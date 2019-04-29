Будни сверхдержавы: Медведев предложил россиянам сдавать бутылки

В России предложили возобновить советскую практику сдачи стеклотары. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу, Минприроды и Минэкономразвития проработать обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут «Известия».В частности, ввести обязательный прием тары предложили представители «Справедливой России». По словам замглавы этой фракции в Госдуме Олег Нилов, сейчас экологическая проблема номер один — это высокий объем мусора. Депутат отметил, что, как и в советские времена, населению нужно платить за сданные бутылки - стоимость одной бутылки может составить 5–7 рублей.Документ, подписанный первым вице-премьером Александром Жуковым, уже представлен депутатам для ознакомления. Ведомствам также поручено проработать вопрос о целесообразности проведения соответствующего эксперимента. Правительству рекомендовано представить в Госдуму предложения по этому вопросу до 15 июня.