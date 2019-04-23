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Даешь каждому басмачу - по памятнику

  • Опубликовано: ПроУфу | 22.05.2019
    Раздел: Общество | Просмотры: 36947 | Комментарии: 50
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В Башкирии вновь разгорелся спор вокруг памятников выдающимся личностям республики. На этот раз в центре скандала оказался памятник поэту и общественному деятелю Шайхзаде Бабичу.

Даешь каждому басмачу - по памятнику


У известного башкирского поэта и общественного деятеля Шайхзады Бабича кровавая жизненная история. В годы Гражданской войны он был зверски убит красными при перевозке типографии и архива Башревкома. Его сильно избили, бросили в темницу, а потом привязали к конским хвостам и протащили по улицам. Все, что осталось от поэта – около 15 дневников, личные письма, ученические записи, сборник собственных стихов «Молодой Башкортостан», несколько книг, номера журналов и отдельные страницы с опубликованными стихами поэта.

Поэт, проживший чуть более 24 лет, оставил яркий след в истории башкирской литературы, несмотря на то что при жизни смог издать лишь один сборник стихов. Долгие годы существовали запреты на изучение его творческого наследия: были репрессированы многие писатели, занимавшиеся исследованием его поэзии, и лишь после 80-х годов его произведения снова вернулись в школьную программу.

К требованиям общественности установить хотя бы памятник в его честь в столице Башкортостана долгие годы не прислушивались. Лишь в ноябре прошлого года Министерство культуры объявило конкурс на создание проекта памятника. Тогда четко прописали, что его установят на улице Кирова, на территории, прилегающей к ГКЗ «Башкортостан». Но, как стало известно в марте, местом установки памятника объявили территорию между домом №44/46 на улице Ленина и площадью перед ГКЗ «Башкортостан».

По данным некоторых источников, якобы Тимербулат Каримов (внук писателя Мустая Карима) настоял на переносе памятника с улицы Кирова на Ленина, поскольку иначе он встанет в один ряд с памятником знаменитому родственнику и по своей красоте может его затмить.

Автором произведения искусства к тому же будет тот же скульптур Андрей Ковальчук. Однако данная информация была ловко переиграна и выставлена таким образом, будто УФСБ России по Башкирии было против установки памятника в данном месте. «Есть версия, что Бабич был убит красноармейцами Смоленского полка по приказу ВЧК. Поэтому в ФСБ не хотят неприятных ассоциаций для своего ведомства с фигурой поэта», — говорят два собеседника из Минкульта РБ. «Страшилка» о ФСБ — не более чем отговорка. Эту версию не подтвердили и в самом ведомстве. Еще бы!

Полгода назад тема о переоцененных и недооцененных личностях Башкирии уже поднималась в нашем издании. Некоторым достаются целые мемориальные комплексы, в то же время мировые звезды (Рудольф Нуреев, Сергей Довлатов, Федор Шаляпин) остаются в тени.

Нет памятника и Заки Валиди, стоявшему у истоков башкирской республики. А народной писательнице Башкортостана Зайнаб Биишевой посвятили лишь невзрачный памятник-бюст в богом забытом месте — перед зданием Уфимского колледжа ремесел и сервиса, между ЦТиР «Мир» и издательством «Китап».

Создается впечатление, что в республике замечают заслуги только одного человека в ущерб заслугам других, не менее выдающихся людей.

Дальше началось самое интересное. Сначала свое негодование выразила башкирская общественность. Люди посчитали данное место недостойным Бабича. Выступая от имени народа, в борьбу вступил председатель Всемирного курултая башкир Данир Гайнуллин. Данир Ахмадеевич постоянно «вписывается» в башкирские конфликты, в отличие от экс-председателя ВКБ Амира Ишемгулова. Достаточно вспомнить хотя бы его реакцию на видео с концерта татарского юмориста Данира Сабирова, где тот сравнивал народные башкирские танцы с поведением во время похмелья. Тогда господин Гайнуллин от имени ВКБ направил заявление президенту Татарстана, министру культуры РТ и руководителю Исполкома Всемирного конгресса татар с требованием извиниться перед башкирами и запретить комику выступать на территории Башкортостана до конца 2019 года.

После долгих мытарств по ведомствам Данир Гайнуллин предложил место перед зданием Телецентра. «Во-первых, это место находится недалеко от памятника Салавату Юлаеву, во-вторых, памятник Бабичу будет встречать уфимцев и гостей столицы на улице своего сподвижника Ахмет-Заки Валиди», — объяснял председатель Исполкома.

Однако площадка перед Телецентром тоже не является удачным выбором, поскольку на фоне монументального памятника Салавату Юлаеву Бабич просто потеряется. Да и какое отношение имеет поэт к телевидению?

Уфимка Зулия Туганова считает:

«Лучшим памятником были бы книги с его произведениями на полках магазинов, желательно на языке оригинала. Получается, вся башкирская культура — это дорогостоящая бутафория. Достаточно взглянуть на памятник Мустаю Кариму и сопоставить с единственной книжкой с его стихотворениями (и то на русском языке) в магазине «Планета».

Азамат Галин, политолог и общественник:

– Бабич – великий человек! Место (перед Телецентром – прим. ред.) является уникальным. Меня смутили два момента. Во-первых, это площадь великого башкирского сына Салавата. Во-вторых, кто был, например, на этих выходных там? Что будет происходить возле памятника Бабичу? Или мы запретим на этом месте праздники? Мне кажется, есть идеальное место – сквер между БГМУ и библиотекой им. А.-З. Валиди. Надо убрать оттуда все, что напоминает скульптуры. В центре поставить памятник Бабичу и установить скамейки. Молодежь будет читать там стихи. А сквер нужно назвать именем Бабича.

Зухра Буракаева, сценарист и писатель:

Насколько я поняла, была создана немногочисленная комиссия, которая в очень сжатые сроки должна была решить вопрос с местом установки памятника. Когда Алина Сулейманова (вице-мэр Уфы – прим. ред.) опубликовала фотографии у Телецентра, я подумала, что это только один из вариантов для народного обсуждения. Но обсуждения не было, хотя я могу и ошибаться. Памятник Бабичу – это самый важный и долгожданный подарок к 100-летию республики. Ни в коем случае не сомневаясь в сложности задачи, которая была поставлена перед компетентной комиссией, я все же удивляюсь, что такой важный с политической и общественной точки зрения вопрос решали без какого-либо обсуждения или голосования. Все же мы говорим о памятнике самому Бабичу!

Больше всего меня смутили звонки и комментарии о том, что надо ставить памятник, пока дают! Что дают? Приводили доводы со скандальной историей памятника башкирским полкам, участникам Великой Отечественной войны 1812 года и Наполеоновской кампании 1813-1814 гг. Но сейчас ведь иная ситуация.

Власть только и говорит о диалоге с общественностью. После моего поста мне позвонили из партии «Единая Россия» и предложили задать вопрос самому врио главы РБ Радию Фаритовичу. Он ответил, что памятник обязательно установят, проведут обсуждение, хотя стопроцентного согласия никогда не будет. Для меня предложение Рустема Ахмадинурова задать вопрос врио и сам ответ Радия Фаритовича – яркие примеры диалога с властью. Вчера написала пост, а уже сегодня задаю вопрос.

Памятника Бабичу мы ждали очень долго. Каждый раз возникал вопрос: почему в Уфе его еще нет? Ведь это символ не только одного народа и его трагической судьбы (у какого народа нет тяжелой истории в кровавый двадцатый век?). Это символ умного, начитанного, светского, но в то же время очень религиозного молодого поколения башкир, татар, других тюркских народов, которые заканчивали медресе, стали продолжателями династий мулл, были самородками. Это поколение, чья жизнь и надежды символично оборвались вместе с Бабичем, певцом своего поколения

Первоначально думали поставить памятник у ГКЗ «Башкортостан». Это тоже не ахти какое место - место концертов и банкетов. Дальше, площадь Салавата – это площадь Салавата. Все. Точка. «Площадь Салавата начинается с памятника Бабичу. Там конь стоит вдалеке, сейчас и до самого Салавата дойдем», – так будут говорить экскурсоводы? Во-вторых, у памятника будут проводиться байк-шоу и шумные праздники. Бабич будет одиноко стоять среди танцующей и веселящейся молодежи? Повторю, что имя Бабича для многих – очень значимый символ. Это не памятник городовому.

В-третьих, конгресс-холл «Торатау», фонтаны, надпись «UFA», Телецентр с вышкой в комплексе образуют и без того мощную достопримечательность. Там же стоит и памятник Салавату. Памятник Бабичу просто потеряется среди всего этого великолепия.

Есть прекрасное место для памятника. Вместо нелепого, в духе Церетели, очень странно появившегося напротив БАГСУ второго памятника Салавату (с безжизненно поднятой рукой, в сидячем положении) было бы логичнее поставить памятник Бабичу. А ныне стоящий памятник надо передарить району какому-нибудь. Никто ведь так и не понял, что это и как там появилось, разве нет?

Лира Волкова, специалист отдела международного и межрегионального сотрудничества Республиканского центра народного творчества РБ:
Памятник Шайхзаде Мухаметзакировичу Бабичу, башкирскому поэту и политическому деятелю, классику башкирской национальной литературы, участнику башкирского национально-освободительного движения, члену Башкирского Правительства, председателю Всебашкирского союза молодежи «Тулкын», должен стоять в самом посещаемом месте Уфы – на площади Салавата Юлаева. Он вполне мог бы находиться у Телецентра.

Мои аргументы:

Площадь им. Салавата Юлаева является одним из самых популярных мест в Уфе в любое время года;

Посещают это место не только жители города, но и гости столицы, туристы. Пьяных среди них я не встречала;

На Красной площади в Москве соседствуют 22 достопримечательности, и каждый гость российской столицы считает своим долгом побывать на ней. На Красной площади постоянно возводят новые памятники и арт-объекты. Никому не приходит в голову возмущаться, что площадь – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, что никаких культурных объектов на ней быть не должно. Причин ограничивать количество достопримечательностей на площади Салавата Юлаева я не вижу.

Что касается памятника Салавату Юлаеву возле БАГСУ, то он не «появился странно». Его ведь установили к 10-летию суверенитета Башкортостана.

Айдар Хусаинов, главный редактор газеты «Истоки»:

Кто такой Шайхзада Бабич? Это башкирский поэт, обезображенный труп которого лежит в основании башкирской автономии вместе с миллионом других соплеменников, убитых в Гражданской войне. Где надо ставить ему памятник? Там, где будет ясно, что жертва его и многих людей, погибших в Гражданской войне, были не напрасны. О чем мечтали эти люди? Жить мирно и достойно. Так надо дать эту возможность! Необходимо убрать чудовищные жертвенники с аллеи возле мединститута и библиотеки Валиди и установить памятник поэту.

Мнения разделились, но общее настроение говорит, что нужно более детально обсудить с жителями республики выбор места для памятника и уже с учетом всех пожеланий приступить к реализации. Необходимо помнить о ситуации в Екатеринбурге, где недовольство народа, несогласного со строительством храма в сквере, обернулось массовой потасовкой. Чтобы решить вопрос мирно, Владимир Путин призвал провести опрос. Поэтому редакция ProUfu.ru первой запускает голосование, ведь сейчас уфимцы предлагают сразу несколько мест для установки памятника Шайхзаде Бабичу:

1. Сквер между Национальной библиотекой им. А.-З. Валиди и БГМУ. Установленные там скульптуры переставить на набережную реки Белой;

2. Напротив БАГСУ, вместо памятника С. Юлаеву;

3. Парк им. А. Матросова, на месте камня с обещанием установки памятника суверенитету республики;

4. Перед Телецентром;

5. Между ГКЗ «Башкортостан» и домом №44/46 на улице Ленина;

6. Между кинотеатром «Родина» и зданием по Ленина, 32/1.

А вы как считаете? Нужен ли в Уфе памятник Шайхзаде Бабичу? Если нет, то почему? Если да, то где он должен быть установлен?

ПроУфу
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  • 1 | 22.05.2019, 10:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Какая к чертовой матери Зулия Туганова уфимка?!



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  • 2 | 22.05.2019, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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да, россия всегда, целенаправленно уничтожала лучших не их национальности, хотя и "своих" тоже и по сей день. Кого открыто убивает, кого скрытно. Многие не верят Путину в странной смерти депа-Яблочника Юрия Щекочихина, Доренко и других. А убивший законнно избранного президента Масхадова вообще звание Героя получил, а народ чеченский взамен незаконно неизбранного Кадырова. Но к ним, по непонятной причине, русские относятся, как бы, к не совсем гражданам, хотя открыто вторым сортом не называют, но по поступкам это явно видно.



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  • 3 | 22.05.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
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неразумно опрашивать дилетантов тем более толком не знающих город Уфа.



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  • 4 | 22.05.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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почему так варварски именуется статья? Басмач это народный заступник, но это наименование опорочено в душах людей! Почему не не именуете кровожадных В.И.Ленина, Сталина, Суворова, Кутузова и прочих чьими именами названы госнаграды, улицы,..



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  • 5 | 22.05.2019, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Шаехзада Бабич, родом из Дюртюлинского района, если бы знал чего сделают с татарским языком его Темясовские друзья, вряд ли ходил бы с ними на смерть.



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  • 6 | 22.05.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
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Лишь в ноябре прошлого года Министерство культуры объявило конкурс на создание проекта памятника.
========================================
Гадий стал байствовать с 11 октября 2018 года, а уже в ноябре конкурс на создание проекта памятника.очередному бандиту.Напомню что именно в бытность гадия в команде муртазы сделали героем фашистского прихвостня ахметку валидова, это в его бытность наших детей стали насилосать БЯцким языком, это в то время возник лозунг "Татары в казань, Русские в Рязань", Что , как говорится: "Сново да ладом"?



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  • 7 | 22.05.2019, 10:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64117 | Рейтинг: +12167,3
Уфимка Зулия Туганова считает:
_________________________
Ёпта!!!

НЕ уфимка
НЕ Зулия
НЕ Туганова!

НО - считает!



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  • 8 | 22.05.2019, 10:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64117 | Рейтинг: +12167,3
Хорошо, что Черниковку не насилуют этой херней... правда одного бабая в сапогах посадили напротив универмага "Первомайский"... типа башкир - участник ВОВ... но Черниковка таковых в годы войны и не видывала... и попросту не замечают это изваяние...



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  • 9 | 22.05.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.05.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
Басмач - это народный заступник, но это наименование опорочено в душах людей!
-------------------------

Кем опорочено? Ими же? Народный заступник - Сухов, а не басмач Абдулла.



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  • 10 | 22.05.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимка Зулия Туганова считает
===================
Уфимка Зулия Туганова считает!
Уфимка Зулия Туганова считает!!
Уфимка Зулия Туганова считае (правдо пока только до 10)!!!!!!!!
Сказалось благотворное влияние Русских на башкир!
Еще немного, еще чуть чуть и думать начнет !!!!!



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  • 11 | 22.05.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Гадий стал байствовать с 11 октября 2018 года, а уже в ноябре конкурс на создание проекта памятника.очередному бандиту.Напомню что именно в бытность гадия в команде муртазы сделали героем фашистского прихвостня ахметку валидова, это в его бытность наших детей стали насилосать БЯцким языком, это в то время возник лозунг "Татары в казань, Русские в Рязань", Что , как говорится: "Сново да ладом"?
___________________________________________________________
На выборах об этом не забудь, и доведи до соседа



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  • 12 | 22.05.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 22.05.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфимка Зулия Туганова считает
===================
Уфимка Зулия Туганова считает!
Уфимка Зулия Туганова считает!!
Уфимка Зулия Туганова считае (правдо пока только до 10)!!!!!!!!
Сказалось благотворное влияние Русских на башкир!
Еще немного, еще чуть чуть и думать начнет !!!!!

++++++++++++++++++++

Что вы! Колея по которой она карабкается уж больно глубокая, чтобы она оттуда выбралась ее надо обратно загнать и снова выпустить.



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  • 13 | 22.05.2019, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Уфимка Зулия Туганова считает (правда, пока только до 10)!!!!!!!!

----------------

Она и тебя посчитала.



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  • 14 | 22.05.2019, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 22.05.2019, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
Лишь в ноябре прошлого года Министерство культуры объявило конкурс на создание проекта памятника.
=========
Гадий стал байствовать с 11 октября 2018 года, а уже в ноябре конкурс на создание проекта памятника.очередному бандиту.Напомню что именно в бытность гадия в команде муртазы сделали героем фашистского прихвостня ахметку валидова, это в его бытность наших детей стали насилосать БЯцким языком, это в то время возник лозунг "Татары в казань, Русские в Рязань", Что , как говорится: "Сново да ладом"?
========
к сожалению урусию создали бандиты, это исторически доказано.
======== скажите, пож-та, сколь в ВОВ погибло с немецкой стороны и сколь с Совецской. Это для выяснения где всё же настоящий фашизм! ===============



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  • 15 | 22.05.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 22.05.2019, 10:51 | Автор: Кухарка
Публикации: 1302 | Комментарии: 64110 | Рейтинг: +12167,3
Хорошо, что Черниковку не насилуют этой херней... правда одного бабая в сапогах посадили напротив универмага "Первомайский"... типа башкир - участник ВОВ... но Черниковка таковых в годы войны и не видывала... и попросту не замечают это изваяние...
=============================
Да там вроде как Русский солдатик сидит?!
Вообще то я не приглядывался....
Ну а что касается художественной отметки,скажу без абиняков,-ДРЯН несусветная! Позорище!



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  • 16 | 22.05.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Памятник Бабичу? Это хорошо. Это правильно.



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  • 17 | 22.05.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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2 му Установить нужно , пусть выберут компетентные люди памятнику место .Ничто не забыто , никто не забыт . Именно они смогли сохранить Россию , в муках был и рожден принцип федерализма . По другому: или беспрерывные бунты и недовольство населения . Как заканчивали свою жизнь многие империи..
А вот с Чечней сложнее. Народ ,переживший махаджирство , депортации и живущий на крайне непрспособленных для жизни територии ( сплошные горы) был потревожен . Полковник Дудаев ,получив генерала , сразу же был уволен из СА. Сагитирован на получение независимости и он должен был возглавить это движение. Но как и ген Лебедь , Жуков взялись не за свое дело .....Столько ошибок и народ был подвергнут геноциду , Уже не говорили о ,,возьмите суверенитету ...). Дело оказалось как всегда бесперспективным .За дело взялся Масхадов , кстати о нем чечены отзываются очень даже неплохо , никого он не предал и предавал .Был сдан спецслужбам одним из чеченцев за поллимона рублей . Далее пошло время барыг и деляг . Кадыров быстро из главаря боевиков стал руководителем Чечни , Посыпались российские деньги . Как заглаживание вины и средства на восстановление Чечни . Правда нефтянка было отобрана .И она уже не принадлежит ни Рамзану , ни народу Чечни . Правда недавно вернули разрушенное нефтеперерабатывающее предприятие.
Деньги идут в республику от той же самой чеченской нефти , правда все выделяет та же Москва. Так что если перекроют этот источник , то Чечня превратится в средневековую провинцию России. А Рамзан устраивает всех - декоративная фигура ,преданная нашему президенту . Часть средств поступающих в республику перепадает Рамзану Ахмадовичу....Говоря правду ,Грознй отстроен заново ,неплохо выглядят другие гоорда . А деревням так и не хватает средств на обустройство . Плохие дороги межу селениями .Народ строится,все кирпичные дома , чаще на равных местах ...Производства как не было , так и нет..



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  • 18 | 22.05.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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к сожалению урусию создали бандиты, это исторически доказано.
======== скажите, пож-та, сколь в ВОВ погибло с немецкой стороны и сколь с Совецской. Это для выяснения где всё же настоящий фашизм! ===============
Поподробней чучмек, а то непогятно, ты просто тупая скотина, или ты тупая нациковская скотина?



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  • 19 | 22.05.2019, 12:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1302 | Комментарии: 64117 | Рейтинг: +12167,3
Да там вроде как Русский солдатик сидит?!
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Да ты ему в лицо-то загляни)))) Я прям изумилась, когда глянула! Щисто башкирская физиономия - причем не северных, а зауральских...

Скульптура - карикатурная... с примесью жути... впрочем - таких ужасных скульптур понатыкали по всей Уфе - с дегенеративными лицами(какой-то "скульптор" доверил своем подмастерье лица воять для городских малых форм - а помощник, видимо из ЗПР, как, впрочем, и сам скульптор)... в парке Якутова вроде бы и еще где-то... Кобзев писал об этом в прошлом году... там и у деток, и у мамашек-папашек - лица такие, каких в Базилевке-то не найти(наверное, но это не точно, какшке видней).



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  • 20 | 22.05.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Именно они смогли сохранить Россию , в муках был и рожден принцип федерализма
____________________________________________________________
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Опять пуки педеразлима. Что вы с ними носитесь как идиоты. Никогда педерация сильной страной не будет, это ширма для этножуликов у кормушки. Одна страна из округов, один народ. Все нац заморочки от гос ва изолировать. Клоунов которые пытаются оседлать нац тему посадить сразу, непонятливых надолго.



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