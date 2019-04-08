Дмитрий Михайличенко: Элиты думают про пиар слишком много

Короткий политический срез о ситуации в Башкирии. Но начну с федеральных трендов. 1. Новые критерии эффективности губернаторов (они постоянно меняются и каждый год «новые») актуализируют (я бы сказал, выпячивают) показатель «уровень доверия власти». Это не социология в чистом виде, это еще и соцсети и СМИ. Уже разработаны синтезирующие модели. И они будут применяться.Губернаторам говорят: обеспечьте высокий уровень авторитета власти на местах. Прежде всего обеспечьте спокой. Чтобы все было тихо и гладко. Без протестов. Именно поэтому, кстати, мы анализируем уровень протестности регионов (полагаю, это актуальнее чем место губернатора в умозрительной иерархии многочисленных рейтингов).2. Жалобы в соцсетях (попадают в систему «Инциндент») пишут их далеко не все, а только часть общества. Большинство же остается молчаливым (проверенный социологический факт). Короче, из этого следует, что фейсбучные критиканы под ударом. В идеале нужна конфигурация, когда большинство молчит, а общественное мнение заполняют лизоблюды и хвалопасы (имхо копеечные блогеры).3. Актуализируется роль Госсовета. Руководители рабочих групп из числа губернаторов (например, «промышленность») получают дополнительные и важные преференции. От них будет зависит распределение федеральных средств. Непонятно как Хабиров интегрируется в эту работу, но пока он не избран ему будет сложно претендовать на ведущие роли. Впрочем, и после избрания тоже сложно будет претендовать. Там бал правят путинские силовики и влиятельные губернаторы. Дюмин (Тульская область — промышленность); Минниханов (Татарстан — комфортная городская среда); Миронов (Ярославская — молодежная политика). И так далее.4. Башкортостан получит 245 млн руб. на развитие комфортной городской среды? Это очень немного…5. Три-четыре недели назад ходили активные слухи о том, что бывшего руководителя региона вызывали на допрос. Подтвердились ли они или нет — не могу сказать, но очевидно, что нынешняя информационная пропаганда уже не будет сильно хайповать по поводу «реальной борьбы с коррупцией» в отношении хамитовских. Почему? Да все просто. Инициатором этих процессов являются силовики, которые показывают грань дозволенного и недозволенного. И это многих тревожит. Договорится и все успокоить остается основным и наиболее приемлемым сценарием.6. Самолет имени Мустая Карима. Трагедия в Шереметьево. Понятно, что лоббировал это название в 2017 году, прежде всего, Тимербулат Каримов.Однако экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов захотел присвоить эту тему себе. Попиарился, так сказать. Впрочем, Тимербулат Каримов тоже. А сейчас это уже не пиар. Никак не пиар. К сожалению, элиты много про пиар думают.7. Мустафин и его высказывание на оперативке. Считаю это недопустимым. «ПроУфу» написали, что кому-то из подчиненых попадет за такую писанину, а речи о том, что чиновник принесет извинения за свою ненормативную лексику (или в отставку подаст) вообще не идет? Да, давайте все зашутим и залайкаем. Так формируется неуважение к обществу. И слово, которое выражает всю гамму чувств. Ну, оно станет еще более широко применимым в масштабе все общества. Это конечно не прямое оскорбление, это не «шалупонь» (выражение Архангельского губера), но все же недопустимо. И рядовые спичрайтеры, получающие 30 тыс. руб. в мэрии тут не причем.8. Выдвижение политических симулякров на выборы главы Башкирии от КПРФ и других партий обсуждать не стоит.