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Политология в Башкириии: То, чего не может быть

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Станислав Шкель: Инициативы по развитию политологии в Башкирии завершились полным крахом. В Уфе на базе Башкирского университета с конца 1990-х лет 10 работал диссертационный совет по политическим наукам. За это время в нем защитилось под 100 кандидатов наук, среди которых и я.

Политология в Башкириии: То, чего не может быть


Однако, несмотря на обилие людей с научными степенями, реальных политологов среди них почти нет. Например, по-прежнему остается проблемой поиск толкового рецензента на научную работу. В целом, инициативы по развитию политологии в Башкирии завершились полным крахом.

Сегодня в регионе не осталось точек роста в этой сфере. Когда я задумываюсь о причинах этого фиаско, я прихожу к выводу, что негативных факторов было много. Как общих для всех регионов, так и специфических.

Но все же самое главное — это люди, которым представилась возможность инициировать новую для России науку в постсоветский период.

Многие из них просто не поняли, что это наука.

Многие не поняли, что это за наука. Другие больше любили не науку, а что — то другое: деньги, славу, власть, что-то еще. В общем, обычная в целом история.

Никогда не получается ничего путного без любви!

Эхо Москвы
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  • 1 | 06.05.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Многие из них просто не поняли, что это наука.
=====================================
Прикольно,- защитились 100 кандидатов наук, из которых "Многие из них просто не поняли, что это наука."
Я балдею! Это все равно что защитится по физике, и не понимать, как так и утюг, и пылесос, и микровалновка, и телик каботают от одной разетки, а показывает только телик?!
Зато эта башкирская сотня может себя называть уЩоными!!!!!



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  • 2 | 06.05.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Многие из них просто не поняли, что это наука. Многие не поняли, что это за наука.
+++++++++++++++++++++++++++++++

Любая наука развивается практикой их применения.
Политология даже с точки зрения Москвичей это "наука" для избранных, их орудие труда по оболваниванию народа. Политология в международном плане и на внутри-государственном уровне направлено на закреплении понятия непогрешимости политики правящего режима.

Как тут могут выделяться политологи Уфимского уровня? Поддакивать и выражать свою приверженность спущенным из кремля Ценным Указаниям.



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  • 3 | 06.05.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В БашГУ зав.кафедрой политологии был, наверное и есть доктор наук Гайдук. Слушал его и стало жалко студентов которые у него непонятно чему обучаются и родителей этих студентов, которые тратят свои деньги на обучение своих детей у Гайдука. А вообще, это проблема не только подготовки политологов в Башкирии, это вообще проблема образования всех уровней, все просто деградированло, упало ниже плинтуса. Это относится и к подготовке врачей, и к подготовке инженеров, педагогов. Сегодня ты берешь, или даешь взятки, то не удивляйся что завтра тебя будет некому лечить, если ты заходишь в автобус, который несуразно сконструирован, несуразно собран, т.к. твоя вина в этом есть.



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  • 4 | 06.05.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
БашГу давно уже заштатный провинциальный, даже язык не поворачивается сказать, университет. Так же как и остальные университеты Башкирии, те же авиационный, нефтяной.



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  • 5 | 06.05.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Многие из них просто не поняли, что это наука.

------------------------

Да лан те. Политология - продажная девка буржуазии. Нашёл "науку".
Политологи - суть манипуляторы общественным бессознательным.



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  • 6 | 06.05.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Лишить нахрен всех этих "ученых",кондидатских званий, взыскать с них денежные средства которые они получали за "званеия", в 10- кратном размере, и вся не долга!
Кстати согласно Рейтинг регионов по количеству докторов наук, страна башкир занимает 13 место из 82, уступеая Москве, ленинграду, Татарам....
Ну очень "укмный" народец...



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  • 7 | 06.05.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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С таким же успехом криптозоологией могли заниматьсяя и диссертации защищать.



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  • 8 | 06.05.2019, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 06.05.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

БашГу давно уже заштатный провинциальный, даже язык не поворачивается сказать, университет. Так же как и остальные университеты Башкирии, те же авиационный, нефтяной.
__________________________________________________
Приставка Баш предполагает



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  • 9 | 06.05.2019, 12:35 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17323 | Рейтинг: -3048,5
Шкель раз ты лучше понимаешь эту науку, что же ты сбежал то в обслуживание элит через СМИ? В этой науке, в которой ты защитил кандидатскую, что же ты сделал? Для чего на тебя тратили бюджетные деньги? Ты такой же сверх спец, как Ирек, тоже значит физтюх. Ты наверно полутык.



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  • 10 | 06.05.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
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было сёдня на работе пару часов свободных...заинтересовали меня Зулия Туганова и Лендеманн..ну полазил нескока по тырнету, увлекательная это вещь скажу я вам - наблюдение за наблюдающим..открыл для себя много нового при этом не то , что искал. что искал -лежит на поверхности, я это и так знал, а вот копнул поглубже и нашел Таттарыча нашего Ирека, который совместно с Кухаркой отвешивают реверансы одному, известному нам всем, человеку, тем самым есно отвешивают и реверансы друг другу..и было это буквально в 15 году
вопрос - Таттарыч, ты когда тут всех кухобандой называешь, почему себя не причисляешь ? ты же такой же, один из стаи, чего стесняешься?
а еще вопрос - Ирек, ты когда в детство впадать начал и ваще выходил из него , ты зачем по недоумству язык коверкаешь? это чё ваще за понт такой? кстати опять же подтверждает твою эмоционально - психологическую связь с Кухаркой . та всё детскими дразнилками великих людей обзывает и думает это круто.
так что Таттарыч -не отмажешься, ты под влиянием более сильного человека и делаешь те же ошибки. Брысь в общее стадо и не высовывайся !!!
турк



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  • 11 | 06.05.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а вот еще одно интересное наблюдение...
один известный Башкир- Мадриль Гафуров ( не, не подумайте, для меня он туп как 3 ..опы слона , обшитые брезентом и не из-за того , что БАШКИР, я и русских таких знаю и не поверите , их , таких - большинство) на критику в свой адрес со стороны УЖистов, почему то очень нелестно отозвался о Каце, Шарике и Зулие, назвав их собаками... кхм, с чего бы это? а вот (видимо по тупости своей) к Корнею обращался очень мило, приняв ник КОРНЕЙ, за истинное человеческое имя.
но не суть...суть -Кац Зулия и Шарик честно топят за Башкир, а известный герой Башкир -топит их в дерьме!!! диссонанс однако
турк



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  • 12 | 06.05.2019, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 06.05.2019, 13:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
а вот еще одно интересное наблюдение...
один известный Башкир- Мадриль Гафуров ( не, не подумайте, для меня он туп как 3 ..опы слона , обшитые брезентом и не из-за того , что БАШКИР, я и русских таких знаю и не поверите , их , таких - большинство) на критику в свой адрес со стороны УЖистов, почему то очень нелестно отозвался о Каце, Шарике и Зулие, назвав их собаками... кхм, с чего бы это? а вот (видимо по тупости своей) к Корнею обращался очень мило, приняв ник КОРНЕЙ, за истинное человеческое имя.
но не суть...суть -Кац Зулия и Шарик честно топят за Башкир, а известный герой Башкир -топит их в дерьме!!! диссонанс однако
турк
+++++++

Ты же мамашу, твоего создателя и содержателя топишь. Вспомни, с какими мыслями это делаешь. Вот тебе и ответ.



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  • 13 | 06.05.2019, 13:43 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37370 | Рейтинг: +5552,8
..........................ВЕЧЕР ТЯЖЁЛОГО ДНЯ (по мотивам И. Муксаттарова).

.......Темнело. Дул сильный ветер. Ветки деревьев уныло скребли по мокрым окнам.Густой и мокрый снег валил не переставая. Такси не смогло подъехать к подъезду и пожилая женщина, задыхаясь, с трудов дотащила тяжёлые пакеты до двери квартирки на окраине города.
Сын и невестка были рады.
Мам, откуда такие покупки? Бухло, сыры всякие? Тебе же нельзя! Доктор запретил .Откуда деньги, мам?-
-" Дык, сёдни опять прислали за модераторство 15 тыров!"
- Мам, я чё ты там делаешь?-
- Душу , сынок, всяких гадов, Шариков вот котов душил, так и я душу всех, кто мне с похмела неугоден"!....
- Мам, а может мне из шиномонтажников тоже в модераторы податься?
- Подожди, сынок, я ещё калатушку с еблашкой не устроила.

.........- мам, а за что тебя держат-то в модераторах? Ты же, навроде как, булгахтерша"? И куев тебе каждый день дофига втыкают , красным цветом?
- Дык, сынок, потому и держат, что отстёгиваю. Выписывают-то 30, а получаю на руки 15! А так бы давно выперли!............................
- Ладно, давай накрывай на стол! Будем гулять!



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  • 14 | 06.05.2019, 14:02 | Автор: Не зарегистрирован
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чета воняет уж очень сильно аноним комментатор.



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  • 15 | 06.05.2019, 14:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1300 | Комментарии: 63813 | Рейтинг: +12174
13 | 06.05.2019, 13:43 | Автор: юнг

Даменция детектед!

Неужели старый пидорас по кличке доцент. упорно постя этот дикий бред уровня ясельной группы детского сада для детей с ЗПР(Задержка психического развития) считает свой бред - остроумным, юморным, сатирическим?!

Ну вот на спор - найдите у него в комментах хотя бы ОДИН комментарий (не спижженый на Эхе Москвы) по которому можно судить, что это существо имеет два высших образования и должность доцента в прошлом!

"Что он несёт?! ЧТО ОН, БЛЯТЬ, НЕСЕТ???!!!"©



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  • 16 | 06.05.2019, 14:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1300 | Комментарии: 63813 | Рейтинг: +12174
та всё детскими дразнилками великих людей обзывает и думает это круто.
______________________________
Ты, турк, свои-то комменты перечитываешь, Цицерон, бля!



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  • 17 | 06.05.2019, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 06.05.2019, 14:17 | Автор: Кухарка
Публикации: 1300 | Комментарии: 63809 | Рейтинг: +12173,9
та всё детскими дразнилками великих людей обзывает и думает это круто.
______________________________
Ты, турк, свои-то комменты перечитываешь, Цицерон, бля!
______________________________
Кто сказал? человек - это сосуд, а вот чем он наполнен -толкни и узнаешь...
даже не толкнул , а так слегка прижучил Таттарыча и всуе ИМЯ помянул ... а сосуд то уже забулькал и полилось
турк



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  • 18 | 06.05.2019, 14:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1300 | Комментарии: 63813 | Рейтинг: +12174
Дык тебя никто и не толкал - само расплескалось от переплнения...
Скучно?
Или от острого желания поучаствовать в чужих драках-разборках? Так у тебя уже и свои разборки имеются, тоже, чай не стодоллоровая купюра...



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  • 19 | 06.05.2019, 14:45 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1300 | Комментарии: 63813 | Рейтинг: +12174
Турку - если нечем заняться вот тебе мое предложение:

Ну вот на спор - найдите у него в комментах хотя бы ОДИН комментарий (не спижженый на Эхе Москвы) по которому можно судить, что это существо имеет два высших образования и должность доцента в прошлом!


Желательно - не один)))))



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  • 20 | 06.05.2019, 14:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1300 | Комментарии: 63813 | Рейтинг: +12174
нашел Таттарыча нашего Ирека, который совместно с Кухаркой отвешивают реверансы одному, известному нам всем, человеку, тем самым есно отвешивают и реверансы друг другу.
____________________________________________
За 9 лет реверансов отвешано было - больше, чем дох-уя - включая и старого пидораса по кличке доцент, и харе в лице Arturro, и АКМу, и "разнице", и многим другим - но в марте 2014 года произошел водораздел по имени "крымнаш"...
Отличный маркер, я щетаю!



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