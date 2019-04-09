Кто бы мог подумать?! Вклад башкир в мировую культуру

Народам стоит внимательно приглядеться к башкирскому языку. Более тщательно подходить к этимологии. И весь мир может убедиться, что основой является башкирский язык. Ближе всех стоит к первоисточнику. В тех словах, где Фасмер оставил фразу "дальнейшая этимология неясна", становится ясным сквозь призму башкирского языка. Сюда можно отнести имена героев древнегреческой мифологии, кельтской мифологии, шумерской, др.египетской и т.д. Продвижение языка ясно прослеживается археологическими культурами. Для всех шовинистов, расистов и прочих эти данные станут раздражающим фактором. Можно смело утверждать, что впервые человек заговорил на Урале. Приручил корову, коня, собаку и все это на Урале. Это ли не вклад в мировую культуру? Кошку не приручал, кошка гуляет сама по себе. Хотя, возможно, в холодные зимы и пришла к человеку в пещеру.Колесница, величайшее изобретение, разве это не вклад в мировую культуру? Первыми рисунками человечества, сделанными руками предков башкир, до сих могут любоваться люди в пещере Шульган-таш. Разве это не вклад в мировую культуру? Башкиры дали миру йогу.Только с башкирского языка термин йога приобретает свой первоначальный смысл - заражение, которое также интерпретируется как связь, соединение.Но йоға в башкирском языке имеет ясное значение - прилипать, заражаться. По этому поводу споры бесполезны, многие могут до хрипоты отстаивать иную версию. Но правдивая лишь одна и она высказана выше. Исламский термин намаз также обязан своим происхождением башкирскому языку: ләмәҙ - очищение от грязи. Здесь замещение n > l, явление довольно распространенное. Сам намаз это разминка, специальные упражнения и по времени совпадают с приемом пищи, при пятиразовом питании. Как видим, все было предельно просто, никакой мистики.История заселения Урала довольно древняя. Известны такие стоянки древнего человека на Урале как Глухой грот и Ельники-2 в Пермской области ( 40—12 тыс. лет назад). На Южном Урале открыта стоянка Богдановка, датируемая 200 тыс. лет назад. В эпоху мезолита (9 - 7 тысяч лет до.н.э.) происходит первое домашнее животное – собака (кости двух особей найдены на Кокшаровско-Юрьинской стоянке). К этому периоду относится богатая коллекция орудий собранная на Шигирском торфянике в Свердловской области. Самая уникальная из тех находок - Шигирский идол, древнейшая деревянная скульптура в мире. На Урале устанавливается близкий к современному климатический режим, складывается современная флора и фауна. Усилился приток племен на Урал. В его природно-географических областях и зонах стали складываться языковые племенные сообщества, которые положили начало будущим народам Урала. Далее в неолите человек освоил изготовление глиняной посуды.Благодаря различным орнаментам на посуде археологи различают археологические культуры и датируют памятники. Появились и новые технологии обработки камня: пиление, сверление, шлифование. Появились каменные топоры, тесла, долота, стамески. Стали строиться большие жилища из бревен. Именно из бревен, а не из камня, т.к. следует учитывать климатические условия. Для тех, кто не в курсе, деревянный дом теплее, его легче протопить и дольше держит тепло. Конечно, за несколько тысячелетий и следа не осталось от первых строений. К тому же немало сил приложили колонисты, сжигая дома и места святилищ местных жителей. В эпоху неолита появляется разница в развитии древних культур из-за различий в ландшафте (лесь, степь, горы). Начинает осваиваться металлургия. На Урале возникает искусство резьбы по дереву (образцы сохранились в Шигирском и Горбуновском торфяниках).Происходит одомашнивание лошадей в южной части Урала. И это задолго до цивилизации древних греков и египтян. Говоря по иному, за пару тысяч лет до зарождения Др Египта, предок башкир украшал золотом уздечки своих лошадей. В эпоху неолита–энеолита была сделана большая часть писаниц на прибрежных скалах на реках Вишера, Тагил, Тура, Исеть, Ай, Уфа, Реж, Серга, Ирбит, Нейва, Юрюзань, Зилим, Белая. Они отражают мифологические мировоззрения древних людей, воспроизводят ритуальные сцены. На Южном Урале возникла так называемая «Страна городов», самые известные из поселений которой – Аркаим и Синташта. Считается, что там изобрели боевые колесницы и разработали тактику колесничного боя. Синташтинская культура. В настоящее время в Челябинской и Оренбургской областях найдено 22 укреплённых поселения культуры. предположительно, из ямников происходит культура шнуровой керамики или боевых топоров, получившая распространение в европейской части. В то же время из ямников происходит и афанасьевская культура в южной Сибири. И это ярко демонстрирует, что Урал был центром распространения культур. С началом Железного века, происходит замена бронзовых инструментов на железные, которые можно было затачивать. В начале эпохи железные изделия появлялись только в приуральских степях у кочевых племен савроматской культуры и связаны с иткульским и ананьинским очагами цветной металлургии и металлообработки.В этот период на Южном Урале сформировалась самобытная савроматская культура. Для предотвращения нападений со стороны степей, строятся городища – укрепленные поселения. Формируется пушной торговый путь, связавший юг и север. В это время возникает пермский звериный стиль, это медные литые изображения животных, птиц, людей. Наиболее часто встречающимся является изображение спаренных птиц, наподобие сиамских близнецов. Также часто встречаются бляхи, с изображением овец. В то же время жители уральского региона активно занимаются животноводством.Установлено, что люди жили в бревенчатых домах с погребами. Занимались подсечным земледелием (вырубали лес, сжигали его и на пепле сеяли ячмень, горох, овес, пшеницу). Разводили коров, лошадей, птицу. Исследуя многочисленные городища, мы узнаем, что важным занятием становится варка железа и металлообработка. Центром по выплавке железа в Прикамье было Опутятское городище. Основным производственным коллективом была семья. Заметно выделяется племенная знать и военачальники. Уже в первом тысячелетии н.э., с нашествием татаро-монгол заметен спад культуры. Ногаи, являвшиеся воинским подразделением башкир, наемники, поднимают восстание и уходят вниз по течению реки Урал. В то же время, башкиры нанимают джунгар и пытаются отомстить ногайцам за их, крайне, возмутительное поведение.Немного о надписи Куль-тегина:Так щедро и легко дающий серебро,И злато, и шелка, большой народ табгачбыл мягок и учтив, речь сладкую имелЛаскал того, кому дарил свои дарыПрельщая добротой и роскошью маня,Народ табгач смущал народы дальних стран –Они, прикочевав, селились рядом с нимИ чуждое себе перенимали там.В этом плане тобгачи выступают как, нанимающие на работу. Т.е. своим образом жизни прельстили многих и таким образом множество племен из разных народов оказались, в нашем случае, на Урале, причем в качестве рабочих, крестьян, арендаторов. По сути, это сословие мишар, тептяр, бобылей и др. "И чуждое перенимали там... Кто бы не смел, ни мудр, посулам этим внял. К табгачам поспешив, пропал в тенетах их!"Ах беки, как бы вы, мне ни были верны,Вы ж склонны ко греху и к заблужденьям вы!Я вечный камень здесь поставить повелелИ резчиков привел табгачских, чтоб ониНа камень нанесли резьбу и ни одинНе исказил того, что я сказать хотел.И если камень мой еще стоит в степиНа перекрестке троп и кочевых путей,То именно затем, чтоб повсюду онБыл виден, утвердил его Бильге-каган.А надпись составлял и письмена писал –Йолыг-тегин ...Теперь, желающие могут сами проанализировать имена упомянутых персонажей и их деятельность. "... утвердил его Бильге-каган.". Билге - метка, знак, штамп и имя Бильге уже рассматривается несколько иначе, чем просто имя. "... письмена писал – Йолыг-тегин". Йолоу дословно воспроизводить, в данном случае текст, йола - обычай, традиция. Удивительное случайное совпадение имен. Тобгачи или тоба в переводе с башкирского - омут, пучина, бездна, тартар. Отца Куль-тегина зовут Ильтериш-каган, а мать Ильбильге-катун. Очень симпатизирует сравнить данные имена с именами родителей башкирского эпоса Урал батыра: Йәнбирде и Йәнбикә. И само имя Кул-тегин следует трактовать как потомок слова: ҡул - скажи. Кул - сказал, Билге - подтвердил, Йолыг - записал. И это для алтайцев мифологические персонажи, а не реально существовавшие. Не забываем, что афанасьевская культура исходит от ямников, т.е. южно-сибирская культура имеет корни с уральского региона. Можно проследить за германо-скандинавскими мифами, за ирландскими сагами, индуизмом, буддизмом, ахейцами, микенцами, гиксосами и всюду обнаружить следы выходцев с Урала. Это в первую очередь имена героев мифов и легенд.Таким образом, предки башкирского народа внесли огромный вклад в мировую культуру. Более того, являются источником всех последующих культур. И это, не касаясь башкирского языка, в котором еще больше знаний, который следует изучать более тщательно. Ведь, вполне возможно, что этноним истяк, применявшийся относительно башкирского народа, это искаженное русское слово исток, т.е. баш, начальный слог этнонима башкир (башҡорт, башҡарт).