Стратегии, будущее и фальшивая перепись

В Уфе обсудили стратегию развития башкирского народа. Всемирный курултай башкир ведет подготовку к своему съезду.Всемирный курултай (конгресс) башкир вынес на обсуждение 15 концепций победителей конкурса о стратегии развития башкирского народа. Напомним, с 15 марта по 1 апреля каждый желающий мог внести в стратегию свои предложения, идеи, концептуальные мысли. Все работы конкурса вывешены на официальном сайте Проекта стратегии развития башкирского народа. В данном случае задача ВКБ – хорошо организовать обсуждение, а не навязывать свои мысли. Конечно ВКБ такие задачи единолично решать не может, поэтому было обращение к широкой общественности. Идеи разные, и разработанные целой командой, и отдельными энтузиастами. Среди них есть простые сельские учителя, молодые ученые, авторы-общественники.- Если мы задались таким вопросом, то важно знать какое будущее у башкирского народа? Есть кризисные явления, начиная от проблемы языка до увеличения статистики суицидов среди трудоспособного населения. Только признание и понимание этих фактов поможет нам выйти из этого состояния, - отметил один из авторов-общественников Илфир Илбактин.О том, что не нужно изобретать велосипед, считает экономист Вилюр Ахметов. Все стратегические моменты уже давно рассчитаны, разработаны, нужна только консалтинговая помощь. Его стратегия заключается в создании сильной экономики Башкортостана. Это и есть фундамент развития башкирского народа, основа повышения дохода, снижения безработицы.- Кем мы являемся в будущем для самих себя, для остальных жителей республики, страны и в целом мире, - говорит ученый, историк Юлдаш Юсупов.И, уже отталкиваясь от образа будущего, определяются тренды, угрозы и вызовы. Решения, принимаемые с учетом имеющихся ресурсов и внешнего воздействия составляют ядро формирующейся стратегии.По моему мнению, утеря родного языка происходит в три года. Поэтому важно сейчас разработать башкирский контент для детей дошкольного возраста. Нужно создавать портал башкирских мультфильмов, комиксов.Предложения, разработки о развитии башкирского народа, языка были и в предыдущих курултаях. Но они не стали объединяющей формулировкой к следующим форумам. И сейчас остается только месяц до курултая, скорее всего многие вопросы уже не успеют обсудить, но подводить итоги конкурса будут. Главное требование экспертов – разработать такую стратегию, чтобы спустя 30 лет не было стыдно за ее результат. Как сказал руководитель проекта Ильдар Киньябулатов, по итогам обсуждения лучшая концепция ляжет в основу стратегии. А победители станут делегатами во Всемирном курултае башкир.