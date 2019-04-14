Очередные запреты: Как не спиться в такой прекрасной стране?

Курултай РБ поддержал законопроект о запрете продажи алкоголя в барах ночью. Инициативный законопроект представила Брянская областная Дума. Депутаты предлагают запретить продажу алкоголя в барах и клубах после 23:00.Депутаты Курултая Башкирии поддержали проект закона, предложенный Брянской областной Думой, о внесении изменений в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».Законопроект предполагает представление регионам права на введение ограничений по розничной продаже алкоголя с 23 до 8 часов в объектах общественного питания, расположенных в нежилых встроенных или пристроенных помещениях жилых домов.Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев указал на то, что вопрос является наболевшим для всех регионов, в том числе и для Башкирии.«Если в магазинах продажа алкоголя в ночное время запрещена, то в многочисленных питейных заведениях она продолжается. Большинство таких баров и рюмочных расположены в жилых домах, в двух шагах от детских площадок, работают 24 часа в сутки, наполняются асоциальными элементами, которые круглосуточно нарушают тишину и покой граждан, проживающих в этих домах, общественный порядок».В прошлом году Госсобрание Башкирии выступило с законопроектом, суть которого сводится к запрету на выдачу одновременно по одному месту лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.«С помощью барной стойки или одного-двух столов магазины маскируются под те же рюмочные, бары, буфеты. В итоге точек продажи алкоголя в жилой зоне в ночное время становится еще больше, что крайне негативно сказывается на ситуации с общественным порядком», – объяснил Константин Толкачев.В настоящее время оба законопроекта находятся на рассмотрении в Госдуме РФ.