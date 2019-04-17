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Это вам не Ялалов: Мустафин займется подъездами лично

  • Опубликовано: ПроУфу | 15.05.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 14367 | Комментарии: 47
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0


Оперативка в мэрии Уфы. Ульфат Мустафин пойдет по подъездам. Мэр города хочет сам проверить ход ремонта подъездов.

Это вам не Ялалов: Мустафин займется подъездами лично


В администрации Уфы обсудили ход ремонтных работ в подъездах города. По данным мэрии, благоустройство идет в нормальном темпе. Чтобы лично убедиться в этом, мэр города Ульфат Мустафин заявил, что пойдет по подъездам и все лично проверит.

Его шествие намечено на вечер 14 мая, с 18.00 до 20.00. По каким домам глава Уфы пройдет не уточняется. Чтобы посмотреть список домов и подъездов Уфы, где сделают ремонт, перейдите по ссылке.

Напомним, ремонт подъездов во всех городах Башкирии должен завершиться до 1 ноября. Всего на благоустройство подъездов правительство республики выделило 1,2 млрд рублей.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 15.05.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чистота и порядок в домах и во дворах жить и строить помогает. Мужик правильно делает!



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2

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  • Гость
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  • 2 | 15.05.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Его шествие намечено на вечер 14 мая, с 18.00 до 20.00. По каким домам глава Уфы пройдет не уточняется.
=========================================
Ну а зачем "уточнять", - кому надо те знают, ну и естественно подготовятся на все 102%, так что г-н мустафин будет доволен...



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1

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  • Гость
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  • 3 | 15.05.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 15.05.2019, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Его шествие намечено на вечер 14 мая, с 18.00 до 20.00. По каким домам глава Уфы пройдет не уточняется.
=========================================
Ну а зачем "уточнять", - кому надо те знают, ну и естественно подготовятся на все 102%, так что г-н мустафин будет доволен...
++++++++++++++++++++++++

Главное, чтобы не повторял Ялаловские приемы освоения бюджета города. Надо бы чтобы народ был доволен результатами работ.



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1

  • # 4 | 15.05.2019, 10:06 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • 5 | 15.05.2019, 10:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64053 | Рейтинг: +12170,8
Его шествие намечено на вечер 14 мая, с 18.00 до 20.00.
_____________________________________
Сходил уже... за 2 часа 5 подъездов обошел?

До мышей, б-лядь, дое-бались!!!



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3

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  • Эксперт
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  • 6 | 15.05.2019, 10:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64053 | Рейтинг: +12170,8
4 | 15.05.2019, 10:06 | Автор: юнг

А ты не завидуй. Ты - на очереди.

Тебе Админ замечание сделал? Сделал.
Ты не понял? Не понял.
Ну и ладушки...



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2

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  • 7 | 15.05.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 15.05.2019, 10:10 | Автор: Кухарка
Публикации: 1302 | Комментарии: 63980 | Рейтинг: +12173,2
4 | 15.05.2019, 10:06 | Автор: юнг

А ты не завидуй. Ты - на очереди.

Тебе Админ замечание сделал? Сделал.
Ты не понял? Не понял.
Ну и ладушки...
++++++++++++++++++++++

Вот это да! Кухарка уговорила Админов в свою пользу?



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2

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  • 8 | 15.05.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот это да! Кухарка уговорила Админов в свою пользу?



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2

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  • 9 | 15.05.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот это да! Кухарка уговорила Админов в свою пользу?



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2

  • # 10 | 15.05.2019, 10:18 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • # 11 | 15.05.2019, 10:26 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • # 12 | 15.05.2019, 10:29 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

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  • # 13 | 15.05.2019, 10:31 | Автор: юнг
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  • 14 | 15.05.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У работников СМИ Башкирии растёт недовольство и протест из-за жесточайшей цензуры, введённой Ростиславом Мурзагуловым, ограничивающим свободу слова, когда любая критичная или около критичная информация о ВРИО Главы - табу. Работники башкирской медиаиндустрии уверяют, что на сегодня у нас в республике сложилась обстановка, напоминающая ситуацию со свободой слова в КНДР! Мурзагулов в своей сегодняшней медиаимперии обязал всех писать только хвалебные и победные реляции в адрес своего патрона Хабирова, и всё это «подхрюкивание» напоминает уже худшие брежневские времена застоя! Мошенник от журналистики Мурзагулов беспощадно вытравливает из медиа пространства (вплоть до блогосферы) ВСЕ негативные читательские отзывы и комментарии о Хабирове! И как же, позвольте узнать, жителям Башкирии тогда получать честную и объективную информацию о многочисленных кадровых просчётах и преступных назначениях нашего «Великого» и «непререкаемого» ВРИО Хабирова? Вот недавно, например, по прямой протекции Хабирова на должность председателя Всемирного Курултая башкир был назначен Данир Гайнуллин. У нас в Башкирии этого скандального персонажа знают, мягко выражаясь, как очень неоднозначную фигуру. Он, в частности, известен тем, что в своё время активно собирал деньги для поддержки чеченских боевиков и тем, что лично ездил в Ичкерию на переговоры с международным террористом Шамилем Басаевым для обсуждения участия башкирских националистов в боевых действиях на стороне чеченских боевиков против Федерального Центра! И ещё тем, что под фото и видеокамеры показательно срывал флаг Российской Федерации с телевизионной вышки в центре Уфы, а потом публично сжигал его... И такой вот негодяй и предатель нашей Родины и есть сегодняшняя креатура Хабирова, которых он усиленно продвигает и расставляет в республике? Стыд и позор... А недавно общественности РБ из ближайшего окружения нашего «солнцеподобного» прилетела информация о том, что армянская диаспора Башкирии ударно собирает «кругленькую» денежную сумму, чтобы «занести» сею «верительную грамоту» «Хозяину Региона», через его жену Каринэ Аветисян. Якобы с её ближайшими родственниками такая договорённость уже есть, в связи с чем армянская диаспора Башкирии уже радостно потирает руки от предстоящих выгодных контрактов и крупных подрядов в Башкиравтодор, в сфере ЖКХ, строительства и т.д. А ещё недовольные и обиженные чиновники из окружения Хабирова умышленно «слили» информацию о том, что пришёл он к власти в республике благодаря сговору и при поддержке Владислава Суркова (Асланбека Дудаева) и его друга Рамзана Кадырова... И что теперь он им обязан за это назначение по гроб своей жизни! Кадыров для начала сразу якобы попросил Хабирова решить все проблемные вопросы по бизнесу, которые накопились у дружной чеченской общины в Башкирии! Речь идёт о карьерах, о лесозаготовках, о добыче ПГС и т.д. и т.д. Единственное, что Хабиров якобы сумел выторговать у Кадырова, так это то, чтобы новыми «отжатыми» предприятиями чеченцы бы владели не напрямую, а через подставных лиц, и желательно, чтобы они были бы из местных жителей. Так сказать, чтобы не дразнить электорат перед выборами... Вот такая оказалась не хилая цена за назначение в нашу республику «эффективного, современного, успешного и перспективного менеджера» Хабирова! Да лучше бы нами и дальше руководил пустомеля Хамитов! Он по крайней мере был категорически против рейдерских захватов этническими полукриминальными группировками и активно противостоял разграблениям наших природных богатств выходцами с Северного Кавказа и Закавказья! А от «бизнесменов» с Кавказа, в виде их многочисленных ОПГ и ОПС, итак уже местное население воет, а будет, стало быть, ещё хуже, раз их теперь опекает «Сам» ХРФ...



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6

  • # 15 | 15.05.2019, 10:32 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37478 | Рейтинг: +5538,5

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • Гость
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  • 16 | 15.05.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 15.05.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
============================
Полностью с Вами согласен!!!
Есть три основных энергетических закона:
- Закон первый: Подобное притягивает подобное
- Закон второй: Подобное порождает подобное
- Закон третий: то, что не становится подобным, отторгается



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1

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  • Участник
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  • 17 | 15.05.2019, 10:56 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17490 | Рейтинг: -3068,1
Какой то хитрожопый пошел по всем веткам с фейком. Тут должен ответить администратор, модератор. Ведь в комменте такая несусветная чушь, вполне целенаправленная при этом. За слова надо бы отвечать, надеюсь это будет.



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2

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  • 18 | 15.05.2019, 10:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 15.05.2019, 10:09 | Автор: Кухарка
Публикации: 1302 | Комментарии: 63982 | Рейтинг: +12172,8
Его шествие намечено на вечер 14 мая, с 18.00 до 20.00.
_____________________________________
Сходил уже... за 2 часа 5 подъездов обошел?

До мышей, б-лядь, дое-бались!!!

=========================

Инна... У Мустафина выражение озабоченного делами. Сразу видно, что он хороший человек.



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1

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  • Участник
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  • 19 | 15.05.2019, 11:03 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17490 | Рейтинг: -3068,1
Сходил уже... за 2 часа 5 подъездов обошел?
До мышей, б-лядь, дое-бались!!!
------
Кукайка что, мышей ест что ли? Тада это безобразие, жабуню оставили без прокорма.



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2

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  • Эксперт
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  • 20 | 15.05.2019, 11:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64053 | Рейтинг: +12170,8
Спецом для тупорылого какашки разжёвываю знаменитейшую фразу про "доебаться до мышей", что означает - "мелкотемье":

«Семья лилипутов.
Отец – 150 см ростом, мать – 140 см ростом, а сын – 130 см ростом.
Так вот, приводит как-то сын домой свою невесту, а у нее рост 120 см.
Отец смоооотрит так внимательно на нее, и говорит: «Сынок, ты бы подумал еще... не торопился бы жениться, а то мы так и до мышей доебёмся...»



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