Путин призвал Рустэма Хамитова помочь Радию Хабирову

Президент России Владимир Путин сегодня на встрече с бывшими губернаторами призвал их помочь своим сменщикам, сообщает «Интерфакс». Во встрече участвуют 15 бывших губернаторов, оставивших должности в конце прошлого — текущем году, в том числе экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов, подавший в отставку в октябре прошлого года (сейчас является членом совета директоров «Башнефти»).Владимир Путин, обращаясь к бывшим губернаторам, сказал, что надеется, что они окажут своим «преемникам» «необходимую поддержку» — с тем, чтобы те «смогли мягко, естественным образом входить в работу, завоевать доверие граждан». Самое главное, добавил он, чтобы пришедшие на смену главы «смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих в субъектах РФ».Как уходил Рустэм Хамитов, подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Глава Башкирии подвел отставку под праздник»