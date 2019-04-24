Массовка из шутов и политических трупов

Уроженец Стерлитамака, председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов заявил, что намерен баллотироваться на осенних выборах главы Башкортостана.Партиец считает, что у него "достаточный опыт участия в выборах разного уровня" — в качестве примера он привел свое участие в выборах в ряде регионов, в частности, в Ямало-Ненецком автономном округе, Башкортостане, а также в Крыму, где в 2014 году он стал депутатом горсовета Бахчисарая.Резяпов также сообщил, что в Башкортостане в рамках выборов "планируется создание общественно-политического блока "Народная альтернатива", в который войдут лидеры непарламентских партий, общественных объединений, лидеры общественного мнения, граждане с активной гражданской позицией".В биографических справках указывается, что Ильдар Резяпов родился в 1970 году в Стерлитамаке, окончил юридический факультет Башгосуниверситета и Российскую академию госслужбы по специальности "Политология". Служил на Северном Кавказе. Был активистом башкирского отделения движения "Опора России".В 2012 году основал Партию ветеранов России (ПВР) и стал ее председателем. В 2014 году принимал участие в операции присоединения Крыма к РФ, был награжден медалью "За возвращение Крыма" и орденом "За защиту Крыма", баллотировался от партии ветеранов в Госсовет Крыма и городской Совет Бахчисарая, после чего попал в базы данных украинского сайта "Миротворец" с характеристикой "Пособник российских оккупантов в АР Крым".Отметим, что на выборах депутатов Госсобрания Башкортостана в 2018 году ПВР сумела зарегистрировать одного кандидата (из двух выдвигавшихся) — Ильдара Резяпова в Толбазинском одномандатном округе №29. По итогам выборов Резяпов занял второе место, уступив "единороссу" Амиру Ишемгулову.Партия заявила, что считает выборы нелегитимными, не признает их результатов и требует новых выборов по этому округу.В Башкортостане Партия ветеранов России отметилась, прежде всего, акциями в поддержку промышленной разработки Шихан "Башкирской содовой компанией" (БСК). Партия также вмешивалась в конфликт вокруг строительства нового полигона ТКО в Благовещенске и в ситуацию в Сибае, где она требовала "провести комплексное обследование всех жителей города на предмет выявления отравления их диоксидом серы".На федеральном уровне партия выступала за возвращение двухгодичного срока службы в армии, расширение льгот ветеранам боевых действий, а также заступалась за выселяемых из общежитий гражданских сотрудников министерства обороны.Ильдар Резяпов стал еще одним претендентом на пост главы республики из персон, обозначивших за последние месяцы свои намерения. Напомним, что о своем участии в выборах уже заявили нынешний врио главы Башкортостана Радий Хабиров, отметивший, что он пойдет на выборы от партии "Единая Россия", лидер регионального отделения КПРФ Юнир Кутлугужин, а также бывший банкир, ныне предприниматель Рафис Кадыров,​ не назвавший, однако, партии, от которой он намерен выдвинуться.Свое желание баллотироваться на должность главы региона высказывали также активистка башкирского национального движения Рамиля Саитова, направившая партиям КПРФ и ЛДПР предложение о выдвижении ее кандидатуры. О намерении участвовать в выборах заявила на днях и общественная организация "Башкорт", назвавшая в числе возможных кандидатов своих лидеров Фаиля Алсынова, Руслана Габбасова, а также общественных деятелей Валиахмета Бадретдинова и Гарифуллу Яппарова. Еще раньше о своем желании стать главой республики заявлял башкирский политик и публицист Айрат Дильмухаметов, ныне находящийся под стражей по обвинению в "призывах к нарушения территориальной целостности РФ".Эксперты невысоко оценивают шансы Ильдара Резяпова на выборах, видя в его выдвижении, в основном, спойлерскую подоплеку.— Было опубликовано достаточно много информации, что партия ветеранов плотно сотрудничает с "Башкирской содовой компанией", лоббируя разработку Шихан, поэтому именно в рамках этой конфигурации и надо интерпретировать заявку Ильдара Резяпова, — считает политолог Дмитрий Михайличенко. — У компании были сложные взаимоотношения с Рустэмом Хамитовым; с Радием Хабировым они получше, но недовольство принятым им решением по Шиханам все равно есть (в декабре 2018 года Радий Хабиров заявил о согласии отдать под разработку гору Куштау, вместо гор Торатау и Юрактау, на которые нацеливалась БСК. — Idel.Реалии). На мой взгляд, выдвижение Резяпова — это определенный маневр БСК, заявляющей тем самым об усилении своей переговорной позиции. Впрочем, я не исключаю, что это выдвижение в то же время обговорено и с администрацией врио главы республики. Чисто электоральные перспективы лидера Партии ветеранов я оцениваю невысоко — его почти никто и нигде не знает, кроме, разумеется, Стерлитамака, откуда он родом. Кроме того, полагаю, что лоббирование им разработки Шихан привело к дискредитации его репутации среди защитников гор, которых в республике — большинство. Поэтому не думаю, что Резяпов, в случае участия в выборах, сможет развернуть полноценную кампанию и набрать достойный процент.— Я бы отнес выдвижение Ильдара Резяпова к разряду появления "лесников" (на президентских выборах 1998 года в Башкортостане спойлером действовавшего президента Муртазы Рахимовы был министр лесного хозяйства РБ Риф Казаккулов, всю кампанию агитировавший за своего патрона и получивший прозвище "лесник" — Idel.Реалии), — говорит политтехнолог Андрей Потылицын. — Судя по всему, у Радия Хабирова есть явный дефицит по поводу таких спойлеров. Шансы Резяпова, если ему позволят выдвинуться и зарегистрироваться, исчезающе малы — партия эта практически неизвестна, ее не существует в серьезном политическом пространстве. "Руку" БСК, кстати, я в этом выдвижении не усматриваю, а вот его "крымский" бэкграунд, на мой взгляд, просто возмутителен.Выдвижение Ильдара Резяпова состоится, по его словам, после формального рассмотрения его кандидатуры президиумом партии. О дате заседания президиума пока не сообщается.Выборы главы Башкортостана пройдут 8 сентября 2019 года. Предполагается, что на эту дату они будут официально назначены 30 мая Госсобранием республики.