Курултай намерен рассмотреть проект соответствующего закона уже 30 мая на заседании. По мнению депутатов, старосты — это действенный инструмент для решения местных вопросов.
— Среди сельских жителей есть активные люди, которые хотят и готовы взять на себя решение общественно значимых вопросов, но не могут этого сделать из-за отсутствия полномочий, — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.
Староста назначается представительным органом поселения или городского округа по представлению схода граждан на срок от 2 до 5 лет. Работа старост не оплачивается.
Депутаты планируют ввести систему обучения старост и проведения для них конкурсов на республиканском и местном уровне.
Идель.Реалии
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Хуже чем при совке: Коррупция через старост?
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