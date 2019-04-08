Политология в Башкириии: То, чего не может быть

Станислав Шкель: Инициативы по развитию политологии в Башкирии завершились полным крахом. В Уфе на базе Башкирского университета с конца 1990-х лет 10 работал диссертационный совет по политическим наукам. За это время в нем защитилось под 100 кандидатов наук, среди которых и я.Однако, несмотря на обилие людей с научными степенями, реальных политологов среди них почти нет. Например, по-прежнему остается проблемой поиск толкового рецензента на научную работу. В целом, инициативы по развитию политологии в Башкирии завершились полным крахом.Сегодня в регионе не осталось точек роста в этой сфере. Когда я задумываюсь о причинах этого фиаско, я прихожу к выводу, что негативных факторов было много. Как общих для всех регионов, так и специфических.Но все же самое главное — это люди, которым представилась возможность инициировать новую для России науку в постсоветский период.Многие из них просто не поняли, что это наука.Многие не поняли, что это за наука. Другие больше любили не науку, а что — то другое: деньги, славу, власть, что-то еще. В общем, обычная в целом история.Никогда не получается ничего путного без любви!