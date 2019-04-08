Несчастливый «Мустай Карим»: Самолет, летать которым не следовало

В настоящее время известно, что после взлета у SSJ 100 отказала основная и аварийная радиосвязь, во время посадки в ручном режиме самолет ударился об землю хвостом и загорелся, а пассажиров эвакуировали из салона за 55 секунд при стандартных 90.
Интерфакс со ссылкой на собственные источники сообщает, что причиной гибели людей в хвостовой части могло стать то, что некоторые пассажиры, покидая загоревшийся лайнер, пытались забрать с собой личные вещи с багажных полок. Все это значительно затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна, в результате чего они погибли в огне.
Согласно данным пресс-службы аэропорта, аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Шереметьево уже завершены. В «Аэрофлоте» после трагедии с суперджетом отменили десятки рейсов. В МЧС открыли горячую линию: 8 800 775 17 17. Пока основная версия случившейся трагедии - удар молнии.
Однако также рассматривается версия об ошибке экипажа при посадке.
Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва-Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт «Шереметьево» из-за возгорания на борту.
В компании «Сухой» так прокомментировали случившееся: в пресс-релизе на официальном сайте компании уточняется, что самолет SSJ100 с заводским номером 95135 был произведен в августе 2017 года, техобслуживание прошел в начале апреля 2019 года. В настоящее время ведётся расследование, представители компании «Гражданские самолеты Сухого», производителя самолета, работают в составе комиссии по расследованию события.
Также релиз даёт краткую хронику событий: 5 мая 2019 года самолет SSJ100 вернулся в аэропорт вылета после получения экипажем информации о неисправности на борту. После жесткой посадки самолет выгорел полностью. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере ее поступления.
На данный момент известно, что в СК возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек. Тщательно выясняются все обстоятельства и причины случившейся трагедии. Со всеми пострадавшими работают врачи, в том числе психологи.
В Росавиации сообщили, что после авиакатастрофы в Шереметьево вводить ограничения на полеты SSJ100 («Сухой Суперджет») пока не планируют.
Также напомним, 19 октября 2017 года в международном аэропорту «Уфа» пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», носящий имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима, встречали в торжественной обстановке.
В этом году республика будет отмечать 100-летие выдающегося земляка. А в декабре 2018 года по результатам всероссийского голосования было принято решение назвать уфимский аэропорт именем Мустая Карима. Фонд имени Мустая Карима выражает искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших.
МКС
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Несчастливый «Мустай Карим»: Самолет, летать которым не следовало
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