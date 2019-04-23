Даешь каждому басмачу - по памятнику

В Башкирии вновь разгорелся спор вокруг памятников выдающимся личностям республики. На этот раз в центре скандала оказался памятник поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу.У известного башкирского поэта и общественного деятеля Шайхзады Бабича кровавая жизненная история. В годы Гражданской войны он был зверски убит красными при перевозке типографии и архива Башревкома. Его сильно избили, бросили в темницу, а потом привязали к конским хвостам и протащили по улицам. Все, что осталось от поэта – около 15 дневников, личные письма, ученические записи, сборник собственных стихов «Молодой Башкортостан», несколько книг, номера журналов и отдельные страницы с опубликованными стихами поэта.Поэт, проживший чуть более 24 лет, оставил яркий след в истории башкирской литературы, несмотря на то что при жизни смог издать лишь один сборник стихов. Долгие годы существовали запреты на изучение его творческого наследия: были репрессированы многие писатели, занимавшиеся исследованием его поэзии, и лишь после 80-х годов его произведения снова вернулись в школьную программу.К требованиям общественности установить хотя бы памятник в его честь в столице Башкортостана долгие годы не прислушивались. Лишь в ноябре прошлого года Министерство культуры объявило конкурс на создание проекта памятника. Тогда четко прописали, что его установят на улице Кирова, на территории, прилегающей к ГКЗ «Башкортостан». Но, как стало известно в марте, местом установки памятника объявили территорию между домом №44/46 на улице Ленина и площадью перед ГКЗ «Башкортостан».По данным некоторых источников, якобы Тимербулат Каримов (внук писателя Мустая Карима) настоял на переносе памятника с улицы Кирова на Ленина, поскольку иначе он встанет в один ряд с памятником знаменитому родственнику и по своей красоте может его затмить.Автором произведения искусства к тому же будет тот же скульптур Андрей Ковальчук. Однако данная информация была ловко переиграна и выставлена таким образом, будто УФСБ России по Башкирии было против установки памятника в данном месте. «Есть версия, что Бабич был убит красноармейцами Смоленского полка по приказу ВЧК. Поэтому в ФСБ не хотят неприятных ассоциаций для своего ведомства с фигурой поэта», — говорят два собеседника из Минкульта РБ. «Страшилка» о ФСБ — не более чем отговорка. Эту версию не подтвердили и в самом ведомстве. Еще бы!Полгода назад тема о переоцененных и недооцененных личностях Башкирии уже поднималась в нашем издании. Некоторым достаются целые мемориальные комплексы, в то же время мировые звезды (Рудольф Нуреев, Сергей Довлатов, Федор Шаляпин) остаются в тени.Нет памятника и Заки Валиди, стоявшему у истоков башкирской республики. А народной писательнице Башкортостана Зайнаб Биишевой посвятили лишь невзрачный памятник-бюст в богом забытом месте — перед зданием Уфимского колледжа ремесел и сервиса, между ЦТиР «Мир» и издательством «Китап».Создается впечатление, что в республике замечают заслуги только одного человека в ущерб заслугам других, не менее выдающихся людей.Дальше началось самое интересное. Сначала свое негодование выразила башкирская общественность. Люди посчитали данное место недостойным Бабича. Выступая от имени народа, в борьбу вступил председатель Всемирного курултая башкир Данир Гайнуллин. Данир Ахмадеевич постоянно «вписывается» в башкирские конфликты, в отличие от экс-председателя ВКБ Амира Ишемгулова. Достаточно вспомнить хотя бы его реакцию на видео с концерта татарского юмориста Данира Сабирова, где тот сравнивал народные башкирские танцы с поведением во время похмелья. Тогда господин Гайнуллин от имени ВКБ направил заявление президенту Татарстана, министру культуры РТ и руководителю Исполкома Всемирного конгресса татар с требованием извиниться перед башкирами и запретить комику выступать на территории Башкортостана до конца 2019 года.После долгих мытарств по ведомствам Данир Гайнуллин предложил место перед зданием Телецентра. «Во-первых, это место находится недалеко от памятника Салавату Юлаеву, во-вторых, памятник Бабичу будет встречать уфимцев и гостей столицы на улице своего сподвижника Ахмет-Заки Валиди», — объяснял председатель Исполкома.Однако площадка перед Телецентром тоже не является удачным выбором, поскольку на фоне монументального памятника Салавату Юлаеву Бабич просто потеряется. Да и какое отношение имеет поэт к телевидению?Уфимка Зулия Туганова считает:«Лучшим памятником были бы книги с его произведениями на полках магазинов, желательно на языке оригинала. Получается, вся башкирская культура — это дорогостоящая бутафория. Достаточно взглянуть на памятник Мустаю Кариму и сопоставить с единственной книжкой с его стихотворениями (и то на русском языке) в магазине «Планета».Азамат Галин, политолог и общественник:– Бабич – великий человек! Место (перед Телецентром – прим. ред.) является уникальным. Меня смутили два момента. Во-первых, это площадь великого башкирского сына Салавата. Во-вторых, кто был, например, на этих выходных там? Что будет происходить возле памятника Бабичу? Или мы запретим на этом месте праздники? Мне кажется, есть идеальное место – сквер между БГМУ и библиотекой им. А.-З. Валиди. Надо убрать оттуда все, что напоминает скульптуры. В центре поставить памятник Бабичу и установить скамейки. Молодежь будет читать там стихи. А сквер нужно назвать именем Бабича.Зухра Буракаева, сценарист и писатель:Насколько я поняла, была создана немногочисленная комиссия, которая в очень сжатые сроки должна была решить вопрос с местом установки памятника. Когда Алина Сулейманова (вице-мэр Уфы – прим. ред.) опубликовала фотографии у Телецентра, я подумала, что это только один из вариантов для народного обсуждения. Но обсуждения не было, хотя я могу и ошибаться. Памятник Бабичу – это самый важный и долгожданный подарок к 100-летию республики. Ни в коем случае не сомневаясь в сложности задачи, которая была поставлена перед компетентной комиссией, я все же удивляюсь, что такой важный с политической и общественной точки зрения вопрос решали без какого-либо обсуждения или голосования. Все же мы говорим о памятнике самому Бабичу!Больше всего меня смутили звонки и комментарии о том, что надо ставить памятник, пока дают! Что дают? Приводили доводы со скандальной историей памятника башкирским полкам, участникам Великой Отечественной войны 1812 года и Наполеоновской кампании 1813-1814 гг. Но сейчас ведь иная ситуация.Власть только и говорит о диалоге с общественностью. После моего поста мне позвонили из партии «Единая Россия» и предложили задать вопрос самому врио главы РБ Радию Фаритовичу. Он ответил, что памятник обязательно установят, проведут обсуждение, хотя стопроцентного согласия никогда не будет. Для меня предложение Рустема Ахмадинурова задать вопрос врио и сам ответ Радия Фаритовича – яркие примеры диалога с властью. Вчера написала пост, а уже сегодня задаю вопрос.Памятника Бабичу мы ждали очень долго. Каждый раз возникал вопрос: почему в Уфе его еще нет? Ведь это символ не только одного народа и его трагической судьбы (у какого народа нет тяжелой истории в кровавый двадцатый век?). Это символ умного, начитанного, светского, но в то же время очень религиозного молодого поколения башкир, татар, других тюркских народов, которые заканчивали медресе, стали продолжателями династий мулл, были самородками. Это поколение, чья жизнь и надежды символично оборвались вместе с Бабичем, певцом своего поколенияПервоначально думали поставить памятник у ГКЗ «Башкортостан». Это тоже не ахти какое место - место концертов и банкетов. Дальше, площадь Салавата – это площадь Салавата. Все. Точка. «Площадь Салавата начинается с памятника Бабичу. Там конь стоит вдалеке, сейчас и до самого Салавата дойдем», – так будут говорить экскурсоводы? Во-вторых, у памятника будут проводиться байк-шоу и шумные праздники. Бабич будет одиноко стоять среди танцующей и веселящейся молодежи? Повторю, что имя Бабича для многих – очень значимый символ. Это не памятник городовому.В-третьих, конгресс-холл «Торатау», фонтаны, надпись «UFA», Телецентр с вышкой в комплексе образуют и без того мощную достопримечательность. Там же стоит и памятник Салавату. Памятник Бабичу просто потеряется среди всего этого великолепия.Есть прекрасное место для памятника. Вместо нелепого, в духе Церетели, очень странно появившегося напротив БАГСУ второго памятника Салавату (с безжизненно поднятой рукой, в сидячем положении) было бы логичнее поставить памятник Бабичу. А ныне стоящий памятник надо передарить району какому-нибудь. Никто ведь так и не понял, что это и как там появилось, разве нет?Лира Волкова, специалист отдела международного и межрегионального сотрудничества Республиканского центра народного творчества РБ:Памятник Шайхзаде Мухаметзакировичу Бабичу, башкирскому поэту и политическому деятелю, классику башкирской национальной литературы, участнику башкирского национально-освободительного движения, члену Башкирского Правительства, председателю Всебашкирского союза молодежи «Тулкын», должен стоять в самом посещаемом месте Уфы – на площади Салавата Юлаева. Он вполне мог бы находиться у Телецентра.Мои аргументы:Площадь им. Салавата Юлаева является одним из самых популярных мест в Уфе в любое время года;Посещают это место не только жители города, но и гости столицы, туристы. Пьяных среди них я не встречала;На Красной площади в Москве соседствуют 22 достопримечательности, и каждый гость российской столицы считает своим долгом побывать на ней. На Красной площади постоянно возводят новые памятники и арт-объекты. Никому не приходит в голову возмущаться, что площадь – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, что никаких культурных объектов на ней быть не должно. Причин ограничивать количество достопримечательностей на площади Салавата Юлаева я не вижу.Что касается памятника Салавату Юлаеву возле БАГСУ, то он не «появился странно». Его ведь установили к 10-летию суверенитета Башкортостана.Айдар Хусаинов, главный редактор газеты «Истоки»:Кто такой Шайхзада Бабич? Это башкирский поэт, обезображенный труп которого лежит в основании башкирской автономии вместе с миллионом других соплеменников, убитых в Гражданской войне. Где надо ставить ему памятник? Там, где будет ясно, что жертва его и многих людей, погибших в Гражданской войне, были не напрасны. О чем мечтали эти люди? Жить мирно и достойно. Так надо дать эту возможность! Необходимо убрать чудовищные жертвенники с аллеи возле мединститута и библиотеки Валиди и установить памятник поэту.Мнения разделились, но общее настроение говорит, что нужно более детально обсудить с жителями республики выбор места для памятника и уже с учетом всех пожеланий приступить к реализации. Необходимо помнить о ситуации в Екатеринбурге, где недовольство народа, несогласного со строительством храма в сквере, обернулось массовой потасовкой. Чтобы решить вопрос мирно, Владимир Путин призвал провести опрос. Поэтому редакция ProUfu.ru первой запускает голосование, ведь сейчас уфимцы предлагают сразу несколько мест для установки памятника Шайхзаде Бабичу:1. Сквер между Национальной библиотекой им. А.-З. Валиди и БГМУ. Установленные там скульптуры переставить на набережную реки Белой;2. Напротив БАГСУ, вместо памятника С. Юлаеву;3. Парк им. А. Матросова, на месте камня с обещанием установки памятника суверенитету республики;4. Перед Телецентром;5. Между ГКЗ «Башкортостан» и домом №44/46 на улице Ленина;6. Между кинотеатром «Родина» и зданием по Ленина, 32/1.А вы как считаете? Нужен ли в Уфе памятник Шайхзаде Бабичу? Если нет, то почему? Если да, то где он должен быть установлен?