Как жирует Прокуратура Башкирии: Квартира за 5,5 миллионов своему «очереднику»

Прокуратура Башкирии объявила аукцион на приобретение квартиры для своего сотрудника. Максимальная цена, которую готово заплатить ведомство — 5,51 млн руб., следует из сообщения, размещенного на сайте госзакупок. Победитель будет определен 20 мая. Аукцион проводится повторно. Он был объявлен 4 апреля, но на него не было подано ни одной заявки.Согласно условиям закупки, прокуратура намерена приобрести квартиру в Кировском, Советском, Ленинском или Октябрьском районах Уфы, в кирпичном, блочном или монолитном доме, введенном в эксплуатацию не ранее 2013 года, не нуждающемся в капитальном ремонте.Квартира должна быть не ниже, чем на 3 этаже, площадью не менее 119 кв.м, состоять как минимум из трех комнат и застекленного балкона или лоджии.В ней должна быть выполнена чистовая или предчистовая отделка, установлены стеклопакет, металлическая входная дверь и счетчики учета потребления воды и электроэнергии.Победитель аукциона должен предоставить квартиру в течение десяти дней с момента подписания контракта.В пресс-службе прокуратуры сообщили “Ъ-Уфа”, что квартира приобретается для передачи сотруднику ведомства, который стоит в очереди на получение жилья.