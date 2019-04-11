Очень правильные слова. Хабиров: «Победили фашизм не мы, а наши деды»

Врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров принял участие в акции «Бессмертный полк» в Уфе. Свою фотографию, на которой он принимает участие в шествии вместе с супругой Хабиров разместил в соцсети.«…Надеюсь, никому не испорчу настроение, но вот что хочется сказать в День Победы. Да, это Великий день для всех нас. Но надо помнить, что победили фашизм не мы, а наши деды. И наш долг сегодня – не гулять до упаду, а отдать им дань безмерного уважения. Задуматься о войне, а в первую очередь – о мире. И еще – о том, что нам тоже есть что побеждать. Нам нужно победить бедность в нашей стране. Нам надо победить в каждом из нас лень и безразличие. В этом всем геройства, конечно, немного. Но именно этого сейчас ждут соотечественники. С Днем Победы, дорогие земляки!», - написал в описании к фото Радий Хабиров.