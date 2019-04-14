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Очередные запреты: Как не спиться в такой прекрасной стране?

  • Опубликовано: ПроУфу | 13.05.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 37940 | Комментарии: 29
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Курултай РБ поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в барах ночью. Инициативный законопроект представила Брянская областная Дума. Депутаты предлагают запретить продажу алкоголя в барах и клубах после 23:00.

Очередные запреты: Как не спиться в такой прекрасной стране?


Депутаты Курултая Башкирии поддержали проект закона, предложенный Брянской областной Думой, о внесении изменений в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Законопроект предполагает представление регионам права на введение ограничений по розничной продаже алкоголя с 23 до 8 часов в объектах общественного питания, расположенных в нежилых встроенных или пристроенных помещениях жилых домов.

Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев указал на то, что вопрос является наболевшим для всех регионов, в том числе и для Башкирии.

«Если в магазинах продажа алкоголя в ночное время запрещена, то в многочисленных питейных заведениях она продолжается. Большинство таких баров и рюмочных расположены в жилых домах, в двух шагах от детских площадок, работают 24 часа в сутки, наполняются асоциальными элементами, которые круглосуточно нарушают тишину и покой граждан, проживающих в этих домах, общественный порядок».

В прошлом году Госсобрание Башкирии выступило с законопроектом, суть которого сводится к запрету на выдачу одновременно по одному месту лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

«С помощью барной стойки или одного-двух столов магазины маскируются под те же рюмочные, бары, буфеты. В итоге точек продажи алкоголя в жилой зоне в ночное время становится еще больше, что крайне негативно сказывается на ситуации с общественным порядком», – объяснил Константин Толкачев.

В настоящее время оба законопроекта находятся на рассмотрении в Госдуме РФ.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 13.05.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вам не кажется странным что с приходом к власти радия началась компания по борьбе с алкоголе, и не слова не говорится о борьбе с
наркоманией. Складывается впечатление что новоявленный башлыг, пытается переключить население региона с одного, более меньшего зла на другое более большее, так как известно что "Свято место пусто не бывает".
Вот сухая статистика по наркомании в стране башкир:
На каждые 100 тысяч населения приходится 199,9 человека с наркотической зависимостью. Лидером по количеству наркоконтингента является город Октябрьский. Здесь на каждые 100 тысяч населения приходится 486,7 человека с зависимостью.
На втором месте расположился Туймазинский район – 429,6 наркомана и токсиокмана на 100 тысяч населения. Замыкает тройку лидеров Уфа с показателем 373,2 зависимых на 100 тысяч населения.
Также высокая пораженность наркоманией наблюдается в Белорецке (253,6 человека на 100 тысяч населения), Благовещенске (243,6) и Стерлитамаке (238,9).
Самые низкие показатели в Чекамагушевском районе. Здесь на 100 тысяч населения приходится всего 3,5 наркомана. А также в Балтачевском (5,3), Зилаирском (6,7), Бурзянском (6,1), Татышлинском (8,8) и Хайбуллинском (9,7) районах.
Выводы напрашиваются сами....



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  • 2 | 13.05.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять начинают с конца. А нужно ввести ГОСУДАРСТВЕННУЮ МОНОПОЛИЮ на производство и реализацию вино-водочной продукции. А также коньячных изделий. Где у нас начальник транспортного цеха?



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  • 3 | 13.05.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запретить легко а как с доходами от реализации алк. напитков . Они уйдут подполье , Люди будут пить паленку или же самогонку.



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2

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  • Участник
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  • 4 | 13.05.2019, 10:03 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17440 | Рейтинг: -3060,5
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Орлов, ты пока не просрешься "в страну башкир" не можешь и покушать что ле? Ты же одним дерьмом питаешься, с чего эти проблемы?



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0

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  • Гость
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  • 5 | 13.05.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А вот с наркоманией труднее: ведь государство не имеет прямого отношения к реализации наркотиков . И доходы идут прямиком к цыганам и наркобарыгам .



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2

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  • Гость
  •  
  • 6 | 13.05.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 13.05.2019, 10:03 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17411 | Рейтинг: -3056,4
Орлов, ты пока не просрешься "в страну башкир" не можешь и покушать что ле? Ты же одним дерьмом питаешься, с чего эти проблемы?
===================================
Ты уже достал красноперый!
Ты что думаеншь кроме С.Орлова, больше Русских в сране башкир нет?!
Котяра млять! (Кац,нем. Katz— кошка).



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4

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  • 7 | 13.05.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо запретить пердеть после 10ч вечера,иначе люди мучаются от загазованности.Проблема весьма актуальна для Уфы.



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1

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  • Гость
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  • 8 | 13.05.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Х/ф "Белые росы", братья после 15-ти суток ареста:

-Пошли врежем.
-Рано еще, не дадут.
-Коньяк дадут.
-Да что это с тобой?



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  • Участник
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  • 9 | 13.05.2019, 10:34 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17440 | Рейтинг: -3060,5
Ты уже достал красноперый!
Ты что думаеншь кроме С.Орлова, больше Русских в сране башкир нет?!
Котяра млять! (Кац,нем. Katz— кошка).
-------
А с чего это ты думаешь, что орлов русский?
Послушай его речь. Чистейший татарин.



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3

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  • Эксперт
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  • 10 | 13.05.2019, 10:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 63973 | Рейтинг: +12173,4
А вот с наркоманией труднее: ведь государство не имеет прямого отношения к реализации наркотиков .
_____________________________________
С луны свалился? А чьи чемоданы в посольстве Аргентины поховали? А 9,5 тонн наркоты в контейнере - цыгане на кораблик закинули?

Наркотики еще с 90-х - воффкина тема! И подразделение было спецом создано - и назвали его правильно:

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков

Контроль!!! За оборотом!!! Чётенько контролируют, чтобы кроме маржи у сбытчиков ничего не оставалось от врученного им товара! Но часто и маржу отымают, и за сбыт сажают - ордена и планки на погоны как-то зарабатывать нужно же...
А вот то, что течет МИМО кассы - то и отлавливается... Пуйло - монополист и в этом деле...



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7

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  • Гость
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  • 11 | 13.05.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Запрет-это свобода!
Скрепные заветы путинских "мыслителей", сенатор Мизулина.



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1

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  • Участник
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  • 12 | 13.05.2019, 10:40 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3562 | Рейтинг: -288,9
А с чего это ты думаешь, что орлов русский?
Послушай его речь. Чистейший татарин.
________________
Если Орлов татарин, то Рахимов - еврей.



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5

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  • Гость
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  • 13 | 13.05.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 13.05.2019, 10:34 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17412 | Рейтинг: -3056,6
Ты уже достал красноперый!
Ты что думаеншь кроме С.Орлова, больше Русских в сране башкир нет?!
Котяра млять! (Кац,нем. Katz— кошка).
-------
А с чего это ты думаешь, что орлов русский?
Послушай его речь. Чистейший татарин.
========================
Незнаю кто по национальности Орлов, а вот то что ты, существо с нетрадиционной национальностью,- уверен !
На этом заканчиваю, негоже с такими как ты долгие разговоры разговаривать...



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3

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  • Участник
  •  
  • 14 | 13.05.2019, 10:48 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17440 | Рейтинг: -3060,5
Если Орлов татарин, то Рахимов - еврей.
-------
Ты что хруль, считаешь, что орлова и Рахимова можно ставить рядом? Круто ты мыслишь, и себя наверно сопоставляешь с кем то с высшего круга.



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0

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  • Участник
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  • 15 | 13.05.2019, 10:50 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17440 | Рейтинг: -3060,5
Незнаю кто по национальности Орлов, а вот то что ты, существо с нетрадиционной национальностью,- уверен !
На этом заканчиваю, негоже с такими как ты долгие разговоры разговаривать...
--------
Сказал и сбежал. Погоди хитрожопый, я тебе про тебя из Карпини еще не привел.



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3

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  • Эксперт
  •  
  • 16 | 13.05.2019, 11:34 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29805 | Рейтинг: -700,5
Алкоголики ходят по барам и клубам?

Кто хочет спиться, делает это дома. Или в любом другом месте.
Деревня спилась, в колхознвх клубах?



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5

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  • Гость
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  • 17 | 13.05.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Деревня спилась в колхозных клубах?

------------------------

"А кто не пьёт?! Назови!"

Деревня - это боль. Разрушен уклад, оптимизированы школы, больницы, магазины... Работы нет... Средневековье.



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2

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  • 18 | 13.05.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 13.05.2019, 10:48 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17424 | Рейтинг: -3058,3
Если Орлов татарин, то Рахимов - еврей.
-------
Ты что хруль, считаешь, что орлова и Рахимова можно ставить рядом? Круто ты мыслишь, и себя наверно сопоставляешь с кем то с высшего круга.
++++++++++++++++++++++++++++++


Верно говоришь, муртазе надо на второй жизни постараться окончить хотя бы институт, что бы стать равным Орлову.



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3

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  • Гость
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  • 19 | 13.05.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 13.05.2019, 10:50 | Автор: кац

Сказал и сбежал. Погоди хитрожопый, я тебе про тебя из Карпини еще не привел.
================================================
Пустозвон ! Помни , что ты с 10 века по Ибн - Фадлану и до начала 20 века по Мамину - Сибяряку , все еще был голодный бездельник башкир - вшиед и подлый конокрад !



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4

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  • 20 | 13.05.2019, 12:50 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17440 | Рейтинг: -3060,5
Пустозвон ! Помни , что ты с 10 века по Ибн - Фадлану и до начала 20 века по Мамину - Сибяряку , все еще был голодный бездельник башкир - вшиед и подлый конокрад !
------
Я все ломал голову, откуда у татнациков это. Оказывается от Карпини. татары ели вшей, а хитрожопые переводят стрелки.



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