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Голыми руками не возьмешь

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Кировский райсуд постановил взыскать с юриста Виталия Буркина и портала ProUfu.ru 150 тысяч рублей судебных расходов по иску о защите чести и достоинства главы Адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова. Об этом сообщает пресс-служба Адвокатской палаты республики.

Голыми руками не возьмешь


Осенью прошлого года Булат Юмадилов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении портала ProUfu.ru, журналиста Элизы Сафаровой и юриста Виталия Буркина. Поводом для обращения в суд стала публикацию интервью Буркина, в котором юрист рассказывал о нарушениях Адвокатской палаты Башкирии.

Первые заседания по иску прошли в декабре, тогда Юмадилов снял претензии и исковые требования с Сафаровой, но не отказался от иска к изданию и Виталию Буркину. Моральный ущерб глава Адвокатской палаты оценил в 1 рубль. Кировский райсуд тогда встал на сторону Булата Юмадилова и постановил взыскать с ответчиков моральную компенсацию. В феврале этого года Верховный суд республики подтвердил решение суда первой инстанции.

Сейчас Юмадилов потребовал от Виталия Буркина и юридического лица издания возмещения судебных расходов, которые оценены в 150 тысяч рублей.

Главный редактор ProUfu.ru Рамиль Рахматов пояснил “Эху”, что к расходам относится проведение лингвистической экспертизы материала, которая проводилась в УГАТУ по заказу руководства Адвокатской палаты

«В течение долгого времени на нашем сайте публиковались материалы в том числе рассказывающие о коррупции в авиационном университете, и экспертизу проводят именно там. Кроме того, эта экспертиза была заказана не Юмадиловым, а его юристом, и фамилии Юмадилова в договоре нет, равно как и цены за экспертизы, — говорит Рахматов. — Они могли вписать эту сумму — 150 тысяч — задним числом. К тому же, средняя стоимость такой экспертизы — 40-50 тысяч, но не 150.»

По словам Рамиля Рахматова, понесенные Юмадиловым судебные расходы в документах, представленных суду, не доказаны — журналист утверждает, что в материалах нет платежных квитанций и договоров об оплате, в которых фигурировала бы фамилия самого Булата Юмадилова.

Рахматов заявляет, что это решение Кировского райсуда не имеет под собой законных оснований.

Юрист Виталий Буркин в свою очередь заявил “Эху”, что решение суда о взыскании 150 тысяч еще не вступило в законную силу. И он, и Рахматов отмечают, что будут обжаловать это решение.

Эхо Москвы
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  • 1 | 27.05.2019, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Осенью прошлого года Булат Юмадилов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутаци...
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Не понимаю,- Как можно защищать то чего у него в принципе нет!
Это нонсенс!!!



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  • 2 | 27.05.2019, 10:27 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64173 | Рейтинг: +12170,8
А его фоварит Ромео Фарукшин - действовал за спиной покровителя? Не верится...

Напомним, что высокопоставленный функционер и приближенный президента Адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова обвиняется в использовании заведомо подложных документов и коммерческом подкупе.

Ромео Фарукшин был задержан весной 2018 года оперативниками УФСБ по РБ в ходе совместной операции со Следкомом. Согласно данным официальных и неофициальных источников, Фарукшин подозревался в том, что за денежные средства обещал поспособствовать некоему лицу в получении адвокатского статуса. С Фарукшиным был задержан некто Руслан Гайнетдинов, который сразу пошел на сотрудничество со следствием. Первоначально звучала сумма в 250 тыс. рублей. Но в суде по мере пресечения выяснилось, что у задержанных оказалось 350 тыс. рублей.

В первый момент возник вопрос о квалификации деяний Фарукшина. В 2018 году фигурант уже не был председателем квалификационной коллегии, поэтому могла возникнуть более тяжкая ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Но при всем этом, несмотря на неформальный статус, влияние Фарукшина в адвокатском сообществе было серьезным, ведь он входил в окружение Булата Юмадилова. Кроме этого, о том, что схемы при получении статуса адвоката весьма сомнительны, к моменту ареста Фарукшина уже больше года трубил юрист Виталий Буркин. Эти схемы он связывал именно с Фарукшиным в качестве председателя коллегии. В итоге господину Фарукшину был предъявлен коммерческий подкуп, но уже по тяжелой части 7 ст. 204 УК РФ.

Обвинение запросило 6 лет зампреду коллегии адвокатов Башкирии Ромео Фарукшину



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  • 3 | 27.05.2019, 10:46 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37540 | Рейтинг: +5531,5
Собирают с каждого адвоката по 2 т в месяц. В РБ почти 2 т . адвокатов, итого=4 ляма в месяц или 48лямов в год!
При это- президент (!!!) , два вице-президента, бухгалтерия, автопарк-окуеть!
А польза- ведут отчетность и собираются на конференции. Т.е . типичная контора "Рога и копыта"!



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  • Гость
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  • 4 | 27.05.2019, 10:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ведут отчетность и собираются на конференции. Т.е . типичная контора "Рога и копыта"!

-------------------------

Ты тоже хочешь "в белых штанах"?



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2

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  • 5 | 27.05.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот судьи в РБ и вправду " зашоренные " ведь публиковались материалы в том числе рассказывающие о коррупции самого Юмадилова , но никаких расследований и разбора " полетов " деятельности главы Адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова.
Какое уважение .



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3

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  • 6 | 27.05.2019, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В г.Нефтекамске на основе общественной организации ранее называющей себя общественный совет (ОС), создан Народный фронт-Регион, который выдает себя за отделение общероссийского народного фронта. О его не легитимности рассказала член центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба в Башкортостане Эльвира Аинткулова на одном из заседаний центроштаба ОНФ. Вот уже несколько лет возглавляет этот “клан” Захаров Владимир. Довольно одиозная личность, говорят нефтекамцы. В начале “святых” 90-тых торговал паленой водкой от потребления которой пострадали десятки человек. Несколько земляков Захарова получили смертельное отравление и отправились в мир иной. Когда правоохранители вышли на след изготовителей и продавцов фальшивого алкоголя Владимир и его подельники разбежались в разные стороны , сам он подался в Таджикистан , где пробыл вплоть до 2007г. Там предприимчивый бутлегер даром время не терял, по непроверенным данным занимался наркотой, участвовал в поставках убийственного зелья из Афганистана в Россию. И вот сейчас господин Захаров вместе с неплательщиком алиментов Рушаном Гимадеевым стал ярым борцом с коррупцией в нашем регионе .Вместе они организовывают митинги якобы изобличают коррупционеров .недавно пытались провести мероприятие в Татышлах. Не гнушаются привлекать для этого осужденных элементов. например , одним из организаторов митинга в указанном селе заявлен Суфиянов Ильфат Загитович, Отсидевший в тюрьме за изнасилование 10 (десять) лет. Когда заявителю Тимергалиеву указали на такой факт, он ответил, что Суфиянов мол уже отсидел и ему не возбраняется Такой его ответ дан сайту Медиакорсеть . Оказалось судимость у Ильфата не погашена ,а сам Рустам проиграл гражданское дело в ВС РБ. Получается криминальные господа решают свои интересы с помощью митингов , привлекая для этого себе подобных Захарова и Гимадеева. Выводы делать силовикам .



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  • 7 | 27.05.2019, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 мая сам ВРИО Хабиров обнял и поцеловал несовершеннолетнюю девушку школьницу прямо перед камерами и народом , поздравив её с успехами. Телесюжет показали по БСТ. Уже 25 мая КСК села Кушнаренково тоже под камерами местного ТФ глава администрации Гизатуллин При огромном стечение народа тоже целовал и обнимал выпускницу школы райцентра восторгался толи красотой толи вседозволенностью . То есть чиновнику все можно , а простому учителю восхищается победой воспитанницы в соревнованиях как положено у спортсменов , просто подкинуть вверх нельзя. Возникает вопрос где был следователь СК Ильдар Яппаров? Он обязан был отправить Руслана Ринатовича в кутузку, отобрав мобильник и компьютер , а также представить его на всю Россию педофилом хотя педофил у Гизатуллина в двух шагах от его кабинета это Тангатаров А.А. герой публикации райгазеты “Авангард” и республиканской газеты “Кызыл Тан” о растление малолеток в педколедже .



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  • 8 | 27.05.2019, 14:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 мая сам ВРИО Хабиров обнял и поцеловал несовершеннолетнюю девушку школьницу прямо перед камерами и народом , поздравив её с успехами. Телесюжет показали по БСТ. Уже 25 мая КСК села Кушнаренково тоже под камерами местного ТФ глава администрации Гизатуллин При огромном стечение народа тоже целовал и обнимал выпускницу школы райцентра восторгался толи красотой толи вседозволенностью . То есть чиновнику все можно , а простому учителю восхищается победой воспитанницы в соревнованиях как положено у спортсменов , просто подкинуть вверх нельзя. Возникает вопрос где был следователь СК Ильдар Яппаров? Он обязан был отправить Руслана Ринатовича в кутузку, отобрав мобильник и компьютер , а также представить его на всю Россию педофилом хотя педофил у Гизатуллина в двух шагах от его кабинета это Тангатаров А.А. герой публикации райгазеты “Авангард” и республиканской газеты “Кызыл Тан” о растление малолеток в педколедже .



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  • 9 | 27.05.2019, 14:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В насквозь валидированной Башкирии для местной кабинетной элиты считай почти четверть века "мани- мани" намного важнее российской Конституции и российских законов?



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  • 10 | 27.05.2019, 14:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Социально активным юристам и журналистам нужно добится переноса судебного расследования из "страны башкир"на нейтральную территорию и будет им счастье справедливости.
Со времени шабаша "заслуженных башкирских юристов " вокруг председателя ВС РБ Вакилова в регионе устойчиво сохраняется правовой беспредел.



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  • 11 | 27.05.2019, 15:22 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17611 | Рейтинг: -3080,2
В насквозь валидированной Башкирии для местной кабинетной элиты
-------
Как у вас дела в насквозь Джалилированной Татарии? Все записались в батальоны СС?



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  • 12 | 27.05.2019, 16:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В г.Нефтекамске на основе общественной организации ранее называющей себя общественный совет (ОС), создан Народный фронт-Регион, который выдает себя за отделение общероссийского народного фронта. О его не легитимности рассказала член центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба в Башкортостане Эльвира Аинткулова на одном из заседаний центроштаба ОНФ. Вот уже несколько лет возглавляет этот “клан” Захаров Владимир. Довольно одиозная личность, говорят нефтекамцы. В начале “святых” 90-тых торговал паленой водкой от потребления которой пострадали десятки человек. Несколько земляков Захарова получили смертельное отравление и отправились в мир иной. Когда правоохранители вышли на след изготовителей и продавцов фальшивого алкоголя Владимир и его подельники разбежались в разные стороны , сам он подался в Таджикистан , где пробыл вплоть до 2007г. Там предприимчивый бутлегер даром время не терял, по непроверенным данным занимался наркотой, участвовал в поставках убийственного зелья из Афганистана в Россию. И вот сейчас господин Захаров вместе с неплательщиком алиментов Рушаном Гимадеевым стал ярым борцом с коррупцией в нашем регионе .Вместе они организовывают митинги якобы изобличают коррупционеров .недавно пытались провести мероприятие в Татышлах. Не гнушаются привлекать для этого осужденных элементов. например , одним из организаторов митинга в указанном селе заявлен Суфиянов Ильфат Загитович, Отсидевший в тюрьме за изнасилование 10 (десять) лет. Когда заявителю Тимергалиеву указали на такой факт, он ответил, что Суфиянов мол уже отсидел и ему не возбраняется Такой его ответ дан сайту Медиакорсеть . Оказалось судимость у Ильфата не погашена ,а сам Рустам проиграл гражданское дело в ВС РБ. Получается криминальные господа решают свои интересы с помощью митингов , привлекая для этого себе подобных Захарова и Гимадеева. Выводы делать силовикам .



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  • 13 | 27.05.2019, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полноте. Намедни на всю РФ показывали, как "расправляются" с Очень Дотошными журналистами.

Если проследить ход "дела", пишут, будто завели на распоясавшегося чиновника "дельце". Уверен, из этого, так называемого "дела" выйдет пшик.

Конечно, если только из-за высоких стен Кремля не последует грозное указание: " А подать сюда Ляпкина - Тяпкина". Тогда теплого кресла может лишиться, но не более.

Тут говорят о каком-то реноме! Надо забыть это слово и извести из всех толковых словарей великого языка.



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  • 14 | 27.05.2019, 16:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64173 | Рейтинг: +12170,8
Бывший зампредседателя президиума башкирской республиканской коллегии адвокатов Ромео Фарукшин приговорён к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима



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  • 15 | 27.05.2019, 17:39 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37540 | Рейтинг: +5531,5
С Фарукшиным был задержан некто Руслан Гайнетдинов,....

===============================
Тот ещё жучара! Давно пора на нары!



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  • 16 | 27.05.2019, 17:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кировский районный суд Уфы сегодня приговорил к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего заместителя председателя Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ромео Фарукшина.
Он признан виновным в покушении на мошенничество (ст. 30 ст. 159 УК РФ) и использовании поддельных документов (ст. 327), сообщает прокуратура республики. Суд обязал его выплатить 50 тыс. руб. штрафа и лишил права заниматься адвокатской деятельностью на три года. От выплаты штрафа, впрочем, как сообщает «Медиакорсеть», подсудимый был освобожден в связи с истечением срока давности. ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Рядом с ним должен быть его руководитель! Очень Опытный



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  • 17 | 27.05.2019, 18:01 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 27.05.2019, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Полноте. Намедни на всю РФ показывали, как "расправляются" с Очень Дотошными журналистами.

Если проследить ход "дела", пишут, будто завели на распоясавшегося чиновника "дельце". Уверен, из этого, так называемого "дела" выйдет пшик.

Конечно, если только из-за высоких стен Кремля не последует грозное указание: " А подать сюда Ляпкина - Тяпкина". Тогда теплого кресла может лишиться, но не более.

Тут говорят о каком-то реноме! Надо забыть это слово и извести из всех толковых словарей великого языка.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Из ЕР его уже выперли, так что скоро и должность потеряет, а тогда можно будет и под суд, если что накопают и сверху поддержки не будет! Очень Опытный



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  • 18 | 27.05.2019, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 27.05.2019, 15:22 | Автор: кац

Как у вас дела в насквозь Джалилированной Татарии? Все записались в батальоны СС?
==============================================
А как бывшие башкирские СС цы ?
Вернулись из лагерей , где по суду отбывали тюремное заключение за предательство Родины ?
Или как и предателя З. Валиди , ты - ПУСТОЗВОН , так же пречислил к нац . героям ?



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  • 19 | 27.05.2019, 18:19 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37540 | Рейтинг: +5531,5
.......Голыми руками не возьмешь?
Ан, нет, можно и голыми руками .....

В Башкирии чиновника районной администрации застукали за онанизмом на работе.
В соцсети попал видеоролик, на котором человек, похожий на Сахабутдинова Жана Рафиковича, главного специалиста по делам молодежи администрации Давлекановского района Башкирии, онанирует на камеру.

В частности, пользователей соцсети возмутило то, что человек, похожий на Жана Рафиковича, занимается этим на рабочем месте, и, судя по всему, с использованием казенного оборудования. Также, многие были встревожены тем, что Жан Рафикович в силу своей должности часто общается с молодежью и детьми, и, если человек на видео и есть Сахабутдинов, не мешает ли ему в работе бурная сексуальная фантазия?



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  • 20 | 27.05.2019, 20:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Бюджет Башкирии исполнен с профицитом в 7,9 млрд рублей...
_____________________________________
зуб даю, в декабре с бюджетных организаций будут изымать средства неиспользованных премий (из ФЗП), на оплату долгов по зарплате. Начальнику и главбуху за экономию ФЗП - премия, годовой оклад, остальные работники - сосите дальше . и так из года в год..
турк



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