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Такой хоккей нам не нужен

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.05.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 23735 | Комментарии: 23
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«Салават Юлаев» превращается в «Центральный рынок». Спортивный функционер рассказал о ситуации в хоккейном клубе.

Такой хоккей нам не нужен


Нынешний сезон для флагмана башкирского хоккея можно с уверенностью назвать успешным: несмотря на не очень уверенный старт, «зеленая машина» разогналась в финальной части Кубка Гагарина. Первые позитивные эмоции утихли, и обнажилась неприглядная ситуация в клубе. Неудачная селекция, большие и малые скандалы, перешептывания о финансовой нечистоплотности ставят множество вопросов о компетентности руководства клуба. Чтобы разобраться в ситуации, мы пообщались с одним из спортивных функционеров, хорошо знакомым с ситуацией в клубе. Содержание беседы нас обескуражило.

Упущено время

— Это был успешный сезон, у клуба есть хорошее финансирование и поддержка со стороны властей региона. Однако трансферное окно началось очень неудачно, и мы понесли потери. Самым болезненным стал уход Кемппайнена. Почему все так произошло?

— Команда провела очень приличный сезон, особенно она собралась с силами в плей-офф. Ребята показали, что в Башкирии есть хоккей, есть система в клубе и есть костяк команды. Но после окончания сезона этот костяк стал разрушаться. Ушел ряд игроков. Особенно обидно из-за потери Кемппайнена, его ведь никем не заменишь. Он объединял цельную тройку, которая принесла в сезоне результаты. На данный момент на рынке просто нет игроков с уровнем, необходимым для игры с Умарком и Хартикайненом. Сакари Маннинен заменит в первом звене Йоонаса. При этом новый центр «Салавата Юлаева» значительно уступает в габаритах Кемппайнену.

Трансферный рынок молчит, а от нас уходят Бурдасов и Ткачев. Необходимо закрывать эти основные позиции. Нам говорят, что костяк команды сохранен. Он сохранен по количеству, а не по конкретным звеньям, сочетаниям и позициям. Сложно понять ожидания руководства клуба. Может, они ждут трансферного окна после 1 июня, когда откроется рынок Европы и НХЛ? Но те топовые клубы, с которыми мы должны конкурировать, вышли на рынок еще два месяца назад. Тогда и мы могли взять тех игроков, которые сейчас работают с Магнитогорском, Екатеринбургом, Челябинском и Санкт-Петербургом. Это наши прямые конкуренты, и они стали сильнее. Не совсем понятно, кем усилим свои позиции мы. Какой будет команда в новом сезоне, я не могу пока сказать. К сожалению, уровень финансирования, поддержка со стороны региональной власти, карт-бланш руководству клуба себя пока явно не оправдывают.

Охранник и лавочник

— Есть приличное финансирование и поддержка властей и жителей республики. Мы видим, что главный тренер Цулыгин не влияет на вопросы селекции и комплектования команды. Так кто же отвечает за это? Или в клубе царит безвластие?

— Участникам спортивного рынка достоверно известно, что данный функционал полностью на себе замкнул генеральный директор Александр Курносов. При этом он ничего не понимает в хоккее. Он, может быть, видит контракт, цену игрока, его статистику, но не видит главного. Не знает, нужен ему этот игрок или нет. И это не только мое мнение. Финансами и подбором игроков занимается человек, который должен заниматься лишь хозяйственными вопросами.

Справка. Александр Курносов родился в 1979 году в Самаре. Окончил юридический факультет БашГУ. С 2001 по 2016 год работал в Управлении охраны объектов органов власти МВД, то есть охраны Администрации Президента РБ. С 2016 года по настоящее время работал в системе АНО ХК «Салават Юлаев».

— Необходимо дать пояснения читателям. Что вы имеете в виду, когда говорите, что игрок — это не только статистика и контракт?

— Игрока надо знать, а не просто видеть его статистику. Недостаточно посмотреть два-три видео. Игрок занимает определенную позицию, у него есть потенциал, в том числе и внутренний. Все это необходимо видеть. А увидеть это может только специалист. Это должны быть люди, которые понимают физику процесса. Проще говоря, они должны быть профессионалами.

— Вы говорите, что все замкнулось на генеральном директоре. Неужели у него в команде нет человека, который мог хотя бы формально вносить свои предложения?

— Спортивным директором был назначен Василий Чижов. По моей информации, его не подпускают к подбору игроков КХЛ, ему отдали «молодежку» и ВХЛ. Об этом мне говорили непосредственные участники рынка. Всем занимается опять же Курносов.

Есть куратор, им стал Ринат Баширов (заместитель руководителя Администрации Главы РБ – прим. ред.). Как я понимаю, именно он целенаправленно отдал Курносову все эти направления. Генеральный директор замыкает на себе финансовые вопросы и выбор игроков.

— Открытые финансовые вопросы, контракты и селекция — это одно дело. Но ведь знающие люди часто говорят и о теневой стороне процесса: лоббировании игроков, откатах и прочих неприглядных вещах. Получается, что сейчас это все на Курносове?

— Полагаю, так и есть. Василий Чижов, как считают многие, явно не соответствует уровню КХЛ. Тем более ему не соответствует Курносов. Однако ему почему-то отданы селекция и финансы. Он назначен Ринатом Башировым. Нам остается только предполагать о каких-то финансовых интересах. Мы не можем прямо говорить об откатах, но развития клуба не видно. Это заставляет задуматься.

Баширов делегировал все так, что полномочия Курносова и Чижова по КХЛ не соприкасаются.

— Задам наивный вопрос: может, у того же Баширова нет понимания ситуации, и его вводят в заблуждение? Хотя он и сам много лет играет в Ночной хоккейной лиге. Или это злонамеренная политика?

— Баширов 1968 года рождения, начинал с «молодежки», играл с Василием Чижовым. У него не получилось сделать хоккейную карьеру. Нельзя ХК «Салават Юлаев» превращать в Ночную хоккейную лигу. Чижов Баширова тренировал – они друзья, но это не основание для принятия таких решений.

У клуба – одно из лучших финансирований в КХЛ, есть поддержка Радия Фаритовича. Но назовем все своими именами: клубом руководят «лавочник» и «охранник».

– «Лавочником» вы называете господина Кислицына?

– Господин Кислицын действует в связке Курносов-Кислицын. Я ничего не могу сказать о нем как о финансисте или генеральном директоре. Но по подбору кадров могу сказать, что на связь с агентами игроков он не выходит. Если даже и выходит, то не может построить нормального диалога. Разговаривает по принципу «Если ты не дашь мне этого игрока, я не подпишу другого».

Все должны понимать, что сейчас в клубе находится человек, который занимался сомнительными вещами на «Центральном рынке», когда жгли машины.

Это общедоступная информация. Просто плевок в лицо «Салавата Юлаева».

Не того поля ягоды

— Попробуем поговорить конструктивно. Видите ли вы каких-нибудь людей в клубе или выходцев из него, которые могли бы провести данную работу профессионально и компетентно?

— Таких людей не очень много, но они есть. В хоккее есть Александр Семак и Раиль Муфтиев. Ваш сайт цитировал Андрея Зюзина. Он живет в Уфе, но работает на соседнюю республику. У Сергея Гомоляко уже есть работа, но его тоже можно иметь в виду.

— Какие еще проблемы, кроме менеджмента, есть у клуба?

— Менеджмента? Его нет. Время играет против команды. Клуб можно было укомплектовать еще до плей-офф, а потом все контракты подписать формально. На рынке игроков сейчас нет. После Чемпионата мира ситуация только усугубится. Выбирать можно будет лишь европейских игроков. Но и в этом я сильно сомневаюсь. Вес Курносова или Чижова мало что позволяет. Не того поля ягоды. Они не умеют выстраивать отношения с агентами, не могут с ними предметно говорить. В высоком хоккее сложились свои гласные и негласные правила. Никто не должен разговаривать с игроками напрямую, для этого и есть агенты. А они начинают звонить игроку и в клуб напрямую. В итоге мы потеряли Терещенко и Федотова. При этом купили игрока, которого в Челябинске не знали, куда сплавить. Показатель Жульдикова – минус 20. Ему 23 года, и это его результат в ВХЛ. Очевидно, что он уже ничего не покажет. Якобы это было сделано для того, чтобы снизить цену Терещенко. А ведь на рынке всегда есть два дурака.

Я не могу перечислять все эти конкретные истории. Их знают в клубе, лиге, про них известно агентам. В КХЛ не понимают происходящего. Агенты про это рассказывают с круглыми глазами. Один из них прямо говорил, что мог подсунуть «Салавату Юлаеву» такой «шлак», но ценит свою репутацию и имя.

Из-за подхода и уровня менеджмента «Салават Юлаев» в КХЛ начали называть «Центральным рынком».

— «Салават Юлаев» не всегда хватает звезд с неба, но у него есть система. Не все игроки пробивались в первый состав, но воспитанники клуба есть везде. Это определенная финансовая подушка и заработок для клуба. Как нынешняя ситуация влияет на это? Каковы перспективы у молодежи?

— Влияет негативно. Ушел Тарасов. Финансовой подушки нет. У нас не вкладываются в развитие игроков. Миша Бердин и Михаил Воробьев уехали. Все игроки, с которыми мы выигрывали бронзу, оказались в «Автомобилисте» у Гросса. Вопреки расхожему мнению, игроки не ищут клуб, в котором платят больше. Они уходят и приходят из-за конкретных людей. Кто-то работал в «Салавате», но ушел в другие клубы. Идут к руководителям, у которого выстроена система, идут туда, где нормальные человеческие отношения. Игрок всегда согласится на меньшие деньги ради уважающего себя тренера.

Я не вижу стремления усиливать клуб. Вместо нормальной пиар-кампании сняли один клип. Это просто ужас. Аферисты. Под этими словами подпишутся многие уважаемые лица города, которые помнят ситуацию с «Центральным рынком».

Ринат Баширов взялся за клуб, но перспективы в следующем сезоне сомнительны. Врио Главы РБ сделал для клуба все, что зависело от него, но результата не будет. Получается, что его подставили. Поэтому необходимы срочные и кардинальные меры.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • 1 | 24.05.2019, 09:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Затраты на зарплаты и бонусы превысили миллиард рублей.

В распоряжении редакции «Чемпионат» оказались зарплатные ведомости клубов восточной конференции КХЛ, на начало текущего сезона. В документе указаны суммы контрактов и бонусов.
Уфимский «Салават Юлаев» среди клубов Восточной конференции по величине бюджета оказался на третьей строчке рейтинга с суммой в 1,3 млрд рублей, что по мнению издания, никак не увязывается с седьмым местом в турнирной таблице.



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  • 2 | 24.05.2019, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«зеленая машина» разогналась

----------------------------

"Красная Машина", "Зелёная Машина"...

ТЕРМИН "КРАСНАЯ МАШИНА" придумали за океаном в эпоху хоккейных суперсерий, когда сборная СССР достигла совершенства, стала недосягаемой и неопровержимой.

В то время советский хоккей не просто диктовал моду, а был примером.

Заслужить надо.



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  • 3 | 24.05.2019, 10:29 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37525 | Рейтинг: +5533,2
Понятно, что такой бардак всем выгоден.=
1. Белому дому- гордость за "башкирский хоккей",
2. околоспортивным проходимцам-быть у ручья и не напиться,
3. Лоботрясам с клюшками- зарплата по 500 т.р плюс жильё и липовый стаж,
4. Спонсорам- возможность уйти от налогов и списать бабло.

И только рядовым гражданам-радоваться росту ГСМ и с соплями аплодировать нападающему, на седьмом десятке умудряющемуся забивать по 10 голов !



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  • 4 | 24.05.2019, 11:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..." карт-бланш руководству клуба себя пока явно не оправдывают.
Охранник и лавочник..."
================================================
Главное , это "правильно " поделить все непосильно нажитое
" честным " трудом ! Спортивным функционерам .



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  • 5 | 24.05.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Быть по оплате труда в тройке сильнейших , среди 13 команд
КХЛ. КОНФЕРЕНЦИЯ "ВОСТОК" и занять Седьмое место в турнирной
таблице " дорогого " стоит !



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  • 6 | 24.05.2019, 11:26 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17574 | Рейтинг: -3074,2
На данный момент на рынке просто нет игроков с уровнем, необходимым для игры с Умарком и Хартикайненом. Сакари Маннинен заменит в первом звене Йоонаса. При этом новый центр «Салавата Юлаева» значительно уступает в габаритах Кемппайнену.
----------
Играли бы в СЮ если уж не башкиры, а хотя бы русские, можно было бы и болеть за них. А так какого хрена я буду радоваться тому, что какие то кайне-манене заняли какое то место?
Я немного в курсе того, как тренируют малышей в СЮ. Высыпают на поле всех как горох и практически всё. Никаких целенаправленных работ, обучения. Зарплаты у тренеров малышей минимальные, оно и понятно. Вот куда надо направлять деньги, а не на покупку очередного финна.
Кстати, зарплата одного финна достаточна для приличного содержания приличных тренеров младших групп.



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  • 7 | 24.05.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хоккей в Уфе ?.Типично башкирская игра ?. Вот скачки , ипподром - это да!.Все виды спорта развить невозможно и не нужно .Достаточно одного Цска.!



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  • 8 | 24.05.2019, 12:33 | Автор: Не зарегистрирован
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10 голов- не хило . Может податься в хоккеисты или стерховоды . Или просто держат нас за дураков?



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  • 9 | 24.05.2019, 12:40 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 64 | Комментарии: 591 | Рейтинг: +191,4
«Это был успешный сезон, у клуба есть хорошее финансирование и поддержка со стороны властей региона».
---------------------
У меня простой вопрос: кто финансирует хоккейные клубы Канады, США и т.д.? Ответ так же прост - никто! Эти клубы живут на самофинансировании, сами себе зарабатывают. А у нас? Каждый клуб присосался к какому-нибудь внешнему источнику дармового финансирования. Убери этот источник – клуб моментально развалится. Вот и весь российский хоккей! Хоккей с присоской во рту и с осанкой молодца.



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  • 10 | 24.05.2019, 12:56 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11535 | Рейтинг: -1869,5
У меня простой вопрос: кто финансирует хоккейные клубы Канады, США и т.д.? Ответ так же прост - никто!
------------------------

Национальна Хоккейная Лига — профессиональная лига хоккея с шайбой. Ее стоимость выносит около 2,1 млрд €!

5 самых богатых клубов в НХЛ:

1. Торонто Мейпл Лифс

Список самых богатых клубов НХЛ открывает Торонто Мейпл Лифс. Канадская команда 13 раз в своей истории выиграл Чемпионский титул.
Его стоимость выносит около 450 млн долларов. «Кленовые листки» являются собственностью Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., профессиональной фирмы со штаб-квартирой в Торонто (Онтарио) , до состава которой также входят Торонто Рэпторс (НБА) , Торонто ФК (МЛС) , Торонто Мерлайс (АХЛ). MLSE концентрируется на управлении спортивными объектами в провинции Онтарио, в том числе Эйр Канада Центр. Ключевой особой в компании является Ларри Таненбаум, который обладает 20% пакетом акции.

2. Детройт Ред Уингз

«Красные крылья» находятся на втором месте в списке самых богатых и дорогих клубов в НХЛ. Отрыв от ТМЛ есть огромной, поскольку Ред Уингз оценивается на 320 млн долларов. Хоккеисты с Детройт 11 раз в своей истории выигрывали Кубок Стэнли. Владельцем клуба есть Майкл Илич, человек который свой капитал (1,8 мрлд долларов) сколотил на сети пиццерий Pizza Little Caesars. Что интересно Илич также является владельцем другого клуба с этого города — Детройт Тайгерс (МЛБ).
Следует также вспомнить о том, что будучи 25-летним парнем он сам играл в этой команде подписав свой первый контракт в размере 3 тысячи долларов/месяц.

3. Монреаль Канадиенс

Клуб — легенда. По-прежнему является наиболее узнаваемой командой в мире. Канадиенс, а именно о них идет речь является хоккейным клубом с Канады, провинции Квебек. В своей истории 24 раза выигрывал Кубок Стэнли.
Команда с Белл Центр известна со своих удивительных болельщиков, которые всегда поддерживают свою команду и заполняют полную арену. Владельцем клуба является George Nield Gillet Junior, предприниматель, которые инвестировали в телевидение и другие индустрии. Что интересно Gillet до недавно был владельцем также футбольного клуба Ливерпуль, но решил продать свою долю акций.



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  • 11 | 24.05.2019, 12:57 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11535 | Рейтинг: -1869,5
Карим, то, что ты либераст, это полбеды.

Вот то, что ты идиот - это действительно плохо.



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  • 12 | 24.05.2019, 12:58 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11535 | Рейтинг: -1869,5
https://22oa.ru/kluby-nhl/

Ссылочка, кому интересно.



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  • 13 | 24.05.2019, 13:06 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17574 | Рейтинг: -3074,2
Карим, то, что ты либераст, это полбеды.
Вот то, что ты идиот - это действительно плохо.
-------
А может не так уж и плохо?
Мне наоборот приятно, что стало известно, что все татнацики идиоты.



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  • 14 | 24.05.2019, 13:13 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1287 | Рейтинг: +338,7
Спорт в пуйлостане существует для оболванивания населения. Наряду с попами-церквями и мулами-мечетями. Для этих целей иэымают средства из того же пипла и ему втюхивают. Вот и сам плешивый типа кукуист, на согнутых доехал до ворот, где воротный поднял ногу и затащил шайбу. Быдло в восторге, комент выпрыгивает из штанов.



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  • 15 | 24.05.2019, 13:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не неси чушь, башкирский Харрисон. Зарубежные клубы являются акционерными обществами. Это частные, коммерческие предприятия. Какой завод или благотворительный фонд будет дарить деньги чужому предприятию.



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  • 16 | 24.05.2019, 13:22 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11535 | Рейтинг: -1869,5
"Салават", как и все Топ-клубы, живет по законам рынка.
Того самого рынка, за который так ратовали либерасты, и к которому так радостно призывали всех нас.
У каждого клуба есть свой владелец (кто именно, и откуда деньги - вопрос другой).
Существовать на одну рекламу, продажу от билетов, торговлей сувениров с символикой клуба невозможно.
Купля-продажа игроков прерогатива хозяев клуба, и большой профессиональной команды менеджеров, агентов, и прочих специалистов.
Это прежде всего бизнес, это огромная и слаженная машина по зарабатыванию денег.
То, что у нас бардак в руководстве - разговор не лишний, но заявлять, что в НХЛ "клубы НИКТО не финансирует", крайне глупо.
Чтобы разогнать и потом поддерживать на плаву такую огромную махину, нужны гигантские финансовые вливания.

Но у наших либерастов, как всегда, все просто и ясно - в России все плохо и неправильно, потому что это - Россия, а вот на Западе - все хорошо и правильно, потому что это - Запад.

Так и живут, при этом умудряются еще всех поучать.



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  • 17 | 24.05.2019, 13:29 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11535 | Рейтинг: -1869,5
Передо мной всегда стоит настоящая шайба с символикой "Монреаль Канадиенс", купленная в Монреале на той самой легендарной арене.

Один из наших самых дорогих сувениров.



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  • 18 | 24.05.2019, 13:37 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11535 | Рейтинг: -1869,5
Играли бы в СЮ если уж не башкиры, а хотя бы русские, можно было бы и болеть за них. А так какого хрена я буду радоваться тому, что какие то кайне-манене заняли какое то место?
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Кац, такая точка зрения имеет место быть, но ты вспомни, что наши ребята - Ковальчук, Овечкин, Кучеров, Кузнецов, и множество других, радуют сейчас своей игрой Америку и Канаду, ну а вот в КХЛ играют такие же легионеры из других стран - чехи, шведы, финны, те же американцы и канадцы.

Времена изменились - теперь все играют везде. Зарабатывают деньги, да, век хоккеиста короток, ему надо успеть обеспечить себя и семью по максимуму, за это их нельзя осуждать.

Вот наших кривоногих футболистов я бы послал за такие зарплаты лес валить - нихрена не играют, а получают в разы больше самой крутой звезды в хоккее.

Но это отдельный разговор, и другая тема..



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  • 19 | 24.05.2019, 13:51 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11535 | Рейтинг: -1869,5
3. Лоботрясам с клюшками- зарплата по 500 т.р плюс жильё и липовый стаж,
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Юнг, так и быть, я не буду тебя сильно опускать, но ты подумай сам - с 6 лет тяжелые изнурительные тренировки, постоянные травмы с реальной угрозой остаться на всю жизнь инвалидом ( такое случается очень часто, вплоть до смертельных случаев), постоянные разъезды, и разлуки с семьей, жесткий режим...да много чего еще - и ты называешь их лоботрясами?

Кто тогда НЕ лоботряс, по-твоему?

Я от вас либерастов давно и тихо ох.уеваю, если честно.



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  • 20 | 24.05.2019, 13:55 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11535 | Рейтинг: -1869,5
У меня осталась от мамы открытка с автографами канадской команды, которая потом разбилась. Она летела с ними в одном самолете, они расписались и подарили значок.
Может, кого заинтересует? Или выставить на ебей?
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Я х.уею с тебя, дядя Юра.

Тебе сделали подарок, от души, тем более ребята погибли, разбились.

А ты хочешь это продать кому-то.

И сколько думаешь выручить?

Ох же ептааааа.....

Не пиши мне нахрен больше.



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