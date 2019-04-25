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Самолет из воровства и распилов, летающий на божьих молитвах

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Инцидент в небе с самолетом Superjet, направлявшимся из Нового Уренгоя в Уфу, произошел 23 мая во второй половине дня. Капитан воздушного судна в небе над Уралом доложил о неполадках в системе предупреждения о столкновении самолетов и запросил снижения.

Самолет из воровства и распилов, летающий на божьих молитвах


Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением, экипажу дали добро на снижение. Superjet продолжил полет до столицы Башкирии на минимальном подходящем эшелоне.

Самолет удачно долетел до Уфы. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.

Как ранее сообщало агентство «Башинформ», из Уфы сегодня по технической причине не смог по расписанию вылететь самолет Sukhoi Superjet 100. Задержка составила около пяти часов.

Напомним, 13 мая следовавший из Москвы в Самару лайнер Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт «Шереметьево». По данным сайта Flightradar, через час после вылета самолет развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово и направился обратно в столицу. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что причиной возврата могли стать проблемы с созданием безопасного давления в кабине пилотов. На позапрошлой неделе авикомпания «Аэрофлот» задержала или отменила десятки рейсов, которые должны были выполнять SSJ-100.

По факту же шереметьевской катастрофы SSJ-100 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает несколько версий причин катастрофы, среди которых ошибка пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

По сложившейся практике, обычно эксплуатация типов самолетов, попавших в катастрофу, временно приостанавливается. Однако в случае с SSJ-100, количество которых у российских авиакомпаний не превышает 100 бортов, этого сделано не было.

Министр транспорта РФ, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих заявил, что нет оснований для приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100 после катастрофы в Шереметьево.

Крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 является "Аэрофлот", в котором большая часть пакета акций принадлежит государству. В его парке насчитывалось 50 таких судов, включая сгоревший в Шереметьево.

Forum.MSK
Оригинал публикации

***

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс из Москвы в Уфу. Он должен был прилететь в башкирскую столицу в 10.45. Вероятными причинами отменами рейса стали технические проблемы на борту Sukhoi Superjet 100.

К тому же задержится рейс UT-103 их Сургута в Уфу. Предполагается, что он прибудет на 15 минут позже, в 13.15.

Напомним, что рейсы на SSJ-100 задерживаются и отменяются по всей стране после авиакатастрофы, произошедшей 5 мая с самолетом этой марки в аэропорту Шереметьево. Тогда погиб 41 человек.






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  • 1 | 24.05.2019, 15:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
За 20 миллионов лётных часов Boeing 777 не было ни единой авиакатастрофы.



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  • 2 | 24.05.2019, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Прежде чем сажать гражданское население в этот самолет, надо туда посадить путина с медведевым и отправить их в кругосветку. Вернутся ,- самолет можно запускать в сенрию, не вернутся ,-тоже неплохо, значит надо доробатывать изделие..



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  • 3 | 24.05.2019, 16:35 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37529 | Рейтинг: +5532,2
=Мне нравится ход ваших мыслей.
Могу добавить= а когда вернутся-постоять в очереди в городской поликилинике, ведь у нас, согласно 41 с. Конституции все граждане имеют равные права на оказание медицинской помощи!



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  • 4 | 24.05.2019, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Постоянно задерживаются рейсы на разных типах самолётов! Просто сейчас про Суперджеты постоянно пишут, а про другие нет! Сегодня по техпричине задержан Боинг 737 Курган - Москва и что, кто-нибудь об этом кричит, пишет? А сколько ещё по всей РФ? То что сейчас Суперджеты тщательно проверяют - это только на благо пассажиров! А техотказы в большинстве своём идут от различных импортных датчиков! Свои комплектующие разучились делать при Ельцине-Гайдаре, которые нам говорили, что зачем своё выпускать, когда можно за бугром купить! Развалить недолго - снова построить гораздо сложнее! Очень Опытный



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  • 5 | 24.05.2019, 16:50 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 24.05.2019, 16:35 | Автор: юнг
Публикации: 143 | Комментарии: 37527 | Рейтинг: +5533,2
=Мне нравится ход ваших мыслей.
Могу добавить= а когда вернутся-постоять в очереди в городской поликилинике, ведь у нас, согласно 41 с. Конституции все граждане имеют равные права на оказание медицинской помощи!
===
===
Юнг, имейте совесть, там будет стоять такой запах!



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  • 6 | 24.05.2019, 17:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда сгорели в самолет Суперджет 41 пассажир , то объяснили ,что это от паники пассажиров . Они -де просто скучковались и не смогли выйти из горящего самолета ...Вот такое было вранье . То врали нам , что в Крыму нет наших солдат , а потом обьяснил , что они -де купили военную форму в военторге..и поехали в свой отпуск защищать от засилья украинского языка ...Вот так нам врали , а мы хавали все это развесив уши...
Врали нам про Суперджет , что вроде самый лучший отечественный самолет ....



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  • 7 | 24.05.2019, 19:33 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29900 | Рейтинг: -700,3
Значит, освятили по-правильному, батяня был трезв. Пассажиры причащены.



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  • 8 | 24.05.2019, 19:36 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29900 | Рейтинг: -700,3
Самолет удачно долетел до Уфы. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.
-----------------------
Админ, ты зачем выставил такую страшную картинку?

Тебя заносит день ото дня, скоро свихнешься до стадии буйного помешательства



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  • 9 | 24.05.2019, 19:38 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29900 | Рейтинг: -700,3
Самолет удачно долетел до Уфы. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.
-----------------------
Интересно, какое название было присвоено самолету? Видимо имя очень хорошего и правильного человека, раз все обошлось удачно.



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  • 10 | 24.05.2019, 19:51 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29900 | Рейтинг: -700,3
"Пассажирам гораздо спокойнее лететь на самолете, который освящен"
"потому что испытывает страх"

Имена святых присвоят всем самолетам Sukhoi Superjet 100 компании "ИрАэро"

Традиция
Традиция называть самолеты именами святых была заложена в "ИрАэро"

Лайнеры CRJ-200 присвоили имена Святителя Спиридона Тримифунтского, Святой Матроны Московской, Святого князя Владимира, Святой Ксении Петербургской, Святого апостола Петра, Святого Апостола Павла, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, Святого благоверного князя Александра Невского.
Освящение самолетов обычно проводит отец Константин

"Невольно наблюдая за пассажирами в салоне, видишь, как перед взлетом или посадкой многие люди крестятся и просят "Господи благослови!". Не важно, верит человек в Бога или нет, но он молится, потому что испытывает страх. Пассажирам, пилотам и бортпроводникам гораздо спокойнее лететь на самолете, который освящен, поскольку они находятся под защитой и покровительством святого угодника божьего", — пояснил после проведения церемонии отец Константин.



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  • 11 | 24.05.2019, 20:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64142 | Рейтинг: +12169,5
Девиз SSJ-100 - ни дня без поломки!



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  • 12 | 24.05.2019, 21:52 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот когда собаке делать нечего , то приводит орган в подобающий вил.И мы тоже даем названия неизвестных мне лиц.



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  • 13 | 24.05.2019, 21:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Аэропорт «Шереметьево» выясняет причины инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», когда лайнер вылетел из Москвы в Ижевск с неотцепленным тросом заземления, передает РИА Новости. Посадка прошла штатно, однако воздушное судно получило повреждения и отстранено от полетов. ____________________________________________________________
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________ При чём здесь самолёт, когда обслуживают его мудаки? Теперь борт на ремонте, отменяются и задерживаются другие рейсы, на которые он был запланирован! Очень Опытный



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