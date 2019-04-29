Башкирские чиновники забили на «Гражданский форум» ____________________________________________________________

Гражданский форум Башкирии: министры не пришли, а граждан не услышали. Сегодня в уфимском конгресс-холле прошел V Гражданский форум Республики Башкортостан, где обсуждались меры поддержки и развития некоммерческих организаций.На самую главную площадку, где и должны были разрешиться злободневные вопросы НКО, пригласили почти всех руководителей министерств. Однако целый зал членов и руководителей некоммерческих организаций не нашли для себя ответов.Поскольку ни строчки не было сказано по существу. То есть председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина, первый замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Ольга Кабанова и зампредседателя Комитета Госсобрания – Курултая РБ по местному самоуправлению, развитию института гражданского общества и СМИ Айгуль Гареева больше разглагольствовали о том, что, да, надо развивать партнерские отношения власти и НКО, обучать руководителей организаций и создать какой-нибудь орган, который будет отвечать за этот сектор. Но этого было недостаточно, ведь не были названы конкретные даты, цифры и пр., чтобы было хотя бы понимание, когда все-таки ждать изменений.О чем вообще стоит говорить, если заявленные в качестве участников дискуссионной площадки и. о. министра здравоохранения Максим Забелин, министр культуры Амина Шафикова, и. о. министра образования Айбулат Хажин, и. о. министра земельных и имущественных отношений Олег Полстовалов, руководитель Агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов не пришли?А когда исполнительный директор РОО «За права человека и гражданина» в РБ и правозащитница Альмира Жукова задала вопрос Айгуль Гареевой (экс-президент БФ «Мархамат» - прим. ред.): «Как собираетесь со мной взаимодействовать, если вы на меня в суд подали?». На что госпожа Гареева ответила, мол, сейчас не видит смысла выносить личные вещи на общее обозрение.А мы напомним, что фонд подал в суд на материал ProUfu.ru о том, что РОО «За права человека и гражданина» обратилось в органы госбезопасности с требованием проверить деятельность «Мархамат», где по словам общественников, в опубликованной отчетности фонда имеются значительные пробелы в части источников и сумм доходов, в том числе сборов от концертов.Вот так завершилась работа площадки, даже не затронув ничего важного.