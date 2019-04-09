Согласно условиям закупки, прокуратура намерена приобрести квартиру в Кировском, Советском, Ленинском или Октябрьском районах Уфы, в кирпичном, блочном или монолитном доме, введенном в эксплуатацию не ранее 2013 года, не нуждающемся в капитальном ремонте.
Квартира должна быть не ниже, чем на 3 этаже, площадью не менее 119 кв.м, состоять как минимум из трех комнат и застекленного балкона или лоджии.
В ней должна быть выполнена чистовая или предчистовая отделка, установлены стеклопакет, металлическая входная дверь и счетчики учета потребления воды и электроэнергии.
Победитель аукциона должен предоставить квартиру в течение десяти дней с момента подписания контракта.
В пресс-службе прокуратуры сообщили “Ъ-Уфа”, что квартира приобретается для передачи сотруднику ведомства, который стоит в очереди на получение жилья.
Дарья Кучеренко, Коммерсант
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Как жирует Прокуратура Башкирии: Квартира за 5,5 миллионов своему «очереднику»
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