Новое дно пробито ...

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В Нижнем Тагиле по случаю Дня Победы возили клетку с «пленным фашистом». Как пишет издание «Между строк», фашиста изображал артист местного цирка, переодетый в немецкую форму. Вместе с ним в клетке были собаки. На повозке было написано «Фашизм — на свалку истории!».

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Как пояснил директор цирка Руслан Марчевский, в прошлом году некоторые стали «оправдывать фашистов», поэтому он посчитал уместным их высмеять.

Эхо Москвы
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***

На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке

Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада. Об этом сообщает местное издание «Между строк».

Организаторами перфоманса стали артисты Нижнетагильского цирка. В костюм фашиста в клетке был одет не только артист, но и четыре собаки.

Отмечается, что в прошлом году после парада также провели «пленного фашиста». Директор цирка Руслан Марчевский поделился, что это событие вызвало общественный резонанс, однако сам он не считает высмеивание фашизма чем-то плохим.

Помимо этого, артисты вывели на парад боевую конницу из 13 лошадей. Как отметил Марчевский, про погибших во время войны животных никто не вспоминает, однако это, по его мнению, неправильно.

«Одних лошадей во время войны, по официальным данным, погибло полтора миллиона. (...) А какой вклад они внесли: раненых вывозили, продукты доставляли, снаряжение доставляли. (...) Ну и, конечно, сколько людей они спасли, на себе вынесли», — сказал он.

Ранее российский телеведущий Андрей Малахов возмутился внешним видом некоторых приглашенных на парад Победы в Москве. Он опубликовал фотографию, на которой запечатлены две молодые девушки, и поинтересовался, каким образом они смогли получить приглашения.

Лента.Ру
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  • 1 | 10.05.2019, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...в прошлом году некоторые стали «оправдывать фашистов»...

Гимназию в Новом Уренгое, где учится известный Коля, финансирует Газпром.
Газпрому потребовалось умаслить Бундестаг ради "Северного Потока-2"?
Воистину, ради прибыли нет преступления, на которое бы не пошёл капитал.



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  • 2 | 10.05.2019, 14:16 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63927 | Рейтинг: +12174,3
Сейчас видела "парад" в Якутском селе - вот уж пародия, так пародия! Искандеров из говна не хватало - но говно ж растаяло... ждем на НГ.

Видео тут:
https://twitter.com/ShadenFM/status/1126712307512332289



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  • 3 | 10.05.2019, 14:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63927 | Рейтинг: +12174,3
Догоним и перегоним Бразилию по карнавалам!

В Индонезии есть традиция - ежегодно выкапывать своих покойников - мыть, причесывать, переодевать. "водить" по улицам и снова закапывать...

Пуйлостан - это Индонезия-лайт...



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  • 4 | 10.05.2019, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бы тебя запихнули к этому немцу в тую клетку? Задушила бы?



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  • 5 | 10.05.2019, 15:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Новое дно пробито
-------------
Для либерастов это ужас, как так, над фашистами смеются.



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  • 6 | 10.05.2019, 15:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Это цирк, такие традиции уходят корнями в глубокое прошлое, на всех площадях Европы выступали передвижные кукольные театрики, часто всего с одним актером (совсем как наша Кухарка), где высмеивались враги, и восхвалялись народные герои. Зрелище незатейливое, но безобидное.



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  • # 7 | 10.05.2019, 15:42 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17407 | Рейтинг: -3055,9

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  • 8 | 10.05.2019, 15:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63927 | Рейтинг: +12174,3
Если бы тебя запихнули к этому немцу в тую клетку? Задушила бы?
__________________________________________
Если бы у тебя на лбу вырос х-уй - какую шапку носил бы?



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  • 9 | 10.05.2019, 15:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Если бы у тебя на лбу вырос х-уй - какую шапку носил бы?

------------------------

У мужиков на лбу могут вырасти разве что рога. Вы же, как швейные машинки.



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  • 10 | 10.05.2019, 15:55 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17407 | Рейтинг: -3055,9
Предлагаю в Уфе в следующем году возить в клетке либерастов. Пусть так же маленькие девочки плюют на них.



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  • 11 | 10.05.2019, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкой кацонутый колорад, знаем с какой целью в шиномонтажке трешься...



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  • 12 | 10.05.2019, 16:54 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17407 | Рейтинг: -3055,9
11 | 10.05.2019, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
Башкой кацонутый колорад, знаем с какой целью в шиномонтажке трешься...
----------
Думаешь для того, чтобы поиметь твоего Шиномоню? Я тебе соболезную кукайка, выйдет твой Тимоня за кавказца замуж и не видать тебе его "с йухом во рту" как ты тут грила.



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  • 13 | 10.05.2019, 18:08 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29770 | Рейтинг: -701,1
3 | 10.05.2019, 14:19 | Автор: Кухарка

В Индонезии есть традиция - ежегодно выкапывать своих покойников - мыть, причесывать, переодевать. "водить" по улицам и снова закапывать...
Пуйлостан - это Индонезия-лайт...
------------------------
Эк тебя занесло, до Индонезии. Пуйлостан находится на Руси.

Обычай таскать мощи - чем не христианская традиция.

Мощи святого адмирала Фёдора Ушакова провезут по десяти городам России.

Рака с мощами проследует по городам, которые связаны с именем Ушакова: Тутаев, Рыбинск, Тверь, Кронштадт, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Керчь, Симферополь и Севастополь.

Поклониться смогут и жители Крыма — в Керчи, Симферополе и, конечно, в Севастополе.

В рамках крестного хода планируется пронести святыню по кораблям Черноморского флота.



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  • 14 | 10.05.2019, 18:14 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29770 | Рейтинг: -701,1
В Индонезии есть традиция - ежегодно выкапывать своих покойников - мыть, причесывать, переодевать. "водить" по улицам и снова
---------------------
https://www.youtube.com/watch?v=lj_Tcbx5v_4

Перенесение мощей св. Александра Невского

Торжественное молитвенное шествие, посвященное 290-летию перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург возглавили ректор Санкт-Петербургской православной духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий и епископ Царскосельский Маркелл. Крестный ход прошел через весь Невский проспект от Казанского собора до площади Александра Невского.



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  • 15 | 10.05.2019, 20:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 10.05.2019, 16:54 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17406 | Рейтинг: -3055,9
11 | 10.05.2019, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
Башкой кацонутый колорад, знаем с какой целью в шиномонтажке трешься...
----------
Думаешь для того, чтобы поиметь твоего Шиномоню?
*************************
а с какой целью ты Кац, пидор гнойный поперся на дальний конец города,не иначе как молодого куйца захотел попробовать, не там то в других шиномонтажках отсасываешь у ефебов,какждый день охотишься откушать младых куйцов, пидор ты зашкварный,позор УЖа



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  • # 16 | 10.05.2019, 22:25 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17407 | Рейтинг: -3055,9

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