Важно и то, что эти деньги — из бюджета.
Четверть века назад Феодоровский городок (прекрасно знаю это место, в советские времена работал неподалеку) был передан РПЦ и получил статус патриаршего подворья.
Его передача церкви означает, что с точки зрения закона, все обязанности по его содержанию, сохранению и реставрации (как памятника) легли на РПЦ. А не на государство. Не на бюджет Российской Федерации.
Никакое управление делами президента не должно и не может этим заниматься.
Не бывает так, что владеют одни, а содержат — другие.
Кстати, судя по описаниям, это не столько реставрация, сколько то, что называется приспособлением для современного использования.
По последнему слову техники и комфорта.
РПЦ — одна из самых богатых организаций в стране.
Правда, ее вывели из-под государственного финансового контроля, и мы не знаем точно, сколько у нее денег.
Но точно знаем, что на огромные храмы, которые церковники упорно пытаются втиснуть в один парк или сквер за другим, у РПЦ деньги есть.
И на роскошную жизнь для своих иерархов — есть.
Пусть РПЦ и платит за реставрацию Феодоровского городка.
Отделились от государства? Отделяйтесь и от бюджета.
С какой стати эти три миллиарда рублей должны платить все налогоплательщики, в том числе приверженцы других конфессий и неверующие?
Борис Вишневский, Эхо Москвы
Оригинал публикации
Готовьте карманы: Три миллиарда рублей из бюджета для РПЦ
Раздел: Новости | Просмотры: 25028 | Комментарии: 22