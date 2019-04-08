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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Дмитрий Михайличенко: Элиты думают про пиар слишком много

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Короткий политический срез о ситуации в Башкирии. Но начну с федеральных трендов. 1. Новые критерии эффективности губернаторов (они постоянно меняются и каждый год «новые») актуализируют (я бы сказал, выпячивают) показатель «уровень доверия власти». Это не социология в чистом виде, это еще и соцсети и СМИ. Уже разработаны синтезирующие модели. И они будут применяться.

Дмитрий Михайличенко: Элиты думают про пиар слишком много


Губернаторам говорят: обеспечьте высокий уровень авторитета власти на местах. Прежде всего обеспечьте спокой. Чтобы все было тихо и гладко. Без протестов. Именно поэтому, кстати, мы анализируем уровень протестности регионов (полагаю, это актуальнее чем место губернатора в умозрительной иерархии многочисленных рейтингов).

2. Жалобы в соцсетях (попадают в систему «Инциндент») пишут их далеко не все, а только часть общества. Большинство же остается молчаливым (проверенный социологический факт). Короче, из этого следует, что фейсбучные критиканы под ударом. В идеале нужна конфигурация, когда большинство молчит, а общественное мнение заполняют лизоблюды и хвалопасы (имхо копеечные блогеры).

3. Актуализируется роль Госсовета. Руководители рабочих групп из числа губернаторов (например, «промышленность») получают дополнительные и важные преференции. От них будет зависит распределение федеральных средств. Непонятно как Хабиров интегрируется в эту работу, но пока он не избран ему будет сложно претендовать на ведущие роли. Впрочем, и после избрания тоже сложно будет претендовать. Там бал правят путинские силовики и влиятельные губернаторы. Дюмин (Тульская область — промышленность); Минниханов (Татарстан — комфортная городская среда); Миронов (Ярославская — молодежная политика). И так далее.

4. Башкортостан получит 245 млн руб. на развитие комфортной городской среды? Это очень немного…

5. Три-четыре недели назад ходили активные слухи о том, что бывшего руководителя региона вызывали на допрос. Подтвердились ли они или нет — не могу сказать, но очевидно, что нынешняя информационная пропаганда уже не будет сильно хайповать по поводу «реальной борьбы с коррупцией» в отношении хамитовских. Почему? Да все просто. Инициатором этих процессов являются силовики, которые показывают грань дозволенного и недозволенного. И это многих тревожит. Договорится и все успокоить остается основным и наиболее приемлемым сценарием.

6. Самолет имени Мустая Карима. Трагедия в Шереметьево. Понятно, что лоббировал это название в 2017 году, прежде всего, Тимербулат Каримов.

Однако экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов захотел присвоить эту тему себе. Попиарился, так сказать. Впрочем, Тимербулат Каримов тоже. А сейчас это уже не пиар. Никак не пиар. К сожалению, элиты много про пиар думают.

7. Мустафин и его высказывание на оперативке. Считаю это недопустимым. «ПроУфу» написали, что кому-то из подчиненых попадет за такую писанину, а речи о том, что чиновник принесет извинения за свою ненормативную лексику (или в отставку подаст) вообще не идет? Да, давайте все зашутим и залайкаем. Так формируется неуважение к обществу. И слово, которое выражает всю гамму чувств. Ну, оно станет еще более широко применимым в масштабе все общества. Это конечно не прямое оскорбление, это не «шалупонь» (выражение Архангельского губера), но все же недопустимо. И рядовые спичрайтеры, получающие 30 тыс. руб. в мэрии тут не причем.

8. Выдвижение политических симулякров на выборы главы Башкирии от КПРФ и других партий обсуждать не стоит.

Дмитрий Михайличенко, Эхо Москвы
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  • 1 | 07.05.2019, 09:48 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29732 | Рейтинг: -701,9
«Инциндент»
--------------+
Сперва научись орфографии, грамотей!
ИнциНдент даже спеллер видит!



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  • 2 | 07.05.2019, 10:05 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29732 | Рейтинг: -701,9
Понятно, что лоббировал это название в 2017 году, ------------- Тимербулат Каримов.
-----------------
Иркутская авиакомпания присвоила 9 самолетам Sukhoi Superjet 100 имена православных святых

Авиакомпания "ИрАэро" приняла решение освятить полученные в течение 2016-2017 годов лайнеры Sukhoi Superjet 100, Совместно с Иркутской епархией РПЦ было выбрано девять имен святых.

Лайнерам присвоили имена
- Святителя Спиридона Тримифунтского,
- Святой Матроны Московской,
- Святого князя Владимира,
- Святой Ксении Петербургской,
- Святого апостола Петра,
- Святого Апостола Павла,
- преподобного Сергия Радонежского,
- преподобного Серафима Саровского,
- Святого благоверного князя Александра Невского.
-------------
Кто пролоббировал все 9 имён святых благоверных?
Сам боженька, да, Дмитрий Михайличенко, который политолог?



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  • 3 | 07.05.2019, 10:24 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17336 | Рейтинг: -3049,5
Твою бабушку!
Допустим, что можно и простить тебе грамматику, орфографию и стилистику. И считать тебя просто недоучкой.
Но что ты вообще хотел то сказать любезный?
Такой позор для всего "уха", тьфу!



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  • 4 | 07.05.2019, 10:27 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1768 | Рейтинг: +486,8
Голос Америки и Уфа: Доклад организации «Мемориал» - Политзеки в России.

Сайт «Голос Америки» пишет: «29 апреля 2019 года в Вашингтоне вниманию общественности был представлен доклад «Политические узники Кремля», в котором описаны группы населения России, подвергающиеся политическим преследованиям.

Упоминается в интервью и арест политзека в Уфе, одного из кандидатов в Руководители в Башкортостана – Айрата Дильмухаметова.

О ситуации с арестом и обвинениями к Айрату Дильмухаметову, руководитель программы «Мемориала» по поддержке политзаключенных - Сергеей Давидис, рассказывает на четвертой минуте видео. Прозвучало на весь мир. Отличились власти РФ, Уфы и Башкортостана.


Данные, по большей части, представлены организацией «Мемориал».
Автор и ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко побеседовала о данных доклада и методологии его подготовки с руководителем программы «Мемориала» по поддержке политзаключенных Сергеем Давидисом».

https://youtu.be/_U6derfB0YM

https://www.golos-ameriki.ru/a/davidis-article/4901436.html


DW сообщает: «Количество политических заключенных в России по данным на март 2019 года составляет 236 человек, включая лиц, находящихся на территории полуострова Крым. Это следует из доклада "Политические узники Кремля: продвижение политической повестки через слом инакомыслящих", подготовленного американской юридической компанией Perseus Strategies при участии российского правозащитного центра "Мемориал"…

Как следует из доклада, жертвами преследований со стороны власти в России чаще всего становятся политические активисты, противники режима президента РФ Владимира Путина, а также представители религиозных и национальных меньшинств.

При этом количество политзаключенных в России продолжает расти, отмечают авторы доклада. Если в 2015 году правозащитная организация "Мемориал", принимавшая участие в подготовке доклада, насчитывала 46 политических заключенных в России, то в 2019 году эта цифра увеличилась более, чем в пять раз… большая часть осужденных была лишена свободы за осуществление прав, гарантированных им международным законодательством.

Другие лица были осуждены по обвинению в преступлениях, "которые они просто не совершали"…».
________________________

https://ufa.livejournal.com/3371280.html



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  • 5 | 07.05.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кто пролоббировал все 9 имён святых благоверных?
Сам боженька, да, Дмитрий Михайличенко, который политолог?

--------------------

Вопрос, конечно, интересный. Намедни сам Президент заявил, что Россия
вернулась на свой магистральный путь Православия. И ещё поусмехался,
что, дескать, Моральный Кодекс строителя Коммунизма - это примитивный
плагиат с заповедей Христа. Как будто до христианской эры люди не нарабатывали морально-этических норм общежития. По деревьям лазили.

Жаль, что Президент высокомерно-снисходительно отзывается о советском периоде. Вот и 9 Мая закроет фанеркой Мавзолей. Но обратка уже прилетает, ибо такие шаги одобряют бандеровцы и прочие "лесные братья".
Щекотливое положение. А ты уважай Историю, верни памятник Дзержинскому - и 85% граждан могут даже пенсионный возраст простить. Хотя вряд ли.



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  • 6 | 07.05.2019, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4. Башкортостан получит 245 млн руб. на развитие комфортной городской среды? Это очень немного…
==============================================
Мало?! А вот еще:
Компания "Дортрнасстрой" стала подрядчиком администрации Уфы по ремонту дороги на аэропорт. Работы оцениваются в 290 млн руб. Об этом сообщил корреспондент The Moscow Post. Подрядчик принадлежит кипрской компании "Ерманиер лимитед". Ее бенефициаром называют Марата Латыпова. Он поделится с врио главы республики Башкортостан (РБ) Радием Хабировым? О контракте с "Дортрнасстроем" стало известно сегодня. И он может обернуться новым скандалом для Радия Хабирова. Почему-то о других участниках конкурса не сообщалось и это может свидетельствовать о том, что компания получила контракт с нарушением конкурсных процедур.



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  • 7 | 07.05.2019, 10:56 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17336 | Рейтинг: -3049,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
У тебя укроп Золотарь что, своего дерьма уже мало, полез за американским в исполнении укропов?



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  • 8 | 07.05.2019, 11:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Упоминается в интервью и арест политзека в Уфе, одного из кандидатов в Руководители в Башкортостана – Айрата Дильмухаметова.

О ситуации с арестом и обвинениями к Айрату Дильмухаметову, руководитель программы «Мемориала» по поддержке политзаключенных - Сергеей Давидис, рассказывает на четвертой минуте видео. Прозвучало на весь мир. Отличились власти РФ, Уфы и Башкортостана.
________________________________________________
Дилька после таких заступников до конца не отмоется.



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  • 9 | 07.05.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Три-четыре недели назад ходили активные слухи о том, что бывшего руководителя региона вызывали на допрос. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________Давно пора допросить, да с пристрастием, за вбухивание бюджетных денег в дорогущую реконструкцию набережной Белой! Да и за многое другое тоже! Очень Опытный



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  • 10 | 07.05.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 07.05.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Три-четыре недели назад ходили активные слухи о том, что бывшего руководителя региона вызывали на допрос. ____________________________________________________________

____________________________________________________________

________Давно пора допросить, да с пристрастием, за вбухивание бюджетных денег в дорогущую реконструкцию набережной Белой! Да и за многое другое тоже! Очень Опытный
++++++++++++++++++++++++++

Лучше вбухивать, чем не используя бюджет создавать профицит. Набережная Белой не должны быть скопищем мусора и антисанитарии.



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  • 11 | 07.05.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 07.05.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0


Щекотливое положение. А ты уважай Историю, верни памятник Дзержинскому - и 85% граждан могут даже пенсионный возраст простить. Хотя вряд ли.
+++++++++++++++++++++


Чем дорог этому типу Дзержинский, исполнителем террора против собственных граждан?
Этот идиот хочет простить пенсионную рефолрму.
А ты спросил у народа что они готовы не дожить до долгожданной пенсии ради этого ЧЕКиста ?



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  • 12 | 07.05.2019, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 07.05.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 07.05.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Три-четыре недели назад ходили активные слухи о том, что бывшего руководителя региона вызывали на допрос. ____________________________________________________________


____________________________________________________________


________Давно пора допросить, да с пристрастием, за вбухивание бюджетных денег в дорогущую реконструкцию набережной Белой! Да и за многое другое тоже! Очень Опытный
++++++++++++++++++++++++++

Лучше вбухивать, чем не используя бюджет создавать профицит. Набережная Белой не должны быть скопищем мусора и антисанитарии.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Создание профицита бюджета говорит о неумении использовать бюджет на пользу народа! Тратить бюджет на пафосную набережную в то время, когда над ней нависают лачуги на склоне горы, говорит только о том, что там наверняка есть личный интерес! А мусор убирать и порядок поддерживать и на новой и на старой набережной надо! Очень Опытный



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  • 13 | 07.05.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 07.05.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....Лучше вбухивать, чем не используя бюджет создавать профицит. Набережная Белой не должны быть скопищем мусора и антисанитарии.

===================
А не хрз ли докладывал руководству что 2017 год закончился профицитом?



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  • 14 | 07.05.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 07.05.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Три-четыре недели назад ходили активные слухи о том, что бывшего руководителя региона вызывали на допрос. ____________________________________________________________

____________________________________________________________

________Давно пора допросить, да с пристрастием, за вбухивание бюджетных денег в дорогущую реконструкцию набережной Белой! Да и за многое другое тоже! Очень Опытный

=======================
луче мост построили бы через белую



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  • 15 | 07.05.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Что то кухарки не видно. На премированные доллары за бугор отдыхать махнула.



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  • 16 | 07.05.2019, 15:23 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 07.05.2019, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 07.05.2019, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
....Лучше вбухивать, чем не используя бюджет создавать профицит. Набережная Белой не должны быть скопищем мусора и антисанитарии.

===================
А не хрз ли докладывал руководству что 2017 год закончился профицитом?
+++++++++++++++++++++++

Благодари аллаха что оставил сменщику, не успел передать грантами башкирскому курултаю.



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  • 17 | 07.05.2019, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Профицит - недоиспользованные на конкртетный проекты деньги . Т.е часть проектов не были исполнены или недовыполнены .Думать об экономии бюджетных средств - маловероятно .
Профицит возможен в Эмиратах , но это от недомыслия монарха , что сейчас маловероятно .И там дураки все вывелись . Деньги идут в дело . У хорошей хозйяки профицит идет в Сбербанк.А в Рашке - в ценные бумаги Пиндоссии!



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  • 18 | 07.05.2019, 17:00 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 07.05.2019, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 07.05.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Три-четыре недели назад ходили активные слухи о том, что бывшего руководителя региона вызывали на допрос. ____________________________________________________________


____________________________________________________________


________Давно пора допросить, да с пристрастием, за вбухивание бюджетных денег в дорогущую реконструкцию набережной Белой! Да и за многое другое тоже! Очень Опытный

=======================
луче мост построили бы через белую
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Конечно лучше, только там видимо в Подмосковье особняк не обещали построить! Очень Опытный



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  • 19 | 07.05.2019, 17:16 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37382 | Рейтинг: +5550
15 | 07.05.2019, 13:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что то кухарки не видно. На премированные доллары за бугор отдыхать махнула.
=====================Или раазливного полторашку купила и загудела!

В каждой бочке говна- она первая затычка. И швец и жнец и на дуде игрец!
Но, так как наша старушка считает себя авторитетом во всех (!!!) областях, от крушения самолета, до анализа лобковых волос, предлагаю следующий тест, который позволит определить, есть ли у неё содержимое между ушами, или все её "знания" почерпнуты "пытливым умом" из просторов Интернета:
Вопрос прост, как валенок;- как лечить псориаз?


Результатов: примерно 2 970 000

============================================================

==
Вот , ЛЕНУСИК, тебе простая задачка-во саду -ли в огороде бегала собачка,хвост подняла, навоняла-Вот тебе задачка
Из 2970000 выбери истину. Это тебе не дебит кредит-лобковые волосы при износе!



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  • 20 | 07.05.2019, 17:23 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37382 | Рейтинг: +5550
.........................ВЕЧЕР ТЯЖЁЛОГО ДНЯ (по мотивам И. Муксаттарова).

.......Темнело. Дул сильный ветер. Ветки деревьев уныло скребли по мокрым окнам.Густой и мокрый снег валил не переставая. Такси не смогло подъехать к подъезду и пожилая женщина, задыхаясь, с трудов дотащила тяжёлые пакеты до двери квартирки на окраине города.
Сын и невестка были рады.
Мам, откуда такие покупки? Бухло, сыры всякие? Тебе же нельзя! Доктор запретил .Откуда деньги, мам?-
-" Дык, сёдни опять прислали за модераторство 15 тыров!"
- Мам, я чё ты там делаешь?-
- Душу , сынок, всяких гадов, Шариков вот котов душил, так и я душу всех, кто мне с похмела неугоден"!....
- Мам, а может мне из шиномонтажников тоже в модераторы податься?
- Подожди, сынок, я ещё калатушку с еблашкой не устроила.

.........- мам, а за что тебя держат-то в модераторах? Ты же, навроде как, булгахтерша"? И куев тебе каждый день дофига втыкают , красным цветом?
- Дык, сынок, потому и держат, что отстёгиваю. Выписывают-то 30, а получаю на руки 15! А так бы давно выперли!............................
- Ладно, давай накрывай на стол! Будем гулять!



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