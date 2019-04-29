Устали вставать с колен ...

Сказать, что у наших граждан наступило просветление, пока однозначно нельзя. Но, если судить по последнему опросу ВЦИОМ, россияне на правильном пути. И, несмотря на все усилия телика, головы постепенно очищаются от пропагандистского мусора и великодержавного угара.Уже только 7% считают, что для достижения величия Россия должна стать мировым центром влияния и иметь мощные вооружения силы (19% против 42% в 2014 году). Лишь 34% (пятью годами ранее – 42%) полагают, что нужно вернуть статус супердержавы, какой был у СССР.Наша новая национальная триада – высокий уровень благосостояния граждан (43%), развитые экономика (33%), наука и высокие технологии (22%). А вовсе не «православие, самодержавие народность», как хотелось бы людям в Кремле и его окрестностях.Важная деталь. Прозрев, что величие государства в благополучии его граждан, россияне вспомнили про демократию и права человека. Сегодня соблюдение демократических норм, как «в цивилизованном мире», считают важным 13% против 3%(!)в 2014 году.Если бы наши власти хоть как-то соотносили свои действия с мнением народа, то немедля должны были бы скорректировать свою политику – и внешнюю и внутреннюю.Народ говорит: хватит бряцать оружием, «вставать с колен», восстанавливать СССР, лезть в чужие – то сирийские, то венесуэльские – конфликты.Сделайте своих собственных граждан богатыми, развивайте экономику, науку.И хватит дубинок! Если смотреть на динамику, любовь к демократии медленно, но верно растет с каждым разогнанным митингом, с каждым задавленным протестом, с каждым росгвардейским пинком. Очевидно, что тупыми запретами всего и вся и отключением от глобальной Сети, этого уже не изменить. Поздно.Хочется жить хорошо. Здесь и сейчас. И не надо нам назад, в великий СССР.