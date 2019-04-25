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Стратегии, будущее и фальшивая перепись

  • Опубликовано: ПроУфу | 24.05.2019
    Раздел: Общество | Просмотры: 15305 | Комментарии: 20
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В Уфе обсудили стратегию развития башкирского народа. Всемирный курултай башкир ведет подготовку к своему съезду.

Стратегии, будущее и фальшивая перепись


Всемирный курултай (конгресс) башкир вынес на обсуждение 15 концепций победителей конкурса о стратегии развития башкирского народа. Напомним, с 15 марта по 1 апреля каждый желающий мог внести в стратегию свои предложения, идеи, концептуальные мысли. Все работы конкурса вывешены на официальном сайте Проекта стратегии развития башкирского народа. В данном случае задача ВКБ – хорошо организовать обсуждение, а не навязывать свои мысли. Конечно ВКБ такие задачи единолично решать не может, поэтому было обращение к широкой общественности. Идеи разные, и разработанные целой командой, и отдельными энтузиастами. Среди них есть простые сельские учителя, молодые ученые, авторы-общественники.

- Если мы задались таким вопросом, то важно знать какое будущее у башкирского народа? Есть кризисные явления, начиная от проблемы языка до увеличения статистики суицидов среди трудоспособного населения. Только признание и понимание этих фактов поможет нам выйти из этого состояния, - отметил один из авторов-общественников Илфир Илбактин.

О том, что не нужно изобретать велосипед, считает экономист Вилюр Ахметов. Все стратегические моменты уже давно рассчитаны, разработаны, нужна только консалтинговая помощь. Его стратегия заключается в создании сильной экономики Башкортостана. Это и есть фундамент развития башкирского народа, основа повышения дохода, снижения безработицы.

- Кем мы являемся в будущем для самих себя, для остальных жителей республики, страны и в целом мире, - говорит ученый, историк Юлдаш Юсупов.

И, уже отталкиваясь от образа будущего, определяются тренды, угрозы и вызовы. Решения, принимаемые с учетом имеющихся ресурсов и внешнего воздействия составляют ядро формирующейся стратегии.

По моему мнению, утеря родного языка происходит в три года. Поэтому важно сейчас разработать башкирский контент для детей дошкольного возраста. Нужно создавать портал башкирских мультфильмов, комиксов.

Предложения, разработки о развитии башкирского народа, языка были и в предыдущих курултаях. Но они не стали объединяющей формулировкой к следующим форумам. И сейчас остается только месяц до курултая, скорее всего многие вопросы уже не успеют обсудить, но подводить итоги конкурса будут. Главное требование экспертов – разработать такую стратегию, чтобы спустя 30 лет не было стыдно за ее результат. Как сказал руководитель проекта Ильдар Киньябулатов, по итогам обсуждения лучшая концепция ляжет в основу стратегии. А победители станут делегатами во Всемирном курултае башкир.

ПроУфу
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  • 1 | 24.05.2019, 16:15 | Автор: Не зарегистрирован
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В Уфе обсудили стратегию развития башкирского народа
===============================
А на данный момент он что недоразвитый?!



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  • 2 | 24.05.2019, 16:22 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17597 | Рейтинг: -3078,3
А на данный момент он что недоразвитый?!
-------
Списали от недоразвитого народа татар



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  • 3 | 24.05.2019, 16:42 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37529 | Рейтинг: +5532,3
А почему только Всемирный? Вот тов. Бендер, например, вообще предлагал провести Всепланетный слёт шахматистов!



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  • 4 | 24.05.2019, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.05.2019, 16:22 | Автор: кац

Списали от недоразвитого народа татар
========================================
Переразвитый ПУСТОЗВОН , опять звенит пустым шарабаном .



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  • 5 | 24.05.2019, 17:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На табло написано Какое у башкирского народа будущее? Та никакого будущего, поэтому с остервенением записывают татар в башкиры и навязывают им куваканский диалект горных башкир, который народ метко прозвал "сакау тел".



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5

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  • 6 | 24.05.2019, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полезно бы и татарам перенять сей опыт . Скоро и татар не останется , за счет присоединения других народов долго не протянешь .Да и активно ассимилироваться не стоило б !



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  • 7 | 24.05.2019, 18:36 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 24.05.2019, 17:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полезно бы и татарам перенять сей опыт . Скоро и татар не останется , за счет присоединения других народов долго не протянешь .Да и активно ассимилироваться не стоило б !

++++++++++++++++++++++

Уфимским татарам оставили две пути:

1. Стать башкиром, а потом ассимилироваться в русского.

2. Ассимилироваться минуя башкиризацию.

Похоже татары приняли второй вариант.



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  • 8 | 24.05.2019, 19:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У нас есть третья пути ,послать всех на ... и жить своим умом ,благо есть РТ ,осталось довести до нужной кондиции, согласно норм международного права .



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  • 9 | 24.05.2019, 19:25 | Автор: Не зарегистрирован
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У нас есть третья пути ,послать на ... всех советчиков и жить своим умом ,благо есть РТ осталось довести до нужной кондиции согласно норм международного права .



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  • 10 | 24.05.2019, 20:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7. Автор: Не зарегистрирован

Уфимским татарам оставили две пути:

1. Стать башкиром,
=======================================
Иди на ........со своим сакау тел.



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  • 11 | 24.05.2019, 20:04 | Автор: Не зарегистрирован
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В любом деле нужно быть реалистом и опираться на собственные силы ,ну не светит башкирам долго сидеть на татарском горбу ,не зря Кац лижет зад Ивану, чует без московской крыши лафа кончится .



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  • 12 | 24.05.2019, 20:35 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17597 | Рейтинг: -3078,3
На табло написано Какое у башкирского народа будущее? Та никакого будущего, поэтому с остервенением записывают татар в башкиры и навязывают им куваканский диалект горных башкир, который народ метко прозвал "сакау тел".
--------
Никто никогда не существующих татар в башкиры не мог записать. Что было, только то, когда создавали этнос татары, которого официально не было, в 1920 году в татары записали всех, попавших в очерченный большевиками круг под названием Татария. Так в татары попали башкиры, типтяре (тоже башкиры, припущенные башкирами из-за того, что соплеменники остались совсем без земель и из западной Башкирии переселились), мишаре, мари, чуваши и другие соседи.



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  • 13 | 24.05.2019, 21:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раньше ты сопли жевал сейчас на компе печатаешь . Диалектика слышал про такое ? Не было раньше татар как ты утверждаешь а сейчас они есть что ты будешь с этим делать ?



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  • 14 | 24.05.2019, 21:30 | Автор: Не зарегистрирован
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12 му, какашку жаба душит из-за того, что в 1920 году типтяре, мишари не захотели быть с башкирами,а вошли как этносы в татарскую нацию. и правильно сделали.Не дай бог быть соплеменником такого какашки как какашка.



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  • 15 | 24.05.2019, 22:14 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17597 | Рейтинг: -3078,3
12 му, какашку жаба душит из-за того, что в 1920 году типтяре, мишари не захотели быть с башкирами,а вошли как этносы в татарскую нацию. и правильно сделали.Не дай бог быть соплеменником такого какашки как какашка.
------
Во первых вряд ли кто захочет записаться добровольно в татары. Только подпадающие под определение менталитета по Карпини.
Во вторых НИКТО из переписанных в 1920 году большевиками в татары не мог записатья кроме, как в татары. Потом принудительное обучение на так называемом татарском языке в течение 100 лет. И вот татарский этнос из каши народов, где собственно татары составляют малую часть.



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  • 16 | 24.05.2019, 22:18 | Автор: Не зарегистрирован
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15 му,Слава Аллаху Татары, а не башкиры!!!!



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  • 17 | 24.05.2019, 22:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Мадриль что то давненько молчить, чаем не в Казань переехал, скушно без его рассказов разоблачений Муртазы Гбайдуллича.
Не унывающий



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  • 18 | 24.05.2019, 22:53 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 24.05.2019, 20:35 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17595 | Рейтинг: -3076,7
На табло написано Какое у башкирского народа будущее? Та никакого будущего, поэтому с остервенением записывают татар в башкиры и навязывают им куваканский диалект горных башкир, который народ метко прозвал "сакау тел".
--------
Никто никогда не существующих татар в башкиры не мог записать Что было, только то, когда создавали этнос татары, которого официально не было, в 1920 году в татары записали всех, попавших в очерченный большевиками круг под названием Татария. Так в татары попали башкиры, типтяре (тоже башкиры, припущенные башкирами из-за того, что соплеменники остались совсем без земель и из западной Башкирии переселились), мишаре, мари, чуваши и другие соседи.
***********************

Подумай головой хорошенько - ты желтенький узкоглазенький, как это может быть что типтяре и мишаре,мари,чуваше могут быть с тобой одним народом?
и какие земли,какие припущеннки дядя,что ты - идиот?!
ты застрял в 17 ом веке

может быть царь передал когда-то ногайские земли башкирам в надежде на их лояльность, однако как сам писал тут "башкире 250 лет воевали с Россией " так что ногайские земли переданные нескольким племенам в перестают быть ихними.
Хотя ты,не башкир,а то ли ногаец,то ли киргиз, кормишься от русского бюджета и науськиваешь башкир против татар с их благосклонности



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  • 19 | 24.05.2019, 23:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 24.05.2019, 22:14 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 17595 | Рейтинг: -3077,6
Потом принудительное обучение на так называемом татарском языке в течение 100 лет. И вот татарский этнос из каши народов, г

**************************
истинную кашу народов создал хамидулин,смотри вики "Башкирские племена"
1 древнебашкирский (бурзян, уран, усерган и др.),
2 ранний финно-угорско-самодийский (сызгы, терсяк, уваныш, упей и др.),
3 булгаро-мадьярский (буляр, танып, юрматы и др.),
4 огузо-кыпчакский (айле и др.),
5 кыпчакский (канлы, кошсы, кыпсак, мин и др.),
6 ногайский (ногай-бурзян, ногай-юрматы и др.),
7 пласт, связанный с этническим взаимодействием с народами Волго-Уральского региона и Средней Азии (казахи, мишари, татары и др.)

и где тут собственно башкиры,как таковые?
финно-угоры - это не башкиры
булгары и мадьяры - это не башкиры
огузы кипчаки - это не башкиры
ногаи это не башкиры,а те, от которых башкир освободили русские
казахи - не башкиры,мишари - не башкиры,татары это не башкиры

Правители правят народом который существует, а для Муртазы народ собирают при помощи фальшивой переписи
Вон,идите в Киргизию и всех киргизов перепишите в башкиры



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  • 20 | 25.05.2019, 00:27 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17597 | Рейтинг: -3078,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Все правильно ты говоришь, но не полно. А где племена западных башкир? Башкиры консолидированы из многих родов и племен. А татарский этнос СОВЕРШЕННО НЕ ИМЕЕТ ни племен.ни родов. Одни только готовые этносы, народы, которых силком затащили в татары в 1920 году.
Тупота, в составе башкир большие рода кипчаки, это верно. А татары пытаются свое происхождение к кипчакам приписать. Только через башкир.
Ты можешь до усрачки кричать тут, или иди на улицу кричи, но науку не перекричишь. Тут твоя хитрожопость не поможет любезный.



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