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В привычной манере словоблудия: Толкачев о законе неуважения к власти

  • Опубликовано: ПроУфу | 30.04.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 37961 | Комментарии: 14
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Спикер Госсобрания Башкирии высказался о недавно принятых законах о неуважении к власти и изоляции рунета.

В привычной манере словоблудия: Толкачев о законе неуважения к власти


Спикер Госсобрания республики Константин Толкачев прокомментировал недавно принятые Госдумой РФ законы о неуважении к власти и изоляции российского сегмента интернета.

Вопрос об отношении спикера к недавно принятым законам был задан студентами из Стерлитамака, побывавшими на экскурсии в республиканском парламенте. Ребят интересовало, не ограничивают ли эти законы участие граждан в политической жизни страны и свободу слова.

Константин Толкачев ответил, что закон о «суверенном интернете» отвечает вызовам нашего времени. По его словам, изоляция российского сегмента интернета является вопросом национальной безопасности:

«При отстаивании своих интересов Россия подвергается определенным ограничениям и должна обеспечить автономность своего сегмента сети».

По словам Константина Толкачева, полная бесконтрольность может привести к плохим последствиям. В качестве примера он привел суицидальные страницы в социальных сетях и интернет-порталы, склоняющие детей к самоубийству, а также сайты, пропагандирующие идеологию терроризма.

«Мы не можем и не должны закрывать на это глаза», – заявил Константин Толкачев.

Отвечая на вторую часть вопроса о принятом законе о неуважении к власти спикер Госсобрания республики отметил, что не видит в нем ограничения прав:

«Я не вижу здесь ограничения прав. Что именно ограничивается? Право на оскорбление? Да. Право на критику не ограничивается ни в коей мере. Критика должна быть конструктивной и выражаться в приличной форме», – подчеркнул Константин Толкачев.

Напомним, закон о неуважении к власти вступил в силу 29 марта. Контролирующим «некорректные сообщения» органом был назначен Роскомнадзор.

Первый случай оскорбления власти обойдется гражданину в сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение увеличит наказание до 100-200 тысяч рублей. Третий случай грозит нарушителю штрафом в 200-300 тысяч рублей и административным арестом до 15 суток.

Закон о «суверенном интернете» вступит в силу лишь 1 ноября этого года. Контролирующим «обеспечение надежной работы Рунета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия» также выступит Роскомнадзор.

ПроУфу
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  • 1 | 30.04.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Я не вижу здесь ограничения прав. Что именно ограничивается? Право на оскорбление? Да. Право на критику не ограничивается ни в коей мере. Критика должна быть конструктивной и выражаться в приличной форме»,
===================================
ТЫ не видешь?!
А, Я вижу!!!
Согласно Конституции РФ Статья 19. 1. Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ...
Этот закон противоречит Конституции РФ !!!!!



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  • 2 | 30.04.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«При отстаивании своих интересов Россия подвергается определенным ограничениям и должна обеспечить автономность своего сегмента сети».
+++++++++++++++++++++++


Автономно так автономно. Отрубить все связи, опустить железный занавес, словами сами с усами жить и почевать. Жили при советах, и сейчас не пропадем. Надо будет приползут.
От этого интернета никакого толка, кроме как всякие цветные бунты.



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Толкачев - приятнейший из русаков в правительстве



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  • 4 | 30.04.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Я не любил советского народа
Дискуссий о жидах и колбасе
Я не любил любое время года
- Ведь пили и болели тут во все.
И это чувство, что порвали парус
А вскорости кирдык и кораблю,
- В те времена я был уверен, каюсь
Что это никогда не полюблю.
Я не любил кровавых девяностых
Страны распотрошенное нутро
Братковский черный мрамор на погостах
Бюджетников, торгующих в метро,
Войну в Чечне, поддельную свободу
В ларьке поддельный кюрасао блю
Верховную крапленую колоду
- И знал, что сроду их не полюблю.
Я не люблю "Единую Россию"
И всех, кто дал себя употреблять
- Привычных и к насилью, и к бессилью
И к травле, и к затравленности, блять,
И выдачу бабла электоратам
И это их сатрапство вполруки
С подмигиваньем Штатам и богатым
Медвежьему рычанью вопреки.
Я не люблю окурков и огарков
Собой изображающих народ
И патриархов в роли олигархов
И, Господи прости, наоборот.
Я не люблю тупого шоуменства
Пролезшего на первые места.
Я не люблю Максимова и Эрнста
И Белого, сыгравшего Христа.
Я не люблю "Поэта с гражданином"
И их еженедельное кино:
Они с подачи Путина даны нам
Иначе их прикрыли бы давно.
И всех иных, кто, рожу скосоротив
В кармане фигу делает Кремлю
И всех, кто за, и всех, кто как бы против
И всех, кто воздержался - не люблю,
Весь край, где снег и пробки, вонь и лужи
Где если кто не сволочь, то дебил
Но главное - уменье сделать хуже !!!!!!!!
Чтоб я потом все это полюбил.
Нацисты ждут, готовятся нацмены
На выборах бардак, кранты рублю
- Но впереди такие перемены
Что я, глядишь, и это полюблю:
Пространство дури, бывшее единым
Правленье на потеху всей Земли
А главное - "Поэта с гражданином" Что скрашивали это, как могли.
_____________________________
Ефремов - из цикла "поэт и гражданин"
турк



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  • 5 | 30.04.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а теперь немного "святой музыки"...
_______________________________________
В этом стишке – никакой русофобии,

Кто б ни подумал случайно что б.

В сказочной солнечной Долбо…бии

Правил сказочный Долбо…б.

Собственно, "в солнечной" – это гипербола:

В стране победившего долбо…бизма

Солнца почти никогда и не было,

Зато были всякие катаклизмы.

Ну, землетрясения-наводнения –

Это – понятная ерунда,

Но у соседей всё население

Вдруг выбрало комика, вот, беда!!!

Морщинками сжав свои узкие лобики,

Достав аркебузы, ножи, пищали,

Все долбо…бы и долбо…бики

Единым визгом заверещали:

- Он – наш, долбо…бский, честное слово!

А чтоб он от нас не сбежал, скотина,

Ему (даём долбо…ба слово!)

Вручим долбо…бскую паспортину!

Идея, конечно, – полное скотство –

Так подставлять чужого гаранта,

Верх долбо…бского долбо…бства,

От чистого сердца, а не за гранты.

Могло бы, может, и получиться,

Но в Долбо…бске случился пр…ёб:

Один долбо…б решил отличиться

И Долбо…ба назвал "долбо…б".

Суд его просто порвал на части,

Штраф долбо…бский ему влепив,

Причём, не за оскорбленье власти,

А за государственной тайны слив.

Везде приговор раструбили, чтобы

Все знали с мурашками на спине:

Нельзя Долбо…ба звать "долбо…бом",

Если живёшь в долбо…бской стране!

Крепка как сталь долбо…бов тайна,

Кто её выдаст – пусть ляжет в гроб!

Но я одного тут встретил случайно,

И сразу понял: он – долбо…б.

В краю петухов из говна, сугробов,

Где каждому нравится тройки прыть,

Расселено до хрена долбо…бов,

И каждый пытается это скрыть.

Идее вечной долбо…бизма

Все долбо…бы с детства верны,

Считая её при этом харизмой

Сказочной долбо…бской страны.
_______________________
А.Орлов (Орлуша)
___________________
турк



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  • 6 | 30.04.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирский Микоян, я между струйками, струйками.Тебя обворовывают, а ты еще обязан улыбаться и благодарить.Путинизм в расцвете.



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  • Начинающий
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  • 7 | 30.04.2019, 12:01 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 165 | Рейтинг: +9,7
Нынешняя власть любит прогибающихся.



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  • Начинающий
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  • 8 | 30.04.2019, 12:01 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 165 | Рейтинг: +9,7
Нынешняя власть любит прогибающихся.



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1

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  • Гость
  •  
  • 9 | 30.04.2019, 14:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему кухарка ни когда не комментирует статьи про талкачева ????



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  • 10 | 30.04.2019, 14:15 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 17 | Рейтинг: +0,3
Надо награждать терпеливых и многострадальных сибайцев и их истинных защитников.



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  • 11 | 30.04.2019, 14:15 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 17 | Рейтинг: +0,3
Надо награждать терпеливых и многострадальных сибайцев и их истинных защитников.



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  • 12 | 30.04.2019, 14:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1300 | Комментарии: 63727 | Рейтинг: +12179,5
Почему кухарка ни когда не комментирует статьи про талкачева ????
________________________________
Всегда? Из чего это следует? Вы провоцируете?

Я даже недавно посветила ему свой спич у себя в фейсбуке))))


Елена Захарова
22 апреля в 14:28 ·
АХАХАХА!!! Константин Толкачев написал пост у себя в ФБ(текст ниже), Эхо его опубликовало, я прошла к нему в ФБ по ссылке из Эха(часто так делаю) - там не было ни единого комментария(!!!!) и я оставила там свой(заимствованный в тви):
"Я понятия не имею, хорошо или плохо для Украины то, что президентом вместо Порошенко стал Зеленский.
Я точно знаю, что для нас в России очень плохо то, что простая и необходимая вещь - смена власти на выборах - у нас невозможна."
Через непродолжительное время(около часа) вижу, что мой френд Сергей Демин поставил мне лайк и оставил коммент. Пошла посмотреть - что же он написал? И... нет поста! Удалён!
Пошла в болталку спросить у Сергея, а что же он-то такого написал, что пост снесли к ебеням?!)))
Оказывается "Я спросил что бы он напомнил сколько лет он в курултае")))
Боже! Какое трусливое существо восседает 20 лет в Б-станской госдуре под название "курултай"!
UPD: Запись не удалена, а стала подзамочной - только для социально близких)))) Критика или мнения идущие в разрез с мнением Толкачева - не желательны.
__________________________
Вот видишь - Толкачев из-за меня и еще одного моего френда закрыл некоторые свои посты на фейсбуке от комментариев не "друзей")))))
Недрузья просто даже их видеть не могут....
Вот этот пост на фейсбуке - попробуй его увидеть, если ты у него не в друзьях:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6567209414
32160&id=100012827798516

у меня так:
К сожалению, этот контент сейчас недоступен
Вероятно, истек срок действия ссылки, по которой вы перешли, или вы не входите в аудиторию для просмотра данной Страницы.



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  • 13 | 30.04.2019, 16:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментировать высказывания человека, который никогда не имел и не имеет озвученного собственного мнения, только время впустую терять! Очень Опытный



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  • 14 | 30.04.2019, 21:02 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11390 | Рейтинг: -1848
Вот видишь - Толкачев из-за меня и еще одного моего френда закрыл некоторые свои посты на фейсбуке от комментариев не "друзей")))))
Недрузья просто даже их видеть не могут....
----------------------------

Боже, какой ужас. Как жить дальше, подскажите.



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