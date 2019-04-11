Все было бы замечательно, если бы не омрачил день один инцидент. Дело в том, что после акции «Бессмертный полк» местные жители обнаружили на остановке «Округ Галле» выброшенный в мусорку портрет ветерана.
Фотография успела разлететься по соцсетям и ситуация вызвала бурю негатива.
- Был на параде, наблюдал за участниками «Бессмертного полка».
В результате остался неприятный осадок и чувство стыда за людей, которых я даже не знаю. Абсолютное неуважение к табличкам и фотографиям со стороны тех, кто их нес. Роняют, подвигают к себе ногой вместо того, чтобы подойти и поднять.
Вешают куртку на табличку, просто потому, что стало жарко и лень одновременно держать и то и другое.
Идут с опущенными вниз табличками, обращая фотографии в сторону собственной обуви. О какой культуре, уважении и памяти идет речь? - высказался житель Уфы.
ПроУфу
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В Уфе портрет ветерана выбросили в мусор после акции «Бессмертный полк»
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