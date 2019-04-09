Ежегодная победоистерия. Ольга Маловица: Я не хочу повторять 1941-1945, я хочу только помнить

«На Берлин!», «Можем повторить!». Ребят, объясните мне, зачем люди приклеивают такие псевдопатриотические наклейки на свои машины? Особенно глупо это выглядит на BMW и Фольцвагенах.Что они собираются повторить? 26 МИЛЛИОНОВ погибших? Десятки разрушенных городов? Тысячи сожженых деревень? Миллионы сломанных судеб?Готовы стать пушечным мясом и хоронить своих детей? Что вложено в это отвратительное позерство «Можем повторить»??День Победы — святой праздник действительно великой Победы. День, когда стоит говорить в первую очередь о цене, которой досталось мирное небо над нашей страной, да и над всем миром тоже. Стараться сохранить этот мир для наших детей.Мне не нравится военная риторика последних лет, когда пропаганда спекулирует на Дне Победы. Снимают боевики типа «Т34», внушают что воевать не страшно. Сравните с честными фильмами, их снимали бывшие фронтовики: «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики». Откройте книги — «Горячий снег» или «Прокляты и убиты». Война — это смерть, боль и грязь. Цена победы страшна.Зачем вы наряжаете детей в военную форму? Двухлетки на войне не носили её, но они мерзли в обносках, а ещё умирали от голода и болезней. Теряли маму и папу, оставались сиротами. Это вы хотите повторить?Недавно читала у Адель Эйгенсон , как израильские мамочки обсуждают, где прятаться с коляской на улице, ведь Сектор Газа вновь направил ракеты.Мне стало очень страшно. Мир очень хрупкий.Я не хочу повторять 1941-1945. Я хочу только помнить.