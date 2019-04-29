Хабиров: «Власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники»

На пленарную часть V Гражданского форума РБ пришел врио главы республики Радий Хабиров. Однако общественникам удалось высказать свое недовольство по тем или иным волнующим вопросам лишь в фойе конгресс-холла.По традиции работу форума начали с демонстрации стендов НКО Радию Хабирову. Пока одни на его фоне пытались сфотографироваться, другие попросили врио главы республики посодействовать в разрешении проблем их организаций. Например, руководитель уфимской футбольной школы «Сармат» Аким Камнев сообщил, что дети вынуждены кочевать из зала в зал, потому что нет собственного. Радий Фаритович спросил, почему не арендовать один зал для всех. На что господин Камнев ответил, что организация существует на оргвзносы родителей и потому не может себе позволить такое удовольствие. После беседы Хабиров пообещал взять ситуацию под контроль.Видео:Сквозь толпу удалось пробраться исполнительному директору РОО «За права человека и гражданина» в РБ и правозащитнице Альмире Жуковой, чтобы сообщить проблему жителей общежития на ул. Ветошникова, 95, которое находится в собственности ИРО РБ. Напомним, по словам проживающих там людей, им раздали уведомления о выселении из комнат в течение одного месяца, чтобы в последующем из здания якобы сделать гостиницу. Они сообщили, что в списке «на выход» указаны жители порядка 70 комнат (более 200 человек).Радий Хабиров ответил, что в курсе ситуации, однако какие конкретные действия будут предприняты он не указал.После этого к нему обратилась представительница уфимского общества защиты животных. Она сообщила, что было обещано строительство приюта для бездомных зверят, однако до сих пор ничего не предпринято, а в это время их отстреливают живодеры. Примечательно то, что Радий Хабиров, который вел себя до этого весьма сдержанно, сходу назначил активистке личную встречу на следующий понедельник.Что касается пленарной части, то врио главы отметил, что его всегда интересовало, почему люди занимаются при НКО. Ведь это занимает очень много времени и порой приносит вред семье или основной работе.- Нашей главной целью должно стать то, чтобы мы могли сделать благоприятные условия для развития НКО. Я недавно главврачам республики сказал, что надо слезать с пьедестала и начать работать. Сейчас повторю то же самое тем, кто взаимодействует со сферой некоммерческих организаций, - начал Радий Хабиров. – Я считаю, что власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники. И мое второе романтическое представление – все жители Республики Башкортостан одна большая семья.Не знаю, есть ли у вас такое, но когда я часто был в командировках и видел номера с регионом «102», то хотелось подойти к водителю этой машины и обнять его. Хочу сказать, что нам необходимо работать вместе, сообща. Сейчас нужен орган, который будет взаимодействовать с НКО. Отмечу, в этот орган надо собрать смелых и «кусачих» людей.