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Уже и это не удивляет: Идельбаев собрался принимать Путина в Уфе

  • Опубликовано: РБК | 15.05.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 40694 | Комментарии: 86
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Концепцию геопарка «Торатау» компания Капкова представит Владимиру Путину. Московские эксперты разрабатывают концепцию создаваемого в Башкирии геопарка «Торатау». Прицел — на дальнейшее включение его в глобальную сеть ЮНЕСКО. Презентация проекта для главы государства пройдет в столице Башкирии в июле.

Уже и это не удивляет: Идельбаев собрался принимать Путина в Уфе


Разрабатывать концепцию геопарка «Торатау» в Башкирии начали сотрудники известного в России эксперта по общественным пространствам Сергея Капкова из Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий.

«Привлечены московские специалисты для проведения экспертного заключения и подготовки номинационного досье по созданию геопарка «Торатау» и внесению заявки во Всемирный список наследия ЮНЕСКО. Это команда Капкова», — рассказал РБК Уфа руководитель Центра развития туризма Башкортостана Артур Идельбаев.

Две группы работали в Башкирии в майские праздники. Эксперты инспектировали объекты на территории будущего геопарка, общались с научной общественностью и поделились промежуточной концепцией проекта с журналистами.

Согласно представленному плану, геопарк будет создан к 2020 году. По словам заместителя гендиректора ООО «Центр городского развития и экономики культуры» Анны Носовой, площадь его составит 4389 квадратных километров. В числе главных эффектов от создания парка называют сохранение уникального геологического и биологического наследия, национальной и культурной идентичности, рост экономической активности и увеличение туристического потока.

Разработчики делают акценты на ключевых объектах будущего парка: это шихан Торатау и Усольский разрез, имеющий «золотой гвоздь» (так учёные называют эталонные разрезы, по которым сверяют «геологическое время». Он дается территории, где наиболее полно представлен тот или иной ярус).

По словам Идельбаева, в геопарк войдут территории тех районов, где имеются интересные геологические объекты. Речь идет об Ишимбайском, Стерлитамакском и Гафурийском районах.

Идельбаев считает, что это не совсем тема «бизнесовых» историй.

«Геопарк создается для помощи в неиндустриальном развитии регионов, оно может быть совершенно разнообразным. Народные промыслы — это просто первое, что при ходит на ум обывателю. Это может быть сельское хозяйство, перерабатывающие предприятия. На этой территории могут быть даже промышленные объекты, они не мешают», — пояснил РБК Уфа Идельбаев, добавив, что в Европе идея геопарков была поддержана местным населением потому, что они помогли неиндустриальному развитию территорий, которые начали опустошаться в том числе демографически.

Проект разрабатывается по заказу Правительства Башкирии. Договор, по словам представителя компании, заключен пока на разработку двух этапов дорожной карты проекта. Речь идет о комплексном анализе территории и создании модели его развития. Сумму работ ни в компании, ни в Госкомтуризме не раскрывают.

Итогом этого этапа сотрудничества станет создание презентации геопарка и представление ее в рамках визита в Башкирию Владимира Путина в июле. Затем компания будет сопровождать подачу заявки на включение геопарка в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

Как ранее сообщал РБК Уфа, башкирский геопарк «Янган-Тау» может получить статус ЮНЕСКО в сентябре 2019 года. Решение примут по итогам очередной сессии Совета по глобальным геопаркам.

РБК
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***

Идельбаев собрался принимать Путина в Уфе

Официально в пресс-службе президента информацию не подтверждают.

Руководитель Центра развития туризма в Башкортостане Артур Идельбаев заявил о грядущем приезде в Уфу Президента России. По словам Идельбаева, это произойдет в июле.

О визите Владимира Путина в Уфу Идельбаев рассказал в интервью РБК-Уфа. По его словам, Президент России приедет в Башкортостан, чтобы изучить концепцию развития геопарка «Торатау». Ее в настоящий момент разрабатывает команда экс-вице-мэра Москвы Сергея Капкова, заявил Идельбаев.

Напомним, в сентябре состоятся выборы главы Башкортостана. Врио главы региона Радий Хабиров будет избираться на них от «Единой России». По сложившейся в России практике, региональные элиты не анонсируют заранее приезд первых лиц государства. Идельбаев до своего назначения в Центр развития туризма получил скандальную известность из-за своих совместных видео с Шамилем Басаевым.

Ранее «Правда ПФО» рассказывала о концепции геопарка «Торатау».

Правда ПФО
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  • 1 | 15.05.2019, 09:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раз заинтересованы москвичи , то будет и бесплатные , ,субботники", ,,изнасилования ".



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  • 2 | 15.05.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чтобы не потерять преемственность башкирской власти Идельбаева заранее необходимо подготовить в преемники Хабирова. Его необходимо приобщать ко всяким переговорам с федералами на высшем уровне, включая и президента РФ.



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  • 3 | 15.05.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сумму работ ни в компании, ни в Госкомтуризме не раскрывают.
=======================================
Вот мляь!!!!
Ну нет больше в сране башкир проблем, как только геопарки создавать!
А с населением посоветоваться, опьть забыли?!
Короче,- очередгное наглое воровство народных денег!



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  • 4 | 15.05.2019, 09:54 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4463 | Рейтинг: -714,4
Цель создания парка - это сохранение природы потомкам, а не для разграбления нашей малой Родины чужаками,. типа Орлова и Кухарки.
Кухарку можно вытащить из Рыбинска, а Рыбинск из Кухарки никогда!!! Была она чужеродной в Башкирии и так осталась чужой!



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9

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  • 5 | 15.05.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.05.2019, 09:54 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4462 | Рейтинг: -714,4
Цель создания парка - это сохранение природы потомкам, а не для разграбления нашей малой Родины чужаками,. типа Орлова и Кухарки.
++++++++++++++++++++++

Все существующее ворье в республике не смогут украсть столько, сколько украл муртаза.



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  • 6 | 15.05.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.05.2019, 09:54 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4462 | Рейтинг: -714,4
Цель создания парка - это сохранение природы потомкам, а не для разграбления нашей малой Родины чужаками,. типа Орлова и Кухарки.
Кухарку можно вытащить из Рыбинска, а Рыбинск из Кухарки никогда!!! Была она чужеродной в Башкирии и так осталась чужой!
===================================
1. Уфимская Губерния,- Это Русска территория
2. Рыбинских не трогай, ненадо,- подольше поживешь без панперсов и сиделки...



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  • 7 | 15.05.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Из-за мести к Кухарке, Юнга начал плюсовать ее клонов!?!?
Обалдеть, мать ее!



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  • # 8 | 15.05.2019, 10:05 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • 9 | 15.05.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.05.2019, 09:54 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4462 | Рейтинг: -714,4
Цель создания парка - это сохранение природы...

---------------------

Защитники зелёного сквера (до 1000 чел.) возле Театра драмы в Екатеринбурге вторую
ночь протестовали против его уничтожения и строительства тут церкви. Задержано 28 человек.

Дмитрий Песков написал, что Кремль в курсе протестных акций. Комментировать не стал.



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  • 10 | 15.05.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 15.05.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 15.05.2019, 09:54 | Автор: Дед
Публикации: 1 | Комментарии: 4462 | Рейтинг: -714,4
Цель создания парка - это сохранение природы потомкам, а не для разграбления нашей малой Родины чужаками,. типа Орлова и Кухарки.
Кухарку можно вытащить из Рыбинска, а Рыбинск из Кухарки никогда!!! Была она чужеродной в Башкирии и так осталась чужой!
===================================
1. Уфимская Губерния,- Это Русска территория
2. Рыбинских не трогай, ненадо,- подольше поживешь без панперсов и сиделки...
++++++++++++++++++

Правая рука Кухарки сделала замечание к своей левой руке?!?!



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5

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  • 11 | 15.05.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 15.05.2019, 09:54 | Автор: Дед

Цель создания парка - это сохранение природы потомкам, а не для разграбления нашей малой Родины чужаками,. типа Орлова и Кухарки.
Кухарку можно вытащить из Рыбинска, а Рыбинск из Кухарки никогда!!! Была она чужеродной в Башкирии и так осталась чужой!
========================================================
Е..АНУТЫЙ ? Кухарка , Орлов и им подобные растащили РБ ?
А может это такие как Рахимов М.Г Байдавлетов Р И ,
Сарбаев Р.С , Хамитов, Р З ,Морданов ,Хабиров, Р Ф и многие другие и им подобные разворовали РБ ?



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  • 12 | 15.05.2019, 10:13 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5
oneoretwo
14 мая 2019 | 16:29
...сторонников репеце около 2% по стране, население е-бурга на 01.01.19 г - 1490 тыс чел = 30 тыс чел адептов репеце, а в храмы ходит едва ли 1/3. из них верующих - не знаю никого, кто бы из тамошних попов смог пролезть бы в игольное ушко (проверка на веру по сказочной книжке самих попов)...отсюда: если строительство этого храма - дело веры, то продайте попам по коммерческой цене кусок пустыря за городом и пусть строят , верить в своего бога можно и там, не мешая жить остальному ПОДАВЛЯЮЩЕМУ БОЛЬШИНСТВУ...ежели будут настаивать на стройке в центре и в парке - это однозначно коммерческий проект в месте с хорошим проходняком, где вороватые пыльные попы-сектанты со своими плешивыми спонсорами решили срубить копейку...

====================================
9 | 15.05.2019, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован

Цель создания парка - это сохранение природы...
---------------------
Защитники зелёного сквера (до 1000 чел.) возле Театра драмы в Екатеринбурге вторую
ночь протестовали против его уничтожения и строительства тут церкви. Задержано 28 человек.

Дмитрий Песков написал, что Кремль в курсе протестных акций. Комментировать не стал.



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2

  • # 13 | 15.05.2019, 10:16 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • # 14 | 15.05.2019, 10:28 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • 15 | 15.05.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Может все это замануха недобитых басаевцев? На месте хозяина не стал бы ресковать.



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  • # 16 | 15.05.2019, 10:30 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • # 17 | 15.05.2019, 10:32 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • 18 | 15.05.2019, 10:39 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 15.05.2019, 10:13 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37423 | Рейтинг: +5544,9
oneoretwo
14 мая 2019 | 16:29
...сторонников репеце около 2% по стране,

--------------------

Куха попов не любит, стопудово же. Но тебя ишо больше. Поэтому минуснула. :)



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  • # 19 | 15.05.2019, 10:44 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4463 | Рейтинг: -714,4

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  • # 20 | 15.05.2019, 10:49 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 17490 | Рейтинг: -3068,1

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