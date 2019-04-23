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Гуляем, кризис закончился!

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Кризис кончился – достаем бубны, зовем цыган и заводим погромче патефоны. Если высшим чиновникам и аппарату высших чиновников вернулись зарплаты на уровень до кризиса, значит и вся страна вернулась на уровень до кризиса? Это же логично! Значит и вы снова живете не хуже, чем до кризиса и не говорите мне, что это не так. Потому что власть в стране очень хорошая, за нее голосует большинство – иной раз подавляющее. Соцопросы показывают, что уровень счастья и восторга от жизни только растет. А если бы кризис был – разве рос бы уровень восторга? Это же нелогично!

Гуляем, кризис закончился!


В силу мудрости своей и доброты, заботливости и глубокой деликатности, власть и ее аппарат не могли бы себе позволить повышение зарплат до прежнего уровня, если бы не убедились, что у народа снова всё хорошо и жизнь наладилась как в нажористом мае 2015 года, когда доходы главных бюрократов пришлось урезать. Немного странно только, что об окончании кризиса не сообщили в специальном обращении президента.

Чего же скрывать от граждан такую поистине великую новость? С другой стороны, граждане у нас сами своего счастья не понимают.

Они вместо «спасибо» придираться начинают чуть что. Возьмут и спросят: а почему чиновникам сокращали зарплаты на 10%, когда нам сокращали и на 15, и на 20, и на больше?

И почему не только министры, но и сотрудники аппаратов получали сотни тысяч в месяц и теряли всего 10%, которых они и не заметили – а мы, простые россияне, хорошо, если жили тысяч на пятьдесят и теряли из них четверть? Почему нам, простым россиянам, эта четверть от 50 тысяч до сих пор не вернулась, а министрам, депутатам, и этой ораве прихлебателей и письмоводителей их 10% отдают назад, а они, поди, этого даже и не замечают?

Особенность нашего устройства состоит в том, что зарплата чиновника далеко не всегда является его единственным или хотя бы главным источником дохода. Мы читаем их декларации, а потом не верим своим глазам, глядя на их образ жизни.

Премии, бонусы, поощрения, которых у нас нет, у них есть в большом разнообразии. А еще таинственные корзиночки, конвертики, чемоданчики. В момент окончания кризиса у чиновников, почти 80% российских семей испытывают сложности в приобретением самых необходимых вещей. Для 40% роскошью является смартфон, кто-то не может купить запасные ботинки – и так без конца.

30 тысяч рублей, которые щедро вернулись к депутатским окладам – это весь доход для миллионов наших соотечественников. Нет вопросов – депутат или министр должен получать больше, чем слесарь или доярка. На нем ответственности больше.

Но раз больше ответственность и если есть еще совесть, высшие чиновники и их обслуга должны получать любые прибавки и поощрения самыми последними – когда доярка и слесарь смогут обеспечить себя всем необходимым. Наш корабль тонет, а капитаны с гордостью первыми садятся в спасательные шлюпки.

Антон Орехъ, Эхо Москвы
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  • 1 | 22.05.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наш корабль тонет, а капитаны с гордостью первыми садятся в спасательные шлюпки.
========================================
Рассказывали, что когда гадий назначал на должность одного из своих друзей, при этом озвучив причитающуюся к дорлжности зарплату, вновь назначенный чинуша удивленно спросил : :А что еще и зарплату будут платить?!"



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  • 2 | 22.05.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Часто звучит: нужно менять СИСТЕМУ. А она сложиласть при активном участии американских советников в 90-е. Это когда новоявленным олигархам насоветовали перевести активы за бугор, вывезти семьи туда же - а в России вести лишь бизнес.

Картина сейчас удручающая:

"«…Крупный бизнес, основа экономики России, на поверку оказывается
совсем не российским. Компании с названиями на русском языке, которыми
владеют граждане нашей страны, нередко зарегистрированы за границей.

Кому принадлежат наши заводы, газеты, дома, пароходы - выяснилось во
время кризиса, когда российские бизнесмены попросили у государства денег,
и переводить их приходилось на счета иностранных фирм.

… О.Дерипаска … весь капитал его империи … принадлежит компании Basic
Element, зарегистрированной на острове Джерси.

…М.Фридман… основная часть его капиталов сосредоточена в нескольких
офшорных компаниях, зарегистрированных в Люксембурге, Гибралтаре и
Британских Виргинских островах.

… Р.Абрамович … основная часть его капитала находится в компании Lanebrook Limited,
зарегистрированной на Кипре»

Депутат Государственной Думы РФ Е.Федоров:

«Да, действительно, если говорить о крупной промышленности, 95% ее не только в офшорах, просто в иностранной юрисдикции… То
есть, фамилии - граждан России, но при этом они владеют чем-то на Кипре
или на Гибралтаре, или в Люксембурге, а это "что-то" уже владеет бизнесом в России.

Вы не назовете ни одного крупного бизнесмена России, который был бы
российским бизнесменом де-юре. Официальный статус любого из них –
управляющий имуществом иностранной компании в РФ. Хотя у него может быть российский паспорт».



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  • 3 | 22.05.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Государство сплошного цинизма начиная от главы кончая чинушами малого калибра.
Народу это как бальзам на душу, ляпота с 86% одобрением!



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  • 4 | 22.05.2019, 10:50 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37513 | Рейтинг: +5533,9
СКСЮ купил нападающего из Беларусии Лисовца всего за 60 лямов.
Естественно, что эти деньги заплатят жители Башкирии за счет удорожания ГСМ.



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  • 5 | 22.05.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 22.05.2019, 10:50 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37512 | Рейтинг: +5533,9
СКСЮ купил нападающего из Беларусии Лисовца всего за 60 лямов.

=========

Юра, ты всё ещё за спортивные клубы болеешь? Ставь на Янычара.



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  • 6 | 22.05.2019, 11:16 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37513 | Рейтинг: +5533,9
Я болею за то, чтобы у тов. Сечина, Алекперова и Миллера , а также и ихнего пахана и покровителя в самолет залетела птичка.



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  • 7 | 22.05.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.05.2019, 11:16 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37513 | Рейтинг: +5533,9
Я болею за то, чтобы у тов. Сечина, Алекперова и Миллера , а также и ихнего пахана и покровителя в самолет залетела птичка.

-------------------------------

Их борта оборудованы крякалками. Вот жирный селезень и прилетит на зов.



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  • 8 | 22.05.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 22.05.2019, 11:16 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37513 | Рейтинг: +5533,9

Я болею за то, чтобы у тов. Сечина, Алекперова и Миллера , а также и ихнего пахана и покровителя в самолет залетела птичка.
________________________________________________________
Скоро на Уже:
Сегодня, после долгой и продолжительной болезни, скончался юнга Ужа



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  • 9 | 22.05.2019, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64117 | Рейтинг: +12167,3
Путин был в ярости, когда узнал, что его брат отмыл $230 миллиардов через Danske Bank (нет)



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  • 10 | 22.05.2019, 11:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64117 | Рейтинг: +12167,3
Для Кремля ввели шесть показателей эффективности. Среди них снижение протестов, рост числа патриотичной молодежи, повышение уровня социального оптимизма, доверие власти и результаты выборов



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  • 11 | 22.05.2019, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 22.05.2019, 11:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1302 | Комментарии: 64110 | Рейтинг: +12167,3
Для Кремля ввели шесть показателей эффективности. Среди них снижение протестов, ...
--------------

"Революция в России неизбежна, гражданской войны не будет", Леонид ИВАШОВ.



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  • 12 | 22.05.2019, 11:56 | Автор: Кухарка
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Бывший главный федеральный инспектор по РБ Петр Капишников подтвердил, что переоформил служебную квартиру в Уфе в собственность своей дочери

Как сообщает “Эхо Москвы в Оренбурге”, четырехкомнатная квартира в Уфе была официально оформлена в собственность дочери Капишникова после соответствующего заявления мэру города. По его словам, перед оформлением он несколько раз обращался в прокуратуру, где ему сказали, что нарушения при оформлении не будет.

Напомним, в 2008 году МУП «Управление жилищного хозяйства Уфы» передало Капишникову в служебное пользование квартиру. Позднее, в 2014 году, УЖХ заключило с чиновником договор социального найма, что впоследствии позволило ему оформить квартиру в собственность. При этом госслужащий и члены его семьи не были признаны нуждающимися в жилье. По этому факту Следком РБ возбудил уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников уфимской мэрии.



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  • 13 | 22.05.2019, 12:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
0 | 22.05.2019, 11:38 | Автор: Кухарка
Публикации: 1302 | Комментарии: 64111 | Рейтинг: +12167,3
Для Кремля ввели шесть показателей эффективности. Среди них снижение протестов, рост числа патриотичной молодежи, повышение уровня социального оптимизма, доверие власти и результаты выборов
==============================
Дык в кремле все соответствуют этим параметрам...



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  • 14 | 22.05.2019, 12:04 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64117 | Рейтинг: +12167,3
Павел Корчагин(не тот который закалял сталь, а Упрaвляющий компaнией "Финaм" в Нижнем Новгороде:

"Люди у которых нет сбережений, скорее всего, покупают какие-то дорогие ненужные вещи"
___________________________________
Это не он написал в школе в сочинении на тему «Бедная семья»: «Это была бедная семья. Родители были бедные. Дети были бедные. Их кухарка, служанка, няня, водитель лимузина, персональный тренер, репетитор, конюх и охранник - все были очень, очень бедными»?



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  • 15 | 22.05.2019, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 22.05.2019, 11:16 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37513 | Рейтинг: +5533,9
Я болею за то, чтобы у тов. Сечина, Алекперова и Миллера , а также и ихнего пахана и покровителя в самолет залетела птичка.
______________________________
Юнг!
А как ты кандидатом наук стал? Ведь нужно было экзамен по философии сдать, законы диалектики помнить, уметь мыслить.
А твоё мышление на уровне старой бабки у подъезда.
Ну, не станет Путина, Сечина, Алекперова, Миллера - их место займут другие, но система-то не изменится!
Ты мыслишь, как когда-то народники: "Убьём царя, поднимем народ на борьбу, и наступит царство свободы и справедливости". Одного царя убили, другого не удалось, народников повесили, система осталась прежней.
Правду говорят, что умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, а идиот ни на чьих. Давай, мечтай дальше про птичку.



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8 | 22.05.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 22.05.2019, 11:16 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37513 | Рейтинг: +5533,9

Я болею за то, чтобы у тов. Сечина, Алекперова и Миллера , а также и ихнего пахана и покровителя в самолет залетела птичка.
________________________________________________________
Скоро на Уже:
Сегодня, после долгой и продолжительной болезни, скончался юнга Ужа
====================
Ему птичка в рот залетела, и он ею подавился.



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