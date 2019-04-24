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Массовка из шутов и политических трупов

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Уроженец Стерлитамака, председатель Партии ветеранов России Ильдар Резяпов заявил, что намерен баллотироваться на осенних выборах главы Башкортостана.

Массовка из шутов и политических трупов


Партиец считает, что у него "достаточный опыт участия в выборах разного уровня" — в качестве примера он привел свое участие в выборах в ряде регионов, в частности, в Ямало-Ненецком автономном округе, Башкортостане, а также в Крыму, где в 2014 году он стал депутатом горсовета Бахчисарая.

Резяпов также сообщил, что в Башкортостане в рамках выборов "планируется создание общественно-политического блока "Народная альтернатива", в который войдут лидеры непарламентских партий, общественных объединений, лидеры общественного мнения, граждане с активной гражданской позицией".

В биографических справках указывается, что Ильдар Резяпов родился в 1970 году в Стерлитамаке, окончил юридический факультет Башгосуниверситета и Российскую академию госслужбы по специальности "Политология". Служил на Северном Кавказе. Был активистом башкирского отделения движения "Опора России".

В 2012 году основал Партию ветеранов России (ПВР) и стал ее председателем. В 2014 году принимал участие в операции присоединения Крыма к РФ, был награжден медалью "За возвращение Крыма" и орденом "За защиту Крыма", баллотировался от партии ветеранов в Госсовет Крыма и городской Совет Бахчисарая, после чего попал в базы данных украинского сайта "Миротворец" с характеристикой "Пособник российских оккупантов в АР Крым".

Отметим, что на выборах депутатов Госсобрания Башкортостана в 2018 году ПВР сумела зарегистрировать одного кандидата (из двух выдвигавшихся) — Ильдара Резяпова в Толбазинском одномандатном округе №29. По итогам выборов Резяпов занял второе место, уступив "единороссу" Амиру Ишемгулову.

Партия заявила, что считает выборы нелегитимными, не признает их результатов и требует новых выборов по этому округу.

В Башкортостане Партия ветеранов России отметилась, прежде всего, акциями в поддержку промышленной разработки Шихан "Башкирской содовой компанией" (БСК). Партия также вмешивалась в конфликт вокруг строительства нового полигона ТКО в Благовещенске и в ситуацию в Сибае, где она требовала "провести комплексное обследование всех жителей города на предмет выявления отравления их диоксидом серы".

На федеральном уровне партия выступала за возвращение двухгодичного срока службы в армии, расширение льгот ветеранам боевых действий, а также заступалась за выселяемых из общежитий гражданских сотрудников министерства обороны.

Ильдар Резяпов стал еще одним претендентом на пост главы республики из персон, обозначивших за последние месяцы свои намерения. Напомним, что о своем участии в выборах уже заявили нынешний врио главы Башкортостана Радий Хабиров, отметивший, что он пойдет на выборы от партии "Единая Россия", лидер регионального отделения КПРФ Юнир Кутлугужин, а также бывший банкир, ныне предприниматель Рафис Кадыров,​ не назвавший, однако, партии, от которой он намерен выдвинуться.

Свое желание баллотироваться на должность главы региона высказывали также активистка башкирского национального движения Рамиля Саитова, направившая партиям КПРФ и ЛДПР предложение о выдвижении ее кандидатуры. О намерении участвовать в выборах заявила на днях и общественная организация "Башкорт", назвавшая в числе возможных кандидатов своих лидеров Фаиля Алсынова, Руслана Габбасова, а также общественных деятелей Валиахмета Бадретдинова и Гарифуллу Яппарова. Еще раньше о своем желании стать главой республики заявлял башкирский политик и публицист Айрат Дильмухаметов, ныне находящийся под стражей по обвинению в "призывах к нарушения территориальной целостности РФ".

Эксперты невысоко оценивают шансы Ильдара Резяпова на выборах, видя в его выдвижении, в основном, спойлерскую подоплеку.

— Было опубликовано достаточно много информации, что партия ветеранов плотно сотрудничает с "Башкирской содовой компанией", лоббируя разработку Шихан, поэтому именно в рамках этой конфигурации и надо интерпретировать заявку Ильдара Резяпова, — считает политолог Дмитрий Михайличенко. — У компании были сложные взаимоотношения с Рустэмом Хамитовым; с Радием Хабировым они получше, но недовольство принятым им решением по Шиханам все равно есть (в декабре 2018 года Радий Хабиров заявил о согласии отдать под разработку гору Куштау, вместо гор Торатау и Юрактау, на которые нацеливалась БСК. — Idel.Реалии). На мой взгляд, выдвижение Резяпова — это определенный маневр БСК, заявляющей тем самым об усилении своей переговорной позиции. Впрочем, я не исключаю, что это выдвижение в то же время обговорено и с администрацией врио главы республики. Чисто электоральные перспективы лидера Партии ветеранов я оцениваю невысоко — его почти никто и нигде не знает, кроме, разумеется, Стерлитамака, откуда он родом. Кроме того, полагаю, что лоббирование им разработки Шихан привело к дискредитации его репутации среди защитников гор, которых в республике — большинство. Поэтому не думаю, что Резяпов, в случае участия в выборах, сможет развернуть полноценную кампанию и набрать достойный процент.

— Я бы отнес выдвижение Ильдара Резяпова к разряду появления "лесников" (на президентских выборах 1998 года в Башкортостане спойлером действовавшего президента Муртазы Рахимовы был министр лесного хозяйства РБ Риф Казаккулов, всю кампанию агитировавший за своего патрона и получивший прозвище "лесник" — Idel.Реалии), — говорит политтехнолог Андрей Потылицын. — Судя по всему, у Радия Хабирова есть явный дефицит по поводу таких спойлеров. Шансы Резяпова, если ему позволят выдвинуться и зарегистрироваться, исчезающе малы — партия эта практически неизвестна, ее не существует в серьезном политическом пространстве. "Руку" БСК, кстати, я в этом выдвижении не усматриваю, а вот его "крымский" бэкграунд, на мой взгляд, просто возмутителен.

Выдвижение Ильдара Резяпова состоится, по его словам, после формального рассмотрения его кандидатуры президиумом партии. О дате заседания президиума пока не сообщается.

Выборы главы Башкортостана пройдут 8 сентября 2019 года. Предполагается, что на эту дату они будут официально назначены 30 мая Госсобранием республики.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 23.05.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборы в россеюшке,- это хорошо отрежисированный спектакль, а кондидаты это актеры по найму, - лица стерты, краски тусклы,то ли люди, то ли куклы...
А заканчивается этот спектакль как обычно:
Кукол снимут с нитки длинной.
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.



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6

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  • 2 | 23.05.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пускай выдвигается. Удорбно будет его вывернуть наизнанку , прополоскать и выкинуть в свалку истории.
Бедняга, не может понять, у Радия на должности своих соплеменников хватает, зачем ему мараться с приспособленцами?.



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  • 3 | 23.05.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Партиец считает, что у него "достаточный опыт участия в выборах разного уровня"
===========================
Я балдею!
У моего знакомого ни хрена не было ума, но был большой опыт поступления в разного рода институты и техникумы, куда он только не поступал! Короче ну ОЧЕНЬ был "опытный"! Однако, несмотря на свой фантастический опыт поступления, так некуда и не поступил! Зато опыта набрался,-мама не горюй!
Недавно видел его, он у меня 30 рублей на фунфырик занял, обещал вернуть....



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  • 4 | 23.05.2019, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
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К стати о птичках: Уфа вошла в топ самых хамских городов России



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  • 5 | 23.05.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
К стати о птичках:
Двоюродный брат президента России Игорь Путин участвовал в крупнейшей в истории операции по отмыванию денег на сумму $230 млрд через эстонское отделение Danske Bank. Об этом сообщает CBS.



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  • 6 | 23.05.2019, 10:54 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1774 | Рейтинг: +487,4
Много более важная статья Артура Асафьева:

"Как Радий Хабиров участвовал в аннексии Крыма в 2014-м".

https://www.idelreal.org/a/29954958.html

"Врио главы Башкортостана Радий Хабиров попал в базы данных украинского сайта "Миротворец", ... "Ему, как специалисту по выборам, была поручена подготовка к референдуму Крым 2014), обучение членов избирательных комиссий, проведение дня голосования"!!!.



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  • 7 | 23.05.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А чё русские спят?! Где ваши кандидаты?



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  • 8 | 23.05.2019, 11:29 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64135 | Рейтинг: +12169,3
Основной претендент еще даже не заявился, а мыши ножками сучат наперегонки... ибо приказано.

ЗЫ - отправляла Админу ссылку - очень занимательную!

Дело в том, что пригожинский портал опубликовал колонку Онищенко про самоубийство инспектора РПН... не какой-нить оппозоционный - а пригожинский!!! ФАН - Федеральное Агентство Новостей.

Дам ссылку - вы вниз прокрутите после публикации Онищенко и смотрите, как они там по Навальному проходятся - и вот - в одном ряду - Хабиров и Навальный!!! Рядышком!



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  • 9 | 23.05.2019, 11:30 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64135 | Рейтинг: +12169,3
https://riafan.ru/1180331-onishenko-obyasnil-tragediyu-v-bas
hkirii-feodalizmom-regionalnoi-vlasti

Онищенко объяснил трагедию в Башкирии «феодализмом» региональной власти

Феодализм в органах государственной власти неуместен. Колонка Геннадия Онищенко
Федеральное агентство новостей
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что чиновники должны с уважением относиться к своим коллегам. В противном случае пренебрежение может обернуться трагедией, как это и произошло в Башкирии.

Напомним, 20 мая инспектор башкирского Роспотребнадзора решилась на суицид после критики со стороны руководства. По информации Федерального агентства новостей, муж покончившей с собой Ольги С. считает, что его супругу убили.

«Муж вообще считает, что это убийство. Конфликт с начальством был из-за закрытия кафе. Хозяин заведения посчитал это незаконным и пожаловался главе республики… Прокуратура сейчас ведет проверку законности проведенной Ольги С. проверки кафе и его закрытия», — отметил собственный источник ФАН.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал ранее, что к правительству обратился уфимский предприниматель Альберт Мухамедьяров и выразил недовольство работой регионального Роспотребнадзора. Специалисты ведомства провели в его кафе незапланированную проверку и закрыли его, выписав крупный штраф.

Геннадий Онищенко в свой колонке для Федерального агентства новостей проанализировал причины трагедии и поделился мнением, как можно предотвратить подобные ЧП.

Как говорится, сейчас бизнесу открывают все ворота. Какой-то предприниматель пожаловался на то, что его пищевую контору закрыли и оштрафовали. Исполняющий обязанности главы региона вызвал к себе главного санитарного врача республики и врача, который занимался проверкой, после чего устроил «инвестиционный час», во время которого оперировал формулировками: «Я не хочу с вами работать». Хочет, не хочет — это его проблемы. Существует законодательство. Если бы он был феодалом, а врачи — его крепостными, тогда другое дело.

В итоге эта женщина в ночь с субботы на воскресенье наложила на себя руки. Когда мне жаловались на штраф или на закрытие, я хвалил сотрудников, потому что такова их работа. Если закрытие было осуществлено незаконно, будь добр, доложи, где специалист превысил свои полномочия. Я знал эту женщину, она честный, ответственный профессионал. Сначала нужно было послать комиссию разобраться, а уже потом устраивать показательные шоу.

Во время встречи с Советом законодателей в Таврическом дворце президентом было сказано о необходимости пересмотреть многие законодательные нормы, найти золотую середину. Наш бизнес кристальной чистотой и честностью не отличался, и в конечном итоге мы должны защитить население. Это прозвучало именно так, этот же тезис был озвучен на медиафоруме ОНФ.

Феодализм в органах государственной власти неуместен. Колонка Геннадия Онищенко
Феодализм в органах государственной власти неуместен. Колонка Геннадия Онищенко
Федеральное агентство новостей
А когда начинается компанейщина, когда руководитель субъекта в лучших традициях позднего советского периода начинает изъясняться в тональностях «я хочу» или «я не хочу»… А ты что, избран народом? Ты пока еще исполняющий обязанности.

Нужно помнить, что государство при рыночной экономике — это инструмент надзора, а наш бизнес не такой безупречный. Мы уже «поигрались», когда в 2016 году в Карелии утопили 16 детей в озере, когда в «Зимней вишне» в пожаре погиб 41 ребенок. Это произошло средь бела дня, и никто ничего не мог сделать.

С одной стороны, надзорщикам бьют по рукам, а с другой — у бизнеса нет ни ответственности, ни знаний. А теперь мы опустились до того, что доводим государственных служащих до суицида, причем абсолютно безосновательно. Я уверен, что специалист была права, закрыв и оштрафовав предпринимателя.

В этой обстановке, когда идет шельмование надзорных органов, когда государственные люди превращаются чуть ли не в уголовных преступников, неизбранный глава региона ради красного словца довел женщину до самоубийства. Это тот человек, которому в ближайшее время будет доверена судьба более чем 4 миллионов людей… Этот феодализм, который сегодня процветает, абсолютно неуместен. Давайте будем заниматься делом, а не конъюнктурой. Делом, к которому нас призывает президент, и он очень правильно ставит вопрос.



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".......Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал ранее, что к правительству обратился уфимский предприниматель Альберт Мухамедьяров и выразил недовольство....."
==================
похоже Альберт по привычке пинком открывает радиевы двери?а это же государственные двери
может ли тот, кому пинком открывают двери руководить целым регионом?!



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  • 11 | 23.05.2019, 12:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64135 | Рейтинг: +12169,3
У каждого местечкового пуйла - есть и свои сечины, кешка...



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3

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  • 12 | 23.05.2019, 12:10 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17557 | Рейтинг: -3072,9
Еще один хотелка. Пореться всем охота.
Погреться так все бегут, поджигать так никого. (с)



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2

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  • 13 | 23.05.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.05.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборы в россеюшке,- это хорошо отрежисированный спектакль, а кондидаты это актеры по найму, - лица стерты, краски тусклы,то ли люди, то ли куклы...
А заканчивается этот спектакль как обычно:
Кукол снимут с нитки длинной.
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
________________________
"Выборы в россеюшке,- это хорошо отрежисированный спектакль"
А где-то бывает по-другому?
То, что на демократических выборах народ кого-то реально выбирает, это самый грандиозный миф современности - миф о демократии.
Был миф о непорочном зачатии, затем миф о коммунизме. Они устарели, и большинство перестало в них верить. Тогда был создан миф о демократии, а также миф священном праве частной собственности и просто божественной сути свободного рынка. Пипл схавал эти мифы, переварил, но сейчас его что-то начинает мутить от схаванного - как бы не вырвало.



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  • 14 | 23.05.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Лично я, вижу в смерти Ольги С. явные националистические корни. Башкиру гадию не понравилось что фирму, его закодычного друга, тоже башкира проверяла предсятавительница Русского народа! Уверен, что будь на её месте башкирка, он бы так по хамски себя нее вел!



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  • 15 | 23.05.2019, 12:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...На федеральном уровне партия выступала за возвращение двухгодичного срока службы в армии, расширение льгот ветеранам боевых действий, а также заступалась за выселяемых из общежитий гражданских сотрудников министерства обороны...
===
===
Нарол РФ не так глуп и в Конституции статьёй 37 установил требования к государству и её представителю Путину:
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 2. Принудительный труд запрещен.
Только так, и не иначе.
Это подтверждает даже ЕРовец Федоров: "95% крупных рос предприятий находятся в иностранной юрисдикции", то есть работают не на РФ.
Возврат к принудительному двухлетнему сроку это возврат к рабству народом запрещённым в вышеозначенной статье 37 Конституции имеющей высшую юр силу и прямое действие.
Путин сам признался что юр образование в спортзале ЛГУ осваивал, замечу, не самое лучшее место для изучения такой сложной науки, там запахи пота, брать, шум, топот и кряхтение и прочее не сопутствующее усваиванию юр науки и соответственно вряд ли привлечёт оный персонаж к ответственности за призыв против Конституции!.
По жилью, что он имеет против программы "жилье дома дороги", - Венгрия эту Яблочную программу реализовала. Им, конечно, легко, у Венгрии есть всё: нефть газ металлы алмазы лес, несметно, в отличии от нас ничегошеньки не имеющих, окромя Путина.

Отдельная благодарность Артуру Валерьичу за выявление такого "возжелателя" трона!



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  • 16 | 23.05.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 23.05.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 23.05.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборы в россеюшке,- это хорошо отрежисированный спектакль, а кондидаты это актеры по найму, - лица стерты, краски тусклы,то ли люди, то ли куклы...
А заканчивается этот спектакль как обычно:
Кукол снимут с нитки длинной.
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
________________________
"Выборы в россеюшке,- это хорошо отрежисированный спектакль"
А где-то бывает по-другому?
То, что на демократических выборах народ кого-то реально выбирает, это самый грандиозный миф современности - миф о демократии.
Был миф о непорочном зачатии, затем миф о коммунизме. Они устарели, и большинство перестало в них верить. Тогда был создан миф о демократии, а также миф священном праве частной собственности и просто божественной сути свободного рынка. Пипл схавал эти мифы, переварил, но сейчас его что-то начинает мутить от схаванного - как бы не вырвало.
===
не вводите в заблуждение "пипл" как вы презрительно именуете народ! СП/б в 1996 годку СобчаковПутиных выгнал, т.е.проголосовал против!



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  • 17 | 23.05.2019, 13:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Р.Ф. а вы поните как вы довели главу Кармаскалинского района до смерти он тоже наложил на себя руки. Помните как вы приехали в дом ночью где лежал труп этого человека и навели полный бардак искали какие то документы а в это время там находились родители этого человека. Вы как стали ВРИо главы региона также посоветовали застрелится главному госавтоинспектору прямо на совещание у себя. Это о чем говорит вам это заложенно доводтть до смерти. Правилно здесь написано вас поставили покв быть временно исполняющим и вас еще не кто не выберал и наверное не выберут после всего что вы творите, а если вы будете законым главой республике это наверное будет трагедич для всех не дай бог.



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  • 18 | 23.05.2019, 13:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Помню как то хрз попросил досрочных выборов на пике. Ему даже при потасовках страшно было. Но и тут не потянул.



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  • 19 | 23.05.2019, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 23.05.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 23.05.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Выборы в россеюшке,- это хорошо отрежисированный спектакль, а кондидаты это актеры по найму, - лица стерты, краски тусклы,то ли люди, то ли куклы...
А заканчивается этот спектакль как обычно:
Кукол снимут с нитки длинной.
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
_________________________________________________________
Конечно конечно. Помним выборы президента всея Америки. Выбрали Альберта Гора, а победил Джордж Буш мл. Та еще комедия была, нашим далеко.



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  • 20 | 23.05.2019, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 23.05.2019, 12:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 23.05.2019, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 23.05.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выборы в россеюшке,- это хорошо отрежисированный спектакль, а кондидаты это актеры по найму, - лица стерты, краски тусклы,то ли люди, то ли куклы...
А заканчивается этот спектакль как обычно:
Кукол снимут с нитки длинной.
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
________________________
"Выборы в россеюшке,- это хорошо отрежисированный спектакль"
А где-то бывает по-другому?
То, что на демократических выборах народ кого-то реально выбирает, это самый грандиозный миф современности - миф о демократии.
Был миф о непорочном зачатии, затем миф о коммунизме. Они устарели, и большинство перестало в них верить. Тогда был создан миф о демократии, а также миф священном праве частной собственности и просто божественной сути свободного рынка. Пипл схавал эти мифы, переварил, но сейчас его что-то начинает мутить от схаванного - как бы не вырвало.
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не вводите в заблуждение "пипл" как вы презрительно именуете народ! СП/б в 1996 годку СобчаковПутиных выгнал, т.е.проголосовал против!
__________________
Никакой народ никого не выгнал: Собчак перестал устраивать власть предержащих (Санкт-Петербург слишком лакомый кусок, и за него грызня всегда идёт нешуточная) - его и убрали с помощью выборов. Кто там как голосовал, и кто там как считал, дело тёмное. В том же году избиратели проголосовали за Зюганова, а президентом стал Ельцин. При демократии главное "правильно" преподнести кандидата и "правильно" подсчитать голоса. Делов! А народ - пипл вроде вас - верит в демократию. Уж лучше в непорочное зачатие верьте - в нём больше реальности.



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