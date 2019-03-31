Бизнес кошмарят, а инвесторов не прибавляется

В Башкирии в прошлом году увеличилось количество жалоб от предпринимателей на действия контрольно-надзорных, правоохранительных и судебных органов, сообщил сегодня в своем отчете за 2018 год перед депутатами Курултая уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Рафаиль Габдуллин.С жалобами на действия судов и силовиков связано каждое пятое обращение, сообщил бизнес-омбудсмен. Ранее в статистике доминировали жалобы на невозможность решить с чиновниками земельные и имущественные вопросы, следовало из доклада.При том, что количество плановых проверок надзорные и контролирующие органы снижают, число внеплановых проверок растет — в настоящее время на их долю приходится больше половины проверок, сообщил Рафаиль Гибадуллин.Условия для ведения бизнеса в регионе он охарактеризовал как «по-прежнему сложные».«Постоянные изменения в законодательстве, нестабильность экономики, санкции, падение уровня жизни, рост налоговых издержек, тарифов, акцизов, мусорная реформа, блокировка счетов в разы увеличивают предпринимательские риски и серьезно влияют на настроение бизнесменов, вынуждая их прекращать свою деятельность или уходить в тень»,— сообщил бизнес-омбудсмен. Ход экономических преобразований в стране и в регионе, добавил он, бизнес оценивает «без оптимизма».В прошлом году к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Башкирии поступило 341 обращение, что на 100 больше, чем годом ранее.