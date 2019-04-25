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Готовьте карманы: Три миллиарда рублей из бюджета для РПЦ

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В истории с реставрацией комплекса Феодоровского городка, в пригороде Петербурга — знаменитом Пушкине, важно не только то, что огромные деньги — почти 3 млрд. рублей, — идут на резиденцию (неуклюжие объяснения его пресс-службы ничего, кроме насмешки, не вызывают) патриарха, регулярно призывающего к умеренности, скромности и отказу от расточительства.

Готовьте карманы: Три миллиарда рублей из бюджета для РПЦ


Важно и то, что эти деньги — из бюджета.

Четверть века назад Феодоровский городок (прекрасно знаю это место, в советские времена работал неподалеку) был передан РПЦ и получил статус патриаршего подворья.

Его передача церкви означает, что с точки зрения закона, все обязанности по его содержанию, сохранению и реставрации (как памятника) легли на РПЦ. А не на государство. Не на бюджет Российской Федерации.

Никакое управление делами президента не должно и не может этим заниматься.

Не бывает так, что владеют одни, а содержат — другие.

Кстати, судя по описаниям, это не столько реставрация, сколько то, что называется приспособлением для современного использования.
По последнему слову техники и комфорта.

РПЦ — одна из самых богатых организаций в стране.

Правда, ее вывели из-под государственного финансового контроля, и мы не знаем точно, сколько у нее денег.

Но точно знаем, что на огромные храмы, которые церковники упорно пытаются втиснуть в один парк или сквер за другим, у РПЦ деньги есть.

И на роскошную жизнь для своих иерархов — есть.

Пусть РПЦ и платит за реставрацию Феодоровского городка.

Отделились от государства? Отделяйтесь и от бюджета.

С какой стати эти три миллиарда рублей должны платить все налогоплательщики, в том числе приверженцы других конфессий и неверующие?

Борис Вишневский, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 24.05.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть так же далека от народа, как РПЦ от Православия.
Атеист.



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3

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  • Эксперт
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  • 2 | 24.05.2019, 10:14 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37525 | Рейтинг: +5533,2
А Шойга? Придурок из МЧС ни дня не служивший в армии захерачил главную церков МИНОБОРОНЫ!



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  • Гость
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  • 3 | 24.05.2019, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.05.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть так же далека от народа, как РПЦ от Православия.
Атеист.
+++++++++++++++++


Может близок к язычеству?



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0

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  • Гость
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  • 4 | 24.05.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.05.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть так же далека от народа, как РПЦ от Православия.
Атеист.

+++++++++++++

Может близок к язычеству?



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0

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  • Гость
  •  
  • 5 | 24.05.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
захерачил главную церков МИНОБОРОНЫ!

----------------

Зато крестился перед выездом на Красную Площадь. Жукова можешь представить крестящимся? Совсем нынешние заигрались. Всё на публику.



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2

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  • 6 | 24.05.2019, 10:33 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37525 | Рейтинг: +5533,2
Зато крестился перед выездом на Красную Площадь. Жукова можешь представить крестящимся? Совсем нынешние заигрались. Всё на публику.

===============================А почему?
Просто лижет пятки папе, который тоже лижет иконы и ставит свечки!



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  • 7 | 24.05.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 24.05.2019, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 24.05.2019, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Власть так же далека от народа, как РПЦ от Православия.
Атеист.

+++++++++++++

Может, близок к язычеству?

=============

Может, может... "А Женя может лететь в Ленинград? Может! Они оба могут!"

От ваших религиозных заморочек далёк, поскольку советская школа
воспитала во мне научное мировоззрение. И не надо уличать меня в, якобы, бездуховности. Это весьма спорное утверждение.



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  • 8 | 24.05.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Высказывания кирила о славянах:
«Они (Кирилл и Мефодий) вышли из просвещенного греко-римского мира и пошли с проповедью славянам. А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке, это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи, принесли им свет Христовой истины и сделали что-то очень важное — они стали говорить с этими варварами на их языке, они создали славянскую азбуку, славянскую грамматику и перевели на этот язык Слово Божие. Эта традиция настолько глубоко живет в нашей Церкви, что для нас все народы равны, среди них нет варваров. Потому что для кого-то и мы были некогда варварами, хотя на самом деле варварами никогда не были».

Считаю кирилку чистейшей воды русофобом!



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  • 9 | 24.05.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Господи, Боже наш, Великий и Многомилостивый! Во умилении сердец наших, смиренно молимся Тебе: сохрани под кровом Твоея благости от всякаго злаго обстояния Святейшего Отца нашего Кирилла, Патриарха Московского и всея Руси. Огради его на всех путех его святыми Твоими ангелы, да ничтоже успеет враг на него, и сын беззакония не приложит озлобити его: исполни его долготою дней и крепостию сил, да совершит вся во славу Твою и во благо людей Своих, право править слово Твоея истины.



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  • 10 | 24.05.2019, 10:50 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37525 | Рейтинг: +5533,2
Бога нет и это-медицинский факт! Религиозность-признак невежества.



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  • 11 | 24.05.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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варварами никогда не были

---------------------------------------

Варвара, волчица ты,тебя я презираю.
К любовнику уходишь от меня...
Так вот к кому ты от меня уходишь!
Ты похоти предаться хочешь с ним!



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  • 12 | 24.05.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 24.05.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Господи, Боже наш, Великий и Многомилостивый! Во умилении сердец наших, смиренно молимся Тебе: сохрани под кровом Твоея благости от всякаго злаго обстояния Святейшего Отца нашего Кирилла,...
============================================
Господи, Боже наш, Великий и Многомилостивый! Во умилении сердец наших, смиренно молимся Тебе: ОГРАДИ НАС от кирила!
Аминь!



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  • 13 | 24.05.2019, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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Богатства патриарха Кирилла:
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в девяностые годы времени зря не терял: в его профессиональной копилке организация табачного, нефтяного, автомобильного и пищевого бизнеса. По разным подсчетам, вся эта бурная деятельность принесла главе РПЦ капиталы в 1,5-4 млрд долларов. Теперь в распоряжении патриарха квартира в знаменитом «Доме на набережной», часы Breguet стоимостью около 30 тысяч евро, дворцы в Переделкине и Геленджике, а также личный авиапарк.



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  • 14 | 24.05.2019, 11:10 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37525 | Рейтинг: +5533,2
Во умилении сердец наших, смиренно молимся Тебе: ОГРАДИ НАС от кирила!
Аминь!

===============================Лучше-Тов. Генеральный прокурор! Огради нас от жулика и проходимца Кирила!



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  • 15 | 24.05.2019, 11:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Иисус христос ни слова не говорил ни о каких попах и тем более патриархах: "Иисус сказал :"Бог только в тебе и только в тебе, не в зданиях из дерева и камня...Расколи кусок дерева и я буду там ,Подними камень и найдешь меня ..."
А все это попы и храмы от лукавого....



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  • 16 | 24.05.2019, 11:35 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17574 | Рейтинг: -3074,2
В России было так во все века. Народ мрет как рыба в мор. Зато во всех селениях стоят, а то и по нескольку, церкви очень дорогие. Любой поп мог бы спасти свою паству от голодной гибели продав только тот тяжелый крест на тяжелой золотой цепи на своей шее.



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  • 17 | 24.05.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.05.2019, 10:14 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37525 | Рейтинг: +5533,2
А Шойга? Придурок из МЧС ни дня не служивший в армии захерачил главную церков МИНОБОРОНЫ!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Юнг! Что ты заладил, как попугай, всё время про то, что Шойгу ни дня не служил в армии? Ты сам-то служил? Министр обороны вообще не обязательно должен быть военным, во многих странах эти должности занимают женщины, которые тоже не служили! Для ведения боевых действий и боевой подготовки есть Начальник Генерального штаба, вот тот должен быть военным до костей! Очень Опытный



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  • 18 | 24.05.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
5 | 24.05.2019, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
захерачил главную церков МИНОБОРОНЫ!

----------------

Зато крестился перед выездом на Красную Площадь. Жукова можешь представить крестящимся? Совсем нынешние заигрались. Всё на публику.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Креститься или нет - личное дело Шойгу, это только ему решать! Я вот, например, там когда проходил, то не крестился, но Шойгу осуждать за это не буду! Очень Опытный



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  • 19 | 24.05.2019, 12:24 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 175 | Рейтинг: +10,1
Если церковь проповедует помощь людям, то должна, наоборот, не отнимать деньги на строительство коттеджа попу (не оскорбление, а наименование, а отдавать людям на строительство больниц, медицинские услуги и др. Руководитель попов имеет достаточно денег, чтобы самому отчислять людям.
Считаю, что церковь должна служить людям.



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  • 20 | 24.05.2019, 13:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13-му
боже, он столько поимел, даже сегодня он какой боров, пристроился к путину, теперь у него и роскошь и власть.
этот гюндяй нарушает все церковные ценности, греет свое жирное брюхо на своей яхте в теплых водах



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