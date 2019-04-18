Эхо КрымНаша: Кредиты на хлеб и воду

Объем потребительского кредитования растет в последние три года. «Доходов не хватает и люди для удовлетворения своих текущих потребностей вынуждены приходить в банки»,— отметил глава Нацбанка.
При этом, добавил он, «качество обслуживания кредитов достаточно хорошее»: на 1 января объем просроченной задолженности в кредитных портфелях банков составлял 4,5%, в то время как в начале прошлого года составлял 7,1%, а в январе 2017 года — 8,9%.
Напомним, что по итогам первого квартала текущего года Башкирия входила в пятерку регионов РФ по числу граждан, попавших под банкротство.
Процедура с начала года была введена в отношении 569 граждан (по данным исследования Объединенного кредитного бюро и проекта «Федресурс»).
Булат Баширов, Коммерсант
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Башкирия с начала года подтвердила лидерство по числу граждан-банкротов
Башкирия вошла в пятерку регионов России по числу граждан, в отношении которых в первом квартале была введена процедура банкротства — реализация имущества, сообщают «Банки.ру» со ссылкой на данные исследования Объединенного кредитного бюро и проекта «Федресурс».
Процедура несостоятельности в республике в 2019 году введена в отношении 569 граждан. Это четвертое место в России после Москвы (1033 человека), Московской области (778) и Санкт-Петербурга (624). Замыкает пятерку антирейтинга Самарская область (567 граждан-банкротов).
Ирина Самойлова, Коммерсант
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