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Засидевшиеся старики начали обмен орденами

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Назарбаев вручил Путину орден имени Назарбаева. Награду также получил Александр Лукашенко. Находящийся с визитом в Казахстане президент России Владимир Путин получил орден имени Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает "Интерфакс".

Засидевшиеся старики начали обмен орденами


Орден вручили российскому лидеру во время встречи с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Он заявил, что Путин заслужил награду благодаря "особому вкладу в углубление и расширение сотрудничества" между двумя странами.

После получения ордена российский президент поблагодарил за неё Назарбаева и выразил уверенность, что сможет продолжать с ним сотрудничество, несмотря на его отставку с поста президента.

Встреча прошла накануне саммита по случаю пятой годовщины основания Евразийского экономического союза. В среду в столице Казахстана Нур-Султане встретятся лидеры стран – участниц объединения, в которое, помимо России и Казахстана, входят Киргизия, Таджикистан, Армения и Белоруссия.

"Мы втроем – вы, я и Лукашенко – пять лет назад здесь подписали и создали этот союз (ЕАЭС). До этого я 25 лет назад в МГУ огласил эту идею. Прошло много времени, а все же идея была, наверное, хорошая, потому что мы её осуществили", – заявил Назарбаев при вручении медали Путину.

В 2014 году были подписаны соглашения о создании Евразийского экономического союза – ЕАЭС. Решение вступить в таможенный союз в рамках ЕАЭС и не подписывать соглашение с Евросоюзом вызвало протесты против бывшего президента Украины Виктора Януковича в конце 2013 года. Переросшие в Евромайдан митинги привели к смене власти и отмене решения о вступлении Украины в ЕАЭС.

ЕАЭС с момента образования ведет переговоры по заключению договоров о свободной торговле с рядом стран. В 2015 году такое соглашение достигнуто только с Вьетнамом, в мае этого года сообщалось о подписании временных договоров с Ираном и Китаем.

Владимир Путин получил несколько иностранных орденов, в том числе со стороны Венесуэлы, Кубы, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана. При этом российский лидер также награждён орденом Почётного Легиона – высшей государственной наградой Франции.

Идель.Реалии
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  • 1 | 29.05.2019, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не велика честь получить ордена Таджикистана и Венесуэлы. Рази для коллекции.



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  • Эксперт
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  • 2 | 29.05.2019, 10:02 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29912 | Рейтинг: -699,7
1 | 29.05.2019, 09:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не велика честь получить ордена Таджикистана и Венесуэлы. Рази для коллекции.
---------------------------
старайся во благо Отечества, до полного опупения, выслужишь Орден Святой великомученицы Екатерины



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  • 3 | 29.05.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Назарбаев вручил Путину орден имени Назарбаева.
===========================
А путину и ответить нечем..., надо срочно вводить в РФ орден путина за заслуги перед путиным, и первым награжденным этим орденом должен быть путин!
Во как!!!



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  • 4 | 29.05.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
орден сутулого ему



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  • 5 | 29.05.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А путину и ответить нечем..., надо срочно вводить в РФ орден путина за заслуги перед путиным, и первым награжденным этим орденом должен быть путин!
Во как!!!
___________________________________________________________
Почему бы нет. Сталинскую премию вручали за дело.



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  • 6 | 29.05.2019, 11:27 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 178 | Рейтинг: +10,5
Александр Невский и Салават Юлаев перевернутся, узнав, кому вручают награды, названные в их честь. P.S. Я не обсуждаю здесь деятельность АН и СЮ, пишу о нынешней практике награждений.



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  • 7 | 29.05.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 29.05.2019, 11:27 | Автор: Альберт Я
Публикации: 0 | Комментарии: 177 | Рейтинг: +10,2
Александр Невский и Салават Юлаев перевернутся, узнав, кому вручают награды, названные в их честь
==============================
У ты сравнил х...й с пальцем!



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  • 8 | 29.05.2019, 14:03 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 178 | Рейтинг: +10,5
7-му. Имеете в виду Тищенко, Афзалова и АН с СЮ. Повторяю, я не обсуждаю АН и СЮ.



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  • 9 | 29.05.2019, 15:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чем бы руководители не тешились, лишь бы дубинками свой народ не гоняли! Какое Вам всем дело до казахского ордена? Кому хотят, тому и вешают! Очень Опытный



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повезло Владимиру Владимировичу



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  • 11 | 29.05.2019, 21:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 29.05.2019, 14:03 | Автор: Альберт
7-му. Имеете в виду Тищенко, Афзалова и АН с СЮ. Повторяю, я не обсуждаю АН и СЮ.
о каком Афзалове идет речь, уточните пжлс и почему о них



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  • 12 | 29.05.2019, 21:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"вишенка на торте" Путина вручение звания Героя России диспетчеру железной дороги, а Кабаниха тут не при чём.



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  • 13 | 29.05.2019, 21:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
правда что путин ещё поднимет цены бензина?



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