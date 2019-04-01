В привычной манере словоблудия: Толкачев о законе неуважения к власти

Спикер Госсобрания Башкирии высказался о недавно принятых законах о неуважении к власти и изоляции рунета.Спикер Госсобрания республики Константин Толкачев прокомментировал недавно принятые Госдумой РФ законы о неуважении к власти и изоляции российского сегмента интернета.Вопрос об отношении спикера к недавно принятым законам был задан студентами из Стерлитамака, побывавшими на экскурсии в республиканском парламенте. Ребят интересовало, не ограничивают ли эти законы участие граждан в политической жизни страны и свободу слова.Константин Толкачев ответил, что закон о «суверенном интернете» отвечает вызовам нашего времени. По его словам, изоляция российского сегмента интернета является вопросом национальной безопасности:«При отстаивании своих интересов Россия подвергается определенным ограничениям и должна обеспечить автономность своего сегмента сети».По словам Константина Толкачева, полная бесконтрольность может привести к плохим последствиям. В качестве примера он привел суицидальные страницы в социальных сетях и интернет-порталы, склоняющие детей к самоубийству, а также сайты, пропагандирующие идеологию терроризма.«Мы не можем и не должны закрывать на это глаза», – заявил Константин Толкачев.Отвечая на вторую часть вопроса о принятом законе о неуважении к власти спикер Госсобрания республики отметил, что не видит в нем ограничения прав:«Я не вижу здесь ограничения прав. Что именно ограничивается? Право на оскорбление? Да. Право на критику не ограничивается ни в коей мере. Критика должна быть конструктивной и выражаться в приличной форме», – подчеркнул Константин Толкачев.Напомним, закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. Контролирующим «некорректные сообщения» органом был назначен Роскомнадзор.Первый случай оскорбления власти обойдется гражданину в сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение увеличит наказание до 100-200 тысяч рублей. Третий случай грозит нарушителю штрафом в 200-300 тысяч рублей и административным арестом до 15 суток.Закон о «суверенном интернете» вступит в силу лишь 1 ноября этого года. Контролирующим «обеспечение надежной работы Рунета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия» также выступит Роскомнадзор.