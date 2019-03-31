Готовимся выплачивать пенсии и кормить украинцев из своего кармана

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Лучшие комментарии
Ну что, не ждали? А вот и ...

Умер Георгий Данелия. Прощайте ,Георгий Николаевич! Спасибо, что вы ...
  Рейтинг: +4  ketrin_2

Ради квартиры - готов и в ...

Вступить в едро на шестой год войны против Украины, это запредельно дл ...
  Рейтинг: +4  Виктор

Декоративный и преступный ...

Уважаемый Виктор Саныч !!! Идите на пенсию и не морочьте голову людям. ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Бизнес кошмарят, а ...

В Башкирии в прошлом году увеличилось количество жалоб от предпринимателей на ...
  29.04.2019   11886    21

Готовимся выплачивать ...

Путин собирается упростить получение гражданства РФ для всех украинцев. И это ...
  29.04.2019   32003    94

Обыкновенный нацизм ...

Евгения Куцуева — это для меня динозавр, который сохранился до наших дней. ...
  27.04.2019   14926    166

Муртаза 2.0 и проблемы ...

17-18 апреля в Уфе состоялись Дни культуры Татарстана в Башкортостане, в ходе ...
  27.04.2019   28200    43

Главное — быть преданным ...

Первым в списке показателей эффективности губернаторов идет доверие к Путину. ...
  27.04.2019   19164    9

Последние публикации
Бизнес кошмарят, а ...

В Башкирии в прошлом году увеличилось количество жалоб от предпринимателей на ...
  29.04.2019   14373    21

Готовимся выплачивать ...

Путин собирается упростить получение гражданства РФ для всех украинцев. И это ...
  29.04.2019   29145    94

Обыкновенный нацизм ...

Евгения Куцуева — это для меня динозавр, который сохранился до наших дней. ...
  27.04.2019   34194    166

Муртаза 2.0 и проблемы ...

17-18 апреля в Уфе состоялись Дни культуры Татарстана в Башкортостане, в ходе ...
  27.04.2019   36085    43

Главное — быть преданным ...

Первым в списке показателей эффективности губернаторов идет доверие к Путину. ...
  27.04.2019   22789    9

Виктор Шендерович: ...

История первого штрафа за оскорбление власти напомнила мне сюжет десятилетней ...
  27.04.2019   21260    7

Отвратительное ...

Вчера в Уфе прошел пятый съезд «Собора русских в Башкортостане», на нем выбрали ...
  26.04.2019   20884    116

Декоративный и ...

Председатель исполкома региональной общественной организации «Собор русских ...
  25.04.2019   34917    55

Современно и самоиронично ...

Радий Хабиров сел на Железный трон как из «Игры Престолов». Врио главы Башкирии ...
  25.04.2019   16029    51

Ненормированный ...

В Башкортостане вступил в силу закон "О муниципальной службе в Республике ...
  25.04.2019   32875    30

Читаемое за месяц
Криминальная Уфа. ...

Дежурный офицер отдела милиции Советского района Уфы, лейтенант милиции ...
  31.03.2019   25853    47

Бедность растет: ...

Все больше россиян отмечают ухудшение своего материального положения, говорится ...
  1.04.2019   31979    33

На подсосе у власти? ...

Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат ...
  1.04.2019   29613    39

Врачи из Башкирии ...

В одной из групп в социальной сети врачи разместили стихотворение о своей ...
  1.04.2019   28631    22

Римма Утяшева и ...

Прежде чем вернуться к поднятой там проблеме, упомянем об одном совершенно ...
  1.04.2019   34563    85



Готовимся выплачивать пенсии и кормить украинцев из своего кармана

  • Опубликовано: ПроУфу | 29.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 16396 | Комментарии: 94
Оценили
0


Путин собирается упростить получение гражданства РФ для всех украинцев. И это решение не является спонтанным.

Готовимся выплачивать пенсии и кормить украинцев из своего кармана


Владимир Путин заявил, что в Москве думают над тем, чтобы предоставлять российское гражданство в упрощенном порядке не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, но и всем украинцам. Причем это решение, по словам Путина, не было спонтанным и "не принималось с кондачка".

- Мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который может претендовать на наше гражданство, - отметил глава государства.

По мнению президента, расходы в связи с предоставлением гражданства РФ жителям Донбасса, могут достичь 100 млрд руб. Но это цифра не за год, а за несколько предстоящих лет. Сообщает РИА Новости.

ПроУфу
Оригинал публикации






« Назад 1 2 3 4 5 Далее »

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 29.04.2019, 09:47 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37315 | Рейтинг: +5562,8
Владимир Зеленский: По поводу заявлений президента РФ Владимира Путина
АВТОР
EchoMSK
По поводу заявлений президента РФ Владимира Путина хочу отметить следующее.

Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды. Возможно, кто-то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовных расследований. Мы даже можем предоставить Владимиру Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями. Пусть Россия снова решает, где больше всего ей нужны такие «профессионалы» — в Ростове или Магадане.

Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.
Это право быть арестованным за мирный протест.
Это право не иметь свободных и конкурентных выборов.
Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ.
===========================================================
Сказочный ". . . . . . ." надолго задумался!



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 29.04.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который может претендовать на наше гражданство, - отметил глава государства.
_________________________________

1/3 из 45 млн-ов украинцев это приблизительно 15 млн-ов душ.
Столько претендентов хлынут из Украины?
Не захлебнемся собственной слюной от такого нашествия?
А если начнут майданить?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 29.04.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Приветствую, что вы изложили высказывания Зеленского.
Они найдут отклик в мыслях российских граждан - настолько они правдивы.
то есть в Украине знают о нашем фактическом положении.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 29.04.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да, у олигархов и чинушей состояние и материальное благополучие улучшается - это общеизвестно - что об этом талдычить.
Но у основной массы ухудшается неуклонно, какие бы благодушные проценты не приводились.
В основном у жителей уже давно не хватает на полноценное питание.
Хлеб и макарошки с картошкой.
молочных продуктов пратически нет.
В республике-так называемой ялаловым "молочной стране" нет молока и молочных продуктов.
Что мы едим - пальмовое масло вперемежку с говяжим жиром.
Все молкомбинаты поголовно выпускают эту, ядерную для организма, смесь
государство и правительство медведпутов занимается сирией,венесуэлой украиной донбассом



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 29.04.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.04.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

- Мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который может претендовать на наше гражданство, - отметил глава государства.
_________________________________

1/3 из 45 млн-ов украинцев это приблизительно 15 млн-ов душ.
Столько претендентов хлынут из Украины?
Не захлебнемся собственной слюной от такого нашествия?
А если начнут майданить?

__________________________________________
Если майданить в пользу присоединения Украины к России, где ей и место - почему бы нет?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 29.04.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но отличие Украины, в частности, заключается в том, что мы, украинцы, имеем в своей стране свободу слова, и свободные СМИ, и интернет. Поэтому мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт.
Это право быть арестованным за мирный протест.
Это право не иметь свободных и конкурентных выборов.
Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека. Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать «новой нефтью», в которую власти России пытаются превратить собственный народ.
===========================================================
Сказочный ". . . . . . ." надолго задумался!


"Поэтому современная демократия как власть народа не может сводиться только лишь к «походу к урнам» и им заканчиваться.
Демократия, на мой взгляд, заключается как в фундаментальном праве народа выбирать власть, так и в возможности непрерывно влиять на власть и процесс принятия ею решений. А значит, демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффективные каналы диалога, общественного контроля, коммуникаций и «обратной связи».

А что есть «обратная связь» на практике? Растущее количество информации о политике должно перейти в качество политического участия, гражданского самоуправления и контроля. Прежде всего, это — общегражданское обсуждение законопроектов, решений, программ, принимаемых на всех уровнях государственной власти, оценка действующих законов и эффективности их применения."

В.В.Путин



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 29.04.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 29.04.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 29.04.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

- Мы все просчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который может претендовать на наше гражданство, - отметил глава государства.
_________________________________

1/3 из 45 млн-ов украинцев это приблизительно 15 млн-ов душ.
Столько претендентов хлынут из Украины?
Не захлебнемся собственной слюной от такого нашествия?
А если начнут майданить?

__________________________________________
Если майданить в пользу присоединения Украины к России, где ей и место - почему бы нет?
---------------------------

Если навяжут систему появления Зеленских украинского пошива, куды мы со своим ордынством?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 29.04.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мы все просчитали.
=======================
"Плавали, знаем" этих горесчетоводов! Последний пример,- пенсионная "реформа",-так "посчитали", что пересчитывать пришлось, а от былых обещаний и следа не осталось!
А что как ВСЕ пенсионеры Незалежной захотят получать двойную пенсию?! Я бы например,пошёл в первых рядах за россейским паспортом,- халява!
В РФ 42 ляма пенсионеро, в Незалежной 7 лямов с хвостикуом. Если для своих пенсионеров "денег нет но вы держитесь" откуда возьмутся деньги для Украинских?! Ответ на поверхности ,- будут драть со своих не семь шкур а 8 !



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 29.04.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин психически болен, и прогрессирование болезни делает его все более уязвимым.
Анализ особенностей его поведения указывает на явные психические отклонения,
укладываюшиеся в диагноз:
Синдром Клювера-Бьюси (Klüver–Bucy syndrome).
Болезнь вызывается поражением височных отделов мозга (чаще последствия нераспознанного в детстве вирусного менингоэнцефалита) и характеризуется следуюшим симптомокомплексом:
-гностические расстройства типа психической слепоты, проявляющееся в непонимании эмоционального состояния близких людей и окружения; извращение эмоциональных реакций, эмоциональная тупость (ни горя, ни радости)
-послушание и исполнительность, необычно низкая аггресивность даже в ситуациях, когда такое поведение функционально оправдано
-сниженное чувства страха и недооценка опасности в критических ситуациях
- цинизм и словесная расторможенность
-гиперсексуальность, удовлетворение повышенного секс драйва через поиск необычных ситуаций и предметов; сублимация в патологическую жажду власти и денег
-гипероральность с непреодолимым желанием все попробовать губами
-гиперфагия с неутолимым голодом и извращением вкуса
-визуальная агнозия , неузнавание знакомых людей и предметов
Менее постоянные признаки: акинетический мутизм (каменная маска на лице), аффективные колебания, вегетативные кризы.
Болезнь Путина объясняет его поведение и стиль управления.

А пока вопрос к психически-здоровой части нашего общества:
"Не пора ли послать доктора к Президенту?",
пока еще в нем теплится остаток серого вещества.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 29.04.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Наши тараканы объявили войну тараканам соседей.
- Ну тогда в любом случае у них будут потери,ваших тараканов стало меньше?



Оценили
4

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 11 | 29.04.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если навяжут систему появления Зеленских украинского пошива, куды мы со своим ордынством?

____________________________________________________________
_
Что за система, что за ордынстыво. Сегодняшняя укрия, белоруссия и россия исторически одно государство. Когда дристнет кагал, захвативший там власть, все вернется на круги своя. Достаточно придти к власти в россии государственнику думающему о своей стране



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 29.04.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 29.04.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если навяжут систему появления Зеленских украинского пошива, куды мы со своим ордынством?

____________________________________________________________

_
Что за система, что за ордынстыво. Сегодняшняя укрия, белоруссия и россия исторически одно государство. Когда дристнет кагал, захвативший там власть, все вернется на круги своя. Достаточно придти к власти в россии государственнику думающему о своей стране
------------------------------------------

Это теоретически. А как на самом деле? Как не крути, вся российская демократия заканчивается там, где начинается самодержавие ради отчества самодержца.
Не зря же отпочковалась Московия ордынского уклада от Киевской Руси, чтобы прозябать в условиях какой то сказочной демократии.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 13 | 29.04.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ОСАГО вырос в 2 раза по сравнению с 13 годом.
Таки не понимаю для чего , с какой целью все таки навязали эти массовые и совершенно невразумительные поборы с населения, отменив древнюю (с римского права) презумпцию невиновности.
В 2017 году на дорогах РФ погибло 27 тысяч человек.
Страховки и только с помощью судов получили только 6 тысяч представителей потерпевших.
Неужели нельзя вернуться к принципам добровольности в страховании рисков?
На дорогах будет меньше поборов и подстав.
И нагрузка на семейный бюджет станет разумнее.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 29.04.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 29.04.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если навяжут систему появления Зеленских украинского пошива, куды мы со своим ордынством?

____________________________________________________________

_
Что за система, что за ордынстыво. Сегодняшняя укрия, белоруссия и россия исторически одно государство.
__________________________

Если Беларусь решит отпочковаться, Гиркин отправится в следующую командировку?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 15 | 29.04.2019, 10:56 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37315 | Рейтинг: +5562,8
9 | 29.04.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин психически болен, и прогрессирование болезни делает его все более уязвимым.
Анализ особенностей его поведения указывает на явные психические отклонения,
укладываюшиеся в диагноз:
Синдром Клювера-Бьюси (Klüver–Bucy syndrome).
Болезнь вызывается поражением височных отделов мозга (чаще последствия нераспознанного в детстве вирусного менингоэнцефалита) и характеризуется следуюшим симптомокомплексом:
-гностические расстройства типа психической слепоты, проявляющееся в непонимании эмоционального состояния близких людей и окружения; извращение эмоциональных реакций, эмоциональная тупость (ни горя, ни радости)
-послушание и исполнительность, необычно низкая аггресивность даже в ситуациях, когда такое поведение функционально оправдано
-сниженное чувства страха и недооценка опасности в критических ситуациях
- цинизм и словесная расторможенность
-гиперсексуальность, удовлетворение повышенного секс драйва через поиск необычных ситуаций и предметов; сублимация в патологическую жажду власти и денег
-гипероральность с непреодолимым желанием все попробовать губами
-гиперфагия с неутолимым голодом и извращением вкуса
-визуальная агнозия , неузнавание знакомых людей и предметов
Менее постоянные признаки: акинетический мутизм (каменная маска на лице), аффективные колебания, вегетативные кризы.
Болезнь Путина объясняет его поведение и стиль управления.
============================================================
=
Мне нравится ход ваших мыслей!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 29.04.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это теоретически. А как на самом деле? Как не крути, вся российская демократия заканчивается там, где начинается самодержавие ради отчества самодержца.
Не зря же отпочковалась Московия ордынского уклада от Киевской Руси, чтобы прозябать в условиях какой то сказочной демократии.



______________________________________________
Ничего ниоткуда не отпочковывалось. Просто каждый князь хотел иметьсобственное княжество, а силы которая могла объединить все вместе на тот момент не было. И никакой глубой парадигмы в этом не было. Та же ситуация была в европе, где существовало множество княжеств и королевств.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 29.04.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-гиперсексуальность, удовлетворение повышенного секс драйва через поиск необычных ситуаций и предметов; сублимация в патологическую жажду власти и денег
-гипероральность с непреодолимым желанием все попробовать губами
________________________________________________
Про Клинтона штоли?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 29.04.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за система, что за ордынстыво. Сегодняшняя укрия, белоруссия и россия исторически одно государство.
__________________________

Если Беларусь решит отпочковаться, Гиркин отправится в следующую командировку?
_______________________________________________
Если кучка проплаченных жидобандеровских мразот решит ввергнуть белоруссию в хаос, как на украине. То думаю надо не только Стрелкова а регулярную армию ввести. Армию освободительницу. Русской армии не привыкать освобождать народы оь тирании турков, наполеона, гитлера. И на оранжевую плесень управа найдется



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 29.04.2019, 11:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 29.04.2019, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это теоретически. А как на самом деле? Как не крути, вся российская демократия заканчивается там, где начинается самодержавие ради отчества самодержца.
Не зря же отпочковалась Московия ордынского уклада от Киевской Руси, чтобы прозябать в условиях какой то сказочной демократии.



______________________________________________
Ничего ниоткуда не отпочковывалось. Просто каждый князь хотел иметь собственное княжество, а силы которая могла объединить все вместе на тот момент не было.
---------------------------

Это разделение на княжества - наследие Орды Чингисхана.
Он свои владения разделил между сыновьями, впоследствии каждый из них создал свое государство. Один из них Золотая Орда. Все империи когда нибудь непременно исчезнут, распадутся.
А пока настал момент, Россия почувствовала в себе силу, способную объединить всех и вся?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 29.04.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 29.04.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что за система, что за ордынстыво. Сегодняшняя укрия, белоруссия и россия исторически одно государство.
__________________________

Если Беларусь решит отпочковаться, Гиркин отправится в следующую командировку?
_______________________________________________
Если кучка проплаченных жидобандеровских мразот решит ввергнуть белоруссию в хаос, как на украине. То думаю надо не только Стрелкова а регулярную армию ввести. Армию освободительницу. Русской армии не привыкать освобождать народы оь тирании турков, наполеона, гитлера. И на оранжевую плесень управа найдется
-----------------------------

Это не возрождение немецкого аншлюс, собирание земель?



Оценили
0

« Назад 1 2 3 4 5 Далее »






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com