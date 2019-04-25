Владимир Путин, обращаясь к бывшим губернаторам, сказал, что надеется, что они окажут своим «преемникам» «необходимую поддержку» — с тем, чтобы те «смогли мягко, естественным образом входить в работу, завоевать доверие граждан». Самое главное, добавил он, чтобы пришедшие на смену главы «смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих в субъектах РФ».
Как уходил Рустэм Хамитов, подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Глава Башкирии подвел отставку под праздник»
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Путин призвал Рустэма Хамитова помочь Радию Хабирову
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