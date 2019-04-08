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Теперь можно воровать и не бояться

  • Опубликовано: Кухарка | 07.05.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 25653 | Комментарии: 25
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В Курултае поддержали проект закона, который освобождает сельских депутатов от подачи деклараций о доходах.

Теперь можно воровать и не бояться


Пресс-служба Госсобрания со ссылкой на председателя Курултая Константина Толкачева сообщает, что законопроект одобрили в связи с тем, что сельские депутаты, работающие на непостоянной основе, не имеют от своего депутатского статуса никакой материальной выгоды, зарплату получают по основному месту работы — многие из них работают учителями, врачами, работниками культуры — а декларации вынуждены подавать на всю семью. По мнению депутатов Курултая, это ненужная волокита, ведь в сельской местности «скрыть достаток невозможно, избиратели и так всё видят и всё знают».

В Госсобрании отмечают, что закон не коснется депутатов городских округов, а также не оставит без внимания крупные сделки. Депутаты сельских поселений в соответствии с законопроектом должны будут подавать декларацию при совершении в течение года крупной покупки, стоимость которой превышает семейный доход за последние три года.

Эхо Москвы
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  • 1 | 07.05.2019, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
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Депутатов любого уровня нужно освободить и от всяких налогов!



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  • 2 | 07.05.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...сельские депутаты, работающие на непостоянной основе, не имеют от своего депутатского статуса никакой материальной выгоды...

-----------------------

Сама постановка вопроса кажется абсолютно дикой. По-хорошему-то,
расстрелять бы за такие корыстные идеи. Совсем Советской власти не стало.



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  • 3 | 07.05.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«скрыть достаток невозможно, избиратели и так всё видят и всё знают».
=================================
Это пробный камушек в сторону общества, посмотрят какая будет реакция,а затем последует освобождение от деклараций депутатов всех уровней, а действительно зачем ведь «скрыть достаток невозможно, избиратели и так всё видят и всё знают».видят как воруют, знают как незаконно обогащаются, и им за это ничего не бываеттипа как в известном тосте "Выпьем за то чтобы у нас все было, а нам за это ничего небыло",- сбылась мечта идиотов...



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  • 4 | 07.05.2019, 11:02 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17336 | Рейтинг: -3049,5
Сначала попробуйте вникнуть в суть вопроса убогие. Сельский депутат что ворует?



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  • 5 | 07.05.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.05.2019, 11:02 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17330 | Рейтинг: -3049,2
Сначала попробуйте вникнуть в суть вопроса убогие. Сельский депутат что ворует?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ До чего руки дотянутся, то и ворует! Очень Опытный



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  • 6 | 07.05.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для чего сделана такая поблажка? Для того, чтобы заручиться полной лояльностью депутатов в предверии осенних выборов! Эти депутаты будут склонять "тёмное" сельское население, которое во многом зависит от них, голосовать только за действующую власть! Очень Опытный



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  • 7 | 07.05.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка опубликовала очень актуальную статью. Бухгалтершу с кургоры давно интересует тема деклараций сельских депутатов.



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  • 8 | 07.05.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.05.2019, 11:02 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17330 | Рейтинг: -3049,3

Сначала попробуйте вникнуть в суть вопроса убогие. Сельский депутат что ворует?
_________________________________________________
Вопросы решает так как надо главе, а не жителям. Потом глава решает так как надо депутату. В результате инсценировка самоуправления. Люди одни и те же, пркормленные годами сидят



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  • 9 | 07.05.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Щаз все бросим и будем бурно обсуждать.



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  • 10 | 07.05.2019, 12:25 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17336 | Рейтинг: -3049,5
За этой недотепой пошли обсуждать пустую тему? Тема такая же пустая, как и казна сельского совета. Депутатики не получают НИЧЕГО. Глава ходит в рваных носках. Желающих пахать задарма не очень много. Ни фуя не знаете, а голосить готовы по любому поводу.



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  • 11 | 07.05.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 07.05.2019, 12:25 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17331 | Рейтинг: -3049,3
За этой недотепой пошли обсуждать пустую тему? Тема такая же пустая, как и казна сельского совета. Депутатики не получают НИЧЕГО. Глава ходит в рваных носках. Желающих пахать задарма не очень много. Ни фуя не знаете, а голосить готовы по любому поводу.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Зачем же они тогда, такие ущемлённые, постоянно за действующую власть голосуют? Мазохисты что ли? Очень Опытный



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2

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  • 12 | 07.05.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 07.05.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 07.05.2019, 12:25 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17331 | Рейтинг: -3049,3
За этой недотепой пошли обсуждать пустую тему? Тема такая же пустая, как и казна сельского совета. Депутатики не получают НИЧЕГО. Глава ходит в рваных носках. Желающих пахать задарма не очень много. Ни фуя не знаете, а голосить готовы по любому поводу.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

________ Зачем же они тогда, такие ущемлённые, постоянно за действующую власть голосуют? Мазохисты что ли? Очень Опытный
+++++++++++++++++


Они живут с надеждой, когда нибудь и им повезет, заработает потенциал сельской главы в роблике старосты.



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  • 13 | 07.05.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 07.05.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 07.05.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 07.05.2019, 12:25 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17331 | Рейтинг: -3049,3
За этой недотепой пошли обсуждать пустую тему? Тема такая же пустая, как и казна сельского совета. Депутатики не получают НИЧЕГО. Глава ходит в рваных носках. Желающих пахать задарма не очень много. Ни фуя не знаете, а голосить готовы по любому поводу.
____________________________________________________________


____________________________________________________________


________ Зачем же они тогда, такие ущемлённые, постоянно за действующую власть голосуют? Мазохисты что ли? Очень Опытный
+++++++++++++++++


Они живут с надеждой, когда нибудь и им повезет, заработает потенциал сельской главы в роблике старосты.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Когда же они повзрослеют-то? Надежды только юношей питают! Очень Опытный



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  • 14 | 07.05.2019, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Бывший Кушнаренковский судебный пристав Шайнуров Альберт, уволенный за изготовление подложных документов с целью получения кредита в банке, не оставляет попыток вновь занять хоть какой нибудь руководящий пост. Если прежде участвовал в конкурсах на замещение должности даже главы администрации района, теперь опустился до уровня начальника райжилкомхоза. Для этого, как ему кажется, избрал надежный метод: фабрикацию ложных обвинений в адрес руководства ЖКХ, которые довел в районную прокуратуру и дюртюлинский межрайонный следственный отдел в Кушнаренково. Молодой следователь Ильдар Яппаров вынужден идти на поводу опытного интриганта.
Альберт Мулланурович полностью осведомлен о противоправных деяниях следака. Все они опубликованы в различных СМИ и имеются в открытом доступе на интернет сайтах. В том числе и материалы обвинительного заключения Кушнаренковского райсуда по бывшему главе Юсупову Алмазу. Здесь прямо указано о нарушениях ряда статей УК РФ Ильдаром Фанилевичем при получении земельного участка. И потому шантаж может достигнуть цели, следователь Яппаров состряпает уголовное дело, вынудит руководителя ЖКХ уйти в отставку. Мечта Шайнурова воплотится в жизнь. А пока он усиливает давление на Ильдара, на днях 4 мая поздно вечером вновь посетил его кабинет, провел там несколько часов. Нетрудно догадаться, о чем шла беседа. Правоохранителям пора освободить от службы псевдоследака Яппарова И.Ф. а шантажиста Шайнурова А.М. привлечь к ответу. Число коррупционеров уменьшить хотя бы на два человека. Тогда прекратятся всякие сплетни, о якобы незаконном обогащении в райжилкомхозе, распространяемые среди населения. Суммы называются разные, 100 тысяч, полмиллиона. В достоверность их невозможно поверить, т.к. таких доходов в организации не имеется.



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  • 15 | 07.05.2019, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
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эта свежая публикация Кухарки с большим интересом широко читаема была на колхозных собраниях, в избах-читальнях,на скамейках перед деревенским магазином,в кузницах тракторных парков,в складах ГСМ, в избах-сторожках при фермах,в пристройках где доярки моют бидоны, в кандейках осеменителей МТФ,в тамбурах погрузки навоза ленточными транспортерами,
люди живо обсуждали жестикулируя,иногда швыряя в оппонента что нить что под рукой........



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  • 16 | 07.05.2019, 15:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
________ Зачем же они тогда, такие ущемлённые, постоянно за действующую власть голосуют? Мазохисты что ли? Очень Опытный
+++++++++++++++++


Они живут с надеждой, когда нибудь и им повезет, заработает потенциал сельской главы в роблике старосты.
____________________________________________________________

____________________________________________________________

__ Когда же они повзрослеют-то? Надежды только юношей питают! Очень Опытный
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Надежда умирает последней. Глядя на воров в законе всеравно как то возникает надежда. Иначе как, все существование бессмысленное.
Вот твоя мамаша надеется заполучить УЖ. Ради этого идет на любые подлоги.



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  • 17 | 07.05.2019, 15:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1301 | Комментарии: 63826 | Рейтинг: +12172,7
Чтоже продают депутаты сельсовета?
1. Выборы всех уровней.
2. Землю.
Далее - дополнят те, кто живет в сельской местности....

Россияне заподозрили чиновников в занижении доходов
Примерно три четверти опрошенных Левада Центром считают, что госслужащие в своих ежегодных декларациях скрывают сведения о настоящем заработке и имуществе. Лишь 3% респондентов ответили, что чиновники, сенаторы и депутаты указывают всю информацию о своих доходах.
____________________________________
Горсоветовские депутаты в Уфе - тоже какбэ зарплатку не получают, но почемуто оттуда иххер выгонишь! И рвутся туда они - только шум стоит!

ЗЫ. И да - а вы тявкайте на Кухарку. Это она во всем виновата.



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  • # 18 | 07.05.2019, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 19 | 07.05.2019, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 20 | 07.05.2019, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
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