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Путин призвал Рустэма Хамитова помочь Радию Хабирову

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Президент России Владимир Путин сегодня на встрече с бывшими губернаторами призвал их помочь своим сменщикам, сообщает «Интерфакс». Во встрече участвуют 15 бывших губернаторов, оставивших должности в конце прошлого — текущем году, в том числе экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов, подавший в отставку в октябре прошлого года (сейчас является членом совета директоров «Башнефти»).

Путин призвал Рустэма Хамитова помочь Радию Хабирову


Владимир Путин, обращаясь к бывшим губернаторам, сказал, что надеется, что они окажут своим «преемникам» «необходимую поддержку» — с тем, чтобы те «смогли мягко, естественным образом входить в работу, завоевать доверие граждан». Самое главное, добавил он, чтобы пришедшие на смену главы «смогли пойти дальше в интересах людей, проживающих в субъектах РФ».

Как уходил Рустэм Хамитов, подробнее в материале “Ъ-Уфа” «Глава Башкирии подвел отставку под праздник»

Ирина Самойлова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 24.05.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помочь в чем ? Выдвигать периодически лозунги и так держаться на плаву . И дел никаких . И ответственности никакой ибо дел-то нет .
Никакой он не советчик , склизняк аморфный,Поэтому никто никуда его не приглашал.и не пригласит.
РБ из-за него отстала в развитии на десять и более лет ..



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8

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  • Гость
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  • 2 | 24.05.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Маразм крепчает!
На должности назначаются особи как говорится: "Ни в зуб нагой ни в жопу пальце" потом их меняют на таких же, те тоже в экономике как "свинья в апельсинах", при том что первые должны учить вторых!
А не проще ли сразу поставить на должность умного, грамотного, опытного человека?



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3

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  • Гость
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  • 3 | 24.05.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как сие возможно, когда новоиспеченый нашел себе кумира-Муртазу, на глазах блеск реванша ?



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4

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  • Эксперт
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  • 4 | 24.05.2019, 10:20 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37525 | Рейтинг: +5533,2
Прав был Зиновьев("Номенклатура").
Херовенький специалист (дипломная-очистка взлетно-посадочной полосы) встал в обойму, обосрался в Русгидро, затем вместо нар попал в башлыги, там всё развалил и снова на теплое место- в совет директоров Башнефти!
Хули, быть на свободе и получать по 350 тыров только за то, что лижет пятки рабу галерному- нехило!



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7

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  • Гость
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  • 5 | 24.05.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.05.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Помочь в чем ? Выдвигать периодически лозунги и так держаться на плаву . И дел никаких . И ответственности никакой ибо дел-то нет .
Никакой он не советчик , склизняк аморфный,Поэтому никто никуда его не приглашал.и не пригласит.
РБ из-за него отстала в развитии на десять и более лет ..
______________________________________________________
На 10 лет снизила скорость падения в пропасть, заданную Муртаззлом



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1

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  • Гость
  •  
  • 6 | 24.05.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.05.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Маразм крепчает!
На должности назначаются особи как говорится: "Ни в зуб нагой ни в жопу пальце" потом их меняют на таких же, те тоже в экономике как "свинья в апельсинах", при том что первые должны учить вторых!
А не проще ли сразу поставить на должность умного, грамотного, опытного человека?
++++++++++++++++++++

Ничего особенного тут нет. Все очень просто, делается про аналогу и по подобию путьинского окружения.



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5

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  • Гость
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  • 7 | 24.05.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.05.2019, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помочь в чем ? Выдвигать периодически лозунги и так держаться на плаву . И дел никаких . И ответственности никакой ибо дел-то нет .
Никакой он не советчик , склизняк аморфный,Поэтому никто никуда его не приглашал.и не пригласит.
РБ из-за него отстала в развитии на десять и более лет ..
++++++++++++++++++++++


Конечно ты прав!
Муртаза стригал, стригал и стригал по 3$ мрд. А республика вырастала, вырастала и укреплялась прямо на глазах как на дролжжах. Чего потеряли ведь?



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1

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  • Участник
  •  
  • 8 | 24.05.2019, 11:08 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17574 | Рейтинг: -3074,2
Хитрожоипить тут не след, татнацики.
Всем давно и хорошо известно, что Хамитов все свои годы работал в пользу Татарии. И это сильно вам нравилось.
Рахимов работал на благо республики, это вам не нравилось, ходили всей кодлой аж в Москву с петицией о том, чтобы ТЭК отняли в пользу Москвы. Таки добились вы своего. Теперь хреново в Башкирии, хули скулите. Башкиры народ терпеливый, выдержат, не такие лихолетья выдерживали в военные годы, когда татары скрывались за пазухой у башкир.
Хабиров старается за Башкирию, вы татнацики снова скулите.



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2

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  • Гость
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  • 9 | 24.05.2019, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.05.2019, 11:08 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17560 | Рейтинг: -3073,4
Хитрожоипить тут не след, татнацики.
Всем давно и хорошо известно, что Хамитов все свои годы работал в пользу Татарии. И это сильно вам нравилось.
Рахимов работал на благо республики, это вам не нравилось, ходили всей кодлой аж в Москву с петицией о том, чтобы ТЭК отняли в пользу Москвы. Таки добились вы своего. Теперь хреново в Башкирии, хули скулите. Башкиры народ терпеливый, выдержат, не такие лихолетья выдерживали в военные годы, когда татары скрывались за пазухой у башкир.
Хабиров старается за Башкирию, вы татнацики снова скулите
============================================== Вот ведь падаль ПУСТОЗВОННАЯ ! Бывают же не только простожопые , но
и до одури тупые башкиры !.



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  • Участник
  •  
  • 10 | 24.05.2019, 11:44 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17574 | Рейтинг: -3074,2
Татнацик снова просит инфы про себя. Ну на, мне не жалко, чтобы тебя узнавали:
Вот слова А.Валиди в адрес татарских деятелей:
Единственная возможность осуществления этой вашей затеи — тот непотребный способ, которым пользовались до сих пор, - интриги и провокации, попытки воспрепятствовать любому полезному начинанию башкир, доносительство при каждом удобном случае русским, как белым, так и красным, изображая башкир как врагов русских, их государства. По существу это и будет методом вашей борьбы. ..

Еще попроси, дам и вашу характеристику от Карпини. Мне не жалко.



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  • 11 | 24.05.2019, 11:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
за прошедшие полгода, что пришла новая власть, можно с твердым убеждением утверждать, что абсолютно ничего не изменилось.
Просто поменялись действующие лица, да еще и после выборов в октябре вернется наш закадычный "жулик и вор бюджета и средств граждан" ялалов на пост премьера правительства, если судить по хабировским назначениям.
Да и граждане региона хабирову не нужны, ему нужна власть, во что бы ни было протащить себя, а потом забивать народ в угоду путину.
Ничего не поменялось и в администрации города.
Ни один из созданных старой администрацией проблем не разрешается.
Те кто остался на должностях, продолжают по прежнему протирать штаны как и раньше.
А новый начальник УКСа из ФЖС РБ - на поводу у оставшихся работников УКСа, обожающих экс нач. Гареева, который под уголовным преследованием !!!!.
Вот и все дела



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  • 12 | 24.05.2019, 11:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
за прошедшие полгода, что пришла новая власть, можно с твердым убеждением утверждать, что абсолютно ничего не изменилось.
Просто поменялись действующие лица, да еще и после выборов в октябре вернется наш закадычный "жулик и вор бюджета и средств граждан" ялалов на пост премьера правительства, если судить по хабировским назначениям.
Да и граждане региона хабирову не нужны, ему нужна власть, во что бы ни было протащить себя, а потом забивать народ в угоду путину.
Ничего не поменялось и в администрации города.
Ни один из созданных старой администрацией проблем не разрешается.
Те кто остался на должностях, продолжают по прежнему протирать штаны как и раньше.
А новый начальник УКСа из ФЖС РБ - на поводу у оставшихся работников УКСа, обожающих экс нач. Гареева, который под уголовным преследованием !!!!.
Вот и все дела



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  • Гость
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  • 13 | 24.05.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
оТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОЬБОР, 15-Й ВЕК - иБН хАЛЬДУН, РАЗВИЛ пИТИРИМ соРОКИН 1941 г и довёл до совершенства д-р эк наук Хазин в "лестница в небо".
слабый руководитель, а сын уборщицы и вахтёра изначально слаб, научно доказано что семья формирует человека как личность на 85%, соответственно шажок в Тамбовскую 0ПГ, те его в ЛГУ якобы по спортивной квоте как умственно особливо одарённого, а тут подвернулось КГБ и последовал весьма странный взлёт пенсионера в презики.
Кого может подобрать в свою команду полная ничтожность, - ещё более слабых, получайте, кушайте на здоровье взахлёб!



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  • Начинающий
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  • 14 | 24.05.2019, 12:14 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 175 | Рейтинг: +10,1
Хрен-редька, редька-хрен. Пора выбирать умелых, любящих и уважающих народ руководителей. А не тех, кто обзывает людей бабуинами, сопливыми, козлами и прочее.



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  • 15 | 24.05.2019, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.05.2019, 11:08 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17567 | Рейтинг: -3073,5
Хитрожоипить тут не след, татнацики.
Всем давно и хорошо известно, что Хамитов все свои годы работал в пользу Татарии.
+++++++++++++++

Видать ты шибко сильно ударился головой. Сапсим бальной стал. Если это не твои фантазии, поподробнее выложь.



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  • Эксперт
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  • 16 | 24.05.2019, 12:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64140 | Рейтинг: +12168,8
сын уборщицы и вахтёра изначально слаб, научно доказано что семья формирует человека как личность на 85%,
____________________________________
Добавь еще, что оба родителя у пуйла были инвалидами - мать одноглазая, папашка хромой. Никакой толерантности, сочувствия, сострадания инвалиды в те времена у подростков не имели, соответственно у пуйла развивались комплексы неполноценности, учитывая еще и то, что они были люди малограмотные, необразованные - профессии их были низкой квалификации, не требующие каких либо умственных способностей и их развития.
И вот такое серое ничто измывается над огромнейшей, богатейшей страной и ее многострадальным народом... правда в силу своей деградации(неестественный вековой отбор ) народ не в силах этого понять.



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  • Участник
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  • 17 | 24.05.2019, 12:51 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17574 | Рейтинг: -3074,2
Видать ты шибко сильно ударился головой. Сапсим бальной стал. Если это не твои фантазии, поподробнее выложь.
---------
Тебе очень хочется? Могу и выложить. Подотовлю, выложу, а пока только инфа.



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  • 18 | 24.05.2019, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
17 | 24.05.2019, 12:51 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17568 | Рейтинг: -3073,7
Видать ты шибко сильно ударился головой. Сапсим бальной стал. Если это не твои фантазии, поподробнее выложь.
---------
Тебе очень хочется? Могу и выложить. Подотовлю, выложу, а пока только инфа.
++++++++++++++

Тупота ты. Выложь ссылку на инфу, откуда, что и как без тебя разберемся.



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  • 19 | 24.05.2019, 13:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вовка всегда поддерживает своих выкормышей , а тем самым открывает,что это его тот или иной кандидат. Не тот авторитет уже после последних решений против народа.



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  • 20 | 24.05.2019, 13:09 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17574 | Рейтинг: -3074,2
Тебе очень хочется? Могу и выложить. Подотовлю, выложу, а пока только инфа.
++++++++++++++
Тупота ты. Выложь ссылку на инфу, откуда, что и как без тебя разберемся.
------
Потерпи, ты сам всяко не разберешься. А то и будешь хитрожопить по Карпини.



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