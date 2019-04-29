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Будни сверхдержавы: Медведев предложил россиянам сдавать бутылки

  • Опубликовано: ПроУфу | 27.05.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 38041 | Комментарии: 32
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В России предложили возобновить советскую практику сдачи стеклотары. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития проработать обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут «Известия».

Будни сверхдержавы: Медведев предложил россиянам сдавать бутылки


В частности, ввести обязательный прием тары предложили представители «Справедливой России». По словам замглавы этой фракции в Госдуме Олег Нилов, сейчас экологическая проблема номер один — это высокий объем мусора. Депутат отметил, что, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки - стоимость одной бутылки может составить 5–7 рублей.

Документ, подписанный первым вице-премьером Александром Жуковым, уже представлен депутатам для ознакомления. Ведомствам также поручено проработать вопрос о целесообразности проведения соответствующего эксперимента. Правительству рекомендовано представить в Госдуму предложения по этому вопросу до 15 июня.

ПроУфу
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  • 1 | 27.05.2019, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Путин обещал приподнять благосостояние народа,- вот вам пожалуйста сдавайте пустые бутылки и живите богато и счастливо.



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  • 2 | 27.05.2019, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
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В России предложили возобновить советскую практику сдачи стеклотары.

==============

Советскую практику надо возобновлять, кто бы против. Начать с малого - с бутылок - затем провести национализацию, индустриализацию. Воссоздать Госплан. Определиться, наконец: кто мы? Куда идём?



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  • 3 | 27.05.2019, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
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При СССР были чебурашки плюс водочные. А сейчас? Трёхгранные,
четырёхгранные, с именными барельефами на стекле - и чёрт те шо.

Представляю грудастую особу в окошечке: "Чего суёшь?! Написано же:
иностранные не принимаем! Ящиков нету!.."



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  • 4 | 27.05.2019, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Будни сверхдержавы: Медведев предложил россиянам сдавать бутылки
________________________
И к чему это ёрничание?
Очень правильная мера: масса ценного сырья превращается в мусор, а так подчистят все углы в городе, пляжи, леса. Раньше бутылки не валялись: пиво или газировку не успеешь выпить бабульки уже чуть не из рук бутылку забирают.
Вот попробуйте найти сейчас на помойке вещи из медных или алюминиевых сплавов - всё мигом сдаётся в приёмные пункты.
Так что предложение очень умное, но вопрос, как они это реализуют: реально сделают или "хотели как лучше, а получилось как всегда".



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  • 5 | 27.05.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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В сёлах случалось видеть заборы из бутылок.



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  • 6 | 27.05.2019, 10:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Помнится, утверждение либералов "Советский Союз и историческая Россия - не просто разные государства, это государства взаимоисключающие" - в бытность президентом попытался закрепить Дмитрий Медведев.

В поздравлении "дорогих россиян" с новым 2010 г. он заявил: "Россия - молодая страна, в наступающем году ей исполнится только двадцать лет".
Значит, и Медведев понял, что негоже рвать "времён связующую нить".

Будущие историки ещё дадут подобающую оценку деяниям этих умников.



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  • 7 | 27.05.2019, 10:24 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17611 | Рейтинг: -3080,2
Правильное предложение. Видали, как растет премьер. Это вам не перевод стрелок часов туда-сюда или лампочки скручивать на пару ваттов.
Восстановить стеклоприемные пункты. Вспомните героя Смирнова из операции "ы". С каким умилением, упоением, предвкушением человек едет сдавать бутылки. За один этот кадр фильм заслуживает просмотра. Но главное сейчас в том, что стеклоприемный пункт был не везде, но сдавали.
Бутылки, как залоговая стоимость, должны приниматься за 10-12 рублей, а всякие иностранные за 5. Битые за 3. До кучи выгребут вчистую.



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  • 8 | 27.05.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Советскую практику надо возобновлять, кто бы против
______________________________________________________
Начать надо с чисток. Сначала с правительства, и далее по всем ступеням власти. Двойное гражданство, незаконно нажитое - за все в лагерь труда без отдыха. Дороги, туннелли, мост на Сахалин, рабочие руки нужны везде



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  • 9 | 27.05.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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А невыпитые принимать будут? Говоришь, должны приниматься за 10-12 рублей?



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  • 10 | 27.05.2019, 10:40 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37540 | Рейтинг: +5531,5
7 | 27.05.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Советскую практику надо возобновлять, кто бы против
______________________________________________________
Начать надо с чисток. Сначала с правительства, ........

====================Митю-придурка- гнать взашей!



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  • 11 | 27.05.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Митю-придурка- гнать взашей!
----------------------

В поздравлении "дорогих россиян" с новым 2010 г. он заявил: "Россия - молодая страна, в наступающем году ей исполнится только двадцать лет".



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  • 12 | 27.05.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В СССР тару называли ласкова "Пушнина", когда не оставалось и копейки, мужик нес на себе мешки с бутылками из под водки и пива. Это спасало от ОРЗ (очень резко завязал).



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  • 13 | 27.05.2019, 11:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64173 | Рейтинг: +12170,8
Ну вот и горожанам пофартило! Валежник-то нам не к чему, а вот бутылки собирать - самое то!

Но асоциальные элементы уже давно это делают... картон, банки алюминивые, пластиковые, стеклянные - всё собирают по утрам. Санитары города!

Так что - территория уже поделена. Остаётся только личное помойное ведро...



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  • 14 | 27.05.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мужик нес на себе мешки с бутылками из под водки и пива.

------------------------

Не, так тяжело. Чаще использовали детскую коляску. Молодые мамаши в пример ставили: вот какой мужик - не то, шо ты!..



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  • 15 | 27.05.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 27.05.2019, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Советскую практику надо возобновлять, кто бы против
______________________________________________________
Начать надо с чисток. Сначала с правительства, и далее по всем ступеням власти. Двойное гражданство, незаконно нажитое - за все в лагерь труда без отдыха. Дороги, туннелли, мост на Сахалин, рабочие руки нужны везде
==================
Кто чистить будет? Сами себя?



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  • 16 | 27.05.2019, 12:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64173 | Рейтинг: +12170,8
«Чем больше налогов платит гражданин, тем лучше становится его жизнь»
Д.А.Медведев



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  • 17 | 27.05.2019, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Закон -подарок Бомжам. Дождались.



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  • 18 | 27.05.2019, 12:52 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64173 | Рейтинг: +12170,8
Валентина Матвиенко отпраздновала свой юбилей за счет бюджета.

А вот то, что ей 7 апреля 2019 года исполнилось 70 лет, не все знают. Но в Питере знают, поэтому к 7 апреля в городе был проведен фестиваль «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». И конечно, самым почетным гражданином в этот день была именно Валентина Ивановна!

Совпадение? Конечно, нет!

Ведь питерская братва своих не бросает!
Вот и получилось, что ранее такой фестиваль в Питере проводился каждый год, но на его проведение в среднем уходило около 4-5 миллионов рублей.

Проводили его в большой филармонии Петербурга. Приглашен был высший свет общества, ни одного «смертного», выступал Заслуженный симфонический оркестр России и все ради нее.

Только вот, гуляли они, получается за наш счет, ведь мы отчисляем проценты в бюджет, она конечно, тоже. Но не понятно, почему миллиардерша Матвиенко, с пенсией в 420 тысяч рублей, гуляет за счет бюджета, а не за свои, честно заработанные?
_________________________________
Бутылки, наверное,смольнинские уборщицы поздавали... ЭХ! Опоздал закончико-то! А то бы блокадникам свезло к 9 мая...



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  • 19 | 27.05.2019, 12:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64173 | Рейтинг: +12170,8
Лицензию на сбор бутылок можно будет получить в любом МФЦ



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  • 20 | 27.05.2019, 12:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64173 | Рейтинг: +12170,8
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
Среднему городу-миллионнику потребуется 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта, подсчитали в КБ «Стрелка».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/27/05/2019/5ce7da9e9a79478bbfd2
1325



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