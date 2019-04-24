Массовка из шутов и политических трупов

Партиец считает, что у него "достаточный опыт участия в выборах разного уровня" — в качестве примера он привел свое участие в выборах в ряде регионов, в частности, в Ямало-Ненецком автономном округе, Башкортостане, а также в Крыму, где в 2014 году он стал депутатом горсовета Бахчисарая.
Резяпов также сообщил, что в Башкортостане в рамках выборов "планируется создание общественно-политического блока "Народная альтернатива", в который войдут лидеры непарламентских партий, общественных объединений, лидеры общественного мнения, граждане с активной гражданской позицией".
В биографических справках указывается, что Ильдар Резяпов родился в 1970 году в Стерлитамаке, окончил юридический факультет Башгосуниверситета и Российскую академию госслужбы по специальности "Политология". Служил на Северном Кавказе. Был активистом башкирского отделения движения "Опора России".
В 2012 году основал Партию ветеранов России (ПВР) и стал ее председателем. В 2014 году принимал участие в операции присоединения Крыма к РФ, был награжден медалью "За возвращение Крыма" и орденом "За защиту Крыма", баллотировался от партии ветеранов в Госсовет Крыма и городской Совет Бахчисарая, после чего попал в базы данных украинского сайта "Миротворец" с характеристикой "Пособник российских оккупантов в АР Крым".
Отметим, что на выборах депутатов Госсобрания Башкортостана в 2018 году ПВР сумела зарегистрировать одного кандидата (из двух выдвигавшихся) — Ильдара Резяпова в Толбазинском одномандатном округе №29. По итогам выборов Резяпов занял второе место, уступив "единороссу" Амиру Ишемгулову.
Партия заявила, что считает выборы нелегитимными, не признает их результатов и требует новых выборов по этому округу.
В Башкортостане Партия ветеранов России отметилась, прежде всего, акциями в поддержку промышленной разработки Шихан "Башкирской содовой компанией" (БСК). Партия также вмешивалась в конфликт вокруг строительства нового полигона ТКО в Благовещенске и в ситуацию в Сибае, где она требовала "провести комплексное обследование всех жителей города на предмет выявления отравления их диоксидом серы".
На федеральном уровне партия выступала за возвращение двухгодичного срока службы в армии, расширение льгот ветеранам боевых действий, а также заступалась за выселяемых из общежитий гражданских сотрудников министерства обороны.
Ильдар Резяпов стал еще одним претендентом на пост главы республики из персон, обозначивших за последние месяцы свои намерения. Напомним, что о своем участии в выборах уже заявили нынешний врио главы Башкортостана Радий Хабиров, отметивший, что он пойдет на выборы от партии "Единая Россия", лидер регионального отделения КПРФ Юнир Кутлугужин, а также бывший банкир, ныне предприниматель Рафис Кадыров, не назвавший, однако, партии, от которой он намерен выдвинуться.
Свое желание баллотироваться на должность главы региона высказывали также активистка башкирского национального движения Рамиля Саитова, направившая партиям КПРФ и ЛДПР предложение о выдвижении ее кандидатуры. О намерении участвовать в выборах заявила на днях и общественная организация "Башкорт", назвавшая в числе возможных кандидатов своих лидеров Фаиля Алсынова, Руслана Габбасова, а также общественных деятелей Валиахмета Бадретдинова и Гарифуллу Яппарова. Еще раньше о своем желании стать главой республики заявлял башкирский политик и публицист Айрат Дильмухаметов, ныне находящийся под стражей по обвинению в "призывах к нарушения территориальной целостности РФ".
Эксперты невысоко оценивают шансы Ильдара Резяпова на выборах, видя в его выдвижении, в основном, спойлерскую подоплеку.
— Было опубликовано достаточно много информации, что партия ветеранов плотно сотрудничает с "Башкирской содовой компанией", лоббируя разработку Шихан, поэтому именно в рамках этой конфигурации и надо интерпретировать заявку Ильдара Резяпова, — считает политолог Дмитрий Михайличенко. — У компании были сложные взаимоотношения с Рустэмом Хамитовым; с Радием Хабировым они получше, но недовольство принятым им решением по Шиханам все равно есть (в декабре 2018 года Радий Хабиров заявил о согласии отдать под разработку гору Куштау, вместо гор Торатау и Юрактау, на которые нацеливалась БСК. — Idel.Реалии). На мой взгляд, выдвижение Резяпова — это определенный маневр БСК, заявляющей тем самым об усилении своей переговорной позиции. Впрочем, я не исключаю, что это выдвижение в то же время обговорено и с администрацией врио главы республики. Чисто электоральные перспективы лидера Партии ветеранов я оцениваю невысоко — его почти никто и нигде не знает, кроме, разумеется, Стерлитамака, откуда он родом. Кроме того, полагаю, что лоббирование им разработки Шихан привело к дискредитации его репутации среди защитников гор, которых в республике — большинство. Поэтому не думаю, что Резяпов, в случае участия в выборах, сможет развернуть полноценную кампанию и набрать достойный процент.
— Я бы отнес выдвижение Ильдара Резяпова к разряду появления "лесников" (на президентских выборах 1998 года в Башкортостане спойлером действовавшего президента Муртазы Рахимовы был министр лесного хозяйства РБ Риф Казаккулов, всю кампанию агитировавший за своего патрона и получивший прозвище "лесник" — Idel.Реалии), — говорит политтехнолог Андрей Потылицын. — Судя по всему, у Радия Хабирова есть явный дефицит по поводу таких спойлеров. Шансы Резяпова, если ему позволят выдвинуться и зарегистрироваться, исчезающе малы — партия эта практически неизвестна, ее не существует в серьезном политическом пространстве. "Руку" БСК, кстати, я в этом выдвижении не усматриваю, а вот его "крымский" бэкграунд, на мой взгляд, просто возмутителен.
Выдвижение Ильдара Резяпова состоится, по его словам, после формального рассмотрения его кандидатуры президиумом партии. О дате заседания президиума пока не сообщается.
Выборы главы Башкортостана пройдут 8 сентября 2019 года. Предполагается, что на эту дату они будут официально назначены 30 мая Госсобранием республики.
Артур Асафьев, Идель.Реалии
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