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Татар кинули на родной язык

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Ильнар Гарифуллин, журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Министерство культуры распределило гранты Главы республики на сохранение и развитие родных языков.

Татар кинули на родной язык


Из 74,5 млн рублей 69 млн рублей отдали на башкирские проекты, 4 млн — на всякую всячину и 1,15 млн «прочим» народам (700 тыс. — на русский язык, 299 тыс. — чувашский язык и 151 тыс. — мордвинам). Татарам и бедным марийцам — ни единого рубля.

Еще раз — НИ ЕДИНОГО РУБЛЯ. То-то я смотрю как одно известное «независимое» уфимское СМИ вдруг перестало критиковать минкульт Башкирии, хотя и глава ведомства, и прочие чиновники все остались при своих местах, а ответ ведь лежит на поверхности.

Это все, что вам нужно знать о государственной национальной политике в Башкортостане и том, как благостно живется его народам.

Ильнар Гарифуллин, Эхо Москвы
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  • 1 | 20.05.2019, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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А что была надежда ? В любом деле надо рассчитывать на свои силы мы (татары ) не инвалиды .



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  • 2 | 20.05.2019, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Апартеид – крайняя форма расизма по отношению к отдельным народам и этническим группам, лишение их политических, гражданских и социально-экономических прав, вплоть до территориальной изоляции.

------------------
Прим.

Основы конституционного строя
Статья 1

1. Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
Статья 2

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.
Статья 3

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.


КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН


от 24 декабря 1993 года N ВС-22/15


(в ред. Законов РБ от 03.12.2002 N 369-з,
от 15.06.2006 N 322-з, от 18.09.2008 N 23-з,
от 13.07.2009 N 146-з, от 19.05.2011 N 395-з,
от 28.06.2012 N 545-з, от 04.03.2014 N 57-з)
Мы, многонациональный народ Республики Башкортостан,

соединенные общей судьбой на своей земле,

исходя из общепризнанного права народов на самоопределение, принципов равноправия, добровольности и свободы волеизъявления,

принимая во внимание, что башкирский народ в XVI веке добровольно присоединился к России, в 1919 году на основе Соглашения Центральной Советской Власти России с Башкирским правительством о советской автономии Башкирии в результате реализации права башкирской нации на самоопределение была образована Башкирская автономная республика в составе РСФСР, преобразованная в 1990 году в Республику Башкортостан в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Республики Башкортостан,

основываясь на Конституции Российской Федерации и Договоре Российской Федерации и Республики Башкортостан "О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан",

свидетельствуя уважение к правам и свободам человека и гражданина, всех народов,

сознавая ответственность за свою республику перед нынешним и будущими поколениями,

стремясь обеспечить достойную жизнь, гражданский мир и межнациональное согласие,

принимаем в лице своих полномочных представителей Конституцию Республики Башкортостан.
-----------------------------



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  • 3 | 20.05.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Опять Муртазеловские " принципы " пришли в РБ !
Хабиров , тот - же башкирский верхогляд и татарофоб !



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  • 4 | 20.05.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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А что вы ждали от муртазинского выкормыша?!



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  • 5 | 20.05.2019, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Татар кинули на родном языке
===============
Интересно, за что мы, одна третья часть населения , платим налоги???За кое- кого красивые глазки???С этим пора разобраться.



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  • 6 | 20.05.2019, 10:41 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17543 | Рейтинг: -3072,6
Ельнар, ты хоть понимаешь, как выделяются гранты? А какие заявки и на какие темы были по развитию татарского языка? Ты в курсе? Нет? А какого тогда тут ошиваешься? Иди лесом и мимо!



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  • 7 | 20.05.2019, 10:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Таторове, сильно подумайте за кого на выборах голосовать. АА то Муртазловское батыромракобесие вернется надолго



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  • 8 | 20.05.2019, 11:01 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17543 | Рейтинг: -3072,6
Интересно, за что мы, одна третья часть населения , платим налоги???За кое- кого красивые глазки???С этим пора разобраться.
-----------
А кто тебя, любезный, заставляет платить налоги именно тут? Тебя что, на аркане привели как корову, чтобы ты тут налоги платил?



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  • 9 | 20.05.2019, 11:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 20.05.2019, 11:01 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17522 | Рейтинг: -3070,5

Интересно, за что мы, одна третья часть населения , платим налоги???За кое- кого красивые глазки???С этим пора разобраться.
-----------
А кто тебя, любезный, заставляет платить налоги именно тут? Тебя что, на аркане привели как корову, чтобы ты тут налоги платил?
________________________________________________________
Может у тебя спросить где мне их платить. Я живу в России, а становские аульные нацзаморочки мне неинтересны. Свои кривляния оплачивайте сами



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  • 10 | 20.05.2019, 11:36 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1285 | Рейтинг: +338,6
Тем и лучше. Чем попрошайничать и просить. Значит как огня боятся татар, яркий пример вшивый кац.



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  • 11 | 20.05.2019, 11:41 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17543 | Рейтинг: -3072,6
Ты же сюда приполз, когда тебя стали крестить. Не губите одноверцы, приютите меня у себя просил. И так всю свою историю. Прятался за спинами башкир, на ратные дела не ходил, торговал, обманывал, юлил. А теперь еще что то требуешь особого для себя. Ну не плати тут налоги, плати там, где тебе удобно.



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  • 12 | 20.05.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Да бросьте вы лаяцца. Подумаешь. Деньги - это зло.



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  • 13 | 20.05.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 20.05.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да бросьте вы лаяцца. Подумаешь. Деньги - это зло.
--------------------------------------

Но почему такое зло любят башкиры?



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  • 14 | 20.05.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну начинается дискриминация в самой честной русской стране справедливой стране, созданный народом богоносцем.



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  • 15 | 20.05.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
11. Автор: кац
----Ты же сюда приполз, когда тебя стали крестить-----
------------------------------------------------------------
------
В те времена все куда-то ползли...Ну, чтобы по свежевыпавшему снежку... сигануть на лыжах.....сдаваться добровольно....с обещаниями служить верой и правдой безвозмездно...



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  • 16 | 20.05.2019, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Интересно, за что мы, одна третья часть населения , платим налоги???За кое- кого красивые глазки???С этим пора разобраться --------------Может у тебя спросить где мне их платить. Я живу в России, а становские аульные нацзаморочки мне неинтересны. Свои кривляния оплачивайте сами=========Вдум келейный под татар решил закосить до чего же мерзкий тип .



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  • 17 | 20.05.2019, 12:33 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17543 | Рейтинг: -3072,6
Но почему такое зло любят башкиры?
--------
К сожалению башкиры никогда деньги за богатство не считали. Поэтому они с легкостью отдавали деньги торгашам татарам, которые радовались этому как дети. За богатство башкиры считали только табуны, стада и отары. Поэтому из серебряных монет делали монисты. Это кроме башкир имеется только у чувашей, тоже народ с древней культурой.



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  • 18 | 20.05.2019, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 20.05.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну начинается дискриминация в самой честной русской стране справедливой стране, созданный народом богоносцем.
+++++++++++++++++

Какая дискриминация какого народа?
Какой то никем непризнанный млн татар.

Вот в Прибалтике аж 300 тысячам русских не дают финансируемые из бюджета государства национальные школы, это вопиющее дело!

На Украине не дали второго государственного русскому языку, теперь пускай ответят всему миру, причем в стенах ООН, почему такая дискриминация русских?



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  • 19 | 20.05.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 20.05.2019, 10:41 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17525 | Рейтинг: -3070,7
... ты хоть понимаешь, как выделяются гранты?

==============

- Мне очень жаль, Билл, что твоя гнедая сломала ногу...

- И мне тоже, Додсон. Хорошая была лошадь. Но Боливар нас вывезет!

- Мне очень жаль, но... Боливар не вынесет двоих!..



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  • 20 | 20.05.2019, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Кац ты конченный кяфер у которого нет ничего святого .



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