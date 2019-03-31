Готовимся выплачивать пенсии и кормить украинцев из своего кармана

Путин собирается упростить получение гражданства РФ для всех украинцев. И это решение не является спонтанным.Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять российское гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам. Причем это решение, по словам Путина, не было спонтанным и "не принималось с кондачка".- Мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который может претендовать на наше гражданство, - отметил глава государства.По мнению президента, расходы в связи с предоставлением гражданства РФ жителям Донбасса, могут достичь 100 млрд руб. Но это цифра не за год, а за несколько предстоящих лет. Сообщает РИА Новости.