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Замминистра культуры Башкирии назначена Наталья Лапшина

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.05.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 16352 | Комментарии: 21
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Ранее Наталья Лапшина занимала пост заместителя главы администрации Кумертау по социальной политике.

Замминистра культуры Башкирии назначена Наталья Лапшина


В Министерстве культуры Башкирии новое назначение – первым замминистра культуры назначена Наталья Лапшина. Она будет контролировать вопросы по программному развитию отрасли, информационной и сводно-аналитической работе, этнокультурному развитию и межрегиональному сотрудничеству, а также кадровую и правовую работу в сфере культуры и искусства.

Справка. Наталья Лапшина родилась в 1974 в Челябинской области. Закончила Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы по специальности «История и социально-политические дисциплины» и по специальности «Государственное и муниципальное управление». Карьеру начала с должности заместителя директора школы № 10 г. Кумертау, в 1998 году перешла в другое учебное заведение на должность заместителя директора по внеклассной и внешкольной работе, в 2005 году стала заместителем директора по воспитательной работе Кумертауского филиала Уфимского государственного авиационного технического университета.

С 2010 по 2019 год - начальник отдела культуры, заместитель главы администрации по социальной политике, заместитель главы администрации Кумертау по социальной и кадровой политике.

ПроУфу
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  • Участник
  •  
  • 1 | 24.05.2019, 10:03 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4487 | Рейтинг: -715,9
Интересно, когда Кухарка ее переведет в ранг тупых аульных башкир?



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4

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  • 2 | 24.05.2019, 10:15 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37525 | Рейтинг: +5533,2
Минкульт вообще упразднить.Также как Минспорт.



Оценили
3

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  • Гость
  •  
  • 3 | 24.05.2019, 10:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Характеорной особенностью гадия является то, что он назначает на должности смазливых женщин, по видимуму это связано с тем, чтобы справлять свои "естественные"потребности как только преспичит, как говорится "не отходя от кассы"...



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1

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  • Участник
  •  
  • 4 | 24.05.2019, 11:39 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17574 | Рейтинг: -3074,2
2 | 24.05.2019, 10:15 | Автор: юнг
Минкульт вообще упразднить.Также как Минспорт.
--
3 | 24.05.2019, 10:43 | Автор
Характеорной особенностью гадия является то, что он назначает на должности смазливых женщин, по видимуму это связано с тем, чтобы справлять свои "естественные"потребности как только преспичит, как говорится "не отходя от кассы"...
-----------
Богато сегодня, подряд два йобнутых



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1

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  • Участник
  •  
  • 5 | 24.05.2019, 11:39 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17574 | Рейтинг: -3074,2
2 | 24.05.2019, 10:15 | Автор: юнг
Минкульт вообще упразднить.Также как Минспорт.
--
3 | 24.05.2019, 10:43 | Автор
Характеорной особенностью гадия является то, что он назначает на должности смазливых женщин, по видимуму это связано с тем, чтобы справлять свои "естественные"потребности как только преспичит, как говорится "не отходя от кассы"...
-----------
Богато сегодня, подряд два йобнутых



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1

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  • Гость
  •  
  • 6 | 24.05.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каких только в РФ министерств нет, а вот министерства секса почемуто ненаблюдается, а ведь секс в жини человека занимае ведущее место.Социологи из Университета Огайо вычислили,что желание придаться плотским утехам возникает у молодых людей в среднем 19 раз в день, а у девушек – 10.
Также , считаю необходимым и актуальным создать министерство гомосексуальных отношений,- вы посмотрите сколько их в структурах власти, я уж не говорю о нашем "шоу" бизнесе. По секрету хочу сказать что ВРИО гадий находится в очень тесных отношениях с уралом рахимовым, а его сексуальная ориентация известна...



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  • Участник
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  • 7 | 24.05.2019, 11:49 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17574 | Рейтинг: -3074,2
По секрету хочу сказать что ВРИО гадий находится в очень тесных отношениях с уралом рахимовым, а его сексуальная ориентация известна...
--------
Ну что же, это уже намек на крупное оскорбление. Надеюсь администрация хорошо знает адреса всех участников.



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  • 8 | 24.05.2019, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 24.05.2019, 11:49 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17566 | Рейтинг: -3073,4
По секрету хочу сказать что ВРИО гадий находится в очень тесных отношениях с уралом рахимовым, а его сексуальная ориентация известна...
--------
Ну что же, это уже намек на крупное оскорбление. Надеюсь администрация хорошо знает адреса всех участников.
==============================================
Дружба с уралом рахимовым оскорительна? для кого? Для урала или радия?



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  • 9 | 24.05.2019, 12:06 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29893 | Рейтинг: -700,4
"Карьеру начала с должности заместителя директора школы № 10 г. Кумертау, в 1998 году"
----------------
Раз - и в дамки?! В 24 года, сразу в завучи?



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  • 10 | 24.05.2019, 12:11 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29893 | Рейтинг: -700,4
Назначить министром культуры Республики человека, не имеющего никакогоотношения к культуре, тем более к башкирской культуре, это и есть империя.
Эт вам не малокультурный Илишев, это новая прачечная по челябинскому образцу



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  • 11 | 24.05.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 24.05.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каких только в РФ министерств нет, а вот министерства секса почемуто ненаблюдается, а ведь секс в жини человека занимае ведущее место.Социологи из Университета Огайо вычислили,что желание придаться плотским утехам возникает у молодых людей в среднем 19 раз в день, а у девушек – 10.
Также , считаю необходимым и актуальным создать министерство гомосексуальных отношений,- вы посмотрите сколько их в структурах власти, я уж не говорю о нашем "шоу" бизнесе. По секрету хочу сказать что ВРИО гадий находится в очень тесных отношениях с уралом рахимовым, а его сексуальная ориентация известна...
===
====
скажите, прож-та, а когда ваш Путин развёлся?



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  • 12 | 24.05.2019, 12:14 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17574 | Рейтинг: -3074,2
6 | 24.05.2019, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
Также , считаю необходимым и актуальным создать министерство гомосексуальных отношений,- вы посмотрите сколько их в структурах власти, я уж не говорю о нашем "шоу" бизнесе. По секрету хочу сказать что ВРИО гадий находится в очень тесных отношениях с уралом рахимовым, а его сексуальная ориентация известна...
-------
Снова пытаешься заболтать, хитрожопить татнацик. В этом своем комменте ты напрямую оскорблял Главу РБ, обзывая его гомосексуалистом. А что ты назвал его имя не Радий, а гадий, уже подстатейно. Подожди, потерпи немного.



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  • 13 | 24.05.2019, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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она знает башкирский язык?



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  • 14 | 24.05.2019, 12:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64140 | Рейтинг: +12168,8
Зуля! Смотри:
"С 2010 по 2019 год - начальник отдела культуры, заместитель главы администрации по социальной политике, заместитель главы администрации Кумертау по социальной и кадровой политике."
_________________________________
Ну ее околокультурность же очевидна! Целый начальник отдела культуры г.Кумертау!
Куда уж культурнее-то?))))))))))))))

Дедорасу. Она и есть аульная, никакого отношения к культуре не имеющая. И куй с ним, что возможно русская... На должность назначен человек не имеющий вообще НИКАКОГО отношения к культуре - ни к башкирской, ник к какой либо еще.

Щас взвоет ананья, которая Аминушку тутпарафинит(наверное есть за что).

В общем с культурой у нас, судя по назначением, ваще херово...
Но, Харя, б вдул... если б смог))))



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  • 15 | 24.05.2019, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 24.05.2019, 11:39 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17567 | Рейтинг: -3073,6
2 | 24.05.2019, 10:15 | Автор: юнг
Минкульт вообще упразднить.Также как Минспорт.
--
3 | 24.05.2019, 10:43 | Автор
Характеорной особенностью гадия является то, что он назначает на должности смазливых женщин, по видимуму это связано с тем, чтобы справлять свои "естественные"потребности как только преспичит, как говорится "не отходя от кассы"...
-----------
Богато сегодня, подряд два йобнутых
++++++++++++++++++


Нет, их четверо. Зулия с Кацем йобнутые завсегдатаи всегда первые.



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  • # 16 | 24.05.2019, 12:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 17 | 24.05.2019, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 24.05.2019, 12:11 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29893 | Рейтинг: -700,5
Назначить министром культуры Республики человека, не имеющего никакогоотношения к культуре, тем более к башкирской культуре, это и есть империя.
Эт вам не малокультурный Илишев, это новая прачечная по челябинскому образцу
++++++++++++++++++++

Илишев был спецом по гениталиям самарских башкир. Понимаю потери башкир от такого деятеля.



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  • 18 | 24.05.2019, 13:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Осталось убрать сраного министра культуры Шафикову Аминушку минетчицу и все пойдет как по маслу !!! У нас ,что в Уфе нет достойных людей знающих культуру ???!!! Полный пи.....дец !!!

Сидякин ты чё творишь !!!

Ошибки за ошибками с кадровыми назначениями , полная жопа и никакого просвета в Башкирии !!!



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  • # 19 | 24.05.2019, 13:32 | Автор: Дед
    Публикации: 1 | Комментарии: 4487 | Рейтинг: -715,9

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  • 20 | 24.05.2019, 14:22 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11535 | Рейтинг: -1869,5
Ну ее околокультурность же очевидна! Целый начальник отдела культуры г.Кумертау!
Куда уж культурнее-то?))))))))))))))

Дедорасу. Она и есть аульная, никакого отношения к культуре не имеющая. И куй с ним, что возможно русская... На должность назначен человек не имеющий вообще НИКАКОГО отношения к культуре - ни к башкирской, ник к какой либо еще.

Щас взвоет ананья, которая Аминушку тутпарафинит(наверное есть за что).

В общем с культурой у нас, судя по назначением, ваще херово...
Но, Харя, б вдул... если б смог))))
-------------------

"В общем с культурой у нас, судя по назначением, ваще херово...
Но, Харя, б вдул... если б смог))))"

Прелесть.

Целый спич от бесноватой, и о чем?

О Культуре, не больше, не меньше!

Каждый абзац спича проникнут, и не побоюсь этого слова - пронизан Культурой!

На деле, как всегда, зависть к красивой и умной женщине.

Плюньте, пусть разоряется.



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