В Уфе портрет ветерана выбросили в мусор после акции «Бессмертный полк»

Вчера в Уфе с размахом отметили День Победы в Великой Отечественной войне. С самого утра поздравляли ветеранов войны и тыла, в Парке Победы прошло возложение цветов к памятнику Вечного огня, на Горсовете провели парад и около 112 тысяч уфимцев прошли с акцией «Бессмертный полк».Все было бы замечательно, если бы не омрачил день один инцидент. Дело в том, что после акции «Бессмертный полк» местные жители обнаружили на остановке «Округ Галле» выброшенный в мусорку портрет ветерана.Фотография успела разлететься по соцсетям и ситуация вызвала бурю негатива.- Был на параде, наблюдал за участниками «Бессмертного полка».В результате остался неприятный осадок и чувство стыда за людей, которых я даже не знаю. Абсолютное неуважение к табличкам и фотографиям со стороны тех, кто их нес. Роняют, подвигают к себе ногой вместо того, чтобы подойти и поднять.Вешают куртку на табличку, просто потому, что стало жарко и лень одновременно держать и то и другое.Идут с опущенными вниз табличками, обращая фотографии в сторону собственной обуви. О какой культуре, уважении и памяти идет речь? - высказался житель Уфы.