Эхо КрымНаша: Кредиты на хлеб и воду

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии
Ради квартиры - готов и в ...

Вступить в едро на шестой год войны против Украины, это запредельно дл ...
  Рейтинг: +4  Виктор

Декоративный и преступный ...

Уважаемый Виктор Саныч !!! Идите на пенсию и не морочьте голову людям. ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Народ такой. Кого им спус ...

Осень будет! А выборов - нет!
  Рейтинг: +3  san-ufa

Обсуждаемое за месяц
Бессмертный полк: Почему ...

Ильнар Гарифуллин — о том, почему россияне выходят на шествия "бессмертного ...
  17.05.2019   16579    39

Эхо КрымНаша: Кредиты на ...

Объем потребительского кредитования в Башкирии за год вырос на 38%. Объем ...
  17.05.2019   30224    19

Хуже чем при совке: ...

В деревнях Башкортостана могут ввести институт старост. Об этом говорили ...
  17.05.2019   34870    31

Выкормыш режима Муртазы: ...

Искандер Саитбатталов: «Зачем все жители Башкирии должны знать башкирский ...
  16.05.2019   24173    171

Не удержались от ...

На конгрессе детских омбудсменов в Уфе «нашему другу Хабирову Радию» посвятили ...
  16.05.2019   19015    20

Последние публикации
Бессмертный полк: Почему ...

Ильнар Гарифуллин — о том, почему россияне выходят на шествия "бессмертного ...
  17.05.2019   16474    39

Эхо КрымНаша: Кредиты на ...

Объем потребительского кредитования в Башкирии за год вырос на 38%. Объем ...
  17.05.2019   23132    19

Хуже чем при совке: ...

В деревнях Башкортостана могут ввести институт старост. Об этом говорили ...
  17.05.2019   36360    31

Выкормыш режима Муртазы: ...

Искандер Саитбатталов: «Зачем все жители Башкирии должны знать башкирский ...
  16.05.2019   14455    171

Не удержались от ...

На конгрессе детских омбудсменов в Уфе «нашему другу Хабирову Радию» посвятили ...
  16.05.2019   39950    20

Уже и это не удивляет: ...

Концепцию геопарка «Торатау» компания Капкова представит Владимиру Путину. ...
  15.05.2019   30818    86

Умер «настоящий сын ...

В Уфе после продолжительной болезни скончался вице-премьер правительства ...
  15.05.2019   32815    148

Это вам не Ялалов: ...

Оперативка в мэрии Уфы. Ульфат Мустафин пойдет по подъездам. Мэр города хочет ...
  15.05.2019   37437    47

Путин - главный ...

Радий Хабиров: «Мы должны быть признательны Президенту страны Владимиру ...
  14.05.2019   12647    74

Когда УФСИНу делать ...

УФСИН по Башкирии закупает 71 автозак за 290 млн рублей. Управление федеральной ...
  14.05.2019   33680    18

Читаемое за месяц
У Хабирова высокий ...

ВЦИОМ оценил готовность избирателей проголосовать за врио губернаторов регионов. ...
  18.04.2019   23540    121

Статист-коммунист ...

КПРФ на выборах главы Башкортостана выдвигает Юнира Кутлугужина. ...
  18.04.2019   37059    50

В Уфе открыли памятник ...

На открытие памятника пришли главы двух республик, Башкортостана и Татарстана. ...
  19.04.2019   39813    51

Бесполезный совет с ...

Президентский Совет по права человека направил руководству Башкирии и в ...
  19.04.2019   15558    10

Не было альтернативы, и ...

Как сообщила «Эху» сама Саитова, она направила предложения о выдвижении ее ...
  19.04.2019   35031    33



Эхо КрымНаша: Кредиты на хлеб и воду

Оценили
0


Объем потребительского кредитования в Башкирии за год вырос на 38%. Объем потребительских кредитов, выданных банками жителям Башкирии в 2018 году, превысил показатель 2017 года на 38% и достиг 324,8 млрд руб., сообщил сегодня депутатам комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Курултая глава Нацбанка республики — отделения Уральского главка ЦБ Марат Кашапов.

Эхо КрымНаша: Кредиты на хлеб и воду


Объем потребительского кредитования растет в последние три года. «Доходов не хватает и люди для удовлетворения своих текущих потребностей вынуждены приходить в банки»,— отметил глава Нацбанка.

При этом, добавил он, «качество обслуживания кредитов достаточно хорошее»: на 1 января объем просроченной задолженности в кредитных портфелях банков составлял 4,5%, в то время как в начале прошлого года составлял 7,1%, а в январе 2017 года — 8,9%.

Напомним, что по итогам первого квартала текущего года Башкирия входила в пятерку регионов РФ по числу граждан, попавших под банкротство.

Процедура с начала года была введена в отношении 569 граждан (по данным исследования Объединенного кредитного бюро и проекта «Федресурс»).

Булат Баширов, Коммерсант
Оригинал публикации

***

Башкирия с начала года подтвердила лидерство по числу граждан-банкротов

Башкирия вошла в пятерку регионов России по числу граждан, в отношении которых в первом квартале была введена процедура банкротства — реализация имущества, сообщают «Банки.ру» со ссылкой на данные исследования Объединенного кредитного бюро и проекта «Федресурс».

Процедура несостоятельности в республике в 2019 году введена в отношении 569 граждан. Это четвертое место в России после Москвы (1033 человека), Московской области (778) и Санкт-Петербурга (624). Замыкает пятерку антирейтинга Самарская область (567 граждан-банкротов).

Ирина Самойлова, Коммерсант
Оригинал публикации






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 17.05.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Напомним, что по итогам первого квартала текущего года Башкирия входила в пятерку регионов РФ по числу граждан, попавших под банкротство.
==================================
Вот наглядный результат байствования гадия!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 17.05.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Торжествующий в России капитализм закономерно привел не только к обеднению большинства, но и загнал их в долговую кабалу.
Оказавшись в безвыходной ситуации, россияне вынуждены брать все больше и больше микрозаймов под чудовищные проценты. И это после того, как Владимир Путин лично обещал победить в стране бедность.
Согласно исследованию финансового агрегатора "Юником24", в течение 2018 года наши сограждане подали рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО) — 91,5 млн. Это на 22% больше, чем в 2017 году, когда было подано 75 млн заявок. При том, что в 2016 их было 57,8 млн, а в 2015-м — 38 млн. Налицо лавинообразный рост обращений за скорой финансовой помощью.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 17.05.2019, 10:00 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64063 | Рейтинг: +12168,5
Это вам не лихие 90-е, когда ЗП платили пусть и с задержкой, пусть и бартером - но таки платили. Сейчас просто - кидают!



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 17.05.2019, 10:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64063 | Рейтинг: +12168,5
2 | 17.05.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован

А где ты в пуйлостане увидел капитализм?
Клептократия, охлократия, государственный бандетизм и целенаправленный геноцид.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 17.05.2019, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 17.05.2019, 10:00 | Автор: Кухарка
Публикации: 1302 | Комментарии: 64057 | Рейтинг: +12168,7
Это вам не лихие 90-е, когда ЗП платили пусть и с задержкой, пусть и бартером - но таки платили. Сейчас просто - кидают!
__________________________
Кому платили, а кому и нет. Кидать с зарплатой начали именно в 90-е, так что не ври.



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 17.05.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эхо КрымНаша: Кредиты на хлеб и воду
++++++++++++

Народ живет сегодняшним днем. Их разум о том, что будет завтра не думает, но почему то КрымНаша им согревает душу.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 17.05.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 17.05.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Торжествующий в России капитализм закономерно привел не только к обеднению большинства. ...

====================

...но и к баснословному обогащению меньшинства.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 8 | 17.05.2019, 10:28 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64063 | Рейтинг: +12168,5
Крупнейший независимый нефтепереработчик в России прекратил работу
У Антипинского НПЗ не хватило средств на закупку сырья. Накануне Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа приостановила допуск завода к участию в торгах из-за «неисполнений обязательств».
В Минэнерго заверили, что остановка НПЗ не повлияет на российский топливный рынок. По словам представителя ведомства, которого цитирует «Интерфакс», другие заводы восполнят выбывающие объемы его производства. Антипинский НПЗ готовился объявить о банкротстве еще в конце апреля. Основной кредитор – Сбербанк – ищет покупателя на актив.
_______________________________________
Рынок безработных(читай - нищих) пополняется... 2000 человек...

Пятнадцати лет не протянул....



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 9 | 17.05.2019, 10:41 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64063 | Рейтинг: +12168,5
В 90-е такое было?
https://twitter.com/Sandy_mustache/status/112925018946457190
4

НЕ БЫЛО! Провода в подъездах - срезали, счетчики тоже - но это были такие, как ты...
А вот такой разрухи - не было!

Могу еще видосиков-фоточек из больниц накидать...

ЗЫ. Уволилась в 1997г. из ВНИТИГа - зарплату выплатили через полгода. Не кинули.
Сейчас кидают не только мелкие частники - но и господрядчики - того же космодрома "Восточный"...

Форд в пуйлостане закрывается... все заводы... выплачивает годовую ЗП... Вот тебе про капитализм... но люди, конечно, все равно не довольны - идти-то им работать некуда...



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 17.05.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Она в 90-е питалась Надеждой.



Оценили
5

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 11 | 17.05.2019, 11:36 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17508 | Рейтинг: -3068,9
Удивительно конечно. Для всех раньше было хорошо в первую очередь потому, что раньше человек был молодой, здоровый. У кукайки в 90-е наверно еще жизня бурлила, оглов было хоть отбавляй, конечно в те годы ей было...



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 12 | 17.05.2019, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11 | 17.05.2019, 11:36 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17500 | Рейтинг: -3068,1
Удивительно конечно. Для всех раньше было хорошо в первую очередь потому, что раньше человек был молодой, здоровый. У кукайки в 90-е наверно еще жизня бурлила, оглов было хоть отбавляй, конечно в те годы ей было...
++++++++++++

У тебя и тогда и сейчас ТМС?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 17.05.2019, 12:25 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37491 | Рейтинг: +5537,1
125 | 16.05.2019, 21:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зх, теть Куха! Сколько злости в тебе , никто тебя не обижал , а ты всех облила помоями . Как после этого к тебе относиться . Даже толерантность не хочет тебе помогать
Давить тебя ,как гниду , ман ... даво.... шку, как бешенное животное . Над тобой потешаются как над деревенской дурочкой и думаешь ,что ты отборным матом защищаешь свою честь и свое достоинство?.Глупа как пробка и к тому же злобная !.
Трюмить ее и безжалостно и пока она на УЖе. Выкинуть из дома как паршивую кошку. Столько хамства от женщины не доводилось слышать!Не забудь - мы живем в человеческом обществе , а не среди волков или среди БОМЖей! .



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 17.05.2019, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно когда это все с хлопнется?



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 17.05.2019, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 17.05.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эхо КрымНаша: Кредиты на хлеб и воду
++++++++++++

Народ живет сегодняшним днем. Их разум о том, что будет завтра не думает, но почему то Крым Наша им согревает душу.
______________________
Ага, в 1998 году Крым был не наш, зато дефолт был наш и полная безнадёга тоже.
Надоел ваш тупой скулёж про "Крым Наша".



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 16 | 17.05.2019, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Причем в данной ситуации возвращение Крыма?
Вопросы качества жизни в стане нужно задавать Рахимову, Хамитову и Хабирову.
Последний в суете самопиара вместе с проблемной Ивановой за полгода не смог создать ни одного высокотехнологичного рабочего места.
Этот "друг детей" даже говоря о детях умолчал о массовой бедности родителей, обманутых ипотечниках, массовой безработности трудоспособного населения, достойной оплате труда.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 17.05.2019, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 17.05.2019, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 17.05.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Эхо КрымНаша: Кредиты на хлеб и воду
++++++++++++

Народ живет сегодняшним днем. Их разум о том, что будет завтра не думает, но почему то Крым Наша им согревает душу.
______________________
Ага, в 1998 году Крым был не наш, зато дефолт был наш и полная безнадёга тоже.
Надоел ваш тупой скулёж про "Крым Наша".
--------------------------------------

Сейчас как, дефолта нет? А как с закредитованностью, это не то же самое? Крымнаш в чем помог?



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 17.05.2019, 14:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17508 | Рейтинг: -3068,9
Этот "друг детей" даже говоря о детях умолчал о массовой бедности родителей, обманутых ипотечниках, массовой безработности трудоспособного населения, достойной оплате труда.
------
Твою мать! Ты что с луны только что свалился что ли? Все эти вопросы каждый день же обсуждает глава! По многим приняты конкретные решения и находятся они на контроле у главы.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 19 | 17.05.2019, 14:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 17.05.2019, 14:17 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17507 | Рейтинг: -3068,5
Этот "друг детей" даже говоря о детях умолчал о массовой бедности родителей, обманутых ипотечниках, массовой безработности трудоспособного населения, достойной оплате труда.
------
Твою мать! Ты что с луны только что свалился что ли? Все эти вопросы каждый день же обсуждает глава! По многим приняты конкретные решения и находятся они на контроле у главы.
+++++++++++++++++

Ты там постоянно присутствуешь, ну скажи, какое решение приняли?



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com