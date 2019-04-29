Гособвинение, напомним, просило назначить подсудимому более жесткой наказание — шесть лет колонии общего режима и штраф 2,5 млн руб. с лишением адвокатских прав на три года.
Как установил суд, в апреле 2018 года Ромео Фарукшин, будучи «правой рукой» президента Адвокатской палаты Башкирии Булата Юмадилова, получил через посредника 250 тыс. руб. за содействие в успешной сдаче адвокатского экзамена одним из претендентов. Хотя на тот момент он не входил в состав квалификационной комиссии Адвокатской палаты, он, как считало следствие, благодаря имеющимся связям мог повлиять на это решение. Действия обвиняемого квалифицировались по статье 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».
Однако суд счел, что в действительности Ромео Фарукшин не смог повлиять на решение квалификационной комиссии и его действия были попыткой мошенничества с целью завладеть полученной суммой.
Второй эпизод обвинения касался предоставления в Минюст республики в 2008 году подложной трудовой книжки, в которую были внесены сведения о двухлетнем юридическом стаже работы Ромео Фарукшина. Благодаря этому тогда он получил должность помощника мирового судьи в Салаватском районе.
Подсудимый вины ни по одному из пунктов обвинения не признал. Защита в суде заявляла, что вина экс-главы БРКА не доказана, а обвинение построено исключительно на показаниях свидетеля — посредника в передаче денег, который сам был фигурантом двух уголовных дел.
Адвокат Ромео Фарукшина Рустам Мурзин заявил, что будет обжаловать приговор. Он уверен, что его подзащитный «стал жертвой провокации», и в его действиях отсутствует состав преступления.
Ирина Самойлова, Коммерсант
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Ромео отпущения
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