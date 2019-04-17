Это вам не Ялалов: Мустафин займется подъездами лично

Оперативка в мэрии Уфы. Ульфат Мустафин пойдет по подъездам. Мэр города хочет сам проверить ход ремонта подъездов.В администрации Уфы обсудили ход ремонтных работ в подъездах города. По данным мэрии, благоустройство идет в нормальном темпе. Чтобы лично убедиться в этом, мэр города Ульфат Мустафин заявил, что пойдет по подъездам и все лично проверит.Его шествие намечено на вечер 14 мая, с 18.00 до 20.00. По каким домам глава Уфы пройдет не уточняется. Чтобы посмотреть список домов и подъездов Уфы, где сделают ремонт, перейдите по ссылке.Напомним, ремонт подъездов во всех городах Башкирии должен завершиться до 1 ноября. Всего на благоустройство подъездов правительство республики выделило 1,2 млрд рублей.