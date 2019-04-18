Эхо КрымНаша: Кредиты на хлеб и воду

Объем потребительского кредитования в Башкирии за год вырос на 38%. Объем потребительских кредитов, выданных банками жителям Башкирии в 2018 году, превысил показатель 2017 года на 38% и достиг 324,8 млрд руб., сообщил сегодня депутатам комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям Курултая глава Нацбанка республики — отделения Уральского главка ЦБ Марат Кашапов.Объем потребительского кредитования растет в последние три года. «Доходов не хватает и люди для удовлетворения своих текущих потребностей вынуждены приходить в банки»,— отметил глава Нацбанка.При этом, добавил он, «качество обслуживания кредитов достаточно хорошее»: на 1 января объем просроченной задолженности в кредитных портфелях банков составлял 4,5%, в то время как в начале прошлого года составлял 7,1%, а в январе 2017 года — 8,9%.Напомним, что по итогам первого квартала текущего года Башкирия входила в пятерку регионов РФ по числу граждан, попавших под банкротство.Процедура с начала года была введена в отношении 569 граждан (по данным исследования Объединенного кредитного бюро и проекта «Федресурс»).***Башкирия вошла в пятерку регионов России по числу граждан, в отношении которых в первом квартале была введена процедура банкротства — реализация имущества, сообщают «Банки.ру» со ссылкой на данные исследования Объединенного кредитного бюро и проекта «Федресурс».Процедура несостоятельности в республике в 2019 году введена в отношении 569 граждан. Это четвертое место в России после Москвы (1033 человека), Московской области (778) и Санкт-Петербурга (624). Замыкает пятерку антирейтинга Самарская область (567 граждан-банкротов).