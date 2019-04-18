Хуже чем при совке: Коррупция через старост?

В деревнях Башкортостана могут ввести институт старост. Об этом говорили сегодня члены парламентского комитета по местному самоуправлению.Курултай намерен рассмотреть проект соответствующего закона уже 30 мая на заседании. По мнению депутатов, старосты — это действенный инструмент для решения местных вопросов.— Среди сельских жителей есть активные люди, которые хотят и готовы взять на себя решение общественно значимых вопросов, но не могут этого сделать из-за отсутствия полномочий, — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.Староста назначается представительным органом поселения или городского округа по представлению схода граждан на срок от 2 до 5 лет. Работа старост не оплачивается.Депутаты планируют ввести систему обучения старост и проведения для них конкурсов на республиканском и местном уровне.