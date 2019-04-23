В Башкирии предлагают ужесточить ответственность судей

Соответствующую инициативу Дмитрия Чувилина предлагают назвать Законом Костырева.Дмитрий Чувилин предлагает внести изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Инициатива законопроекта, согласно которому судей можно будет привлечь к ответственности, возникла в связи с многочисленными сообщениями в социальных сетях и СМИ о том, что тот иной судья нарушил закон и сумел избежать наказания.За пример такого сообщения Дмитрий Чувилин взял дело подполковника МВД Никиты Костырева, именем которого и предлагается назвать закон. Сама история замначальника отдела полиции касается скандального избиения следователей в Демском отделе МВД. По версии СКР, в тот момент, когда следователи прибыли туда,чтобы получить информацию по жалобе на избиение в полиции, поступившую от некоего административно задержанного, подполковник Никита Костырев отдал подчиненным указание выдворить тех любой ценой. В результате возникла потасовка.Но суть не в этой истории, а в том, что на действия судьи, которая избирала меру пресечения для Костырева, стали поступать жалобы.- Его уже пять месяцев держат в СИЗО, наравне с людьми, обвиняемыми в тяжких преступлениях. Есть ли основания содержать его под стражей, ведь это исключительная мера пресечения, мне непонятно, - удивляется Дмитрий Чувилин. - Он мог бы находиться под подпиской о невыезде. Однако суд посчитал иначе.Депутат считает, что даже если Костырев допустил превышение полномочий, которые еще нужно доказать, никакой опасности как для общества, так и для объективного расследования будучи уже уволенным, он не представляет.Еще один момент касается постановления об аресте, которых было два или даже три.- Наличие сразу двух постановлений, то есть, не простых бумажек, а официальных документов, отправляющих гражданина под стражу, никто из судей пояснить не смог.Во втором постановлении даже были указаны имя и фамилия совсем другого лица. Первое постановление, в итоге, судьями из дела было изъято, а второе, с новыми доводами, вложено в материал, - поясняет Дмитрий Чувилин.Когда СМИ узнали о том, где и как проходят судебные заседания об избрании меры пресечения, все заседания вдруг стали закрытыми, что, по мнению депутата, также является нарушением, ибо никаких законных оснований для закрытия дела не было, так как уголовное дело не касалось государственной тайны либо тайны потерпевшего или подсудимого, не касалось оно и несовершеннолетнего. Такие заседания не проводят в закрытом режиме, - резюмирует депутат.- Главной предпосылкой в выдвижении данного законопроекта стало то, что судьи в республике, да и в России в целом, являются последней и неопровержимой инстанцией в вынесении приговоров гражданам, обвиняемым по той или иной статье УК РФ, а также инстанцией избирающей меру пресечения для граждан. Но судья тоже человек и может ошибаться. Жалобы же на них не всегда приносят результата – ведь представители судебных инстанций, как правило, полагаются друг на друга, и если один судья вынес решение, то другой его вряд ли отменит.Здесь, в значительной части случаев, может господствовать система близкого знакомства, корпоративной солидарности, - считает законотворец.Завершив своей выступление Дмитрий Чувилин указал, что все перечисленные им нарушение обнаружены лишь в одном деле – деле подполковника Никиты Юрьевича Костарева. Поэтому законопроект будет носить название.- Судейское сообщество проект не поддержало, свою позицию они аргументировать не соизволили, - рассказал помощник прокурора Альберт Рахматуллин. - Прокуратура РБ же в свою очередь нашла несущественные недоработки, которые мы в свою очередь исправили, но при этом она проект также не поддержала, аргументируя это тем, что наши формулировки без достаточного основания меняют принципы независимости и неприкосновенности судей.По словам Рахматуллина руководитель следственного управления СКР по РБ в своем ответе официально подтвердил, что при текущей формулировке закона, в процедуре привлечения судей к уголовной ответственности присутствует определенная волокита. Эту проблему предлагают частично исправить другим законопроектом, на который ссылается Следственное управление СКР по РБ и который инициирован верховным судом РФ и уже прошел 2-е чтение в Государственной думе.Еще один помощник депутата Эдуардович Ковальский рассказал, в чем будет состоять закон.Сейчас действует правило, согласно которому судью можно привлечь к ответственности, но процедура длительная. К тому же судья может обжаловать решение квалификационной комиссии судей в Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Новый законопроект Костырева предлагает передать право заявлять ходатайства о привлечении всех судей, начиная от мировых и заканчивая судьей уровня Верховного суда субъекта РФ соответственно прокурору субъекта и руководителю СУ СКР субъекта. А само право рассматривать все эти ходатайства предлагается передать исключительно в введение Высшей квалификационной коллегии судей, на что также указывает тот же Верховный суд РФ в своей законодательной инициативе.Помимо этого, в текущей формулировке Закона о статусе судей в РФ, если преступления или правонарушения обусловлены позицией, занимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий, повлекших за собой нарушения законодательства, то привлечь судью в такой ситуации закон прямо запрещает.Этим пунктом, по мнению законотворцев, пользуются судьи в ситуации, послужившей поводом для разработки законопроекта имени Костырева. Депутат предлагает изменить эту формулировку, чтобы квалификационная коллегия судей имела больше возможностей привлечь судью к административной или уголовной ответственности.