — животное.
А президент Путин — ну, вы поняли…
Виктор Шендерович, Эхо Москвы
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