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Возомнили себя мессией

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Полиция задержала башкирских активистов, ведущих борьбу с пьянством. Башкирская общественная организация "Башкорт" проводит в нескольких районах Башкортостана автопробеги против пьянства. Нескольких активистов задержала полиция.

Возомнили себя мессией


2 мая в Зилаирском районе Башкортостана проходит автопробег против пьянства. Башкирские активисты ездят по деревням района, проводят беседы с владельцами магазинов, торгующих алкоголем, проводят встречи с населением. Об этом сообщает организация "Башкорт".

После автопробега участники проведут круглый стол, посвященный вопросам развития сельского хозяйства и предпринимательства на селе.

Подобные мероприятия 1 мая состоялись и в Баймакском районе. С утра около 30 машин собралось в селе Темясово. Здесь к активистам подъехали сотрудники полиции и вынесли им предупреждение о том, что не должно быть экстремистских призывов.

От участников автопробега также потребовали убрать флаг с надписью "Настоящий башкир — трезвый башкир".

Возомнили себя мессией


"Сопротивляться не стали, флаг убрали", — говорят активисты.

По словам руководителя башкирского общества "Аманат" в Баймакском районе РБ Ильнара Галина, в Темясово много тех, кто тайком торгует алкоголем в собственных домах. Также много магазинов, торгующих водкой легально. "В общем, созданы все условия, чтобы спаивать население", — считает он.

В среду к автопробегу собирались присоединиться и активисты Зианчуринского района, однако в селе Исянгулово их задержала полиция. Активисты стояли с плакатами "Зианчуринский район против пьянства".

Башкирские активисты удивляются тому, что "в то время, когда в Зауралье происходят убийства на пьяной почве, майоры полиции в активистах видят каких-то преступников".

Организация "Башкорт" борьбу с пьянством ведет уже на протяжении нескольких месяцев. Активисты пытаются добиться ликвидации продажи контрафактного алкоголя и готовят проект закона, который ограничивал бы продажу алкоголя в деревнях. Кроме того, движение "Башкорт" создало программу "Трезвый башкир".

Идель.Реалии
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  • Эксперт
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  • 1 | 03.05.2019, 11:02 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37338 | Рейтинг: +5558,4
2 мая в Зилаирском районе Башкортостана проходит автопробег против пьянства.

==============================
А ещё можно- против бездорожья и разгильдяства.
Трезвый башкир- это как?



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  • 2 | 03.05.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бороться с пьянством нужно повсеместно и среди всех жителей РБ, а не только среди башкир! Но не только запретами! Главное в этой борьбе - создание рабочих мест с достойной зарплатой и дисциплиной! Принцип кнута и пряника должен лежать в основе этой борьбы с пьянством! Организация "Башкорт" больше пиарится на этой проблеме, чем реально борется! Я так думаю! Очень Опытный



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5

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  • Эксперт
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  • 3 | 03.05.2019, 11:03 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37338 | Рейтинг: +5558,4
Организация "Башкорт" борьбу с пьянством ведет уже на протяжении нескольких месяцев. Активисты пытаются добиться ликвидации продажи контрафактного алкоголя и готовят проект закона, который ограничивал бы продажу алкоголя в деревнях.

=================Когда коту нечего делать-он яйца лижет!



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3

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  • Гость
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  • 4 | 03.05.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, садись на свой горбатый запорожец от отца и ставь свой радужный флаг, и агитируй - за защиту пидарасов Башкортостана! Тени мазу за всех опущенцев РБ! Очень Опытный



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5

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  • Гость
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  • 5 | 03.05.2019, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 03.05.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Юнг, садись на свой горбатый запорожец от отца и ставь свой радужный флаг, и агитируй - за защиту пидарасов Башкортостана! Тени мазу за всех опущенцев РБ! Очень Опытный
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Поддельный опять объявился! Жив, курилка! Давно не был! Калатунбабай, в смысле кухарка, тебе ещё не надоело? Как надоест, то маякни! Очень Опытный



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  • Гость
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  • 6 | 03.05.2019, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Организация "Башкорт" борьбу с пьянством ведет уже на протяжении нескольких месяцев. Активисты пытаются добиться ликвидации продажи контрафактного алкоголя и готовят проект закона, который ограничивал бы продажу алкоголя в деревнях. Кроме того, движение "Башкорт" создало программу "Трезвый башкир".
____________________________________________________________
_
Шериатский патруль во все ночные клубы Уфы. И всех башкир к ногью, которые там клубятся



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  • 7 | 03.05.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пить прекратить нужновсем , и не только башкирам . Призывать руководящую нацию в РФ не пить - не дело башкир .Но ребятам - честь и хвала!
А то что ,скорее всего , не согласовано с властями - то неправильно .
А то что в деревнях полдеревни торгуют , а полдеревни пьют - давно известно . И снабжают суррогатами точки сбыта свердловские ,,ребята"- давно известно . При задержании - отделываются мелкими штрафами . Сие деяние приравняно с мелкому хулиганству или нецензурной брани Вот отсюда и нужно отталкиваться .А народу нужно отказаться от употребления суррогатов . Но лучше пить самогонку . Семейному бюджету хорошо , да и много не напьешь. Жена так запилит, что будешь рад квасу, и нет домашних скандалов.



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  • 8 | 03.05.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1. му .Русские споили множество народов , дабы подавить всевозможными путями. Геноцид скрытый Но и башкиры тоже хороши....



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  • 9 | 03.05.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бороться с пьянством, конечно, нужно, но сразу необходимо признать бесполезность и неэффективность этой "борьбы".

Бороться с пьянством нет нужды - необходимо создавать такие условия жизни человеку, чтобы он не желал употреблять горячительные напитки.

Это необходимо начинать (воспитание) не с 40, не с 20, не с 10 лет. Это непрерывный процесс - с первого крика младенца до старческих лет.



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  • 10 | 03.05.2019, 12:06 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11406 | Рейтинг: -1850
Возомнили себя мессией.
------------------

И смех и грех, ей-богу. Пральна вчера Пенек хныкал - сдох УЖик!

Наш сочинитель заголовков совсем с русским языком не в ладах - несколько человек возомнили себя одним... даже вникать не хочется, какой же идиотизм. А может первомай отметил нехило, головка бо-бо.

Местным башкирофобчикам сойдет, полагаю, посыл понятен, давно башкир не обсерали, давайте разомнитесь.

Конечно, это очень нехорошо - агитировать за трезвый образ жизни, такое только нехорошим башкирским парням может в голову прийти.

Так давайте поиздеваемся над ними как следует, пусть знают свое место.



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  • 11 | 03.05.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 03.05.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

1. му .Русские споили множество народов , дабы подавить всевозможными путями. Геноцид скрытый Но и башкиры тоже хороши....
__________________________________________________________
Ну конечно. опять русские во всем виноваты. В том что ты кривоногий чучмек-алкаш, лежишь на паласе и рассуждаешь о своей исклющительности, а еще и куй не стоит - опять виноваты русские



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  • 12 | 03.05.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Конечно, это очень нехорошо - агитировать за трезвый образ жизни, такое только нехорошим башкирским парням может в голову прийти.

Та
=====================================================
Это прекрасно. Организации башкорт надо еще автопробег в защиту зубной пасты и туалетной бумаги провести для башкир. тоже ведь актуально



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3

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  • 13 | 03.05.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Геноцид скрытый Но и башкиры тоже хороши....
________________________________________
Тебе в рот или в зад силой заливают, геноцидируют?



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0

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  • 14 | 03.05.2019, 12:22 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29690 | Рейтинг: -700,4
1 | 03.05.2019, 11:02 | Автор: юнг

Трезвый башкир- это как?
-----------------------
Это - необруселый



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  • 15 | 03.05.2019, 12:30 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17288 | Рейтинг: -3044,4
На конец-то ребятишки взялись за хорошее дело. Давно это надо было. Но, как и все, ждали инициативы от главы.
А что тут отдельные физдюки стали скулить, это уж МЕССИЯ УЖа и орлова. Их задача позорить башкир, за это им сребренники сыпят. Но я уверен, скоро им придется ответ держать. Сребренников на штрафы хватит?



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  • Участник
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  • 16 | 03.05.2019, 12:39 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4449 | Рейтинг: -714,1
Водка великое оружие . Она завоевала индеецев, чукчи,да башкирский народ испытал на себе это оружие. Это хорошо когда идет борьба с пьянством, но это должно повсеместно. Наряду с этим должно быть созданы рабочие места, быт досуг.



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  • 17 | 03.05.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирские активисты ездят по деревням района, проводят беседы с владельцами магазинов, торгующих алкоголем, проводят встречи с населением.
=========================
Это радий подтянул на свою сторону башкирских нациков, это он пиартися на борьбе с алкоголем!
У нас в РОССИИ что сухой закон?!!! А если НЕТ, то тогда каккого Хрена радий со своими отморозками суется в частную жизнь граждан РОССИИ?!!!
Скоро снова будут привозить в Уфу автобусами аульных нациков чтобы те стучали в пустые бочки!
До чего же уже достал этот гадий! Ну мочи нет!!!!



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  • 18 | 03.05.2019, 13:04 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17288 | Рейтинг: -3044,4
У нас в РОССИИ что сухой закон?!!! А если НЕТ, то тогда каккого Хрена радий со своими отморозками суется в частную жизнь граждан РОССИИ?!!!
Скоро снова будут привозить в Уфу автобусами аульных нациков чтобы те стучали в пустые бочки!
До чего же уже достал этот гадий! Ну мочи нет!!!!
--
Что, орлов, засвербило в заду?
Что то ты сегодня поздненько стал гадить.
Обычно первым начинал срач.
Если у тебя мочи нет, значит ты только что помочился в штаны.



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  • 19 | 03.05.2019, 13:09 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17288 | Рейтинг: -3044,4
Юнг, ты давно от меня не получал? Если ты плюсанул 17 коммент значит это то же, что ты написал? Тебя тут чуть было в человеки не записали.



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  • 20 | 03.05.2019, 13:37 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11406 | Рейтинг: -1850
Юнг, ты давно от меня не получал? Если ты плюсанул 17 коммент значит это то же, что ты написал? Тебя тут чуть было в человеки не записали.
-------------------------

Кац, то что Юнг разосрался со своей мамашей, ничего не значит.

Такой же глупый и недалекий либерастишко, как и она.

Ненавидит Родину, ненавидит башкир, такой же склочный и мелочный.



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