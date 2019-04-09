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Как жирует Прокуратура Башкирии: Квартира за 5,5 миллионов своему «очереднику»

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Прокуратура Башкирии объявила аукцион на приобретение квартиры для своего сотрудника. Максимальная цена, которую готово заплатить ведомство — 5,51 млн руб., следует из сообщения, размещенного на сайте госзакупок. Победитель будет определен 20 мая. Аукцион проводится повторно. Он был объявлен 4 апреля, но на него не было подано ни одной заявки.

Как жирует Прокуратура Башкирии: Квартира за 5,5 миллионов своему «очереднику»


Согласно условиям закупки, прокуратура намерена приобрести квартиру в Кировском, Советском, Ленинском или Октябрьском районах Уфы, в кирпичном, блочном или монолитном доме, введенном в эксплуатацию не ранее 2013 года, не нуждающемся в капитальном ремонте.

Квартира должна быть не ниже, чем на 3 этаже, площадью не менее 119 кв.м, состоять как минимум из трех комнат и застекленного балкона или лоджии.

В ней должна быть выполнена чистовая или предчистовая отделка, установлены стеклопакет, металлическая входная дверь и счетчики учета потребления воды и электроэнергии.

Победитель аукциона должен предоставить квартиру в течение десяти дней с момента подписания контракта.

В пресс-службе прокуратуры сообщили “Ъ-Уфа”, что квартира приобретается для передачи сотруднику ведомства, который стоит в очереди на получение жилья.

Дарья Кучеренко, Коммерсант
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  • 1 | 08.05.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Незнаю, доживу ли я до того времени,когда будут объявлены аукционы на покупку квартиры для учителя, врача, повара, тракториста, токаря и т.д и т.п.
Ведь Люди этих профессий не менее, а может даже более важны для государства...



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6

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  • Гость
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  • 2 | 08.05.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это что за ведомство такое? "Око Государево" (Петр I) и где оно увидело новую квартиру с чистовой отделкой в Центре за 46 т.р. за квадратный метр. Чудны дела твои



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3

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  • 3 | 08.05.2019, 10:34 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4454 | Рейтинг: -714
А квартиру горбунова куда они дели?



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4

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  • Гость
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  • 4 | 08.05.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и пришли к тому что осударевым людям нужна только казенное жилье , без возможности приватизации.Пожил , послужил родине - оставь квартиру другим ,дай пожить следующему служивому ено без возможности продажи! Хочет - пусть покупает себе жилье за наворованные деньги . Иначе никак!



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2

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  • Гость
  •  
  • 5 | 08.05.2019, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 му . Приватизировали .



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1

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  • Гость
  •  
  • 6 | 08.05.2019, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 2018 году профицит бюджета Башкирии составил 24,6 млрд рублей
Все материалы автора
Это произошло благодаря экономии на здравоохранении и образовании.



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3

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  • 7 | 08.05.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А нафига им квартиры? Может зарезервировать камеры в СИЗО? Горбунов это уже доказал.



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0

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  • Гость
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  • 8 | 08.05.2019, 19:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы ВСЕ эти нелюди СДОХХХЛИ на на виду нашего НИЩЕГО
общества !



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