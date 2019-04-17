Не удержались от лизоблюдства перед чиновниками

На конгрессе детских омбудсменов в Уфе «нашему другу Хабирову Радию» посвятили стихи. Открытие российского конгресса «Вектор Детство-2019», собравшего сегодня в Уфе детских омбудсменов регионов России, началось с чтения детьми стихов и исполнения песен на русском и башкирском языках, сообщает «Медиакорсеть».Горячий восторг публики, по информации издания, вызвали четверостишия, в которых упоминались уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова — авторы стихов назвали ее «компасом» и врио главы Башкирии Радий Хабиров — его упомянули с эпитетом «наш друг Хабиров Радий».Конгресс проводится по инициативе детского омбудсмена России в рамках проходящего в России Десятилетия детства.***Всероссийский конгресс «Вектор Детство – 2019» будет работать в столице Башкирии два дня.Сегодня, 15 мая, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» начал свою работу Всероссийский конгресс «Вектор Детство – 2019», в рамках которого запланированы съезд детских омбудсменов страны, республиканский родительский форум, а также серия круглых столов, выставка лучших детских практик и картин, написанных матерями.Рождаемость, гостиница для подростков, господдержкаУтром на пленарном заседании конгресса врио главы Башкирии изложил свое видение системы господдержки семьи и детства.— Мне жаль современных детей, прежде всего, потому что на них постоянно обрушивается огромный информационный поток, они почти постоянно погружены в виртуальный мир, с гаджетами и т. д., — признался Радий Хабиров.Он рассказал присутствующим в зале детским омбудсменам со всей России о таких последних новостях из области поддержки детства в Башкирии, как введение пятидневной учебной недели в школе, укрепление системы молочных кухонь, проведение регулярной диспансеризации детей и т. д. Радий Хабиров также сообщил, что меры господдержки семей с детьми будут прорабатываться и расширяться.Руководитель республики высказался также и о ситуации с рождаемостью в регионе. По его словам, повышение рождаемости - это одна из задач, над решением которой в регионе ведется активная работа.— Как создать условия, чтобы женщины рожали, чтобы семьи не распадались? Надо фундаментально думать об этом. Если просто заливать деньгами эту историю, она работать не будет, — отметил Радий Хабиров. — Нам надо посмотреть атмосферу в обществе, необходимо грамотно выстроить работу всех задействованных в этом процессе структур.Позицию Радия Хабирова поддержала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, которая заявила, что «купить детей нельзя, дети не продаются», но это не значит, что дети с детьми не нуждаются в финансовой поддержке.Анна Кузнецова на Всероссийском конгрессе «Вектор Детство – 2019» заявила, что проблема рождаемости в стране встала очень остро. Так, в 2016 году количество умерших превышало родившихся чуть более чем на 2 тысячи человек, а в 2018-м этот показатель составил 218 тысяч человек.В числе самых отстающих регионов Нижегородская и Ростовская области (смертность превышает рождаемость на 15 тысяч человек) и в Воронежской области (12 тыс). По словам Анны Кузнецовой, рождаемость в стране в 2018 году достигла более 1,5 миллиона малышей. При этом количество абортов составило 567 тысяч. Третья часть от количества рожденных детей так не появилась на свет.На конгрессе были вручены призы авторам лучших социальных практик со всей страны. При этом лучшей социальной практикой в России признан проект уфимского центра «Семья», при котором создана социальная гостиница «Подросток» и детско-родительский комплекс «Семейный очаг». При принятии данного решения оказались единодушны и эксперты, и зрители. Эту практику решено распространить на всю страну.Кроме того, шесть семей из республики и уполномоченный по правам ребёнка в Башкортостане Милана Скоробогатова отмечены благодарственными письмами.Кибербуллинг, суициды накануне ЕГЭ и пятидневкаВсероссийский детский омбудсмен Анна Кузнецова встретилась также с журналистами на пресс-конференции и высказала свое мнение о формировании контента для подростков. По ее мнению, необходимо рассказывать детям как о юных героях прошлых лет, так и о современниках, которые спасают людей и совершают другие смелее поступки.- Работу с детьми нужно строить по принципу добра, - подчеркнула Анна Кузнецова, отметив, что такой подход нужно проявлять во всех темах, будь то буллинг или подготовка к экзаменам и т.д.- В профилактике буллинга и кибербуллинга, на мой взгляд, самое важное, чтобы взрослые объективно оценили всю серьезность ситуации, а не отмахивались от проблем ребенка со словами, что их в детстве еще хуже били и т.п. То же самое касается профилактики суицидов накануне ЕГЭ. Нельзя недооценивать серьезность ситуаций, в которые попадают дети.Интересная дискуссия проходила и на республиканском родительском форуме.И.о. вице-премьера правительства республики Ленара Иванова подняла самые актуальные проблемы, касающиеся детей:— По долгу работы, я возглавляю комиссию по делам несовершеннолетних республики. Хочу отметить, что детская преступность за 2018 год выросла.Это — косвенный индикатор состояния общества. Как правило, сначала снижаются доходы, растёт преступность, а потом падает рождаемость.- У нас также растет число детей, выпадающих из окон, - отметила она.- Растёт число детских суицидов. Это опять же вызов для нас. В первую очередь мы, родители, отвечаем за наших детей.Как считает вице-премьер, главная задача родителей — надо с детства приучать человека к самостоятельности.— В этом смысле я рада, что у нас есть родительские сообщества. Я бы пожелала всем обратить внимание на центры «Семья». Они сейчас находятся в зачаточном состоянии в новом облике. Они — ваш самый близкий друг и партнёр, —обратилась к родителям Ленара Иванова.Она также предложила родительскому сообществу создавать и регистрировать НКО, чтобы иметь возможность привлекать гранты для реализации своих социальных проектов.Обсуждался также вопрос о переходе на пятидневку в школах. Как отметила президент РОО «Продвинутые родители» Ирина Банникова, к переходу на пятидневку большинство относится положительно, однако есть и противники.- Переход на пятидневную неделю, меня лично, как родителя, очень обрадовал. Потому что мои дети очень перегружены, они профессионально занимаются спортом. И я знаю, что я не одинока в своём мнении. Однако надо понимать, что наша республика сельская, и не во всех сёлах, допустим, есть возможность проводить культурную субботу. Также надо учитывать, что есть суперзанятые родители. Есть, к сожалению, неблагополучные семьи.Мы рады, что в правительстве решили посоветоваться с нами, родителями по поводу этих суббот, - прокомментировала она.Напомним, полностью все школы республики с 1 по 11 классы должны перейти на пятидневку с 1 сентября 2019 года.Завтра конгресс продолжит свою работу.