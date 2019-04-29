.......Голыми руками не возьмешь?

Кировский райсуд постановил взыскать с юриста Виталия Буркина и портала ProUfu.ru 150 тысяч рублей судебных расходов по иску о защите чести и достоинства главы Адвокатской палаты РБ Булата Юмадилова. Об этом сообщает пресс-служба Адвокатской палаты республики.Осенью прошлого года Булат Юмадилов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении портала ProUfu.ru, журналиста Элизы Сафаровой и юриста Виталия Буркина. Поводом для обращения в суд стала публикацию интервью Буркина, в котором юрист рассказывал о нарушениях Адвокатской палаты Башкирии.Первые заседания по иску прошли в декабре, тогда Юмадилов снял претензии и исковые требования с Сафаровой, но не отказался от иска к изданию и Виталию Буркину. Моральный ущерб глава Адвокатской палаты оценил в 1 рубль. Кировский райсуд тогда встал на сторону Булата Юмадилова и постановил взыскать с ответчиков моральную компенсацию. В феврале этого года Верховный суд республики подтвердил решение суда первой инстанции.Сейчас Юмадилов потребовал от Виталия Буркина и юридического лица издания возмещения судебных расходов, которые оценены в 150 тысяч рублей.Главный редактор ProUfu.ru Рамиль Рахматов пояснил “Эху”, что к расходам относится проведение лингвистической экспертизы материала, которая проводилась в УГАТУ по заказу руководства Адвокатской палаты«В течение долгого времени на нашем сайте публиковались материалы в том числе рассказывающие о коррупции в авиационном университете, и экспертизу проводят именно там. Кроме того, эта экспертиза была заказана не Юмадиловым, а его юристом, и фамилии Юмадилова в договоре нет, равно как и цены за экспертизы, — говорит Рахматов. — Они могли вписать эту сумму — 150 тысяч — задним числом. К тому же, средняя стоимость такой экспертизы — 40-50 тысяч, но не 150.»По словам Рамиля Рахматова, понесенные Юмадиловым судебные расходы в документах, представленных суду, не доказаны — журналист утверждает, что в материалах нет платежных квитанций и договоров об оплате, в которых фигурировала бы фамилия самого Булата Юмадилова.Рахматов заявляет, что это решение Кировского райсуда не имеет под собой законных оснований.Юрист Виталий Буркин в свою очередь заявил “Эху”, что решение суда о взыскании 150 тысяч еще не вступило в законную силу. И он, и Рахматов отмечают, что будут обжаловать это решение.