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В Уфе портрет ветерана выбросили в мусор после акции «Бессмертный полк»

  • Опубликовано: ПроУфу | 10.05.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 31450 | Комментарии: 29
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Вчера в Уфе с размахом отметили День Победы в Великой Отечественной войне. С самого утра поздравляли ветеранов войны и тыла, в Парке Победы прошло возложение цветов к памятнику Вечного огня, на Горсовете провели парад и около 112 тысяч уфимцев прошли с акцией «Бессмертный полк».

В Уфе портрет ветерана выбросили в мусор после акции «Бессмертный полк»


Все было бы замечательно, если бы не омрачил день один инцидент. Дело в том, что после акции «Бессмертный полк» местные жители обнаружили на остановке «Округ Галле» выброшенный в мусорку портрет ветерана.

Фотография успела разлететься по соцсетям и ситуация вызвала бурю негатива.

- Был на параде, наблюдал за участниками «Бессмертного полка».

В результате остался неприятный осадок и чувство стыда за людей, которых я даже не знаю. Абсолютное неуважение к табличкам и фотографиям со стороны тех, кто их нес. Роняют, подвигают к себе ногой вместо того, чтобы подойти и поднять.

Вешают куртку на табличку, просто потому, что стало жарко и лень одновременно держать и то и другое.

Идут с опущенными вниз табличками, обращая фотографии в сторону собственной обуви. О какой культуре, уважении и памяти идет речь? - высказался житель Уфы.

ПроУфу
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  • Участник
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  • 1 | 10.05.2019, 13:51 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17407 | Рейтинг: -3055,9
Тут наверно так было. Это же остановка. Кто то ждал транстпорт. Приставил что носил и поторопился.
А кто то увидел, поставил рядом с плевательницой и сфоткал. Мало ли больных в поисках сенсации. Прошли с портретами более 100000 людей. Утухни сучонок, не твой день, ищи грязь на свалке мусора. Там наешься.



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  • 2 | 10.05.2019, 13:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Чтобы руки отсохли наверно кто то из бюджетников кого обязали участвовать в марше



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  • 3 | 10.05.2019, 14:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никто никого не обязывает, у многих есть так называемая гражданская совесть. Они идут. С желанием. Но люди разные. Вот я бухгалтер, меня никто никуда не обязывает ходить, но я хожу, мне так надо. А соседка работник культуры. Она ходит в этот день на работу. Ей вообще не надо. Она сидит и ноет, ах как там мои кастрюли, куры, мужики. Вот наверное они и могут выбросить



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  • Эксперт
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  • 4 | 10.05.2019, 14:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63927 | Рейтинг: +12174,3
Елена Захарова
ВЫБРОШЕННЫЙ ДЕД
В Уфе, за горсоветом, там где люди обходили горс по дворам мой фейсбучный френд обнаружил выброшенного деда...
Солдат старший сержант Бакаев Пётр Кузьмич 1915г.р. с Орловщины(призван в Тульской области) и реально - герой! Служил с 1939г. видимо с начала Второй мировой войны - а в 1944 награжден Орденом Славы 3 степени в марте-апреле в наступательных боях - будучи контуженным, не ушел с поля боя и уничтожил до 90 фрицев + обнаружил и подавил(не один) 20 огневых точек противника...
А перед этим за подобное же в феврале-марте только другие цифры вражеских потерь - удостоен Красной Звезды...
Обидно за деда, и за его потомков, если они есть...
Это к тому, что никто якобы никого не заставляет выходить по принудиловке и не вручает централизованно чужих дедов на палках...
Я уж не говорю о том - какие деньжищи на это потрачены и попилены!!!
Фоточки тут:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1264112473
757005&id=100004747925642

Елена Захарова
Всё, чем я могла почтить память героя. портрет которого оказался выброшенным - напомнить о нём в социальных сетях...



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  • # 5 | 10.05.2019, 14:36 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17407 | Рейтинг: -3055,9

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  • # 6 | 10.05.2019, 15:27 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17407 | Рейтинг: -3055,9

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  • # 7 | 10.05.2019, 15:40 | Автор: Не зарегистрирован
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  • 8 | 10.05.2019, 15:46 | Автор: Не зарегистрирован
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----------------
Дискуссия по-кухарочьи.



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  • 9 | 10.05.2019, 15:56 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63927 | Рейтинг: +12174,3
Ты не дискутируешь, а оскорбляешь.
Еще раз: я никому не позволю безноказанно оскорблять себя. Точка.



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  • 10 | 10.05.2019, 16:12 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11488 | Рейтинг: -1862,3
Ты не дискутируешь, а оскорбляешь.
Еще раз: я никому не позволю безноказанно оскорблять себя. Точка.
----------------

Первый твой комментарий сегодня:

" Ну и где там харя в своём угаре победобесия? Заклейми позором организаторов и исполнителей! Или только на Кухарку можешь хвост подымать? Гандон ты штопаный!"

Я не обижаюсь, не подумай, но почему тебе - можно, а другим нельзя?



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3

  • # 11 | 10.05.2019, 16:20 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17407 | Рейтинг: -3055,9

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  • 12 | 10.05.2019, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкой кацонутый колорад, знаем зачем трешься в шиномонтажке...



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  • 13 | 10.05.2019, 16:26 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 10.05.2019, 16:12 | Автор: Harrison
Публикации: 61 | Комментарии: 11488 | Рейтинг: -1862,4
Ты не дискутируешь, а оскорбляешь.
Еще раз: я никому не позволю безноказанно оскорблять себя. Точка.
----------------

Первый твой комментарий сегодня:

" Ну и где там харя в своём угаре победобесия? Заклейми позором организаторов и исполнителей! Или только на Кухарку можешь хвост подымать? Гандон ты штопаный!"

Я не обижаюсь, не подумай, но почему тебе - можно, а другим нельзя?
_________________
Так это и было целью либерастов с 1991 года, чтоб им всё можно было, а другим ничего нельзя.



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1

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  • Участник
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  • 14 | 10.05.2019, 16:35 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7472 | Рейтинг: -516
Может был какой-то такой случай ещё где-либо, и в частности в нашем Зеленограде. Однако только хабалки грязноротые из-за одного, или даже пусть нескольких таких случаев могут чохом гадиться в общем на всё это шествие. Я не участвовал, я работал вчера, но я видел как со всего Зеленограда собирались люди на Центральный проспект города и с портретами и без. Видел одну семью по внешности с Кавказа, их две маленькие девочки были в шикарно подогнанных гимнастерка и в пилотках.
Во всей Россия и и в мире тоже, народ в огромной численности почтил память героев и жертв той проклятой войны. И только бесовское грязноротое отродье пытается гадюшьничать на этот массовый порыв людей.



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  • # 15 | 10.05.2019, 16:51 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17407 | Рейтинг: -3055,9

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  • # 16 | 10.05.2019, 17:07 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17407 | Рейтинг: -3055,9

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  • 17 | 10.05.2019, 17:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иречек ! Если делать доброе дело о нужно делать по-доброму. Если несешь ортрет , то неси до конца и не выбрасывай его на помку .Это равносильно тому , что выбросил деда и память о нем на помойку , о мере использования .
Вот о чем идет речь , а не о том , что кто-т о злословит о бессмертном полке!Умей отличать главное от второстепенного !



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  • 18 | 10.05.2019, 17:43 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7472 | Рейтинг: -516
Учить меня, поучать скоморох навострился. Да, пшёл ты, чуда аняням со своей мамкой Кухеркой.



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  • 19 | 10.05.2019, 17:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18.Если ты полный дурак , то приходится учить !. Тебя учили учили , учили , но никак не доучили . Таксист хренов ! Умный учится всю жизнь , воспринимая необходимое а ты умеешь при случае и не при случае лягнуть Куху . Ты волоса с ее пз-ды не стоишь,её еще критикуешь!Полный неуч!



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  • 20 | 10.05.2019, 19:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Ты волоса с ее пз-ды не стоишь

---------------

"Стой. Црулна. Стрыжом-брэим первы зорт."



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