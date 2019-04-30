Засидевшиеся старики начали обмен орденами

Назарбаев вручил Путину орден имени Назарбаева. Награду также получил Александр Лукашенко. Находящийся с визитом в Казахстане президент России Владимир Путин получил орден имени Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает "Интерфакс".Орден вручили российскому лидеру во время встречи с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Он заявил, что Путин заслужил награду благодаря "особому вкладу в углубление и расширение сотрудничества" между двумя странами.После получения ордена российский президент поблагодарил за неё Назарбаева и выразил уверенность, что сможет продолжать с ним сотрудничество, несмотря на его отставку с поста президента.Встреча прошла накануне саммита по случаю пятой годовщины основания Евразийского экономического союза. В среду в столице Казахстана Нур-Султане встретятся лидеры стран – участниц объединения, в которое, помимо России и Казахстана, входят Киргизия, Таджикистан, Армения и Белоруссия."Мы втроем – вы, я и Лукашенко – пять лет назад здесь подписали и создали этот союз (ЕАЭС). До этого я 25 лет назад в МГУ огласил эту идею. Прошло много времени, а все же идея была, наверное, хорошая, потому что мы её осуществили", – заявил Назарбаев при вручении медали Путину.В 2014 году были подписаны соглашения о создании Евразийского экономического союза – ЕАЭС. Решение вступить в таможенный союз в рамках ЕАЭС и не подписывать соглашение с Евросоюзом вызвало протесты против бывшего президента Украины Виктора Януковича в конце 2013 года. Переросшие в Евромайдан митинги привели к смене власти и отмене решения о вступлении Украины в ЕАЭС.ЕАЭС с момента образования ведет переговоры по заключению договоров о свободной торговле с рядом стран. В 2015 году такое соглашение достигнуто только с Вьетнамом, в мае этого года сообщалось о подписании временных договоров с Ираном и Китаем.Владимир Путин получил несколько иностранных орденов, в том числе со стороны Венесуэлы, Кубы, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана. При этом российский лидер также награждён орденом Почётного Легиона – высшей государственной наградой Франции.