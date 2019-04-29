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Хабиров: «Власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники»

  • Опубликовано: ПроУфу | 28.05.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 22192 | Комментарии: 35
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На пленарную часть V Гражданского форума РБ пришел врио главы республики Радий Хабиров. Однако общественникам удалось высказать свое недовольство по тем или иным волнующим вопросам лишь в фойе конгресс-холла.

Хабиров: «Власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники»


По традиции работу форума начали с демонстрации стендов НКО Радию Хабирову. Пока одни на его фоне пытались сфотографироваться, другие попросили врио главы республики посодействовать в разрешении проблем их организаций. Например, руководитель уфимской футбольной школы «Сармат» Аким Камнев сообщил, что дети вынуждены кочевать из зала в зал, потому что нет собственного. Радий Фаритович спросил, почему не арендовать один зал для всех. На что господин Камнев ответил, что организация существует на оргвзносы родителей и потому не может себе позволить такое удовольствие. После беседы Хабиров пообещал взять ситуацию под контроль.

Видео:



Сквозь толпу удалось пробраться исполнительному директору РОО «За права человека и гражданина» в РБ и правозащитнице Альмире Жуковой, чтобы сообщить проблему жителей общежития на ул. Ветошникова, 95, которое находится в собственности ИРО РБ. Напомним, по словам проживающих там людей, им раздали уведомления о выселении из комнат в течение одного месяца, чтобы в последующем из здания якобы сделать гостиницу. Они сообщили, что в списке «на выход» указаны жители порядка 70 комнат (более 200 человек).

Радий Хабиров ответил, что в курсе ситуации, однако какие конкретные действия будут предприняты он не указал.

После этого к нему обратилась представительница уфимского общества защиты животных. Она сообщила, что было обещано строительство приюта для бездомных зверят, однако до сих пор ничего не предпринято, а в это время их отстреливают живодеры. Примечательно то, что Радий Хабиров, который вел себя до этого весьма сдержанно, сходу назначил активистке личную встречу на следующий понедельник.

Что касается пленарной части, то врио главы отметил, что его всегда интересовало, почему люди занимаются при НКО. Ведь это занимает очень много времени и порой приносит вред семье или основной работе.

- Нашей главной целью должно стать то, чтобы мы могли сделать благоприятные условия для развития НКО. Я недавно главврачам республики сказал, что надо слезать с пьедестала и начать работать. Сейчас повторю то же самое тем, кто взаимодействует со сферой некоммерческих организаций, - начал Радий Хабиров. – Я считаю, что власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники. И мое второе романтическое представление – все жители Республики Башкортостан одна большая семья.

Не знаю, есть ли у вас такое, но когда я часто был в командировках и видел номера с регионом «102», то хотелось подойти к водителю этой машины и обнять его. Хочу сказать, что нам необходимо работать вместе, сообща. Сейчас нужен орган, который будет взаимодействовать с НКО. Отмечу, в этот орган надо собрать смелых и «кусачих» людей.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 28.05.2019, 09:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров. – Я считаю, что власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники.

---------------------

Только. Других при нынешнем режиме просто нет. И быть не может.



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6

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  • 2 | 28.05.2019, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров: «Власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники»
=================================
А Вызнаете почему он так загаворил?!
Всеочень просто: Кресло под радием закачалось,-
Сурков, благодаря кому он стал ВРИО, «подал в отставку», а попросту говоря его поперли из окружения путина!
Так что недолго осталось терпеть эту напасть!!!



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5

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  • 3 | 28.05.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники»

Это надо донести до министра культуры Шафиковой А. Не возможно к ней попасть, её просто нет на работе !!! Или с ребенком сидит, как говорит ее секретарь или занимается шопингом т.е. бегает по магазинам . Ну а что ей не бегать при зарплате 260 тысяч !!!
Ну ни понимаем мы простые музыканты , как эту абсолютно тупую тётку можно держать в министрах. Мы давно ждем не дождемся её в своих рядах.!



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4

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  • 4 | 28.05.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники»

А кто ещё ?! Вы все зажравшиеся чиновники и не надо людям мозги промывать !



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4

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  • Эксперт
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  • 5 | 28.05.2019, 10:55 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64198 | Рейтинг: +12170,4
После этого к нему обратилась представительница уфимского общества защиты животных. Она сообщила, что было обещано строительство приюта для бездомных зверят, однако до сих пор ничего не предпринято, а в это время их отстреливают живодеры. Примечательно то, что Радий Хабиров, который вел себя до этого весьма сдержанно, сходу назначил активистке личную встречу на следующий понедельник.
________________________________________________________
На детском футболе предвыборную пиар-компанию не построить, а вот на котиках, собачках - легко! Само в руки поплыло - СРАдий и обрадовался!



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  • Участник
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возлюбленный излюбленный сын белой юрты



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  • 7 | 28.05.2019, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
не знаю, пока что не вида какая-либо помощь людям со стороны Хабирова - у него пока лишь одни организационные мероприятия.
Помощи народу нет даже перед выборами. а потом даже не о чем стоит говорить



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  • 8 | 28.05.2019, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." И мое второе романтическое представление – все жители Республики Башкортостан одна большая семья.

Не знаю, есть ли у вас такое, но когда я часто был в командировках и видел номера с регионом «102», то хотелось подойти к водителю этой машины и обнять его......."
=================================================
Да ужжж ! Любить всех со стороны или издали всегда
романтичней ! Не видно болячек и некрасивых морщин
на теле индивидуальных жителей республики Башкортостан !
Семья - то ( РБ ) разномастная и оччень " разношерстная и по
окрасу и по прикорму и по лаю ".
А так когда начинаешь вникать в просьбы и пожелания .
Любовь проходит и переходит в неприязнь , кроме своих
приближенных и по окрасу подходящих !



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1

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  • 9 | 28.05.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров: «Власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники»
===
флаг Радию в руки: то бишь Конституция, в ней народ тебе и твоему Путину указал, что РФ государство социальное. Немного снизилось, но всё ещё 11,1 трл руб валяется в Федеральном бюджете как в мусорном ведре, их твой Путин ещё не смог заныкать, выдай каждому, не имеющего доходов: русскому татару и хохлу и башкиру по прожиточному минимуму, а то ведь приходится сравнивать с Гитлером, он также в концлагерях плохо обеспечивал прожиточный минимум людям с не его военной формой обмундирования приходилось очень плохо!



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  • 10 | 28.05.2019, 14:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров: «Власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники»
===
до тебя такой же как и ты, но трижды ставленник Путина на РБ Рахимов в г Сибай замлрозил девочку на улице высадкой её из автобуса за безбилетный проезд.
ты, пока ещё посланник Путина с временно распорядительными фукциями отказался эвакуировать людей из г Сибай т.е. то установленных правилами ведения горных работ однозначно!
Отказался от применения сопутствующих, но жизненно для людей необходимых мер: арест, с последующей национализацией, акций АО УГОК, арест акций УГМК с целью устранения руководителей (менеджеров) целенаправленно отравляющих людей, они даже не обеспечивали самым минимумом: противогазами, внутроквартирными "угольными" фильтрами с противогазным действием и салонными "угольными" фильтрами для авто горожан и всякого въезжающего в г. Сибай гостя! Только одна аптечная сеть, из её скудных доходов, бесплатно выдавала респираторы! Отстранение и арест управленцев и владельцев от 2% акций названных предприятий от исполнения их обязанностей и взыскания с них убытков, что установлено ГК РФ, поддерживаемым 20 лет вашим Путиным, который почти целикоком написан Б. Наполеоном. Привод из США для ареста владельца УГМК Искандера Махмудова!
Обнародовать владельцев физических лиц 2...5% акций и более и арест их акций! Эта превентивная мера быстро поднимет зарплаты и доходы горожан, сместит горе-руководителей типа Козицина, 3акарии и прочих с их пожизненной люстрацией! Дворниками, грузчиками и сапожниками работать позволить можно! А какой это будет прекрасный пример другим управленцам. В братской Белоруссии у Лукашенко попробуй не заплатить вовремя заплату не рабочим, а даже директор сам себе, это рассматривается хуже чем за измену Родине, хотя это и есть измена Родине!
Демократия работает только так, а не иначе!



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  • Гость
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  • 11 | 28.05.2019, 15:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хабиров: «Власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники»
===
до тебя такой же как и ты, но трижды ставленник Путина на РБ Рахимов в г Сибай замлрозил девочку на улице высадкой её из автобуса за безбилетный проезд.
ты, пока ещё посланник Путина с временно распорядительными фукциями отказался эвакуировать людей из г Сибай т.е. то установленных правилами ведения горных работ однозначно!
Отказался от применения сопутствующих, но жизненно для людей необходимых мер: арест, с последующей национализацией, акций АО УГОК, арест акций УГМК с целью устранения руководителей (менеджеров) целенаправленно отравляющих людей, они даже не обеспечивали самым минимумом: противогазами, внутроквартирными "угольными" фильтрами с противогазным действием и салонными "угольными" фильтрами для авто горожан и всякого въезжающего в г. Сибай гостя! Только одна аптечная сеть, из её скудных доходов, бесплатно выдавала респираторы! Отстранение и арест управленцев и владельцев от 2% акций названных предприятий от исполнения их обязанностей и взыскания с них убытков, что установлено ГК РФ, поддерживаемым 20 лет вашим Путиным, который почти целикоком написан Б. Наполеоном. Привод из США для ареста владельца УГМК Искандера Махмудова!
Обнародовать владельцев физических лиц 2...5% акций и более и арест их акций! Эта превентивная мера быстро поднимет зарплаты и доходы горожан, сместит горе-руководителей типа Козицина, 3акарии и прочих с их пожизненной люстрацией! Дворниками, грузчиками и сапожниками работать позволить можно! А какой это будет прекрасный пример другим управленцам. В братской Белоруссии у Лукашенко попробуй не заплатить вовремя заплату не рабочим, а даже директор сам себе, это рассматривается хуже чем за измену Родине, хотя это и есть измена Родине!
Демократия работает только так, а не иначе!



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2

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  • Гость
  •  
  • 12 | 28.05.2019, 15:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Жаль что никто не спросил врио о проблеме гос. театра кукол и общественного пространства вокруг него.
Там положение намного хуже, чем в городском парке "башкирской культуры и отдыха" Белорецка, три года назад означенном БСТ.



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  • Гость
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  • 13 | 28.05.2019, 16:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"угольными" фильтрами для авто горожан и всякого въезжающего в г. Сибай гостя!
____________________________________________________________
___
И бесплатными автосервисами которые будут установкой фильтров на авто горожан заниматьсяке



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1

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  • Участник
  •  
  • 14 | 28.05.2019, 17:16 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17633 | Рейтинг: -3082
до тебя такой же как и ты, но трижды ставленник Путина на РБ Рахимов в г Сибай замлрозил девочку на улице высадкой её из автобуса за безбилетный проезд.
-------
Хитрожопишь татнацик. Давай ссылку любезный. Ты точно по Карпини, сказал что попало, потому что у тебя не водится никакой правды.



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0

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  • Эксперт
  •  
  • 15 | 28.05.2019, 17:42 | Автор: юнг
    Публикации: 143 | Комментарии: 37552 | Рейтинг: +5531,5
Хабиров: «Власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники»
===
флаг Радию в руки: то бишь Конституция,

=================где, например 41 статья Конституции о равной и бесплатной медпомощи для всех граждан РФ.
Так, что, пора закрывать спецбольнички!=Но, скорее солнце встанет с Запада!



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5

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  • Наблюдатель
  •  
  • 16 | 28.05.2019, 17:49 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1775 | Рейтинг: +487,4
1. V Гражданского форума РБ ???

Эти собрания или сборища начальства и лояльных бизнесменов из НКО,

СОВСЕМ не являются Гражданским форумом.

Стыдно называть хорошими словами обычное собрание из лести и лояльности для раздачи денег бизнесменам из бюджета.

2. Ни ОДНОГО вопроса Гражданского общества не обсуждалось. Ни один свободный гражданин не выступил.

Пели о любви к начальству и бюджету. И только те, кому разрешено. Хвалили и лизали, и просили.

3. Гражданское общество практически изничтожено усилиями Рахимова (с Хабировым как глава АП), Хамитова, а теперь и Хабирова.


4. Хабиров: «Власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники».

Разве Хабиров имеет право это произносить?

Неназванная война России против Украины с его личным соучастием, организовывал референдум в Крыму, да и контроль устанавливал на Донбассом тоже. Виновен.

Удобно ли назначенцу о нравственности говорить?



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2

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  • Гость
  •  
  • 17 | 28.05.2019, 18:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 28.05.2019, 17:49 | Автор: Виктор
Публикации: 166 | Комментарии: 1775 | Рейтинг: +487,4
1. V Гражданского форума РБ ???

Эти собрания или сборища начальства и лояльных бизнесменов из НКО,

СОВСЕМ не являются Гражданским форумом.

Стыдно называть хорошими словами обычное собрание из лести и лояльности для раздачи денег бизнесменам из бюджета.

2. Ни ОДНОГО вопроса Гражданского общества не обсуждалось. Ни один свободный гражданин не выступил.

Пели о любви к начальству и бюджету. И только те, кому разрешено. Хвалили и лизали, и просили.

3. Гражданское общество практически изничтожено усилиями Рахимова (с Хабировым как глава АП), Хамитова, а теперь и Хабирова.


4. Хабиров: «Власть должна быть нравственной. Власть – это не только зажравшиеся чиновники».

Разве Хабиров имеет право это произносить?

Неназванная война России против Украины с его личным соучастием, организовывал референдум в Крыму, да и контроль устанавливал на Донбассом тоже. Виновен.

Удобно ли назначенцу о нравственности говорить?
______________________________
"Неназванная война России против Украины с его личным соучастием, организовывал референдум в Крыму, да и контроль устанавливал на Донбассом тоже. Виновен."
Виктор!
Говори, что хочешь о Хабирове - имеешь право.
Но Крым и Донбасс не трогай - не тебе решать, как там жить людям. Вот съезди туда сначала, проведи с крымчанами и дончанами беседу, изложи им свою точку зрения, услышь их мнение о себе, почувствуй их настроение - ты же демократ и должен прислушиваться к мнению простых людей, а мы уж помянем твою душу заблудшую и выпьем за тебя не чокаясь.



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8

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 18 | 28.05.2019, 18:51 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17633 | Рейтинг: -3082
"Неназванная война России против Украины с его личным соучастием, организовывал референдум в Крыму, да и контроль устанавливал на Донбассом тоже. Виновен."
--------
Я что то упустил? Российские войска во Львове? Дальше Польша? Сколько минут шла эта война?
А вообще укропам очень хотелось бы, чтобы Россия ничем не помогала ДНР и ЛНР. Вот бы они тут развернулись. Убогие, при такой всевидящей системе Запада какой хоть небольшой отряд вошел в эти республики?
На мой взгляд пора немного и по сусалам дать укропам, для острастки. Куда нах денутся США? Накрепко зажмут свои полушария. Похоже Сербы хотят начать, наверно пора. Пора всем проамериканцам показать их мамашу в неприглядном виде. Или родителя номер 2.



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3

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 19 | 28.05.2019, 18:51 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 17633 | Рейтинг: -3082
"Неназванная война России против Украины с его личным соучастием, организовывал референдум в Крыму, да и контроль устанавливал на Донбассом тоже. Виновен."
--------
Я что то упустил? Российские войска во Львове? Дальше Польша? Сколько минут шла эта война?
А вообще укропам очень хотелось бы, чтобы Россия ничем не помогала ДНР и ЛНР. Вот бы они тут развернулись. Убогие, при такой всевидящей системе Запада какой хоть небольшой отряд вошел в эти республики?
На мой взгляд пора немного и по сусалам дать укропам, для острастки. Куда нах денутся США? Накрепко зажмут свои полушария. Похоже Сербы хотят начать, наверно пора. Пора всем проамериканцам показать их мамашу в неприглядном виде. Или родителя номер 2.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 20 | 28.05.2019, 19:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 28.05.2019, 17:16 | Автор: кац

Хитрожопишь татнацик. Давай ссылку любезный. Ты точно по Карпини, сказал что попало, потому что у тебя не водится никакой правды.
===========================================
По ибн Фадлану (в 921-922 годах ) о башкирах так -.
. .."это худшие из тюрок, самые грязные из них ...Не имея письменных
памятников, они не знали своей истории, не знали, откуда появились,
где жили и чем занимались их предки.
По незнанию сами башкиры называли себя древнейшими
обитателями края...."



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2

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