Гуляем, кризис закончился!

Кризис кончился – достаем бубны, зовем цыган и заводим погромче патефоны. Если высшим чиновникам и аппарату высших чиновников вернулись зарплаты на уровень до кризиса, значит и вся страна вернулась на уровень до кризиса? Это же логично! Значит и вы снова живете не хуже, чем до кризиса и не говорите мне, что это не так. Потому что власть в стране очень хорошая, за нее голосует большинство – иной раз подавляющее. Соцопросы показывают, что уровень счастья и восторга от жизни только растет. А если бы кризис был – разве рос бы уровень восторга? Это же нелогично!В силу мудрости своей и доброты, заботливости и глубокой деликатности, власть и ее аппарат не могли бы себе позволить повышение зарплат до прежнего уровня, если бы не убедились, что у народа снова всё хорошо и жизнь наладилась как в нажористом мае 2015 года, когда доходы главных бюрократов пришлось урезать. Немного странно только, что об окончании кризиса не сообщили в специальном обращении президента.Чего же скрывать от граждан такую поистине великую новость? С другой стороны, граждане у нас сами своего счастья не понимают.Они вместо «спасибо» придираться начинают чуть что. Возьмут и спросят: а почему чиновникам сокращали зарплаты на 10%, когда нам сокращали и на 15, и на 20, и на больше?И почему не только министры, но и сотрудники аппаратов получали сотни тысяч в месяц и теряли всего 10%, которых они и не заметили – а мы, простые россияне, хорошо, если жили тысяч на пятьдесят и теряли из них четверть? Почему нам, простым россиянам, эта четверть от 50 тысяч до сих пор не вернулась, а министрам, депутатам, и этой ораве прихлебателей и письмоводителей их 10% отдают назад, а они, поди, этого даже и не замечают?Особенность нашего устройства состоит в том, что зарплата чиновника далеко не всегда является его единственным или хотя бы главным источником дохода. Мы читаем их декларации, а потом не верим своим глазам, глядя на их образ жизни.Премии, бонусы, поощрения, которых у нас нет, у них есть в большом разнообразии. А еще таинственные корзиночки, конвертики, чемоданчики. В момент окончания кризиса у чиновников, почти 80% российских семей испытывают сложности в приобретением самых необходимых вещей. Для 40% роскошью является смартфон, кто-то не может купить запасные ботинки – и так без конца.30 тысяч рублей, которые щедро вернулись к депутатским окладам – это весь доход для миллионов наших соотечественников. Нет вопросов – депутат или министр должен получать больше, чем слесарь или доярка. На нем ответственности больше.Но раз больше ответственность и если есть еще совесть, высшие чиновники и их обслуга должны получать любые прибавки и поощрения самыми последними – когда доярка и слесарь смогут обеспечить себя всем необходимым. Наш корабль тонет, а капитаны с гордостью первыми садятся в спасательные шлюпки.