Татар кинули на родной язык

Ильнар Гарифуллин, журналист, член Всемирного форума татарской молодежи. Министерство культуры распределило гранты Главы республики на сохранение и развитие родных языков.Из 74,5 млн рублей 69 млн рублей отдали на башкирские проекты, 4 млн — на всякую всячину и 1,15 млн «прочим» народам (700 тыс. — на русский язык, 299 тыс. — чувашский язык и 151 тыс. — мордвинам). Татарам и бедным марийцам — ни единого рубля.Еще раз — НИ ЕДИНОГО РУБЛЯ. То-то я смотрю как одно известное «независимое» уфимское СМИ вдруг перестало критиковать минкульт Башкирии, хотя и глава ведомства, и прочие чиновники все остались при своих местах, а ответ ведь лежит на поверхности.Это все, что вам нужно знать о государственной национальной политике в Башкортостане и том, как благостно живется его народам.