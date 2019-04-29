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Башкирские чиновники забили на «Гражданский форум»

  • Опубликовано: ПроУфу | 28.05.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 41673 | Комментарии: 3
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Гражданский форум Башкирии: министры не пришли, а граждан не услышали. Сегодня в уфимском конгресс-холле прошел V Гражданский форум Республики Башкортостан, где обсуждались меры поддержки и развития некоммерческих организаций.

Башкирские чиновники забили на «Гражданский форум»


На самую главную площадку, где и должны были разрешиться злободневные вопросы НКО, пригласили почти всех руководителей министерств. Однако целый зал членов и руководителей некоммерческих организаций не нашли для себя ответов.

Поскольку ни строчки не было сказано по существу. То есть председатель Общественной палаты Башкирии Ольга Панчихина, первый замминистра семьи, труда и социальной защиты населения Ольга Кабанова и зампредседателя Комитета Госсобрания – Курултая РБ по местному самоуправлению, развитию института гражданского общества и СМИ Айгуль Гареева больше разглагольствовали о том, что, да, надо развивать партнерские отношения власти и НКО, обучать руководителей организаций и создать какой-нибудь орган, который будет отвечать за этот сектор. Но этого было недостаточно, ведь не были названы конкретные даты, цифры и пр., чтобы было хотя бы понимание, когда все-таки ждать изменений.

О чем вообще стоит говорить, если заявленные в качестве участников дискуссионной площадки и. о. министра здравоохранения Максим Забелин, министр культуры Амина Шафикова, и. о. министра образования Айбулат Хажин, и. о. министра земельных и имущественных отношений Олег Полстовалов, руководитель Агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов не пришли?

А когда исполнительный директор РОО «За права человека и гражданина» в РБ и правозащитница Альмира Жукова задала вопрос Айгуль Гареевой (экс-президент БФ «Мархамат» - прим. ред.): «Как собираетесь со мной взаимодействовать, если вы на меня в суд подали?». На что госпожа Гареева ответила, мол, сейчас не видит смысла выносить личные вещи на общее обозрение.

А мы напомним, что фонд подал в суд на материал ProUfu.ru о том, что РОО «За права человека и гражданина» обратилось в органы госбезопасности с требованием проверить деятельность «Мархамат», где по словам общественников, в опубликованной отчетности фонда имеются значительные пробелы в части источников и сумм доходов, в том числе сборов от концертов.

Вот так завершилась работа площадки, даже не затронув ничего важного.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 28.05.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирские чиновники забили на «Гражданский форум»
======================================
Это они не на «Гражданский форум» забили,- это они на гадия забили!!!
И правельно делают, недолго ему осталось байствовать!



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1

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  • Гость
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  • 2 | 28.05.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Погранцы!!!

Песня о пограничнике
Музыка: С. Богуславский Слова: О. Высотская

Лес дремучий снегами покрыт,
На посту пограничник стоит.
Ночь темна и кругом тишина,
Спит советская наша старана.

Возле самой границы овраг.
Может, в чаще скрывается враг?
Но каких бы ни встретил врагов,
Дать отпор пограничник готов!

Чтоб всегда был спокоен народ,
Наша армия нас бережет.
Лес дремучий снегами покрыт,
На посту пограничник стоит...

1958



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  • Гость
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  • 3 | 28.05.2019, 18:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирские чиновники забили на «Гражданский форум» ____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Они не на "Гражданский форум" забили, а на граждан РБ забили, во главе с Хабировым! Хабиров и его камарилья - вон из РБ! Очень Опытный



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