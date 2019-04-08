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Гранты под языковой распил

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Перечень получателей грантов опубликован на сайте ведомства. Всего в список вошла 31 организация, в их числе — общественные организации из Челябинской и Пермской областей.

Гранты под языковой распил


Общая сумма гранта в документе не указана, однако по данным портала ProUfu.ru, в этом году региональный Минкульт выделил на проекты по сохранению языка 74,5 млн рублей. Ранее эта цифра не превышала 50 млн.

Как отмечает ProUfu, в распоряжении редакции оказались документы с конкретными суммами, которые получат победители. Самый большой грант — 13,2 млн рублей — выплатят Всемирному курултаю на проведение Дней башкирской культуры и просвещения за пределами РБ.

ГТРК «Башкортостан» выделят 7,8 млн рублей на развитие музыкально-развлекательного канала «Курай ТВ» и детско- юношеского телеканала «Тамыр» на башкирском языке.

5,8 млн рублей, по данным издания, получит «Башкирское молодежное движение «Максат» за разработку мобильного приложения для изучения башкирского языка BAshLing.

Гранты на развитие башкирского языка утвердил экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов. В начале этого года ProUfu сообщал, что по итогам 2018 года, Минкульт распределил только 25 из запланированных 50 млн рублей гранта.

Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 07.05.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в этом году региональный Минкульт выделил на проекты по сохранению языка 74,5 млн рублей.
================================
Вся эта языковая затея,- банальное воровство бюджетных средст.
Башкирский язык,- мертворожденный язык, неподдающийся реанимации,
В башктрских семьях,поколениями грворят на Русском языке,и заставить их говорить на БЯке невозможно, хоть весь бюджет вбухайте, ни хрена не выйдет.
74,5 лямов пройдут на поддержание башнациков, их хозяев в высших эшелонах власти сраны башкир.



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  • Гость
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  • 2 | 07.05.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Минкульт выделил на проекты по сохранению языка 74,5 млн рублей.

-------------------------

Пусть сохраняют. Это правильно. Только не навязывают другим народам.

Вообще, товарищи другой национальности, давайте воздержимся от критики.
Русский язык тоже ведь пора спасать: загажен англицизмами до безобразия.



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3

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  • Участник
  •  
  • 3 | 07.05.2019, 10:31 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17336 | Рейтинг: -3049,5
Насосы, шланги, бассейны, фильтры...
Кругом одни русские слова.



Оценили
3

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  • Гость
  •  
  • 4 | 07.05.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.05.2019, 10:31 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17328 | Рейтинг: -3048,9

Насосы, шланги, бассейны, фильтры...
Кругом одни русские слова.
______________________________________
А исковерканные смешные там зачем болтаются рядом?



Оценили
1

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  • Гость
  •  
  • 5 | 07.05.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередной раздербан титульный. На татарский сколько выделили?



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1

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  • Гость
  •  
  • 6 | 07.05.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 му. Нисколько.Налоги одной третьей части населения Башкирии- татар, ушли на навязывание татарам куваканского диалекта горных башкир.



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3

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  • Гость
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  • 7 | 07.05.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Который в народе называется сакау тел.



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2

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  • Гость
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  • 8 | 07.05.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.05.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.05.2019, 10:31 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17328 | Рейтинг: -3048,9

Насосы, шланги, бассейны, фильтры...
Кругом одни русские слова.
______________________________________
А исковерканные смешные там зачем болтаются рядом?
+++++++++++++++++++++++++++


Картуф на башкирском - на русском картофель.



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1

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  • Гость
  •  
  • 9 | 07.05.2019, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 07.05.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.05.2019, 10:31 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17328 | Рейтинг: -3048,9

Насосы, шланги, бассейны, фильтры...
Кругом одни русские слова.
______________________________________
А исковерканные смешные там зачем болтаются рядом?
+++++++++++++++++++++++

Картуф на башкирском, картофель - картофель на русском.



Оценили
1

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  • Участник
  •  
  • 10 | 07.05.2019, 13:07 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17336 | Рейтинг: -3049,5
Картофель слово русское?
Может еще и изобрели картоху на Руси?
Есть хоть какая овощь чисто нашенская, российская?



Оценили
3

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  • Наблюдатель
  •  
  • 11 | 07.05.2019, 14:24 | Автор: черепаха
    Публикации: 46 | Комментарии: 1110 | Рейтинг: +540,1
Давайте примем,как должное,что для любого человека дорог его родной язык.Но мировое сообщество выделило в мире пять языков для использования в ООН.Русский язык-один из пяти.Башкирский язык-один из 7 тысяч,имеющихся на Земле.И русский- один из 7 тыс.И у каждого из них есть свои носители.Оскорбляя язык,мы оскорбляем человека.Только глубокий невежда может позволить себе подобное оскорбление.



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5

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  •  
  • 12 | 07.05.2019, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 07.05.2019, 14:24 | Автор: черепаха
Публикации: 46 | Комментарии: 1110 | Рейтинг: +540
Давайте примем,как должное,что для любого человека дорог его родной язык..Оскорбляя язык,мы оскорбляем человека
*******************
мутная Черепашка - не ты ли через твоего подопечного Каца оскорбляешь татар?



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2

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  • Гость
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  • 13 | 07.05.2019, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 07.05.2019, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 07.05.2019, 14:24 | Автор: черепаха
Публикации: 46 | Комментарии: 1110 | Рейтинг: +540
Давайте примем,как должное,что для любого человека дорог его родной язык..Оскорбляя язык,мы оскорбляем человека
*******************
мутная Черепашка - не ты ли через твоего подопечного Каца оскорбляешь татар?
=================================

Черепашка собственность юнга. Кац принадлежит Кухарке.



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0

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  • Гость
  •  
  • 14 | 07.05.2019, 15:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 07.05.2019, 10:31 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17333 | Рейтинг: -3049,4
Насосы, шланги, бассейны, фильтры...
Кругом одни русские слова.
*****************
Что ты, уважаемый! Тут, кроме насоса, и нет русских слов! Т.е. 75 процентов - иностранных слов!
Так и весь русский язык!
Чего выпендриваются! Свой почти утратили, теперь другие языки пытаются уничтожить



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2

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  • 15 | 07.05.2019, 15:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Было б плохо , если только башкирский оскорбили ,Ведь задели и все диалекты тюрки . Татары - вы просто так не отсидитесь и ваша хитрожопость не пройдет!
А знать диалект тюрки - уже хорошо .Можем быстро перейти на киргизский , на узбекский и проч . А татарский вовсе родной тут и переводчика не нужно .
От добра добро не ищут.



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  • 16 | 07.05.2019, 15:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На фотографии написано по русски , дублировано на башкирском . Чего тут выпендриваться руссошвайнам ( немецкое слово), ума не приложу! Может это русская воинственность,со склонностью аннексии территорий? .
Тогда всех в Вологду !



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  • 17 | 07.05.2019, 16:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 07.05.2019, 15:08 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 07.05.2019, 14:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 07.05.2019, 14:24 | Автор: черепаха
Публикации: 46 | Комментарии: 1110 | Рейтинг: +540
Давайте примем,как должное,что для любого человека дорог его родной язык..Оскорбляя язык,мы оскорбляем человека
*******************
мутная Черепашка - не ты ли через твоего подопечного Каца оскорбляешь татар?
=================================

Черепашка собственность юнга. Кац принадлежит Кухарке.
***********************
у Кухарки отобрали статус банить Каца,и он для неё стал неуправляем, но,так как Кац мажет гоном татар от имени башкир Кухарка ради этого вынуждена пожертвовать честным именем Тимохи

вот такие дикие ндравы среди эспердов УЖа:смотрели сериал "Челночницы "? как там у директрисы рынка не по людски терзали сына на зоне,хотя директриса выполняла все требования бандитов.



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  • 18 | 07.05.2019, 16:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 07.05.2019, 13:07 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17333 | Рейтинг: -3049,5
Картофель слово русское?
Может еще и изобрели картоху на Руси?
Есть хоть какая овощь чисто нашенская, российская?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Репа! Мы её едим и чешем! Очень Опытный



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  • Эксперт
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  • 19 | 07.05.2019, 17:23 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37382 | Рейтинг: +5550
.........................ВЕЧЕР ТЯЖЁЛОГО ДНЯ (по мотивам И. Муксаттарова).

.......Темнело. Дул сильный ветер. Ветки деревьев уныло скребли по мокрым окнам.Густой и мокрый снег валил не переставая. Такси не смогло подъехать к подъезду и пожилая женщина, задыхаясь, с трудов дотащила тяжёлые пакеты до двери квартирки на окраине города.
Сын и невестка были рады.
Мам, откуда такие покупки? Бухло, сыры всякие? Тебе же нельзя! Доктор запретил .Откуда деньги, мам?-
-" Дык, сёдни опять прислали за модераторство 15 тыров!"
- Мам, я чё ты там делаешь?-
- Душу , сынок, всяких гадов, Шариков вот котов душил, так и я душу всех, кто мне с похмела неугоден"!....
- Мам, а может мне из шиномонтажников тоже в модераторы податься?
- Подожди, сынок, я ещё калатушку с еблашкой не устроила.

.........- мам, а за что тебя держат-то в модераторах? Ты же, навроде как, булгахтерша"? И куев тебе каждый день дофига втыкают , красным цветом?
- Дык, сынок, потому и держат, что отстёгиваю. Выписывают-то 30, а получаю на руки 15! А так бы давно выперли!............................
- Ладно, давай накрывай на стол! Будем гулять!



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  • Гость
  •  
  • 20 | 07.05.2019, 18:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очередной раздербан титульный. На татарский сколько выделили?
---------------------
Кукиш. Татары же диаспора в этой "стране " башкир. Мы же здесь пришельцы. Мы должны только налоги исправно платить, с которых, кстати, "коренной" народ и отчисляет акча на поддержание своего великого и могучего, а местами и очень древнего языка. А татары пусть молчат и благодарят, что им позволили здесь жить. Вот как то так, иманы ссыкрыим.



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