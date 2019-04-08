Теперь можно воровать и не бояться

В Курултае поддержали проект закона, который освобождает сельских депутатов от подачи деклараций о доходах.Пресс-служба Госсобрания со ссылкой на председателя Курултая Константина Толкачева сообщает, что законопроект одобрили в связи с тем, что сельские депутаты, работающие на непостоянной основе, не имеют от своего депутатского статуса никакой материальной выгоды, зарплату получают по основному месту работы — многие из них работают учителями, врачами, работниками культуры — а декларации вынуждены подавать на всю семью. По мнению депутатов Курултая, это ненужная волокита, ведь в сельской местности «скрыть достаток невозможно, избиратели и так всё видят и всё знают».В Госсобрании отмечают, что закон не коснется депутатов городских округов, а также не оставит без внимания крупные сделки. Депутаты сельских поселений в соответствии с законопроектом должны будут подавать декларацию при совершении в течение года крупной покупки, стоимость которой превышает семейный доход за последние три года.