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Несчастливый «Мустай Карим»: Самолет, летать которым не следовало

  • Опубликовано: mkset.ru | 06.05.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 19179 | Комментарии: 39
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СК: В cуперджете имени Мустая Карима погиб 41 человек. Всего на борту было 78 человек. При аварийной посадке самолета Superjet авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево погиб 41 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Московское управление СК России на транспорте. Среди погибших был один член экипажа. По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева, медицинская помощь понадобилась 19 пострадавшим.

Несчастливый «Мустай Карим»: Самолет, летать которым не следовало


В настоящее время известно, что после взлета у SSJ 100 отказала основная и аварийная радиосвязь, во время посадки в ручном режиме самолет ударился об землю хвостом и загорелся, а пассажиров эвакуировали из салона за 55 секунд при стандартных 90.

Интерфакс со ссылкой на собственные источники сообщает, что причиной гибели людей в хвостовой части могло стать то, что некоторые пассажиры, покидая загоревшийся лайнер, пытались забрать с собой личные вещи с багажных полок. Все это значительно затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна, в результате чего они погибли в огне.

Согласно данным пресс-службы аэропорта, аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Шереметьево уже завершены. В «Аэрофлоте» после трагедии с суперджетом отменили десятки рейсов. В МЧС открыли горячую линию: 8 800 775 17 17. Пока основная версия случившейся трагедии - удар молнии.

Однако также рассматривается версия об ошибке экипажа при посадке.

Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва-Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт «Шереметьево» из-за возгорания на борту.

В компании «Сухой» так прокомментировали случившееся: в пресс-релизе на официальном сайте компании уточняется, что самолет SSJ100 с заводским номером 95135 был произведен в августе 2017 года, техобслуживание прошел в начале апреля 2019 года. В настоящее время ведётся расследование, представители компании «Гражданские самолеты Сухого», производителя самолета, работают в составе комиссии по расследованию события.

Также релиз даёт краткую хронику событий: 5 мая 2019 года самолет SSJ100 вернулся в аэропорт вылета после получения экипажем информации о неисправности на борту. После жесткой посадки самолет выгорел полностью. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере ее поступления.

На данный момент известно, что в СК возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек. Тщательно выясняются все обстоятельства и причины случившейся трагедии. Со всеми пострадавшими работают врачи, в том числе психологи.

В Росавиации сообщили, что после авиакатастрофы в Шереметьево вводить ограничения на полеты SSJ100 («Сухой Суперджет») пока не планируют.

Также напомним, 19 октября 2017 года в международном аэропорту «Уфа» пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», носящий имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима, встречали в торжественной обстановке.

В этом году республика будет отмечать 100-летие выдающегося земляка. А в декабре 2018 года по результатам всероссийского голосования было принято решение назвать уфимский аэропорт именем Мустая Карима. Фонд имени Мустая Карима выражает искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших.

МКС
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  • 1 | 06.05.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть хорошая Русская поговорка: "Как вы лодку назовете, так она и поплывет", наши предки были умными, наблюдательными людьми, и поэтому надо прислушиваться к ним!
Разве можно называть самолет именем хрен знает кого: не то башкира,нито татара, нито поэта, нито стихокропателя?!
Никогда ничего не называйте именами башкирских, писак, уЩоных, народных "героев",- этим Вы спасете тысячи ни всем не повинных жизней!



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  • 2 | 06.05.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Причем тут М.Карим ? . Самолет бракованный и экипаж оказались бракованными .Допустили такое в путинской России. И связыватьавариюс именем нашего земляка не следует!



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  • 3 | 06.05.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«А в декабре 2018 года по результатам всероссийского голосования было принято решение назвать уфимский аэропорт именем Мустая Карима».
----------------
Срочно нужно отменить это решение. Не дай Бог, что-нибудь с аэропортом…



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  • 4 | 06.05.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Тут не ясно, кому не повезло. Мустаю или Sukhoi Superjet. Если причина от неудачного именования, срочно убрать имя М.Карима.
Если конструкция Sukhoi Superjet неудачная, то М.Карима обязательно реабилитировать.



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  • 5 | 06.05.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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"...некоторые пассажиры, покидая загоревшийся лайнер, пытались забрать с собой личные вещи с багажных полок.

Все это значительно затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна, в результате чего они погибли в огне."

--------------------------------------------------

Не верится, что шарились по багажным полкам. На кону - жизнь.
Думается, это попытка перевести стрелки на человеческий фактор.

Привет Медведеву - разрушителю отечественного авиапрома. С-100 на 72% - импортная комплектация. А какие понты колотили с этой моделью!



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  • 6 | 06.05.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Ударились в метафизику , в средневековье, в сеуверия . Причем тут М Карим ?. Назвали и назвали . Сколько было аварий на обьектах ,названных именем В.И.Ленина . А имя И.В.Сталина предали остракизму и что , стали жить лучше?



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  • 7 | 06.05.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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И вообще в СМИ имя М.карима не упоминается вообще . И переименовани исходит не от самого ,М.Карима , а от нас сами, на фоне нашего безразличия.х . Тогда кого же винить ?



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  • 8 | 06.05.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 06.05.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут не ясно, кому не повезло. Мустаю или Sukhoi Superjet. Если причина от неудачного именования, срочно убрать имя М.Карима.
Если конструкция Sukhoi Superjet неудачная, то М.Карима обязательно реабилитировать.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Во многом вина экипажа. Отказала автоматика, приборы не работают, значит современные пилоты без автоматики никто, визуально ничего не видят и вручную не умеют. Как современные медики - без МРТ диагноз ставить не могут.



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  • 9 | 06.05.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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А имя И.В.Сталина предали остракизму и что , стали жить лучше?

---------------------------

А кто предал-то? Евреи - они-то и стали жить лучше - его просто ненавидят.
Несмотря на то, что Сталин спас их от Гитлера и категорически настоял на создании Израиля, - полагая, что добро не забудут, станут союзниками, опорой на Ближнем Востоке. Щаз, б-дь...



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  • 10 | 06.05.2019, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Нехрен было глумиться над модельным рядом "тушек", "Ан"-ов. Ту-154 без двигателей садился на картофельное поле, спланировав с эшелона(!).



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  • 11 | 06.05.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Да вознесутся в Рай души, живыми сгоревших людей.

Искреннее соболезнование родным и близким погибших.



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  • 12 | 06.05.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Судя по первоначальным кадрам самолет был с коробкой- автоматом и начинающий пилот перепутал педали тормоза и газа от чего самолет на полном ходу ударился о взлетку, а затем резко взмыл на несколько метров вверх при этом зацепил хвостом землю и вновь грохнулся на взлетку не сбрасывая скорости, волоча свой хвост по полосе. Эти кадры появились в первые минуты авиакатастрофы, но вы их вряд ли уже увидите. Больше нет слов



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  • 13 | 06.05.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Их надо всех уничтожить. Ну, вы знаете, кого.



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  • 14 | 06.05.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Титульных.



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  • 15 | 06.05.2019, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 06.05.2019, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Судя по первоначальным кадрам самолет был с коробкой- автоматом и начинающий пилот перепутал педали тормоза и газа от чего самолет на полном ходу ударился о взлетку, а затем резко взмыл на несколько метров вверх при этом зацепил хвостом землю и вновь грохнулся на взлетку не сбрасывая скорости, волоча свой хвост по полосе. Эти кадры появились в первые минуты авиакатастрофы, но вы их вряд ли уже увидите. Больше нет слов
=============================
комментатор может быть хороший водитель, но на пилота "савсим ни пахош"



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  • 16 | 06.05.2019, 12:19 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17323 | Рейтинг: -3048,5
Их надо всех уничтожить. Ну, вы знаете, кого.
Титульных.
------
Вот сидит убогонький, и всех убивает. Потому только, что сам он вовсе не есть живой человек. Сидит круглосуточно в собственном дерьме и находит в таких комментах свое удовольствие.



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  • 17 | 06.05.2019, 12:31 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7426 | Рейтинг: -512,2
11 | 06.05.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да вознесутся в Рай души, живыми сгоревших людей.

Искреннее соболезнование родным и близким погибших.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Всецело присоединяюсь. Это действтительно большая традегия, а для остатков здешней кухаркиной шоблы и для ея самой, это опять "замечательная штука" для очередного мудовства.



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  • 18 | 06.05.2019, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 06.05.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Есть хорошая Русская поговорка: "Как вы лодку назовете, так она и поплывет", наши предки были умными, наблюдательными людьми, и поэтому надо прислушиваться к ним!...

======================
Какие же умные твои предки.
На до было ваз назвать бмв.



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  • 19 | 06.05.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
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| 06.05.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 06.05.2019, 10:02 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тут не ясно, кому не повезло. Мустаю или Sukhoi Superjet. Если причина от неудачного именования, срочно убрать имя М.Карима.
Если конструкция Sukhoi Superjet неудачная, то М.Карима обязательно реабилитировать.
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

Во многом вина экипажа. Отказала автоматика, приборы не работают, значит современные пилоты без автоматики никто, визуально ничего не видят и вручную не умеют. Как современные медики - без МРТ диагноз ставить не могут.

=======================
первые плоды ЕГЭ



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  • 20 | 06.05.2019, 12:44 | Автор: Не зарегистрирован
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кухарка = кац



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