Замминистра культуры Башкирии назначена Наталья Лапшина

Ранее Наталья Лапшина занимала пост заместителя главы администрации Кумертау по социальной политике.В Министерстве культуры Башкирии новое назначение – первым замминистра культуры назначена Наталья Лапшина. Она будет контролировать вопросы по программному развитию отрасли, информационной и сводно-аналитической работе, этнокультурному развитию и межрегиональному сотрудничеству, а также кадровую и правовую работу в сфере культуры и искусства.Справка. Наталья Лапшина родилась в 1974 в Челябинской области. Закончила Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы по специальности «История и социально-политические дисциплины» и по специальности «Государственное и муниципальное управление». Карьеру начала с должности заместителя директора школы № 10 г. Кумертау, в 1998 году перешла в другое учебное заведение на должность заместителя директора по внеклассной и внешкольной работе, в 2005 году стала заместителем директора по воспитательной работе Кумертауского филиала Уфимского государственного авиационного технического университета.С 2010 по 2019 год - начальник отдела культуры, заместитель главы администрации по социальной политике, заместитель главы администрации Кумертау по социальной и кадровой политике.