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Не удержались от лизоблюдства перед чиновниками

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На конгрессе детских омбудсменов в Уфе «нашему другу Хабирову Радию» посвятили стихи. Открытие российского конгресса «Вектор Детство-2019», собравшего сегодня в Уфе детских омбудсменов регионов России, началось с чтения детьми стихов и исполнения песен на русском и башкирском языках, сообщает «Медиакорсеть».

Не удержались от лизоблюдства перед чиновниками


Горячий восторг публики, по информации издания, вызвали четверостишия, в которых упоминались уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова — авторы стихов назвали ее «компасом» и врио главы Башкирии Радий Хабиров — его упомянули с эпитетом «наш друг Хабиров Радий».

Конгресс проводится по инициативе детского омбудсмена России в рамках проходящего в России Десятилетия детства.

Ирина Самойлова, Коммерсант
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***

Всероссийский конгресс «Вектор Детство – 2019» будет работать в столице Башкирии два дня.

Сегодня, 15 мая, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» начал свою работу Всероссийский конгресс «Вектор Детство – 2019», в рамках которого запланированы съезд детских омбудсменов страны, республиканский родительский форум, а также серия круглых столов, выставка лучших детских практик и картин, написанных матерями.

Рождаемость, гостиница для подростков, господдержка

Утром на пленарном заседании конгресса врио главы Башкирии изложил свое видение системы господдержки семьи и детства.

— Мне жаль современных детей, прежде всего, потому что на них постоянно обрушивается огромный информационный поток, они почти постоянно погружены в виртуальный мир, с гаджетами и т. д., — признался Радий Хабиров.

Он рассказал присутствующим в зале детским омбудсменам со всей России о таких последних новостях из области поддержки детства в Башкирии, как введение пятидневной учебной недели в школе, укрепление системы молочных кухонь, проведение регулярной диспансеризации детей и т. д. Радий Хабиров также сообщил, что меры господдержки семей с детьми будут прорабатываться и расширяться.

Руководитель республики высказался также и о ситуации с рождаемостью в регионе. По его словам, повышение рождаемости - это одна из задач, над решением которой в регионе ведется активная работа.

— Как создать условия, чтобы женщины рожали, чтобы семьи не распадались? Надо фундаментально думать об этом. Если просто заливать деньгами эту историю, она работать не будет, — отметил Радий Хабиров. — Нам надо посмотреть атмосферу в обществе, необходимо грамотно выстроить работу всех задействованных в этом процессе структур.

Позицию Радия Хабирова поддержала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, которая заявила, что «купить детей нельзя, дети не продаются», но это не значит, что дети с детьми не нуждаются в финансовой поддержке.

Анна Кузнецова на Всероссийском конгрессе «Вектор Детство – 2019» заявила, что проблема рождаемости в стране встала очень остро. Так, в 2016 году количество умерших превышало родившихся чуть более чем на 2 тысячи человек, а в 2018-м этот показатель составил 218 тысяч человек.

В числе самых отстающих регионов Нижегородская и Ростовская области (смертность превышает рождаемость на 15 тысяч человек) и в Воронежской области (12 тыс). По словам Анны Кузнецовой, рождаемость в стране в 2018 году достигла более 1,5 миллиона малышей. При этом количество абортов составило 567 тысяч. Третья часть от количества рожденных детей так не появилась на свет.

На конгрессе были вручены призы авторам лучших социальных практик со всей страны. При этом лучшей социальной практикой в России признан проект уфимского центра «Семья», при котором создана социальная гостиница «Подросток» и детско-родительский комплекс «Семейный очаг». При принятии данного решения оказались единодушны и эксперты, и зрители. Эту практику решено распространить на всю страну.

Кроме того, шесть семей из республики и уполномоченный по правам ребёнка в Башкортостане Милана Скоробогатова отмечены благодарственными письмами.

Кибербуллинг, суициды накануне ЕГЭ и пятидневка

Всероссийский детский омбудсмен Анна Кузнецова встретилась также с журналистами на пресс-конференции и высказала свое мнение о формировании контента для подростков. По ее мнению, необходимо рассказывать детям как о юных героях прошлых лет, так и о современниках, которые спасают людей и совершают другие смелее поступки.

- Работу с детьми нужно строить по принципу добра, - подчеркнула Анна Кузнецова, отметив, что такой подход нужно проявлять во всех темах, будь то буллинг или подготовка к экзаменам и т.д.

- В профилактике буллинга и кибербуллинга, на мой взгляд, самое важное, чтобы взрослые объективно оценили всю серьезность ситуации, а не отмахивались от проблем ребенка со словами, что их в детстве еще хуже били и т.п. То же самое касается профилактики суицидов накануне ЕГЭ. Нельзя недооценивать серьезность ситуаций, в которые попадают дети.

Интересная дискуссия проходила и на республиканском родительском форуме.

И.о. вице-премьера правительства республики Ленара Иванова подняла самые актуальные проблемы, касающиеся детей:

— По долгу работы, я возглавляю комиссию по делам несовершеннолетних республики. Хочу отметить, что детская преступность за 2018 год выросла.

Это — косвенный индикатор состояния общества. Как правило, сначала снижаются доходы, растёт преступность, а потом падает рождаемость.

- У нас также растет число детей, выпадающих из окон, - отметила она.- Растёт число детских суицидов. Это опять же вызов для нас. В первую очередь мы, родители, отвечаем за наших детей.

Как считает вице-премьер, главная задача родителей — надо с детства приучать человека к самостоятельности.

— В этом смысле я рада, что у нас есть родительские сообщества. Я бы пожелала всем обратить внимание на центры «Семья». Они сейчас находятся в зачаточном состоянии в новом облике. Они — ваш самый близкий друг и партнёр, —обратилась к родителям Ленара Иванова.

Она также предложила родительскому сообществу создавать и регистрировать НКО, чтобы иметь возможность привлекать гранты для реализации своих социальных проектов.

Обсуждался также вопрос о переходе на пятидневку в школах. Как отметила президент РОО «Продвинутые родители» Ирина Банникова, к переходу на пятидневку большинство относится положительно, однако есть и противники.

- Переход на пятидневную неделю, меня лично, как родителя, очень обрадовал. Потому что мои дети очень перегружены, они профессионально занимаются спортом. И я знаю, что я не одинока в своём мнении. Однако надо понимать, что наша республика сельская, и не во всех сёлах, допустим, есть возможность проводить культурную субботу. Также надо учитывать, что есть суперзанятые родители. Есть, к сожалению, неблагополучные семьи.

Мы рады, что в правительстве решили посоветоваться с нами, родителями по поводу этих суббот, - прокомментировала она.

Напомним, полностью все школы республики с 1 по 11 классы должны перейти на пятидневку с 1 сентября 2019 года.

Завтра конгресс продолжит свою работу.

МКС
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  • 1 | 16.05.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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На съезде региональных детских омбудсменов Кузнецовая пояснила, что за 2018 год в России было зарегистрировано 1,5 миллиона новорожденных. А абортов - 567 тысяч, что составляет третью часть от общего количества новорожденных.

Также детский омбудсмен отметила возросшую в разы убыль населения. По информации Кузнецовой в 2016 году количество умерших не более чем на 2 тысячи превышало количество родившихся. Но по итогам 2018 года эта разница увеличилась до 218 тысяч.



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  • 2 | 16.05.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
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Ой как же мы раньше обходились без этих бездельников омбудсменов. Куда только не расходуют наши деньги.



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  • 3 | 16.05.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На конгрессе детских омбудсменов в Уфе «нашему другу Хабирову Радию» посвятили стихи.
===============================
Под башкирского сталина косит, тот тоже был лучшим другом и детей и военных, и учёных, и кинематографистов…
Замашки млять еще те,- байские!



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  • 4 | 16.05.2019, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Под башкирского сталина косит, тот тоже был лучшим другом и детей и военных, и учёных, и кинематографистов…

--------------------------

До Сталина нужно ещё дорасти.

Сталин просматривал или читал по несколько книг в день. Он сам говорил некоторым из посетителей своего кабинета, показывая на свежую пачку книг на своем письменном столе: "Это моя дневная норма - страниц 500". В год набегало, таким образом, до тысячи книг.

В личной библиотеке насчитывалось несколько десятков тысяч книг, в том числе техническая литература (в частности, по авиастроению), по искусству и т.д. Так что скепсис в отношении эрудиции Сталина лишён оснований.



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  • 5 | 16.05.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.05.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ой как же мы раньше обходились без этих бездельников омбудсменов. Куда только не расходуют наши деньги.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Наши деньги. Сомневаюсь что от такого тунеядца есть хот какой то вклад в бюджет.



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  • 6 | 16.05.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Прорабы и Орлову написать ещё какую ни будь басню и посветить ее ему.



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  • 7 | 16.05.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Суфиянова И.З., явного преступника, осужденного по нескольким статьям У.К. РФ, причем по тяжким, одна из них гласит за изнасилование. Из справки ФСИН следует гражданин Суфиянов Ильфат Загитович, 01.01.01968 г.р. отсидел в тюрьме с 2004 года по 2014 год, десять лет. Судимость не погашена. Копию справки прилагаю к своему обращению.
Эти псевдоборцы с коррупцией подключили Ваш сайт для исполнения меркантильных желаний. Митинг на 24 мая 2019г. с администрацией считается согласованным. В масштабе Башкирии, да и наверное страны, Татышлинские чиновники в главе с Гараевым показали себя настоящими демократами, не воспрепятствовав проведению более чем сомнительного мероприятия, организованного криминальными личностями, которые подменяют истинные цели борьбы с коррупцией.



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  • 8 | 16.05.2019, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ





Суфиянов Илфат Загитович» 01,01.1968 года рождений, уроженец д.
Старый Кайпан Татышлинского района БАССР, разведен, зарегистрированный
и проживающий по адресу РБ, Татышлинский район, д. Старый Кайпан, ул.
Центральная, д. 14, судимый:
1) 2004 г. по ч.2 ст.3 (УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком на 3 года;
2) 2006 г, по п.п. «Б, В» ч. 2 ст. 131 УК РФ к 10 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Освобожден 25.04.2014 года по отбытию срока наказания. Судимость не погашена. '
Начальник филиала по Татышлинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по “Республике Башкортостан” майор внутренней службы А.Б.Яникеев



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  • 9 | 16.05.2019, 14:00 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17490 | Рейтинг: -3068,1
Симпатичная эта Кузецова.
Рядом бы поставить кухарку нашу.
Для смеху.



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  • 10 | 16.05.2019, 14:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64053 | Рейтинг: +12170,8
Симпатичная эта Кузецова.
Рядом бы поставить кухарку нашу.
Для смеху.
_____________________________
Для смеху - ставим рядом:
Анна Кузнецова - 3 января 1982 г. (возраст 37 лет)
Елена Захарова - 16 октября 1958г. (возраст 60 лет)
Разница - как мать и дочь... тебя, какашка тоже с сыновяьми рядом поставит, сравнить и покатиться со смеху....

Уверяю тебя - в 37 лет я была куда симпотишнее Кузнецовой)))))) А уж в юности-то - и подавно! Кузнецова - некрасивая женщина. Убедись:
https://kp.ru/share/i/12/9835231/

И даже в 51 я вполне симпатичнее ее в ее 37 - фото в профиле Фейсбука.

Сейчас - конечно же - нет... сказались болезни и необходимость принимать гормональные препараты от астмы и от дерматита, ну и возраст, безусловно, взял своё...
Но все равно - ты липнешь ко мне, как банный лист к жопе)))))))))))



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  • 11 | 16.05.2019, 14:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Доктор исторических наук Леонид Ивашов о нарастающем кризисе в России и мире.

В чьих интересах работает российское правительство, почему давление на население будет только расти.

В чём мы проигрываем советскому периоду, как потребительсткое общество разрушает сознание людей.

Почему власть в мире переходит к ТНК, как финансовый капитал уже поглотил Европу и США.

Какие субъекты действуют в современном мире, какое место в нём занимает Россия. (ЗАВТРА).



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  • 12 | 16.05.2019, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Интересная тема для Хабирова и уполномоченной по правам ребенков: руинированный театр кукол?
Еще в самый разгул суверенитета "видный государственный и партийный деятель" из Бурзяна г-н Ишмуратов ,будучи министром башкирской культуры и национальности обещал родителям и Рахимову навести элементарный порядок в башкирском театре кукол?
Те детишки давно школу окончили, а обещания из Минкульта
от кацанутых все сыпяться и сыпяться.



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