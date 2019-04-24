Геннадий Онищенко: Феодализм в органах власти неуместен

Исполняющий обязанности главы региона вызвал к себе главного санитарного врача республики и врача, который занимался проверкой, после чего устроил «инвестиционный час», во время которого оперировал формулировками: «Я не хочу с вами работать». Хочет, не хочет — это его проблемы.
Существует законодательство. Если бы он был феодалом, а врачи — его крепостными, тогда другое дело.
В итоге эта женщина в ночь с субботы на воскресенье наложила на себя руки. Когда мне жаловались на штраф или на закрытие, я хвалил сотрудников, потому что такова их работа. Если закрытие было осуществлено незаконно, будь добр, доложи, где специалист превысил свои полномочия. Я знал эту женщину, она честный, ответственный профессионал. Сначала нужно было послать комиссию разобраться, а уже потом устраивать показательные шоу.
Во время встречи с Советом законодателей в Таврическом дворце президентом было сказано о необходимости пересмотреть многие законодательные нормы, найти золотую середину. Наш бизнес кристальной чистотой и честностью не отличался, и в конечном итоге мы должны защитить население. Это прозвучало именно так, этот же тезис был озвучен на медиафоруме ОНФ.
А когда начинается компанейщина, когда руководитель субъекта в лучших традициях позднего советского периода начинает изъясняться в тональностях «я хочу» или «я не хочу»… А ты что, избран народом? Ты пока еще исполняющий обязанности.
Нужно помнить, что государство при рыночной экономике — это инструмент надзора, а наш бизнес не такой безупречный. Мы уже «поигрались», когда в 2016 году в Карелии утопили 16 детей в озере, когда в «Зимней вишне» в пожаре погиб 41 ребенок. Это произошло средь бела дня, и никто ничего не мог сделать.
С одной стороны, надзорщикам бьют по рукам, а с другой — у бизнеса нет ни ответственности, ни знаний. А теперь мы опустились до того, что доводим государственных служащих до суицида, причем абсолютно безосновательно. Я уверен, что специалист была права, закрыв и оштрафовав предпринимателя.
В этой обстановке, когда идет шельмование надзорных органов, когда государственные люди превращаются чуть ли не в уголовных преступников, неизбранный глава региона ради красного словца довел женщину до самоубийства. Это тот человек, которому в ближайшее время будет доверена судьба более чем 4 миллионов людей… Этот феодализм, который сегодня процветает, абсолютно неуместен. Давайте будем заниматься делом, а не конъюнктурой. Делом, к которому нас призывает президент, и он очень правильно ставит вопрос.
РИА ФАН, Эхо Москвы - Уфа
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Геннадий Онищенко: Феодализм в органах власти неуместен
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