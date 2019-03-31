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Бизнес кошмарят, а инвесторов не прибавляется

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В Башкирии в прошлом году увеличилось количество жалоб от предпринимателей на действия контрольно-надзорных, правоохранительных и судебных органов, сообщил сегодня в своем отчете за 2018 год перед депутатами Курултая уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Рафаиль Габдуллин.

Бизнес кошмарят, а инвесторов не прибавляется


С жалобами на действия судов и силовиков связано каждое пятое обращение, сообщил бизнес-омбудсмен. Ранее в статистике доминировали жалобы на невозможность решить с чиновниками земельные и имущественные вопросы, следовало из доклада.

При том, что количество плановых проверок надзорные и контролирующие органы снижают, число внеплановых проверок растет — в настоящее время на их долю приходится больше половины проверок, сообщил Рафаиль Гибадуллин.

Условия для ведения бизнеса в регионе он охарактеризовал как «по-прежнему сложные».

«Постоянные изменения в законодательстве, нестабильность экономики, санкции, падение уровня жизни, рост налоговых издержек, тарифов, акцизов, мусорная реформа, блокировка счетов в разы увеличивают предпринимательские риски и серьезно влияют на настроение бизнесменов, вынуждая их прекращать свою деятельность или уходить в тень»,— сообщил бизнес-омбудсмен. Ход экономических преобразований в стране и в регионе, добавил он, бизнес оценивает «без оптимизма».

В прошлом году к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Башкирии поступило 341 обращение, что на 100 больше, чем годом ранее.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 29.04.2019, 09:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бизнес кошмарят, а инвесторов не прибавляется
-----------------------

Понимая чаяния чиновников их прав на обогащение народ приспосабливается кошмарам, жаль что при этом возникают трудности при попытках выжить .



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  • 2 | 29.04.2019, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При том, что количество плановых проверок надзорные и контролирующие органы снижают, число внеплановых проверок растет
=========================================
С "плановых проверок чиновникам мало что попадает на корман, а вот с внеплановых можно содрать хороший куш!
Один из юристов, одной из налоговых инспекций Уфы по пьяне мне рассказывал; как только подписан один из очередных законов,сразу на следующий день, их собирает руководитель налоговой, объясняет суть этого закона и говорит "фас" отправляя на предприятия. Предпринимателю, только пришедший на работу задается вопрос:"Вы почему не выполняете...."?! А ему откуда знать,-он только проснулся!? Ну у того, естественно рука автоматически тянется в карман за бумажником.



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  • 3 | 29.04.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кошмарят не только людей, занимающихся бизнесом. Терроризируют весь неимущий народец РФ, принимая законы один кошмарнее другого.



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  • 4 | 29.04.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
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Самые успешные бизнесы - это чиновники и их родственники. Так что пускай кошмарят сами себя. Димон кстати вообще бизнецмен тот еще



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  • 5 | 29.04.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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"Если посмотреть на то, как наше население оценивало и оценивает приоритетные для него права,
то на первых местах с огромным отрывом окажутся право на труд (возможность трудового заработка),
право на бесплатное лечение,
право на образование детей.

Возвращение, гарантирование этих насущных прав было задачей, которую решало российское государство, решали мы с Дмитрием Медведевым, работая на посту Президента страны."
В.В.Путин.



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  • 6 | 29.04.2019, 11:21 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37315 | Рейтинг: +5562,8
Митю , после его передвижки часовых поясов и введению бадмингтона в армию, давно пора поместить в Кащенко. Но, только такой придурок и нужен нашему сказочному "..........бу"!



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  • 7 | 29.04.2019, 11:26 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37315 | Рейтинг: +5562,8
: Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 000 рублей пользователя соцсети «ВКонтакте», разместившего 2 поста с текстом «Путин — сказочный долбоёб».

Согласно материалам дела, житель Малой Вишеры Картыжев Юрий Дмитриевич, 31 марта разместил в открытом доступе на своей странице ВКонтакте 2 поста, содержащих фрагменты текста «Путин — сказочный долбоёб» и графическое изображение российского президента Владимира Путина. 2 апреля факт правонарушения был установлен сотрудниками полиции.

Картыжев был приговорён к штрафу в размере 30000 рублей — минимально возможному по части 3 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство» КОАП РФ.

Новость о приговоре опубликована на сайте суда. Сам «мелкий хулиган» выложил в сеть аудиозапись приговора и добавил, что будет обжаловать его.



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  • 8 | 29.04.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 29.04.2019, 11:21 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37310 | Рейтинг: +5563,7

Митю , после его передвижки часовых поясов и введению бадмингтона в армию, давно пора поместить в Кащенко. Но, только такой придурок и нужен нашему сказочному "..........бу"!
_______________________________________________________
У него работа такая, оттенять солнцеликого. Помню как он в моднявой курточке на черной бэхе на камеру предлагал штраф в 300тыр ввести за пьянку за рулем при нулевом промилле. Понятно что сам такое не придумаешь. С другой стороны кто ведь и фашистов в кино играет, куда деваться



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  • 9 | 29.04.2019, 13:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
7 | 29.04.2019, 11:26 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37312 | Рейтинг: +5563,2

: Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 000 рублей пользователя соцсети «ВКонтакте», разместившего 2 поста с текстом «Путин — сказочный долбоёб».

Согласно материалам дела, житель Малой Вишеры Картыжев Юрий Дмитриевич, 31 марта разместил в открытом доступе на своей странице ВКонтакте 2 поста, содержащих фрагменты текста «Путин — сказочный долбоёб» и графическое изображение российского президента Владимира Путина. 2 апреля факт правонарушения был установлен сотрудниками полиции.

Картыжев был приговорён к штрафу в размере 30000 рублей — минимально возможному по части 3 статьи 20.1 «Мелкое хулиганство» КОАП РФ.

Новость о приговоре опубликована на сайте суда. Сам «мелкий хулиган» выложил в сеть аудиозапись приговора и добавил, что будет обжаловать его.
__________________________________________________________
Надо не штрафовать а срок давать реальный. Некоторые граждане обнаглели просто от безнаказанности в интернете.



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  • Наблюдатель
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  • 10 | 29.04.2019, 15:49 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 33 | Комментарии: 7884 | Рейтинг: +2041,9
Надо не штрафовать а срок давать реальный. Некоторые граждане обнаглели просто от безнаказанности в интернете...
_______________________________________
А ещё они "обнаглели" в общественном транспорте, в курилках, на лавочках у подъездов, в домашних кухнях и прочих местах.

Сажать не пересажать...



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0

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  • Гость
  •  
  • 11 | 29.04.2019, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 29.04.2019, 15:49 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 33 | Комментарии: 7884 | Рейтинг: +2041,8
Надо не штрафовать а срок давать реальный. Некоторые граждане обнаглели просто от безнаказанности в интернете...
_______________________________________
А ещё они "обнаглели" в общественном транспорте, в курилках, на лавочках у подъездов, в домашних кухнях и прочих местах.

Сажать не пересажать...

+++++++++++++++++++++++++
Тут одними желаниями не обойтись, лагерей если воссоздать, БАМ пора обновить, одряхлел.



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  • 12 | 29.04.2019, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 29.04.2019, 11:26 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37312 | Рейтинг: +5563 ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Юнг! За такой коммент ты следующим можешь оказаться! Заметь, как притихла кухарка, которая как только не ругала! Инстинкт самосохранения у неё сильно развит, а проще говоря забздела она сильно! Очень Опытный



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2

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  • 13 | 29.04.2019, 17:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63686 | Рейтинг: +12183,5
Это ты про сказочного долбоёба пуйло?
А куй те в рот, О_О!))))))))))))



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0

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  • 14 | 29.04.2019, 17:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1299 | Комментарии: 63686 | Рейтинг: +12183,5
Идиоты типа О_О думают, что либерал - это ругательство, а это всего лишь нормальный человек. Который считает, что соблюдение прав и свобод каждого, честные власть, выборы и СМИ, неприкосновенность частной собственности, свобода предпринимательства, равенство всех перед законом - это норма.



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  • 15 | 29.04.2019, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кошмарят не Путин и Медведев , а местные чиновники и службы , которые действуют по возможностям закона.Все работают и все , почти все довольны. А часть скрывают доходы или увеличивают их за счет населения.
Очень просто !



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  • 16 | 29.04.2019, 18:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 29.04.2019, 17:03 | Автор: Кухарка
Публикации: 1299 | Комментарии: 63686 | Рейтинг: +12183,6
Это ты про сказочного долбоёба пуйло?
А куй те в рот, О_О!))))))))))))
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Это не я про него, а ты про него! Очень Опытный



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  • 17 | 29.04.2019, 19:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А куй те в рот, О_О!))))))))))))
-----------------------
Кухарка трансвестит?



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  • 18 | 29.04.2019, 20:09 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37315 | Рейтинг: +5562,8
12 | 29.04.2019, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 29.04.2019, 17:03 | Автор: Кухарка
А куй те в рот, О_О!))))))))))))

7 | 29.04.2019, 11:26 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37312 | Рейтинг: +5563 ____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Юнг! За такой коммент ты следующим можешь оказаться! Заметь, как притихла кухарка, которая как только не ругала! Инстинкт самосохранения у неё сильно развит, а проще говоря забздела она сильно! Очень Опытный

============================================================
=
Эта провокаторша получает бабло за то, что провоцирует, а потом сдаёт!
Не верьте ей.



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  • 19 | 29.04.2019, 20:11 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37315 | Рейтинг: +5562,8
17 | 29.04.2019, 19:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А куй те в рот, О_О!))))))))))))
-----------------------
Кухарка трансвестит?


===================Просто сумасшедшая климактеричка по кличке "жаба"!



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  • 20 | 29.04.2019, 20:30 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12314 | Рейтинг: -1896,4
14 | 29.04.2019, 17:30 | Автор: Кухарка
Публикации: 1299 | Комментарии: 63686 | Рейтинг: +12183,4

Идиоты типа О_О думают, что либерал - это ругательство, а это всего лишь нормальный человек.
_______________________________________________
Не, это вы идиоты превратили слова либерал и демократ в ругательство.
Но вас называют не либералами и демократами, а либерастами и дерьмократами.
Но вы почему-то упорно это не замечаете и продолжаете называть себя либералами.
С чего бы это? Если вы либерасты, а если точнее, шелуха их, которая на подхвате.



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