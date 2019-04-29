Ромео отпущения ...

Бывший вице-президент БРКА Ромео Фарукшин приговорен к реальному сроку колонии. Кировский районный суд Уфы сегодня приговорил к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего заместителя председателя Башкирской республиканской коллегии адвокатов Ромео Фарукшина. Он признан виновным в покушении на мошенничество (ст. 30 ст. 159 УК РФ) и использовании поддельных документов (ст. 327), сообщает прокуратура республики. Суд обязал его выплатить 50 тыс. руб. штрафа и лишил права заниматься адвокатской деятельностью на три года. От выплаты штрафа, впрочем, как сообщает «Медиакорсеть», подсудимый был освобожден в связи с истечением срока давности.Гособвинение, напомним, просило назначить подсудимому более жесткой наказание — шесть лет колонии общего режима и штраф 2,5 млн руб. с лишением адвокатских прав на три года.Как установил суд, в апреле 2018 года Ромео Фарукшин, будучи «правой рукой» президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова, получил через посредника 250 тыс. руб. за содействие в успешной сдаче адвокатского экзамена одним из претендентов. Хотя на тот момент он не входил в состав квалификационной комиссии Адвокатской палаты, он, как считало следствие, благодаря имеющимся связям мог повлиять на это решение. Действия обвиняемого квалифицировались по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».Однако суд счел, что в действительности Ромео Фарукшин не смог повлиять на решение квалификационной комиссии и его действия были попыткой мошенничества с целью завладеть полученной суммой.Второй эпизод обвинения касался предоставления в Минюст республики в 2008 году подложной трудовой книжки, в которую были внесены сведения о двухлетнем юридическом стаже работы Ромео Фарукшина. Благодаря этому тогда он получил должность помощника мирового судьи в Салаватском районе.Подсудимый вины ни по одному из пунктов обвинения не признал. Защита в суде заявляла, что вина экс-главы БРКА не доказана, а обвинение построено исключительно на показаниях свидетеля — посредника в передаче денег, который сам был фигурантом двух уголовных дел.Адвокат Ромео Фарукшина Рустам Мурзин заявил, что будет обжаловать приговор. Он уверен, что его подзащитный «стал жертвой провокации», и в его действиях отсутствует состав преступления.