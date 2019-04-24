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Геннадий Онищенко: Феодализм в органах власти неуместен

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Из колонки Геннадия Онищенко на сайте «Федерального Агентства Новостей». Геннадий Онищенко — депутат Государственной Думы РФ, Главный санитарный врач России в 1996 — 2013 годах. Как говорится, сейчас бизнесу открывают все ворота. Какой-то предприниматель пожаловался на то, что его пищевую контору закрыли и оштрафовали.

Геннадий Онищенко: Феодализм в органах власти неуместен


Исполняющий обязанности главы региона вызвал к себе главного санитарного врача республики и врача, который занимался проверкой, после чего устроил «инвестиционный час», во время которого оперировал формулировками: «Я не хочу с вами работать». Хочет, не хочет — это его проблемы.

Существует законодательство. Если бы он был феодалом, а врачи — его крепостными, тогда другое дело.

В итоге эта женщина в ночь с субботы на воскресенье наложила на себя руки. Когда мне жаловались на штраф или на закрытие, я хвалил сотрудников, потому что такова их работа. Если закрытие было осуществлено незаконно, будь добр, доложи, где специалист превысил свои полномочия. Я знал эту женщину, она честный, ответственный профессионал. Сначала нужно было послать комиссию разобраться, а уже потом устраивать показательные шоу.

Во время встречи с Советом законодателей в Таврическом дворце президентом было сказано о необходимости пересмотреть многие законодательные нормы, найти золотую середину. Наш бизнес кристальной чистотой и честностью не отличался, и в конечном итоге мы должны защитить население. Это прозвучало именно так, этот же тезис был озвучен на медиафоруме ОНФ.

А когда начинается компанейщина, когда руководитель субъекта в лучших традициях позднего советского периода начинает изъясняться в тональностях «я хочу» или «я не хочу»… А ты что, избран народом? Ты пока еще исполняющий обязанности.

Нужно помнить, что государство при рыночной экономике — это инструмент надзора, а наш бизнес не такой безупречный. Мы уже «поигрались», когда в 2016 году в Карелии утопили 16 детей в озере, когда в «Зимней вишне» в пожаре погиб 41 ребенок. Это произошло средь бела дня, и никто ничего не мог сделать.

С одной стороны, надзорщикам бьют по рукам, а с другой — у бизнеса нет ни ответственности, ни знаний. А теперь мы опустились до того, что доводим государственных служащих до суицида, причем абсолютно безосновательно. Я уверен, что специалист была права, закрыв и оштрафовав предпринимателя.

В этой обстановке, когда идет шельмование надзорных органов, когда государственные люди превращаются чуть ли не в уголовных преступников, неизбранный глава региона ради красного словца довел женщину до самоубийства. Это тот человек, которому в ближайшее время будет доверена судьба более чем 4 миллионов людей… Этот феодализм, который сегодня процветает, абсолютно неуместен. Давайте будем заниматься делом, а не конъюнктурой. Делом, к которому нас призывает президент, и он очень правильно ставит вопрос.

РИА ФАН, Эхо Москвы - Уфа
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  • 1 | 23.05.2019, 13:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
." Как удалось выяснить «Комсомолке» из собственных источников, инспектор выяснила, что в общепите отсутствуют цеха для приготовления блюд из сырого мяса – говядины и свинины. Уже на следующий день было вынесено постановление о приостановлении работы заведения"
Отсутствие данных цехов всегда считалось грубейшим нарушением санитарных норм, которое может привести к эпидемии различных болезней среди населения.
В этом конфликте проявилась вся сущность радия: он защищает интересы своих друзей-соплеменников, а до здоровям населения ему дела нет. В прочем то же самое можно было наблюдать и в Сибае: он наградил мера-соплеменника медалью, который нелицеприятно отозвался о населении города.



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а что?
Альбертик дружбан у Радия, а дружба выше госслужбы.
Кто из нас может вот так,запросто прийти и нажаловаться ио региона, и ио региона скажет:
"не хочу работать с с теми кто моих друзей обижает!"?

некоторые годами ходят и бесполезно



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  • 3 | 23.05.2019, 13:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда же все коррупционеры и вымогатели изведут себя?



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  • Участник
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  • 4 | 23.05.2019, 14:36 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4485 | Рейтинг: -715,7
Наверно Онищенко в чем то прав, а в чем то не прав.
Еще раз мои соболезнования родным и близким Ольги Викторовны. Пусть тяжелая земля будет ей пухом.
Геннадий Онищенко сам в какой то степени виноват, в этих миллионных количествах СанПинов и СП. Их невозможно выполнить и это ФАКТ!!!
Не зря союз предпринимателей добивается по снижение количества Санпинов и СП, и жить по нормальным законам. Раньше одна Санэпидемстация регулировала все вопросы касаемые Роспотребназором и Росздраввнадзором. Количество чиновников выросло, количество взяток тоже.



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  • 5 | 23.05.2019, 14:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабирова близко к власти подпускать нельзя! Для него нет людей и их нужд, если они не из его окружения! Ни одного голоса Хабирову, подсчёт голосов под строжайший контроль оппозиции, тогда можно будет его прокатить мимо должности! И ещё обязательно нужен альтернативный сильный кандидат, которого пока не видно! Хабиров и его камарилья - вон из РБ! Очень Опытный



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  • 6 | 23.05.2019, 14:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64136 | Рейтинг: +12169,3
Я согласна, в том числе и с Дедорасом, что коррупционная составляющая в бывшей СЭС, ныне РКН - была ВСЕГДА! И в совеццкое время.
Не так давно года 4 назад к моей приятельнице - педикюрше пришла такая дамочка и накатала предписаний - туеву хучу... та кинулась смотреть доки(все эти инструкции САНПИНы) и прифигела - они местами противоречили друг дружке... что можно было - привела в порядок(свой кабинет, инструменты и все такое, подписала краской все ведра, швабры и т.д.), и всё равно без мзды выкрутиться не удалось, разумеется... пришлось вести в кабак, а та, там стала жаловаться, что пальто не на что купить... ну и приятельница вынуждена была тыщ 8 отдать.
НО!
На самом деле - надзор необходим! Инструмент, которым пользуются маникюрши, педикурши, стоматологи - может заразить клиента ВИЧ, гепатитом и прочими неприятными болячками, типа грибка, например. И контролировать их просто в наших с вами интересах!

Разумеется, что и в общепите должен быть порядок: положен мясной и рыбный цех - будьте любезны!

А поднимать вопрос о том, что 10 лет назад ее обвинили в мошенничестве - сейчас просто глупо. К сегодняшней истории это никакого отношения не имеет.
Сказано же - что ее ПОСЛАЛИ именно в это кафе! Руководство. А она не по своей инициативе попёрлась к Альбертику-сутенёру.
Ну то есть - в данной проверке я не вижу предвзятости. Год отработали - вполне реальный срок для приведения в соответствие с требованиями САНПИНов.
Хотя еще ДО открытия должна была бы быть проверка-допуск - с моей точки зрения.

Но! В данной ситуации речь даже не о конфликте Альберта и РКН, а о наглости СРАдия! Хочу-нехочу, буду-небуду. Ты, б-дь, кто такой? Не рано обнаглел? Царьком себя возомнил? Даже пуйло до такого не сподобился!!!!
Юрист, бля, недоучка!



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  • # 7 | 23.05.2019, 15:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • # 8 | 23.05.2019, 15:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 9 | 23.05.2019, 15:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
нееееет хабир не причём-просто показался перед мухой. а вот он кто ?!

шептун....



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  • 10 | 23.05.2019, 15:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64136 | Рейтинг: +12169,3
Я очень надеюсь, что федералы не оставят наглые выпады СРАдия без внимания - предложение Гильмутдинову застрелиться, заявление о том, что СРАдий не будет работать с федералами, не лёгшими под его подельников-уголовников - это заявка на привелегии рамзанки дырова.

Но ТАКОЙ карт-блан СРАдию никто не давал. Соснёт ***ца парниша...



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  • 11 | 23.05.2019, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О хренеть. Главного хоть и бывшего санитара знает вся страна, а вот председателя третьей ветви власти Судебной!!!, третьего человека России пташки Лебедева никто и в глаза не видывал. В этом вся суть путинизма. Какой быдло тебе еще суд, тут тебе не Америка.



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  • 12 | 23.05.2019, 16:40 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64136 | Рейтинг: +12169,3
Кировский райсуд Уфы признал незаконным закрытие Роспотребнадзором кафе “Ферма”

Как сообщают “Новые известия”, аргументы ведомства, из-за которых закрыли кафе, не подтвердились в суде. В частности, утверждалось, что у предприятия отсутствуют овощной, мясной и рыбный цеха, однако, выяснилось, что цеха имеются, но проверка их не посетила так как в кафе не было необходимых договоров. Суд наложил на кафе штраф в 30 тысяч рублей за мелкие нарушения.

Напомним, 16 мая деятельность кафе была приостановлена после проверки Роспотребнадзора. После того, как хозяин заведения рассказал об инциденте Радию Хабирову, тот отчитал руководителя ведомства и сотрудницу, которая проводила проверку. Вечером того же дня тело 52-летней Ольги Сидорчевой было найдено в лесу в Уфимском районе.
___________________________________
Вопрос решился, но вопросы - остались:
1. То есть цеха где расположены, если " в кафе не было необходимых договоров"?! И чья в этом вина? Разумеется - не проверяющих!
Думаю, что это всё проделано - цеха. договоры - особенно. если учесть, что кафе не сетевое. единичное, как и магазин - пост-фактум - после суицида.
2. Нарушения все же были, пусть и мелкие. За что отху-есосил СРАдий роскомнадзор на инвест часе?! Превышение должностных полномочий - очевидные! Еще и повлекшие смерть человека!
3. Суд - стопудово - пошел у СРАдия на поводу. Вот даже ни секунды не сомневаюсь.



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