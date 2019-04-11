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Очень правильные слова. Хабиров: «Победили фашизм не мы, а наши деды»

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Врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров принял участие в акции «Бессмертный полк» в Уфе. Свою фотографию, на которой он принимает участие в шествии вместе с супругой Хабиров разместил в соцсети.

Очень правильные слова. Хабиров: «Победили фашизм не мы, а наши деды»


«…Надеюсь, никому не испорчу настроение, но вот что хочется сказать в День Победы. Да, это Великий день для всех нас. Но надо помнить, что победили фашизм не мы, а наши деды. И наш долг сегодня – не гулять до упаду, а отдать им дань безмерного уважения. Задуматься о войне, а в первую очередь – о мире. И еще – о том, что нам тоже есть что побеждать. Нам нужно победить бедность в нашей стране. Нам надо победить в каждом из нас лень и безразличие. В этом всем геройства, конечно, немного. Но именно этого сейчас ждут соотечественники. С Днем Победы, дорогие земляки!», - написал в описании к фото Радий Хабиров.






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  • Эксперт
  •  
  • 1 | 10.05.2019, 14:03 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29770 | Рейтинг: -701,1
"не гулять до ураду", ага!
А дань традиции?
------------
Выпьем за Победу
Прадедов и дедов!
И за это счастье,
Что ушло ненастье.
Что ценою жизни
Мы живем и мыслим.
Выпьем за погибших,



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  • Гость
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  • 2 | 10.05.2019, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Все это, конечно, так, все это верно, бумага написана правильно... Только это с одной стороны. Но есть и другая сторона медали!.."

Один из депутатов намедни озаботился засильем Красных Знамён в День Победы. Что, дескать, ни одна партия не вправе приватизировать Победу-1945.

Позвольте: как ни крути, Победа одержана под руководством коммунистов.
Других партий и флагов, кроме красных, не было. Триколор сегодняшний
тогда был, но под ним сражались по другую сторону баррикад.

Если уж так неймётся, то отмечайте Победу-1991. Победу триколора над
Красным Знаменем. А 9 Мая доминировать имеет право лишь красный цвет.



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3

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  • Участник
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  • 3 | 10.05.2019, 14:36 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 871 | Рейтинг: +102,2
2 | 10.05.2019, 14:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Все это, конечно, так, все это верно, бумага написана правильно... Только это с одной стороны. Но есть и другая сторона медали!.."

Один из депутатов намедни озаботился засильем Красных Знамён в День Победы. Что, дескать, ни одна партия не вправе приватизировать Победу-1945.

Позвольте: как ни крути, Победа одержана под руководством коммунистов.
Других партий и флагов, кроме красных, не было.
............................................................
..

Были и другие партии, которых не успели расстрелять в 37-ом, они сражались в штрафбатах, под присмотром загранотрядов НКВД.



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0

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  • Эксперт
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  • 4 | 10.05.2019, 14:44 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63927 | Рейтинг: +12174,3
Нам нужно победить бедность в нашей стране.
______________________________
Для этого нужно свергнуть вас. мерзавцев, вместе с пуйло-вертикалью - тех, кто загнал нас в эту бедность после крымнаша и в результате него в первую очередь!



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0

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  • Гость
  •  
  • 5 | 10.05.2019, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Были и другие партии, которых не успели расстрелять в 37-ом, они сражались в штрафбатах, под присмотром загранотрядов НКВД.

-----------------------

Назови хотя бы одну. Какой Устав, какова Программа. Мелешь, чего ни попадя.



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2

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  • Наблюдатель
  •  
  • 6 | 10.05.2019, 15:12 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 33 | Комментарии: 7897 | Рейтинг: +2042,9
Я одного не пойму, как можно держать в руках портреты своих погибших родственников и при людно и радостно при этом улыбаться?

Патология какая-то.



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1

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  • Гость
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  • 7 | 10.05.2019, 15:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
которых не успели расстрелять в 37-ом, они сражались в штрафбатах,

--------------------------

В штрафбат, Дуся, попадали люди только с лёгкими судимостями. Политических не брали, поскольку они могли переметнуться на сторону
"освободителей" от Советской власти - немецких фашистов.

Срок в штрафбате - три месяца или до ранения. Или гибели (судимость снималась).

Среди штрафников немало награждённых, есть даже Герои Советского Союза.

Кино "Штрафбат" с Серебряковым - сплошная выдумка. Миф. Их развелось.



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3

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  • Гость
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  • 8 | 10.05.2019, 15:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 10.05.2019, 15:12 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 33 | Комментарии: 7896 | Рейтинг: +2042,7
Я одного не пойму, как можно держать в руках портреты своих погибших родственников и при людно и радостно при этом улыбаться?

---------------------

"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК". Понимаешь? Пока жива о них память.



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1

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  • Участник
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  • 9 | 10.05.2019, 15:33 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17407 | Рейтинг: -3055,9
6 | 10.05.2019, 15:12 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Я одного не пойму, как можно держать в руках портреты своих погибших родственников и при людно и радостно при этом улыбаться?
-------
Своих предков -тыловых крыс носить будешь наверно будешь не смеяться, а плакать. И это будет правильно.



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3

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  • Гость
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  • 10 | 10.05.2019, 15:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 10.05.2019, 15:12 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 33 | Комментарии: 7896 | Рейтинг: +2042,7
Я одного не пойму, как можно держать в руках портреты своих погибших родственников и при людно и радостно при этом улыбаться?
--------------------------------
Пень, для такого морального урода как ты, это естественно - не понимать ничего человеческого.



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1

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  • 11 | 10.05.2019, 15:56 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 33 | Комментарии: 7897 | Рейтинг: +2042,9
8й, 9й вы просто больные люди. Факт.

*"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК". Понимаешь? Пока жива о них память.*
_____________________________
Если она жива, сходите на могилы родственников, молча возложите пару красных гвоздик склоните голову и ПРОСТО ПОМОЛЧИТЕ.

Не насаживайте погибших родственников на палки и не таскайте их с бравадой по праздничным площадям! В России вряд-ли найдётся хоть одна семья которая не пострадала-бы от войны прямо или косвенно.
Перед кем бравируете, кому демонстрируете?

Извращение какое-то, патология...



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1

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  • Наблюдатель
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  • 12 | 10.05.2019, 16:09 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11488 | Рейтинг: -1862,3
Извращение какое-то, патология...
------------

К слову - Кухарка, которая тебя взасос плюсует, неоднократно заявляла, что поддерживает идею "Бессмертного полка", ее только возмущают некие "извращения" при этом, но это обсуждаемо, бог с ней.

Пень, я что хочу спросить - а "насаживать на палки" Иисуса Христа, Бандеру, Че Гевару, Гитлера, Ленина, Сталина, Нельсона Манделу, Леха Валенсу, портреты умерших королей, царей и императоров - тоже патология?

Или это относится исключительно к нашим ветеранам?



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5

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  • 13 | 10.05.2019, 16:18 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17407 | Рейтинг: -3055,9
Трухлявый, ты помолчи сегодня. Твои предки гурьбой отсиделись в лагерях, хули тут пытаешься оправдание им найти. Не будет этого. Носи портреты всех 15 твоих родственников, кои в ВОВ лес валили гроически и половина из них там же и осталась.



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  • Гость
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  • 14 | 10.05.2019, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкой кацонутый колорад, знаем с какой целью в шиномонтажке трешься...



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1

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  • Гость
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  • 15 | 10.05.2019, 16:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 10.05.2019, 15:56 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 33 | Комментарии: 7897 | Рейтинг: +2042,8
8й, 9й вы просто больные люди. Факт.

*"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК". Понимаешь? Пока жива о них память.*
_____________________________
Если она жива, сходите на могилы родственников, молча возложите пару красных гвоздик склоните голову и ПРОСТО ПОМОЛЧИТЕ.

---------------------------

Для этого есть т.н. "Родительский день" (только что прошёл). Перед ним прибирались, подкрашивали, вывозили мусор. А 7 мая пришли с цветами, конфетками, винцом. Всё честь-честью. Это отдельное мероприятие.



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  • Гость
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  • 16 | 10.05.2019, 16:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 10.05.2019, 15:56 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 33 | Комментарии: 7897 | Рейтинг: +2042,8
8й, 9й вы просто больные люди. Факт.
...
В России вряд-ли найдётся хоть одна семья которая не пострадала-бы от войны прямо или косвенно.
Перед кем бравируете, кому демонстрируете?
-------------------------------

"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК- 2019", 10 МАЯ, 15:34
В акции "Бессмертный полк" приняли участие жители более 500 городов 115-ти стран мира."

Товарищ ПЕНЬ! Как говорит товарищ Харрисон, "иннах".



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  • 17 | 10.05.2019, 16:47 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17407 | Рейтинг: -3055,9
14 | 10.05.2019, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкой кацонутый колорад, знаем с какой целью в шиномонтажке трешься...
--------
Ну скажи, с какой целью, не стесняйся.



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  • 18 | 10.05.2019, 16:56 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7472 | Рейтинг: -516
6 | 10.05.2019, 15:12 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 33 | Комментарии: 7897 | Рейтинг: +2042,8
Я одного не пойму, как можно держать в руках портреты своих погибших родственников и при людно и радостно при этом улыбаться?

Патология какая-то.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Ясный Пень, мне как и многим людям приходилось участвовать в похоронах, и в частности православных людей. Уже после церкви лица родственников умерших, уже становятся несколько прсветлёнными, и это даже усиливается после кладбища. Ясный Пень, это оттого, что родственники исполняют свой долг пред умершими, и по исполнению этого им становится легче на душе, за то что они не яснопенные.
Так что и на этом массовом шествие происходит тоже самое, и даже радость с того как много нас таких, помнящих и благодарных предкам, но это яснопенным и кухаристым этого не понять.
Ясный Пень, а правосланые поминки с алкоголем, это с радости что ушел очередной родственик, друг, или просто знакомый. Я знак вопроса не стану ставить, поскольку это не праздник по поводу потери, ну и объясняться по по поводу этой традиции с тобой яснопенным не буду.



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  • 19 | 10.05.2019, 17:00 | Автор: Ирек
    Публикации: 99 | Комментарии: 7472 | Рейтинг: -516
Кухерка, "сама" не стала минусить здешнюю публикацию, сделала это своей Калатушкой. А чё так то?



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  • # 20 | 10.05.2019, 17:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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