Несчастливый «Мустай Карим»: Самолет, летать которым не следовало

СК: В cуперджете имени Мустая Карима погиб 41 человек. Всего на борту было 78 человек. При аварийной посадке самолета Superjet авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево погиб 41 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Московское управление СК России на транспорте. Среди погибших был один член экипажа. По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Матвеева, медицинская помощь понадобилась 19 пострадавшим.В настоящее время известно, что после взлета у SSJ 100 отказала основная и аварийная радиосвязь, во время посадки в ручном режиме самолет ударился об землю хвостом и загорелся, а пассажиров эвакуировали из салона за 55 секунд при стандартных 90.Интерфакс со ссылкой на собственные источники сообщает, что причиной гибели людей в хвостовой части могло стать то, что некоторые пассажиры, покидая загоревшийся лайнер, пытались забрать с собой личные вещи с багажных полок. Все это значительно затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна, в результате чего они погибли в огне.Согласно данным пресс-службы аэропорта, аварийно-спасательные работы на месте ЧП в Шереметьево уже завершены. В «Аэрофлоте» после трагедии с суперджетом отменили десятки рейсов. В МЧС открыли горячую линию: 8 800 775 17 17. Пока основная версия случившейся трагедии - удар молнии.Однако также рассматривается версия об ошибке экипажа при посадке.Напомним, самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва-Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт «Шереметьево» из-за возгорания на борту.В компании «Сухой» так прокомментировали случившееся: в пресс-релизе на официальном сайте компании уточняется, что самолет SSJ100 с заводским номером 95135 был произведен в августе 2017 года, техобслуживание прошел в начале апреля 2019 года. В настоящее время ведётся расследование, представители компании «Гражданские самолеты Сухого», производителя самолета, работают в составе комиссии по расследованию события.Также релиз даёт краткую хронику событий: 5 мая 2019 года самолет SSJ100 вернулся в аэропорт вылета после получения экипажем информации о неисправности на борту. После жесткой посадки самолет выгорел полностью. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере ее поступления.На данный момент известно, что в СК возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек. Тщательно выясняются все обстоятельства и причины случившейся трагедии. Со всеми пострадавшими работают врачи, в том числе психологи.В Росавиации сообщили, что после авиакатастрофы в Шереметьево вводить ограничения на полеты SSJ100 («Сухой Суперджет») пока не планируют.Также напомним, 19 октября 2017 года в международном аэропорту «Уфа» пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», носящий имя народного поэта Башкортостана Мустая Карима, встречали в торжественной обстановке.В этом году республика будет отмечать 100-летие выдающегося земляка. А в декабре 2018 года по результатам всероссийского голосования было принято решение назвать уфимский аэропорт именем Мустая Карима. Фонд имени Мустая Карима выражает искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших.