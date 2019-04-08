Однако, несмотря на обилие людей с научными степенями, реальных политологов среди них почти нет. Например, по-прежнему остается проблемой поиск толкового рецензента на научную работу. В целом, инициативы по развитию политологии в Башкирии завершились полным крахом.
Сегодня в регионе не осталось точек роста в этой сфере. Когда я задумываюсь о причинах этого фиаско, я прихожу к выводу, что негативных факторов было много. Как общих для всех регионов, так и специфических.
Но все же самое главное — это люди, которым представилась возможность инициировать новую для России науку в постсоветский период.
Многие из них просто не поняли, что это наука.
Многие не поняли, что это за наука. Другие больше любили не науку, а что — то другое: деньги, славу, власть, что-то еще. В общем, обычная в целом история.
Никогда не получается ничего путного без любви!
Эхо Москвы
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Политология в Башкириии: То, чего не может быть
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