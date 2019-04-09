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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

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Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




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Ежегодная победоистерия. Ольга Маловица: Я не хочу повторять 1941-1945, я хочу только помнить

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«На Берлин!», «Можем повторить!». Ребят, объясните мне, зачем люди приклеивают такие псевдопатриотические наклейки на свои машины? Особенно глупо это выглядит на BMW и Фольцвагенах.

Ежегодная победоистерия. Ольга Маловица: Я не хочу повторять 1941-1945, я хочу только помнить


Что они собираются повторить? 26 МИЛЛИОНОВ погибших? Десятки разрушенных городов? Тысячи сожженых деревень? Миллионы сломанных судеб?

Готовы стать пушечным мясом и хоронить своих детей? Что вложено в это отвратительное позерство «Можем повторить»??

День Победы — святой праздник действительно великой Победы. День, когда стоит говорить в первую очередь о цене, которой досталось мирное небо над нашей страной, да и над всем миром тоже. Стараться сохранить этот мир для наших детей.

Мне не нравится военная риторика последних лет, когда пропаганда спекулирует на Дне Победы. Снимают боевики типа «Т34», внушают что воевать не страшно. Сравните с честными фильмами, их снимали бывшие фронтовики: «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики». Откройте книги — «Горячий снег» или «Прокляты и убиты». Война — это смерть, боль и грязь. Цена победы страшна.

Зачем вы наряжаете детей в военную форму? Двухлетки на войне не носили её, но они мерзли в обносках, а ещё умирали от голода и болезней. Теряли маму и папу, оставались сиротами. Это вы хотите повторить?

Недавно читала у Адель Эйгенсон , как израильские мамочки обсуждают, где прятаться с коляской на улице, ведь Сектор Газа вновь направил ракеты.

Мне стало очень страшно. Мир очень хрупкий.

Я не хочу повторять 1941-1945. Я хочу только помнить.

Ольга Маловица, Эхо Москвы - Уфа
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  • 1 | 08.05.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вторую мировую войну начал не гитлер. вторую мировую войну начали сталин и гитлер, заключив пакт о разделе европы за 11 дней до даты официального начала мировой бойни, а победила во второй мировой войне онтигитлеровская каолиция инициатива создания коророй принадлежит руководителям США и АНГЛИИ. На январь 1942 года антигитлеровская коалиция насчитывала 26 государств!
Страшно подумать что было бы с Россией если бы не вмешались США и АНГЛИЯ...



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  • 2 | 08.05.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страшно подумать что было бы с Россией если бы не вмешались США и АНГЛИЯ...

------------------------

Крепко тебе прополоскали мозги. Когда они "вмешались"?
Когда стало ясно, что СССР может дойти до Атлантики?



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  • 3 | 08.05.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А Ленд-лизом тоже не тычьте. Это обыкновенный англо-саксонский бизнес на советской крови.



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  • 4 | 08.05.2019, 11:12 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37383 | Рейтинг: +5550
Весь порох закупали в ненавистных вам штатах!



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4

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  • 5 | 08.05.2019, 11:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 08.05.2019, 11:12 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37383 | Рейтинг: +5550

Весь порох закупали в ненавистных вам штатах!

-----------------

Заметь, Юра: золотом расплачивались! До сих пор в водах Норвегии находят
потопленные немецкими подлодками советские транспорты, гружёные золотыми слитками с клеймом "СССР". За "красивые глаза" любимые тобой Штаты ничего не делают.



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  • 6 | 08.05.2019, 11:41 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17376 | Рейтинг: -3052,9
Всякое говно, выросшее и размножившееся во время ВОВ умудряется еще и ругать героев.



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  • 7 | 08.05.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.05.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вторую мировую войну начал не гитлер. вторую мировую войну начали сталин и гитлер, заключив пакт о разделе европы за 11 дней до даты официального начала мировой бойни, а победила во второй мировой войне онтигитлеровская каолиция инициатива создания коророй принадлежит руководителям США и АНГЛИИ. На январь 1942 года антигитлеровская коалиция насчитывала 26 государств!
Страшно подумать что было бы с Россией если бы не вмешались США и АНГЛИЯ...
__________________________________________________________
Вот и внучок полицая нарисовался. Расскажи какой твой дедушка молоде



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  • 8 | 08.05.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.05.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Вторую мировую войну начал не гитлер. вторую мировую войну начали сталин и гитлер, заключив пакт о разделе европы за 11 дней до даты официального начала мировой бойни, а победила во второй мировой войне онтигитлеровская каолиция инициатива создания коророй принадлежит руководителям США и АНГЛИИ. На январь 1942 года антигитлеровская коалиция насчитывала 26 государств!
Страшно подумать что было бы с Россией если бы не вмешались США и АНГЛИЯ...
__________________________________________________________
Вот и внучок полицая нарисовался. Расскажи какой твой дедушка советских людей расстреливал за стакан шнапса. Внук такая же паскуда, первый сдаваться побежит



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  • 9 | 08.05.2019, 12:08 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11479 | Рейтинг: -1861
Сегодня и завтра ежегодный и обязательный припадок у всех либерастов России, наши кухарки и юнги не исключение.

Безобидные, ничего не значащие, а главное такие немногочисленные наклейки на машинах вызывают такой животный ужас у этих персонажей?

Не думаю - уверен, просто ищут повод поскулить в этот радостный для всех день, и как всегда попытаться омрачить его.

Ужас у них вызывает любое проявление патриотизма у народа, это да, здесь не поспоришь.

И сегодня Юнг с Кухаркой сольются в экстазе, забудут все распри, ибо ненависть к Родине превыше всего.



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  • 10 | 08.05.2019, 12:20 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17376 | Рейтинг: -3052,9
9 | 08.05.2019, 12:08 | Автор: Harrison
Безобидные, ничего не значащие, а главное такие немногочисленные наклейки на машинах вызывают такой животный ужас у этих персонажей?
-----
Предатели что же должны чувствовать? Они же ежеминутно ожидают возмездия в глубине своих душонок.



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  • 11 | 08.05.2019, 13:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63878 | Рейтинг: +12176,6
Нормальные патриоты, не победобесцы, как харя, какашка. хруль, и всякая анонимная поеботина - говорят - "НИКОГДА БОЛЬШЕ!" и только в одной стране есть некоторое количество желающих повторить...

А повторить что?

Fantomas884@fantomas884

А у меня деда свои же земляки убили,когда он с фронта возвращался ...Несколько км.не дошел...Голодно было,жрать нечего было...Вот бы им,блядям, написать историю.

Николай Васенин. В июле 1941 г. попал в плен и больше двух лет провел в немецких лагерях. В 1943 г. совершил побег и вступил в ряды французского Движения Сопротивления. В апреле 1945-го вернулся в СССР и в благодарность был осужден на 15 лет ссылки. Освобождён только в 1960-м

_________________________________
Нихера вы не можете повторить - НИЧЕГО!



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  • 12 | 08.05.2019, 13:20 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11479 | Рейтинг: -1861
Нихера вы не можете повторить - НИЧЕГО!
-------------------

Да успокойся ты, не трясись так! Никто Берлин брать не собирается!

Это шутка такая, фигура речи, понимаешь?

Соберись, и скажи что хотела сказать конкретно, можешь, нет?

Ты же просто страдаешь от ненависти вообще, как таковой? Не отвечай, это и так все знают.

Всегда забавно наблюдать за либерастом в минуты припадка, это как зубная боль, видимо - стонать получается, а сказать что-то внятное не очень.

Ладно, потерпи два-три дня, потом отпустит.



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  • 13 | 08.05.2019, 13:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 08.05.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вторую мировую войну начал не гитлер. вторую мировую войну начали сталин и гитлер, заключив пакт о разделе европы за 11 дней до даты официального начала мировой бойни, а победила во второй мировой войне онтигитлеровская каолиция инициатива создания коророй принадлежит руководителям США и АНГЛИИ. На январь 1942 года антигитлеровская коалиция насчитывала 26 государств!
Страшно подумать что было бы с Россией если бы не вмешались США и АНГЛИЯ...
_________________________
Да, вы выдающийся "историк"!
"Вторую мировую войну начал не гитлер. вторую мировую войну начали сталин и гитлер, заключив пакт о разделе европы за 11 дней до даты официального начала мировой бойни"
По-вашему, так и Чехословакию в 1938 году Сталин с Гитлером в Мюнхене делил?
"На январь 1942 года антигитлеровская коалиция насчитывала 26 государств!".
Вот именно, на январь 1942 года, то есть когда уже завершалась битва под Москвой. США присоединились к ней после Пёрл-Харбора.
И вряд ли большую роль в разгроме Германии сыграли Гаити, Коста-Рика или правительства европейских стран в изгнании, обитавшие в Англии.
В июне 1941 года из европейских держав только Великобритания (и страны Британского Содружества - английские колонии) поддержали СССР - сокруши Германия СССР, и от Великобритании только пух полетел бы. Вообще, старинная тактика англичан стравить конкурентов на континенте и помогать тому, кто в данный момент слабее - конкуренты Англии должны уничтожить друг друга во имя интересов Англии.
Если вы не знаете и не понимаете истории, не обязательно это демонстрировать здесь.



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  • 14 | 08.05.2019, 13:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63878 | Рейтинг: +12176,6
Соберись, и скажи ...
....Не отвечай...
________________________________
)))))))))))))))) Стой там, иди сюда!))))))))))))))

Деменция детектед!



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  • 15 | 08.05.2019, 13:39 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11479 | Рейтинг: -1861
Почему либералам так ненавистны святые для нас символы Победы.

Когда большевики захватили власть в России, то вскоре стали сбивать с церквей кресты. Турки, ворвавшись в Константинополь, превратили храм Святой Софии в мечеть, а гитлеровцы, напавшие на СССР первым делом стали уничтожать сакральные символы оккупированной части страны – разрушать памятники Ленину, сбивать советские гербы и эмблемы. Так и сегодня те, кто ненавидит нашу страну и хочет добиться ее развала и распада, превращения в покорного вассала Запада, цинично глумятся над ее символами.



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  • 16 | 08.05.2019, 13:40 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11479 | Рейтинг: -1861
С особенной яростью либеральные СМИ поносят то, с каким подъемом и воодушевлениям вся Россия отмечала 9 Мая, грандиозное шествие «Бессмертного полка», такие святые для нас и традиционные символы Победы, как солдатские пилотки, георгиевская ленточка, военный парад на Красной площади, песни тех лет.

«Началась вся вакханалия, - брезгливо пишет штатный обозреватель информационного рупора либералов «Эха Москвы» Антон Красовский, - когда пилотки выдают каждой кассирше во всех магазинах «Ашан», георгиевские ленточки вкладывают в подарки в Duty Free, началось, конечно, это последние лет пять. И с каждым годом все набирает обороты… Мы тратим, я думаю, миллионы на эти пилотки, миллионы на георгиевские ленточки, которые бесплатно раздаются сейчас по улицам Москвы. Которые надеваются на 20 минут, потом выбрасываются в урну. Топчутся ногами. И, безусловно, не являют собой никакой памяти… Мы говорим о том, что мы в этой войне победили, а на самом деле мы в этой войне проиграли. Потому что мы ведем эту войну 72 года после победы. Каждый день мы выходим на улицу, готовые умереть за что-то, чего на самом деле не стоит и выеденного яйца».



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  • 17 | 08.05.2019, 13:40 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11479 | Рейтинг: -1861
Вот так! Наша победа над фашизмом, который хотел поработить не только нашу страну, но и весь мир, с точки зрения либералов, «не стоит и выеденного яйца»!

Другого постоянного автора «Эха», «киноведа» Сэма Клебанова, который сам признался, что постоянно живет в Швеции и приехал в Москву лишь накануне праздников, тоже безумно раздражает георгиевская ленточка. «Если говорить о символике, то, прежде всего, это георгиевская ленточка. И когда я летел в самолете, обратил внимание, что все бортпроводники были в совершенно одинаковых георгиевских ленточках. Утром 9 мая пошел в магазин купить продуктов – все продавцы в супермаркете… Там тетенька режет мне колбасу – она тоже с георгиевской ленточкой... Дальше-то дискредитировать некуда. Потому что как только это становится частью официоза, то какое-то внутреннее отношение к этому исчезает. Как только все продавцы и все бортпроводники вынуждены надеть, потому что им приказало руководство, то тогда ты уже можешь ожидать, что это сделают все стрип-клубы, все продавцы водки, сигарет и так далее, потому что это уже стало неким выхолощенным официальным символом», - глумится Клебанов.



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  • 18 | 08.05.2019, 13:40 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11479 | Рейтинг: -1861
Но особенно не нравятся ему и его сотоварищам ставшие лозунгом слова из популярной солдатской песни советских лет: «Солдаты, в путь!»:

Мы прошли, прошли с тобой полсвета,

Если надо, повторим!

«Лозунги типа: «Можем повторить!» - бесится Клебанов, - это просто символ какого-то отмирания мозга у людей, которые так делают! Не знаю, что с этим делать. Мне кажется, многие дураки, они не лечатся… «Можем повторить!» В этом есть какой-то залихватский идиотический подход…»

«Когда эти вот безмозглые идиоты говорят «Можем повторить», они просто даже не понимают, какую глупость они говорят», - вторит ему, забыв о политкорректности, один из лидеров либералов Владимир Рыжков.



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  • 19 | 08.05.2019, 13:41 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11479 | Рейтинг: -1861
И невдомек нашим либералам, с возмущением намекающим на то, будто русским якобы не терпится снова начать воевать, что говорится в этой солдатской песне на самом деле совсем о другом. О том, что если на нас снова нападут (а как об этом не думать, когда американские танки уже стоят у самых наших границ!), то мы готовы дать сокрушительный отпор агрессору. Вот что мы готовы сегодня «повторить!»

А доморощенные «демократы» призывают нас капитулировать, покорно смотреть на то, как Россию окружают со всех сторон базами и ракетами. Они против того, чтобы мы снова разгромили новый фашизм, если он поднимет голову?

Ненавистен для либералов и традиционный парад на Красной площади 9 мая. “Если и есть какой-то особый, наивысший пример государственной показухи – то это, конечно, парад 9 Мая, - брезгливо морщится на «Эхе» Антон Орех. - Где ветераны играют роль декорации, где нет места скорби по миллионам погибших, зато есть грохот гусениц, сизый дым солярки, мощь, чеканный шаг и фаллические символы стволов и ракет. На экране крупным планом довольные лица нашего Синедриона и задрапированный Мавзолей, который почему-то смущаются показать. Хотя чего смущаться, если сегодня мы с каждым днем все ближе к заветам Ильича и его друга Виссарионыча», - ерничает Орех.



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  • 20 | 08.05.2019, 13:41 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11479 | Рейтинг: -1861
«Почему должны поехать танки, «Буки» и межконтинентальные ракеты, чтобы с уважением относиться к подвигу народа, который победил в войне?», - с возмущением вопрошает Клебанов.

Ну, не нравится им эта наша традиция мощного военного парада на 9 мая. Не нравится демонстрация силы и мощи нашей армии, которую они в 90-х гг. унизили и развалили. А теперь придется потерпеть! Смотрите, господа, и кусайте локти!

Но особенную, прямо-таки зоологическую ненависть вызывают у либералов грандиозные шествия по всей стране колонн «Бессмертного полка». В Москве вообще установлен рекорд – на улицы с фотографиями героев войны вышло более 850 тысяч человек. А вот для штатного корреспондента «Эха» Владимира Варфоломеева, который побывал на манифестации в подмосковных Люберцах, шествие «выглядело довольно уныло и безжизненно, даже несмотря на расставленные по маршруту динамики, оглушавшие военными песнями, и бодрую речь градоначальника на финальном митинге, слушать которого, впрочем, остались далеко не все».

Уверять, что они «не заметили» сотен тысяч людей нельзя, а потому либеральные пропагандисты заявляют, будто людей заставили выходить «силой» по некой «разнарядке».



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