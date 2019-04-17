Уже и это не удивляет: Идельбаев собрался принимать Путина в Уфе

Концепцию геопарка «Торатау» компания Капкова представит Владимиру Путину. Московские эксперты разрабатывают концепцию создаваемого в Башкирии геопарка «Торатау». Прицел — на дальнейшее включение его в глобальную сеть ЮНЕСКО. Презентация проекта для главы государства пройдет в столице Башкирии в июле.Разрабатывать концепцию геопарка «Торатау» в Башкирии начали сотрудники известного в России эксперта по общественным пространствам Сергея Капкова из Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий.«Привлечены московские специалисты для проведения экспертного заключения и подготовки номинационного досье по созданию геопарка «Торатау» и внесению заявки во Всемирный список наследия ЮНЕСКО. Это команда Капкова», — рассказал РБК Уфа руководитель Центра развития туризма Башкортостана Артур Идельбаев.Две группы работали в Башкирии в майские праздники. Эксперты инспектировали объекты на территории будущего геопарка, общались с научной общественностью и поделились промежуточной концепцией проекта с журналистами.Согласно представленному плану, геопарк будет создан к 2020 году. По словам заместителя гендиректора ООО «Центр городского развития и экономики культуры» Анны Носовой, площадь его составит 4389 квадратных километров. В числе главных эффектов от создания парка называют сохранение уникального геологического и биологического наследия, национальной и культурной идентичности, рост экономической активности и увеличение туристического потока.Разработчики делают акценты на ключевых объектах будущего парка: это шихан Торатау и Усольский разрез, имеющий «золотой гвоздь» (так учёные называют эталонные разрезы, по которым сверяют «геологическое время». Он дается территории, где наиболее полно представлен тот или иной ярус).По словам Идельбаева, в геопарк войдут территории тех районов, где имеются интересные геологические объекты. Речь идет об Ишимбайском, Стерлитамакском и Гафурийском районах.Идельбаев считает, что это не совсем тема «бизнесовых» историй.«Геопарк создается для помощи в неиндустриальном развитии регионов, оно может быть совершенно разнообразным. Народные промыслы — это просто первое, что при ходит на ум обывателю. Это может быть сельское хозяйство, перерабатывающие предприятия. На этой территории могут быть даже промышленные объекты, они не мешают», — пояснил РБК Уфа Идельбаев, добавив, что в Европе идея геопарков была поддержана местным населением потому, что они помогли неиндустриальному развитию территорий, которые начали опустошаться в том числе демографически.Проект разрабатывается по заказу Правительства Башкирии. Договор, по словам представителя компании, заключен пока на разработку двух этапов дорожной карты проекта. Речь идет о комплексном анализе территории и создании модели его развития. Сумму работ ни в компании, ни в Госкомтуризме не раскрывают.Итогом этого этапа сотрудничества станет создание презентации геопарка и представление ее в рамках визита в Башкирию Владимира Путина в июле. Затем компания будет сопровождать подачу заявки на включение геопарка в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.Как ранее сообщал РБК Уфа, башкирский геопарк «Янган-Тау» может получить статус ЮНЕСКО в сентябре 2019 года. Решение примут по итогам очередной сессии Совета по глобальным геопаркам.***Официально в пресс-службе президента информацию не подтверждают.Руководитель Центра развития туризма в Башкортостане Артур Идельбаев заявил о грядущем приезде в Уфу Президента России. По словам Идельбаева, это произойдет в июле.О визите Владимира Путина в Уфу Идельбаев рассказал в интервью РБК-Уфа. По его словам, Президент России приедет в Башкортостан, чтобы изучить концепцию развития геопарка «Торатау». Ее в настоящий момент разрабатывает команда экс-вице-мэра Москвы Сергея Капкова, заявил Идельбаев.Напомним, в сентябре состоятся выборы главы Башкортостана. Врио главы региона Радий Хабиров будет избираться на них от «Единой России». По сложившейся в России практике, региональные элиты не анонсируют заранее приезд первых лиц государства. Идельбаев до своего назначения в Центр развития туризма получил скандальную известность из-за своих совместных видео с Шамилем Басаевым.Ранее «Правда ПФО» рассказывала о концепции геопарка «Торатау».