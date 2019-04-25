Самолет из воровства и распилов, летающий на божьих молитвах

Инцидент в небе с самолетом Superjet, направлявшимся из Нового Уренгоя в Уфу, произошел 23 мая во второй половине дня. Капитан воздушного судна в небе над Уралом доложил о неполадках в системе предупреждения о столкновении самолетов и запросил снижения.Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением, экипажу дали добро на снижение. Superjet продолжил полет до столицы Башкирии на минимальном подходящем эшелоне.Самолет удачно долетел до Уфы. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал.Как ранее сообщало агентство «Башинформ», из Уфы сегодня по технической причине не смог по расписанию вылететь самолет Sukhoi Superjet 100. Задержка составила около пяти часов.Напомним, 13 мая следовавший из Москвы в Самару лайнер Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт «Шереметьево». По данным сайта Flightradar, через час после вылета самолет развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово и направился обратно в столицу. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что причиной возврата могли стать проблемы с созданием безопасного давления в кабине пилотов. На позапрошлой неделе авикомпания «Аэрофлот» задержала или отменила десятки рейсов, которые должны были выполнять SSJ-100.По факту же шереметьевской катастрофы SSJ-100 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает несколько версий причин катастрофы, среди которых ошибка пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.По сложившейся практике, обычно эксплуатация типов самолетов, попавших в катастрофу, временно приостанавливается. Однако в случае с SSJ-100, количество которых у российских авиакомпаний не превышает 100 бортов, этого сделано не было.Министр транспорта РФ, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих заявил, что нет оснований для приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100 после катастрофы в Шереметьево.Крупнейшим эксплуатантом SSJ 100 является "Аэрофлот", в котором большая часть пакета акций принадлежит государству. В его парке насчитывалось 50 таких судов, включая сгоревший в Шереметьево.***Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс из Москвы в Уфу. Он должен был прилететь в башкирскую столицу в 10.45. Вероятными причинами отменами рейса стали технические проблемы на борту Sukhoi Superjet 100.К тому же задержится рейс UT-103 их Сургута в Уфу. Предполагается, что он прибудет на 15 минут позже, в 13.15.Напомним, что рейсы на SSJ-100 задерживаются и отменяются по всей стране после авиакатастрофы, произошедшей 5 мая с самолетом этой марки в аэропорту Шереметьево. Тогда погиб 41 человек.