Готовьте карманы: Три миллиарда рублей из бюджета для РПЦ

В истории с реставрацией комплекса Феодоровского городка, в пригороде Петербурга — знаменитом Пушкине, важно не только то, что огромные деньги — почти 3 млрд. рублей, — идут на резиденцию (неуклюжие объяснения его пресс-службы ничего, кроме насмешки, не вызывают) патриарха, регулярно призывающего к умеренности, скромности и отказу от расточительства.Важно и то, что эти деньги — из бюджета.Четверть века назад Феодоровский городок (прекрасно знаю это место, в советские времена работал неподалеку) был передан РПЦ и получил статус патриаршего подворья.Его передача церкви означает, что с точки зрения закона, все обязанности по его содержанию, сохранению и реставрации (как памятника) легли на РПЦ. А не на государство. Не на бюджет Российской Федерации.Никакое управление делами президента не должно и не может этим заниматься.Не бывает так, что владеют одни, а содержат — другие.Кстати, судя по описаниям, это не столько реставрация, сколько то, что называется приспособлением для современного использования.По последнему слову техники и комфорта.РПЦ — одна из самых богатых организаций в стране.Правда, ее вывели из-под государственного финансового контроля, и мы не знаем точно, сколько у нее денег.Но точно знаем, что на огромные храмы, которые церковники упорно пытаются втиснуть в один парк или сквер за другим, у РПЦ деньги есть.И на роскошную жизнь для своих иерархов — есть.Пусть РПЦ и платит за реставрацию Феодоровского городка.Отделились от государства? Отделяйтесь и от бюджета.С какой стати эти три миллиарда рублей должны платить все налогоплательщики, в том числе приверженцы других конфессий и неверующие?