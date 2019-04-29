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Устали вставать с колен

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Сказать, что у наших граждан наступило просветление, пока однозначно нельзя. Но, если судить по последнему опросу ВЦИОМ, россияне на правильном пути. И, несмотря на все усилия телика, головы постепенно очищаются от пропагандистского мусора и великодержавного угара.

Устали вставать с колен


Уже только 7% считают, что для достижения величия Россия должна стать мировым центром влияния и иметь мощные вооружения силы (19% против 42% в 2014 году). Лишь 34% (пятью годами ранее – 42%) полагают, что нужно вернуть статус супердержавы, какой был у СССР.

Наша новая национальная триада – высокий уровень благосостояния граждан (43%), развитые экономика (33%), наука и высокие технологии (22%). А вовсе не «православие, самодержавие народность», как хотелось бы людям в Кремле и его окрестностях.

Важная деталь. Прозрев, что величие государства в благополучии его граждан, россияне вспомнили про демократию и права человека. Сегодня соблюдение демократических норм, как «в цивилизованном мире», считают важным 13% против 3%(!)в 2014 году.

Если бы наши власти хоть как-то соотносили свои действия с мнением народа, то немедля должны были бы скорректировать свою политику – и внешнюю и внутреннюю.

Народ говорит: хватит бряцать оружием, «вставать с колен», восстанавливать СССР, лезть в чужие – то сирийские, то венесуэльские – конфликты.

Сделайте своих собственных граждан богатыми, развивайте экономику, науку.

И хватит дубинок! Если смотреть на динамику, любовь к демократии медленно, но верно растет с каждым разогнанным митингом, с каждым задавленным протестом, с каждым росгвардейским пинком. Очевидно, что тупыми запретами всего и вся и отключением от глобальной Сети, этого уже не изменить. Поздно.

Хочется жить хорошо. Здесь и сейчас. И не надо нам назад, в великий СССР.

СерпомПо, Эхо Москвы
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  • Гость
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  • 1 | 28.05.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сделайте своих собственных граждан богатыми, развивайте экономику, науку.
====================================
Путинисты в принципе не могут этого сделать, так как умеют только брать и отнимать, у них минталитет такой....



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  • 2 | 28.05.2019, 11:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Либероиды пытаются убедить нас, что выросло уже новое поколение граждан готовых продать страну за гамбургер и айфон?



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  • 3 | 28.05.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 28.05.2019, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сделайте своих собственных граждан богатыми, развивайте экономику, науку.
====================================
Путинисты в принципе не могут этого сделать, так как умеют только брать и отнимать, у них минталитет такой....
_______________________________________________
А Навальнята могут?



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  • 4 | 28.05.2019, 11:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64198 | Рейтинг: +12170,4
В следующем году в российских школах могут появиться уроки по здоровому образу жизни
Как сообщила в интервью «Известиям» министр здравоохранения Вероника Скворцова, образовательно-воспитательные программы будут обновляться.

Так, ученики средних и старших классов научатся измерять пульс, давление, температуру. Они будут знать, что делать, если произошел какой-то сбой в организме.
___________________________________
Пульс и температару я научу измерять за минуту. Давление - за 10 минут.
А что - ОБЖ уже отменили? Или его рамок уже не достаточно? Или в рамках фи-ры нельзя ввести такой урок - заодно и основы реанимации... Ежегодно - ОДИН урок этому посветить. Нужно вводить целый предмет/курс на несколько лет?



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  • 5 | 28.05.2019, 11:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64198 | Рейтинг: +12170,4
Титов - Путину: У нас, к сожалению, статистика не очень хорошая: пока больше 80 % предпринимателей заявляют, что не считают ведение бизнеса у нас в стране делом безопасным. К сожалению, это количество пока только увеличилось
____________________________________
"У нас всё хуёво, и год от года всё хуже и хуже, жопа, непонятно почему. То ли англичанка гадит, то ли план Даллеса работает, возможно, диверсия укроДРГ. Но Вы здесь не при чём, Владим Владимыч, дай Вам Бог здоровья, когда Вы еще порадуете нас своей игрой в хоккей?" (плачет)



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  • 6 | 28.05.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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Пытаются внушить, что у нас в народе идут пеермены, стремление к демократии, богатству населения, процветанию экономики и науки.
Вовсе нет.
Россий народ это по выражению путина бандерлоги. по выражению чиновников быдло.
Они правы.
рабское равнодушие, пьянство, особенно, на селе от безысходности.
более 50% населения пьют, наркоманят, без работы, не говоря уже, о достойной и оплачиваемой.
Вековой менталитет раба не отпускает человека в нашей стране, чем и пользуется власть.
Единственные, кто пытается бороться с властью это навальный со своими штабами на местах.
ну еще пострадавшие, борющиеся за свои права с чиновниками, силовиками - ну это как воду в решето.
особенно, у нас в регионе.
Украинцы провели честные выборы - весь народ от опостылевшего олигарха порошенко кинулся к зеленскому.
Но как он сможет защитиь демократические принципы в стране и защитить страну от соседнего агрессора - власти феодально-крепостнической России?



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  • 7 | 28.05.2019, 12:28 | Автор: natall
    Публикации: 561 | Комментарии: 228 | Рейтинг: +89
Я хочу продать, хотябы за гамбургер. Но ее и бесплатно никто не возьмет, кому она на*** нужна?



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  • 8 | 28.05.2019, 12:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64198 | Рейтинг: +12170,4
«Почти половине российских семей (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, по данным Росстата. Товары длительного потребления (смартфон, холодильник, мебель и т.д.) они позволить себе не могут»

Хорошо, что проклятые, нищие 90-е прошли и наступила эра народного благосостояния



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  • 9 | 28.05.2019, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Андрей Илларионов считает, что силовое давление и провокации – это традиционный подход Владимира Путина ко всем своим коллегам-оппонентам. В отношении вновь избранного президента Украины Зеленского эти действия проявляются чётко и недвусмысленно. Цель Путина – получить максимум с самого начала.

При этом А.Илларионов подчеркивает, что у Владимира Зеленского есть чувство собственного достоинства, проявляющееся как в отношении самого себя, так и в отношении возглавляемой им страны. И это очень важное чувство. Оно поможет ему найти правильные ответы на вызовы и действия врагов, оппонентов и недоброжелателей.



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  • 10 | 28.05.2019, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 28.05.2019, 12:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1305 | Комментарии: 64177 | Рейтинг: +12169,8
«Почти половине российских семей (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, по данным Росстата. Товары длительного потребления (смартфон, холодильник, мебель и т.д.) они позволить себе не могут»

Хорошо, что проклятые, нищие 90-е прошли и наступила эра народного благосостояния
--------------------
Хорошо, в 90-е даже на еду не было.



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  • 11 | 28.05.2019, 14:17 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11570 | Рейтинг: -1875,3
Ельцин пил, потому что осознавал всю тяжесть положения народа в то время.
---------------------

Еще вчера на ночь посмеялся. Ну давайте вспомянем...

Откровения «царя Бориса I» (так он любил себя называть): «Я пришел к выводу, что алкоголь - единственное. средство избавиться от стресса. Тот стресс в 1993 был настолько велик, что я до сих пор не знаю, как я его пережил. И я помню, что этот груз становился легче после нескольких стаканчиков».

В 2007 г. Марк Симпсон в «The Guardian» писал: «Вечно пьяный пройдоха, который довел большую часть своего народа до невообразимой нищеты, одновременно фантастически обогатив свою клику.
Человек, начавший свою карьеру популиста с кампаний против относительно скромной коррупции партийных функционеров, позже стал главой страны в эпоху такой широкомасштабной коррупции и бандитизма, какие не имеют аналогов в истории.
Он не только пресмыкался перед западными интересами, но и руководил почти окончательным уничтожением своей страны как политической и военной силы на мировой арене.
Он втоптал Россию в грязь, чтобы нам не пришлось делать это самим».

Род Лиддл в «The Times» по случаю смерти Ельцина в своей статье большое внимание уделил пристрастию бывшего президента к алкоголю: «Никому еще в российской истории не удавалось сэкономить государству сотни литров формальдегида, надежно проспиртовав себя не просто при жизни, но еще и во власти».

«The Wall Street Journal» писала: «Худшим врагом Ельцина был он сам. Пьяные выходки не только подрывали его здоровье, но и становились симптомами некомпетентности кремлевской власти."



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  • 12 | 28.05.2019, 14:19 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11570 | Рейтинг: -1875,3
Строуб Тэлботт, бывший зам. госсекретаря, в 2003г. выпустил книгу «Билл и Борис», сразу же замеченную в Америке.

Американец решил поделиться некоторыми воспоминаниями про «великого реформатора» России:

- Клинтон относился к пьянству Ельцина терпимо до момента на переговорах в Хельсинки по расширению НАТО. После ужина Клинтон выразил беспокойство: «Нехорошо. Он употребил больше, чем следует парню в его состоянии и с его прошлым. Всякий раз, когда я его вижу, у меня возникает чувство, что я обязан ему напоминать: мир на тебя очень рассчитывает, ты не можешь просто так пойти на дно»;

- Ельцин был также пьян во время первого телефонного разговора с Клинтоном после инаугурации американского президента; - в апреле 1993 года Ельцин употребил много алкоголя во время корабельной прогулки с Клинтоном вокруг о. Ванкувер; - во время первого визита в США летом 1989 он, выйдя из самолета, отвернулся от встречающей его официальной делегации и пописал на колесо;
- в июне 1991 на обеде в честь президента Буша, Ельцин ел икру руками и слизывал ее с пальцев; - у Клинтона был опыт общения с алкоголиками. Отец Клинтона - был алкоголик.
И я помню, как-то мы - советники президента - пришли в ужас от того, в каком состоянии был Ельцин.

- в своей внешней политике Ельцин соглашался на любые уступки, главное — успеть между стаканами….. Именно страстью Ельцина к спиртному и объясняется успех Б. Клинтона в достижении своих политических целей.



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  • 13 | 28.05.2019, 14:20 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11570 | Рейтинг: -1875,3
Первый официальный визит Ельцина в Казахстан накануне "путча" был пышно организован. После обычной «загрузки» на обеде Ельцин решил поиграть на ложках. Сначала он ударял по своей ноге, как и положено, а затем с треском стал лупить по голове своего подчиненного. Зрители готовы были лопнуть от душившего их смеха. «Творческая» находка запомнилась Ельцину: потом он всегда в пьяном угаре стучал ложками по соседним головам. Один раз ударил металлической ложкой даже по президентской голове Акаева ...



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  • 14 | 28.05.2019, 14:20 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11570 | Рейтинг: -1875,3
Из книги В. Жириновского "Иван, запахни душу!":
" Рассказывают, где-то в Кемерово во время поездки к шахтёрам, Ельцин после очередной пьянки остановил возле речки кортеж, разделся до трусов и в воду. Вылез на берег и, к ужасу мужиков, но к затаённому счастью сопровождавших кортеж дам, снял трусы, стал их выкручивать. А потом глянул в их сторону и показал свой "предмет", ухмыльнувшись, прибавил: "Вот таким могучим предметом мы их всех, коммуняк, перебьём».
Коржаков:"Пьянство в Кремле начиналось с утра. Часов в 11 звонок Ельцина по прямой линии:
- Ну что, Александр Васильевич, не пора ли пообедать? Начинался «обед» и он продолжался целый день до ужина. Хорошо, если удавалось привести шефа домой часов в 10, 11 ночи. Вот такой был обычный день».
30.9.1994. Ельцин возвращался из США. Его самолет совершил посадку в Ирландии, где Ельцин должен был встретиться с премьер-министром Ирландии.
Ельцин так и не появился, он был слишком пьян. Тогда Наина Иосифовна со святым простодушием шептала Коржакову: «Борис Николаевич встал, наверное, в туалет захотел, но упал, описался и лежит без движения».
А потом Ельцин публично сказал, под смех Клинтона, что он просто проспал. Состояние сердца Ельцина ухудшалось, сосуды засорялись. Нежелание Ельцина отказаться от алкоголя еще больше ухудшало это состояние. Алкоголь влияет на сердце, сосуды, подачу крови в организм. Ельцин глотал огромное кол-во таблеток, микстур и продолжал пить Коржаков:Ельцину периодически делали переливания крови, чтоб очистить организм. Впрочем, вся его жизнь была сплошным разложением»



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  • 15 | 28.05.2019, 14:21 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11570 | Рейтинг: -1875,3
После победы на выборах в 1996 целый месяц готовили инаугурацию вступления в должность президента. Построили спец. трибуны. Потом, церемонию сократили с 2 часов до 40 мин. А потом, когда поняли, что Ельцин не выдержит, сократили церемонию - до 5 минут.
Как Ельцин дирижировал в Германии
Коржаков:Во время обеда он выпил много сухого красного вина - немецкий официант не успевал подливать. Ельцин резвился: гоготал сочным баритоном, раскованно жестикулировал и нес откровенную ахинею. Когда подъехали к мэрии, Ельцин вышел из «Мерседеса» и подошёл к оркестру полиции Берлина. И вдруг выхватил у обалдевшего дирижера палочку и обосновался за пультом. Стал размахивать руками.
Зрители, корреспонденты и музыканты тоже сильно развеселились. Ничего подобного они нигде и никогда не наблюдали и вряд ли когда еще увидят.
А президент принял улюлюканья и вопли за восторженное признание своего дирижерского таланта.
Мало кто знает, что в машине президента всегда лежал особенный чемоданчик, в котором всегда лежал набор бутылок с крепкими напитками и несколько бутербродов - для повода годилось любое событие.
А как журналисты перешептывались, видя, как президента страны, в дупель пьяного, аккуратно ведут под ручки с трапа самолета после встречи глав СНГ?
П.Вощанов: «В дни августовского путча 1991 люди искренне решили защищать демократию, своего президента. Сидели на ступенях, жгли костры. Ночи тогда уже были холодные. Я ни секунды не сомневался, что, начнись тогда боевые действия, все они погибли бы. А в это время ниже цокольного этажа, в бомбоубежище Белого дома был накрыт стол, и Ельцин с ближайшим окружением пьянствовали, ожидая разрешения ситуации.



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  • 16 | 28.05.2019, 14:22 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64198 | Рейтинг: +12170,4
В сентябре 1997-го купила мясорубку мулинекс и микроволновку элджи - работают до сих пор. В декабре 1996 подарили в связи с уходом с завода кофеварку Браун - работает до сих пор, в ноябре 1999 купила стиралку ардо - не очень удачно. ломалась каждые 3 года, через 10 лет купила самунг даймонд - 10 лет - без сучка, без задоринки...
Телек цветной купила в 1993 году - привезла из командировки в Мск. Мебель - стенку взяла по бартеру сначала одну, в 1994 году, потом другую в 1999г. Диван с креслами(из ДЕРЕВА, а не ДСП) в 1994г. кресла выкинула, диван - нет! Он непродавливаемый и неубиваемый - только обивку меняю под настроение...
Ножки Буша - стоили весьма не дорого.
Кошку и собаку кормила - куриные шейки. сайда, мойва - отваривала, а в бульон вместе с рыбой, курятиной добавляла хлеб, покапулу специально для них - получалась каша - это кошке - как бы корм - по такому же принципу, а собаке с гречкой.
Сырыми собаке давала куриные головы и лапки... собаку подобрала на улице в 1996г - в марте...
Если бы не на что было мне самой жрать - хер бы я собаку подбирала...
Денег хватало и на ветринаров и кошке, и собаке.
В сентябре 1997 определила сына на ПЛАТНЫЕ курсы - нулевой класс в 105-ю школу. С 1 класса за школу регулярно платили - и это помимо классных нужд.

Так что ужасы 90-х ровно то, что мы видим сегодня - вот только пенсионерам в то время пенсии нормально индексировали. Мама не нуждалась, а подкапливала и в 1997г. купила цветной хитачи.

Да, было трудно, но там были объективные трудности и вполне понятные! Нефть стоила 6 долларов за барель, например... закрывались предприятия - накуй никому ненужные, на продукцию которых вообще не было спроса!

Уфимские макароны покупали хоть раз? Если да - то это был последний раз. Они разваривались в кашу - сразу же из состояния сырых...
А чай с уфимской чаеразвесочной? Пыль грузинских дорог пополам с палкамикраснодарских чайных плантаций... кондитерка? Там вообще шоколада никогда не видели сами производители - только пальмовое масло... плитку "Пальма" за 37 копеек помните? И конфеты в такой же глазури... батончики из пальмового масла...
Можно долго перечислять... Химпром - отдельная тема...

А сейчас - просто всё украли!!!



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  • 17 | 28.05.2019, 14:22 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11570 | Рейтинг: -1875,3
В конце 1989 года Ельцин ездил с выступлениями по Соединённым Штатам Америки. В советских газетах появились перепечатки из зарубежных о том, что Ельцин выступал в нетрезвом виде, а по телевидению показали его плохо скоординированные движения Кевин Конноли, корреспондент Би-Би-Си в Москве вспоминал, что в 1991 году в Новокузнецке Ельцин после «легендарного запоя» проспал несколько встреч. Как отметил журналист, «это было за годы до того, как пьянство Ельцина стало сюжетом для карикатуристов во всем мире» В 2009 на банкете в Ташкенте, после подписания Бишкекских соглашений, Ельцин двумя ложками стучал себя по лбу и по лбам рядом сидящих президентов. После банкета Ельцин с трудом стоял на ногах: его вели Гайдар и Грачёв.



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  • 18 | 28.05.2019, 14:22 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11570 | Рейтинг: -1875,3
В редакционной статье «The Guardian» отмечалось: «Встреча, где президенты России, Украины и Белоруссии работали над планом распада Союза, закончилась пьяной ссорой».
Корреспондент «The Times» в Москве Майкл Биньон писал, что Ельцин, «ослабленный болезнями, а еще больше — водкой, потерял контроль над страной», «он уходил с поста сломленным, вызывавшим всеобщее презрение человеком» Американский миллионер Луис Бэнтл, спонсор бесплатного реабилитационного центра по излечению от алкоголизма, в 2008 году сказал, что у России «10-летняя задержка в развитии, потому что президент Ельцин был активным, действующим алкоголиком»



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  • 19 | 28.05.2019, 14:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64198 | Рейтинг: +12170,4
Тебе, сука, в 90-е бесплатно квартирку выдали! Помалкивал бы, анти-ельцинист, алкаш запойный!

Бланта на тебя нет... а жаль. Раздухарился тут без него...



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  • 20 | 28.05.2019, 14:24 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11570 | Рейтинг: -1875,3
Коржаков:

В1990г. в дым пьяный ЕБН на своём раздолбанном "Москвиче" ночью сбил насмерть человека.
И это убийство полностью безнаказанно сошло ему с рук. Геннадий Зюганов называл Ельцина «спившимся, разложившимся, аморальным человеком», не способным руководить государством. 1.09 1998 года на заседании Госдумы Зюганов заявил: «Президент на прошлой неделе два дня был абсолютно пьян и невменяем… У нас президента нет, есть спившийся, невменяемый человек» 8.02.1999 г. на пресс-конференции Зюганов: «... мы считаем, что должен быть подготовлен документ, который бы ограничил самовластье одного беспомощного, безвольного, спившегося лица, который сидит в Кремле. И точнее: или лежит на больничной койке, или находится в санатории. С середины лета 1995 года он ни разу не работал ни одной полной недели…» «The Economist»: «большинство россиян презирали Ельцина, в частности, из-за унижения, которому он, по их мнению, подвергал страну своими пьяными клоунскими выходками»



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