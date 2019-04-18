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Хуже чем при совке: Коррупция через старост?

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В деревнях Башкортостана могут ввести институт старост. Об этом говорили сегодня члены парламентского комитета по местному самоуправлению.

Хуже чем при совке: Коррупция через старост?


Курултай намерен рассмотреть проект соответствующего закона уже 30 мая на заседании. По мнению депутатов, старосты — это действенный инструмент для решения местных вопросов.

— Среди сельских жителей есть активные люди, которые хотят и готовы взять на себя решение общественно значимых вопросов, но не могут этого сделать из-за отсутствия полномочий, — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев.

Староста назначается представительным органом поселения или городского округа по представлению схода граждан на срок от 2 до 5 лет. Работа старост не оплачивается.

Депутаты планируют ввести систему обучения старост и проведения для них конкурсов на республиканском и местном уровне.

Идель.Реалии
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  • 1 | 17.05.2019, 09:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64063 | Рейтинг: +12168,5
Институт полицаев уже введен - лупят народишко - почем зря, пытают не хуже гестаповцев. Ну и надсмотрщиков в виде старост - стукачей - давно пора завести... а то ишь, распустились! Скверы им нужней храмов!



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  • 2 | 17.05.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Хуже чем при совке: ... В деревнях Башкортостана могут ввести институт старост.

================

Старост при "совке" не было. Старосты были при Гитлере на оккупированных
территориях. И полицаи. Если сейчас вводят - стал-быть, те времена вернулись.



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  • 3 | 17.05.2019, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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До сегодняшнего дня в деревнях старосты уже были! Курултай похоже проспал их назначения....



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  • 4 | 17.05.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Товарищ, верь: пройдёт она -
И демократия, и гласность.
И вот тогда госбезопасность
Припомнит наши имена.



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  • 5 | 17.05.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодогвардейцы Краснодона повесили полицая Игната Фомина.



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  • 6 | 17.05.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нечего удивляться! Властная вертикаль опускается в людскую среду, правящие из ПЖИВ назначут им старосту.
Общественные объединения таким образом давно приручили.



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  • 7 | 17.05.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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"...старосты — это действенный инструмент для решения местных вопросов."

-------------

Староста "Пришибеев вынимает из кармана засаленную бумажку, надевает очки и читает:
— Которые крестьяне сидят с огнем: Иван Прохоров, Савва Никифоров, Петр Петров. Солдатка Шустрова, вдова, живет в развратном беззаконии с Семеном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством, и жена его Мавра есть ведьма, по ночам ходит доить чужих коров."



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  • 8 | 17.05.2019, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Уверен:
1. Чо это инициатива гадия
2. Что в старосты будут набирать индивидов с ограниченным умом но крепким телосложением.
3.Этим "старостам" будут отдаваться в пользование деревни, при условии что они там будут "блюсти порядок", практически это узаконение бандитизма и рекита.
4. Этот закон противоречит конституции рф ( всё с маленькой буквы)
Список можно продолжат....



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  • 9 | 17.05.2019, 11:17 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64063 | Рейтинг: +12168,5
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву

Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.

По данным канала, Виктор Ананьев 42 года он живёт без обеих ног и одной руки. Он передвигается на протезах и коляске. По его словам, за ним закреплен соцработник, но он полгода не приходил к мужчине.

В администрации каналу не смогли прокомментировать эту ситуацию.
______________________________
Ну вот в Казанке уже старосты заработали - 500 рублей... не с соцработника,который получает зрЯплату и полгода свои обязанности не исполняет, а с инвалида безного и однорукого...



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По мнению депутатов, старосты — это действенный инструмент для решения местных вопросов.
Депутаты планируют ввести систему обучения старост и проведения для них конкурсов на республиканском и местном уровне
=======================
решалы они везде нужны, например в Сицилии вся власть принадлежит решалам.
А стажироваться лучше всего у Екатеринбургских решал из Уралмаша, благо,среди уралмашевских бригадиров много выходцев из северо-запада Башкортостана,по-братски отстажируют



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  • 11 | 17.05.2019, 11:32 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17508 | Рейтинг: -3068,9
Физтюхи ничего не знают, а скулят.
Старосты уже лет 10 существуют в деревнях. Но не во всех. Пора наработанный опыт развить и распространить на все деревни.
Деревня без руководителя не может жить. Множество общих дел появляется, кто то должен организовать, обеспечить. Вот ты же кукайка тоже у себя в общаге пытаешься выполнять задачи старосты.



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  • 12 | 17.05.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Деревня без руководителя не может жить. Множество общих дел появляется, кто то должен организовать, обеспечить.

-------------------

А что, сельсоветы упразднены? Ах, да, теперь они - администрации муниципальных образований муниципальных районов (прошу пардону за нецензурщину.) Но они же по долгу службы и разруливают эти вопросы?

Спрашивается: зачем ещё каких-то "старост"? У нашего народа к самому
этому слову стойкая ненависть - больно уж ассоциации живы в памяти.

Переименование милиции в полицию - это понятно: от охраны простого народа - к охране частной собственности нуворишей. Задача сменилась.



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  • 13 | 17.05.2019, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 17.05.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Деревня без руководителя не может жить. Множество общих дел появляется, кто то должен организовать, обеспечить.
---------------------------

Раньше решали председатели колхозов с подачи парткомов.

Сейчас сельчане остались без организаторов, то бишь без пастуха. Роль старосты как раз в этом, выполнять роль пастуха.

Всякие деревенские герои-борцы за народ только в фильмах. Попробуй, вмиг окажешься в колонии -поселении.



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  • 14 | 17.05.2019, 12:24 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37491 | Рейтинг: +5537,1
125 | 16.05.2019, 21:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зх, теть Куха! Сколько злости в тебе , никто тебя не обижал , а ты всех облила помоями . Как после этого к тебе относиться . Даже толерантность не хочет тебе помогать
Давить тебя ,как гниду , ман ... даво.... шку, как бешенное животное . Над тобой потешаются как над деревенской дурочкой и думаешь ,что ты отборным матом защищаешь свою честь и свое достоинство?.Глупа как пробка и к тому же злобная !.
Трюмить ее и безжалостно и пока она на УЖе. Выкинуть из дома как паршивую кошку. Столько хамства от женщины не доводилось слышать!Не забудь - мы живем в человеческом обществе , а не среди волков или среди БОМЖей! .



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  • 15 | 17.05.2019, 12:30 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17508 | Рейтинг: -3068,9
Еще разповторяю, ничего не зная в сути, лезете как комолые коровы. Администрация одна на 5-10 деревень. Один глава, бухгалтер, один по документам, всего 3-5 человек и у всех свои задачи. В каждой деревне или на два один депутат сельсовета, тоже без зарплаты. Староста обычно человек, который может организовать. Очень трудно заставить человека согласиться работать старостой. Умные не хотят, их народ ставит по великой просьбе, полоумных народ не ставит.
Если кто такой умный. езжайте и работайте, докажите, что вы умеете и согласны работать за бесплатно. А скулить то зачем?



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  • 16 | 17.05.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 17.05.2019, 12:24 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37485 | Рейтинг: +5538,1
*****

В недалеком прошлом вы вместе с Кухаркой давили инакомыслие, вместе гасили. Ты стоял в истоках превращения УЖа в фейсбук одного человека. Сейчас то ли у тебя проснулось человеческое лицо, то ли тебе стало невыносимо от действий Кухарки, ты громко возмущаешься.

А толку от твоих возмущений нет.
Видать владельцы УЖа ощутили преимущества от существующего порядка, в истоках которого героическим образом стоял ты!



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  • 17 | 17.05.2019, 12:41 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37491 | Рейтинг: +5537,1
Никогда ни в каких истоках не состоял.
==================
Поплатился за доверчивость и откровенность, которые жаба использовала в своих провокациях.
О чем теперь жалею.
Но , приобрел опыт!



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  • 18 | 17.05.2019, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 17.05.2019, 12:30 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17501 | Рейтинг: -3068,4
Еще разповторяю, ничего не зная в сути, лезете как комолые коровы. Администрация одна на 5-10 деревень. Один глава, бухгалтер, один по документам, всего 3-5 человек и у всех свои задачи. В каждой деревне или на два один депутат сельсовета, тоже без зарплаты. Староста обычно человек, который может организовать. Очень трудно заставить человека согласиться работать старостой. Умные не хотят, их народ ставит по великой просьбе, полоумных народ не ставит.
Если кто такой умный. езжайте и работайте, докажите, что вы умеете и согласны работать за бесплатно. А скулить то зачем?
+++++++++++++++++++

Ты как жнец, певец, и на трубе игрец.
Начитался херни и поришь чепуху. Не зная башкирского языка, не бывая в деревне пытаешься рисовать быть деревни.
В деревнях давно нет работы, почти все работают в городах, вахтовики на севере и в сибири. Там одни пенсионеры да беспробудные алкаши.



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  • 19 | 17.05.2019, 12:49 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37491 | Рейтинг: +5537,1
То, что президент сегодня на всю страну заявил, что опрос будет проводиться по его указанию – чудовищный удар по всей опросной индустрии. Данные опросов претендуют на объективность, потому что респондентов заверяют, что опросы независимы. Что будут думать люди, к которым придут интервьюеры и которые знают, что это опрос по личному приказу президента? Как они могут верить в независимость опросов? В то, что безопасно предоставлять свои мнения и личные данные людям, которые работают на президента? Благодаря таким опросам по приказу доверие ко всем исследованиям падает ниже плинтуса, и никакие усилия по его восстановлению потом не помогут.

6. Ещё веселее, что Путин ясно сообщил, какой ответ он сам считает правильным – храм построить, сквер разбить в другом месте, «чтобы мамочкам с колясками было где погулять». Я даже не буду объяснять, как действует на респондентов информация о том, что заказчик опроса уже знает правильный ответ на него. Особенно если этот заказчик – президент страны. На самом деле, грустно, что сейчас появятся социологи, которые в этих условиях начнут делать «опрос», как будто бы ничего не произошло.

7. Какой из всего этого вывод? Конфликт между двумя позициями должен быть разрешён с помощью демократического референдума, в котором сможет принять участие каждый кому это важно.
То, что екатеринбуржцы заставили высокомерного мэра начать переговоры, выйти на улицу и откатить назад – впечатляет. Теперь им будут пытаться заморочить голову цифрами, за которыми ничего не стоит. И если это не получится, то этот сквер будет иметь последствия далеко за пределами Екатеринбурга.

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arye_10
17 мая 2019 | 08:25
Вся суть таких "опросов" с заранее определенными ответами в смешной фразе Фаины Раневской из "Подкидыша".
- Девочка. Ты хочешь на дачу или хочешь, чтобы тебе оторвали голову?

7



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  • 20 | 17.05.2019, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если кто такой умный. езжайте и работайте, докажите, что вы умеете и согласны работать за бесплатно.

----------------------------------------------

Вобля... Оптимизировали по самые гланды - теперь за бесплатно просят.



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