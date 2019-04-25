Такой хоккей нам не нужен ...

«Салават Юлаев» превращается в «Центральный рынок». Спортивный функционер рассказал о ситуации в хоккейном клубе.Нынешний сезон для флагмана башкирского хоккея можно с уверенностью назвать успешным: несмотря на не очень уверенный старт, «зеленая машина» разогналась в финальной части Кубка Гагарина. Первые позитивные эмоции утихли, и обнажилась неприглядная ситуация в клубе. Неудачная селекция, большие и малые скандалы, перешептывания о финансовой нечистоплотности ставят множество вопросов о компетентности руководства клуба. Чтобы разобраться в ситуации, мы пообщались с одним из спортивных функционеров, хорошо знакомым с ситуацией в клубе. Содержание беседы нас обескуражило.Упущено время— Это был успешный сезон, у клуба есть хорошее финансирование и поддержка со стороны властей региона. Однако трансферное окно началось очень неудачно, и мы понесли потери. Самым болезненным стал уход Кемппайнена. Почему все так произошло?— Команда провела очень приличный сезон, особенно она собралась с силами в плей-офф. Ребята показали, что в Башкирии есть хоккей, есть система в клубе и есть костяк команды. Но после окончания сезона этот костяк стал разрушаться. Ушел ряд игроков. Особенно обидно из-за потери Кемппайнена, его ведь никем не заменишь. Он объединял цельную тройку, которая принесла в сезоне результаты. На данный момент на рынке просто нет игроков с уровнем, необходимым для игры с Умарком и Хартикайненом. Сакари Маннинен заменит в первом звене Йоонаса. При этом новый центр «Салавата Юлаева» значительно уступает в габаритах Кемппайнену.Трансферный рынок молчит, а от нас уходят Бурдасов и Ткачев. Необходимо закрывать эти основные позиции. Нам говорят, что костяк команды сохранен. Он сохранен по количеству, а не по конкретным звеньям, сочетаниям и позициям. Сложно понять ожидания руководства клуба. Может, они ждут трансферного окна после 1 июня, когда откроется рынок Европы и НХЛ? Но те топовые клубы, с которыми мы должны конкурировать, вышли на рынок еще два месяца назад. Тогда и мы могли взять тех игроков, которые сейчас работают с Магнитогорском, Екатеринбургом, Челябинском и Санкт-Петербургом. Это наши прямые конкуренты, и они стали сильнее. Не совсем понятно, кем усилим свои позиции мы. Какой будет команда в новом сезоне, я не могу пока сказать. К сожалению, уровень финансирования, поддержка со стороны региональной власти, карт-бланш руководству клуба себя пока явно не оправдывают.Охранник и лавочник— Есть приличное финансирование и поддержка властей и жителей республики. Мы видим, что главный тренер Цулыгин не влияет на вопросы селекции и комплектования команды. Так кто же отвечает за это? Или в клубе царит безвластие?— Участникам спортивного рынка достоверно известно, что данный функционал полностью на себе замкнул генеральный директор Александр Курносов. При этом он ничего не понимает в хоккее. Он, может быть, видит контракт, цену игрока, его статистику, но не видит главного. Не знает, нужен ему этот игрок или нет. И это не только мое мнение. Финансами и подбором игроков занимается человек, который должен заниматься лишь хозяйственными вопросами.Справка. Александр Курносов родился в 1979 году в Самаре. Окончил юридический факультет БашГУ. С 2001 по 2016 год работал в Управлении охраны объектов органов власти МВД, то есть охраны Администрации Президента РБ. С 2016 года по настоящее время работал в системе АНО ХК «Салават Юлаев».— Необходимо дать пояснения читателям. Что вы имеете в виду, когда говорите, что игрок — это не только статистика и контракт?— Игрока надо знать, а не просто видеть его статистику. Недостаточно посмотреть два-три видео. Игрок занимает определенную позицию, у него есть потенциал, в том числе и внутренний. Все это необходимо видеть. А увидеть это может только специалист. Это должны быть люди, которые понимают физику процесса. Проще говоря, они должны быть профессионалами.— Вы говорите, что все замкнулось на генеральном директоре. Неужели у него в команде нет человека, который мог хотя бы формально вносить свои предложения?— Спортивным директором был назначен Василий Чижов. По моей информации, его не подпускают к подбору игроков КХЛ, ему отдали «молодежку» и ВХЛ. Об этом мне говорили непосредственные участники рынка. Всем занимается опять же Курносов.Есть куратор, им стал Ринат Баширов (заместитель руководителя Администрации Главы РБ – прим. ред.). Как я понимаю, именно он целенаправленно отдал Курносову все эти направления. Генеральный директор замыкает на себе финансовые вопросы и выбор игроков.— Открытые финансовые вопросы, контракты и селекция — это одно дело. Но ведь знающие люди часто говорят и о теневой стороне процесса: лоббировании игроков, откатах и прочих неприглядных вещах. Получается, что сейчас это все на Курносове?— Полагаю, так и есть. Василий Чижов, как считают многие, явно не соответствует уровню КХЛ. Тем более ему не соответствует Курносов. Однако ему почему-то отданы селекция и финансы. Он назначен Ринатом Башировым. Нам остается только предполагать о каких-то финансовых интересах. Мы не можем прямо говорить об откатах, но развития клуба не видно. Это заставляет задуматься.Баширов делегировал все так, что полномочия Курносова и Чижова по КХЛ не соприкасаются.— Задам наивный вопрос: может, у того же Баширова нет понимания ситуации, и его вводят в заблуждение? Хотя он и сам много лет играет в Ночной хоккейной лиге. Или это злонамеренная политика?— Баширов 1968 года рождения, начинал с «молодежки», играл с Василием Чижовым. У него не получилось сделать хоккейную карьеру. Нельзя ХК «Салават Юлаев» превращать в Ночную хоккейную лигу. Чижов Баширова тренировал – они друзья, но это не основание для принятия таких решений.У клуба – одно из лучших финансирований в КХЛ, есть поддержка Радия Фаритовича. Но назовем все своими именами: клубом руководят «лавочник» и «охранник».– «Лавочником» вы называете господина Кислицына?– Господин Кислицын действует в связке Курносов-Кислицын. Я ничего не могу сказать о нем как о финансисте или генеральном директоре. Но по подбору кадров могу сказать, что на связь с агентами игроков он не выходит. Если даже и выходит, то не может построить нормального диалога. Разговаривает по принципу «Если ты не дашь мне этого игрока, я не подпишу другого».Все должны понимать, что сейчас в клубе находится человек, который занимался сомнительными вещами на «Центральном рынке», когда жгли машины.Это общедоступная информация. Просто плевок в лицо «Салавата Юлаева».Не того поля ягоды— Попробуем поговорить конструктивно. Видите ли вы каких-нибудь людей в клубе или выходцев из него, которые могли бы провести данную работу профессионально и компетентно?— Таких людей не очень много, но они есть. В хоккее есть Александр Семак и Раиль Муфтиев. Ваш сайт цитировал Андрея Зюзина. Он живет в Уфе, но работает на соседнюю республику. У Сергея Гомоляко уже есть работа, но его тоже можно иметь в виду.— Какие еще проблемы, кроме менеджмента, есть у клуба?— Менеджмента? Его нет. Время играет против команды. Клуб можно было укомплектовать еще до плей-офф, а потом все контракты подписать формально. На рынке игроков сейчас нет. После Чемпионата мира ситуация только усугубится. Выбирать можно будет лишь европейских игроков. Но и в этом я сильно сомневаюсь. Вес Курносова или Чижова мало что позволяет. Не того поля ягоды. Они не умеют выстраивать отношения с агентами, не могут с ними предметно говорить. В высоком хоккее сложились свои гласные и негласные правила. Никто не должен разговаривать с игроками напрямую, для этого и есть агенты. А они начинают звонить игроку и в клуб напрямую. В итоге мы потеряли Терещенко и Федотова. При этом купили игрока, которого в Челябинске не знали, куда сплавить. Показатель Жульдикова – минус 20. Ему 23 года, и это его результат в ВХЛ. Очевидно, что он уже ничего не покажет. Якобы это было сделано для того, чтобы снизить цену Терещенко. А ведь на рынке всегда есть два дурака.Я не могу перечислять все эти конкретные истории. Их знают в клубе, лиге, про них известно агентам. В КХЛ не понимают происходящего. Агенты про это рассказывают с круглыми глазами. Один из них прямо говорил, что мог подсунуть «Салавату Юлаеву» такой «шлак», но ценит свою репутацию и имя.Из-за подхода и уровня менеджмента «Салават Юлаев» в КХЛ начали называть «Центральным рынком».— «Салават Юлаев» не всегда хватает звезд с неба, но у него есть система. Не все игроки пробивались в первый состав, но воспитанники клуба есть везде. Это определенная финансовая подушка и заработок для клуба. Как нынешняя ситуация влияет на это? Каковы перспективы у молодежи?— Влияет негативно. Ушел Тарасов. Финансовой подушки нет. У нас не вкладываются в развитие игроков. Миша Бердин и Михаил Воробьев уехали. Все игроки, с которыми мы выигрывали бронзу, оказались в «Автомобилисте» у Гросса. Вопреки расхожему мнению, игроки не ищут клуб, в котором платят больше. Они уходят и приходят из-за конкретных людей. Кто-то работал в «Салавате», но ушел в другие клубы. Идут к руководителям, у которого выстроена система, идут туда, где нормальные человеческие отношения. Игрок всегда согласится на меньшие деньги ради уважающего себя тренера.Я не вижу стремления усиливать клуб. Вместо нормальной пиар-кампании сняли один клип. Это просто ужас. Аферисты. Под этими словами подпишутся многие уважаемые лица города, которые помнят ситуацию с «Центральным рынком».Ринат Баширов взялся за клуб, но перспективы в следующем сезоне сомнительны. Врио Главы РБ сделал для клуба все, что зависело от него, но результата не будет. Получается, что его подставили. Поэтому необходимы срочные и кардинальные меры.