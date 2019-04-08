Гранты под языковой распил

Перечень получателей грантов опубликован на сайте ведомства. Всего в список вошла 31 организация, в их числе — общественные организации из Челябинской и Пермской областей.Общая сумма гранта в документе не указана, однако по данным портала ProUfu.ru, в этом году региональный Минкульт выделил на проекты по сохранению языка 74,5 млн рублей. Ранее эта цифра не превышала 50 млн.Как отмечает ProUfu, в распоряжении редакции оказались документы с конкретными суммами, которые получат победители. Самый большой грант — 13,2 млн рублей — выплатят Всемирному курултаю на проведение Дней башкирской культуры и просвещения за пределами РБ.ГТРК «Башкортостан» выделят 7,8 млн рублей на развитие музыкально-развлекательного канала «Курай ТВ» и детско- юношеского телеканала «Тамыр» на башкирском языке.5,8 млн рублей, по данным издания, получит «Башкирское молодежное движение «Максат» за разработку мобильного приложения для изучения башкирского языка BAshLing.Гранты на развитие башкирского языка утвердил экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов. В начале этого года ProUfu сообщал, что по итогам 2018 года, Минкульт распределил только 25 из запланированных 50 млн рублей гранта.