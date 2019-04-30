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Бессилие силы Путина

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Очередной низкий исторический рейтинг Путина – 31,7%, – зафиксированный с начала исследований ВЦИОМ с января 2006 года, укладывается в текущую тенденцию кризиса «доверия» россиян Президенту: народ перестает доверять власти, власть не доверяет народу.

Бессилие силы Путина


Эпоха Путина постепенно клонится к закату. Падение рейтингов гаранта вызвано критическим переосмыслением нашим народом вклада Президента в развитие страны. Знаменитая «вертикаль» власти теперь выглядит не центром стабильности, а осью зла для будущего России.

Автор и создатель пирамиды всевластия, используя «нужных» ему людей на ключевых позициях, по факту личной преданности, а не по факту компетенций и профессионализма, клонировал и распространил данный формат на всю страну. Теперь руководство любой госструктуры, отрабатывая этот механизм, притягивает «своих людей» в ущерб успеху своей деятельности.

Выдуманные и насаждаемые сверху неэффективные решения, высосанные из пальца рейтинги, баллы и KPI, только вредят процессу качества, уничтожая креативность и успех общего дела на корню. В угоду верховной власти любые показатели подделываются, вызывая тотальную показуху, круговой обман и глобальные фальсификации.

На местах вера в действующего сильного и справедливого лидера, который явился автором этой ущербно-существующей вертикали, угасла. Известная и выраженная на начальном этапе, поддержанная личной харизмой лидера, стабильность давно переросла в затяжной и беспросветный застой. Умение гаранта искать компромиссы на первых сроках президенства ныне трансформировалось в авторитарное навязывание неэффективных и по сути вредных для общества решений.

Видя, что страна в тупике, а лидер не в состоянии решать остро встающие проблемы, совместно с удобным ему, но некомпетентным окружением, народ обрастает потенциально-опасным критическим мышлением. Возросшая политизация общества, новые ценностные ориентации и противоречивость массового сознания может привести к неожиданным, резким и неконтролируемым сверху разворотам общественных настроений.

Усталость от Путина, от его неспособности вывести страну из перманентного кризиса, тектонические политические и экономические провалы, растущий негативизм населения по отношению ко всей власти в целом, отсутствие назревшего конструктивного диалога с народом, политическая импотенция центра в продуцировании перспективных исторических смыслов и народных идей – все это повышает градус агрессии общества, обозначая круг виновных за развал в стране.

Эхо Москвы
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  • 1 | 29.05.2019, 09:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Народ устал и постепенно просыпается . Утомлен о многочисленных кражах и коррупции.,Уже не тысячами , а лярдами .Бесчисленные авантюры за бугром , постоянное вранье и поборы с населения в виде налогов, и застой с зашоренностью уже всем надоели .



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  • 2 | 29.05.2019, 10:03 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну если уж ВЦИОМ,- Главная кузница общественного мнения России оценивает рейтинг в 31,7 прОцентов, то с уверенностью можно сказать что рейтинг путина, неиже плинтуса!
Справка
- Учредителем АО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» является Росимущество. И поэтому подконтрольное государству
- за год (с сентября прошлого года) государство выделило на соцопросы более 516 млн
- 1,4 млрд руб. потратили власти Москвы за 6 лет на проведение соц-исследований



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  • 3 | 29.05.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Поздно, слишком поздно, но народу начинает доходить пагубный смысл имперского создания страны



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  • 4 | 29.05.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Да спит еще народ - если бы просыпался давно бы за булыжник взялся



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  • 5 | 29.05.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 29.05.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Поздно, слишком поздно, но народу начинает доходить пагубный смысл имперского создания страны
__________________________________________________
Как и в конце 80х народ пытаются убедить что он ничтожен, отстал, его страна - гиблое место. Нужно сбросить старую власть и раскрыть объятия лучезарному западу. Видимо если народ, как 30 лет назад, поведется на эту разводку и сдаст страну предателям и негодяям - грош цена этому народу. Жаль только жертвы предыдущих поколений построивших и защитивших великую страну.



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  • 6 | 29.05.2019, 11:19 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 178 | Рейтинг: +10,5
Народ начинает понимать. Это уже хорошо. Но надо ещё и действовать, объединяться в действиях по смене нынешней непродуктивной, лживой системы власти законным путём.



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  • 7 | 29.05.2019, 11:21 | Автор: Не зарегистрирован
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Народ - это все мы, все население.



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  • 8 | 29.05.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.05.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да спит еще народ - если бы просыпался давно бы за булыжник взялся.
_________________________
А ты не думаешь, что и тебе булыжником в лоб может достаться? Да ладно тебе - одним дураком меньше, но ведь могут пострадать и твои близкие, твои дети.
Перед 1917 годом российская интеллигенция тоже пела: "К топору зовите Русь!", "Буря, скоро грянет буря!", "...в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год".
Потом эту же интеллигенцию пускали в расход и красные, и белые, и зелёные, и серобуромалиновые: расстреливали, рубили шашками, топили баржами, спускали живьём под лёд, морили в лагерях.
Есть пословица: "Не буди лихо, пока тихо", но сколько же идиотов жаждет острых ощущений.



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  • 9 | 29.05.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 29.05.2019, 10:51 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 29.05.2019, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Поздно, слишком поздно, но народу начинает доходить пагубный смысл имперского создания страны
__________________________________________________
Как и в конце 80х народ пытаются убедить что он ничтожен, отстал, его страна - гиблое место. Нужно сбросить старую власть и раскрыть объятия лучезарному западу. Видимо если народ, как 30 лет назад, поведется на эту разводку и сдаст страну предателям и негодяям - грош цена этому народу. Жаль только жертвы предыдущих поколений построивших и защитивших великую страну.
_________________
Совершенно с Вами согласен: опять хотят повторить схему разводки лохов (народа России), применённую 30 лет назад. Нормальные люди помнят чем закончилась тогдашняя критика номенклатуры, её привилегий, призывы жить не по лжи, достойно, сделать право частной собственности священным, а свободный рынок предметом культа, подружиться с западом, сдав ему интересы своей страны.
Нет, всё равно сохранились или выросли придурки, которым очень хочется попрыгать на тех же граблях (Кто не скачет, тот путиноид!) - видать, у них лоб сильно чешется. Как говорил "Цицерон российской демократии" Черномырдин, "если чешется, чешите в другом месте".



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  • 10 | 29.05.2019, 12:31 | Автор: ALMA02
    Публикации: 0 | Комментарии: 18 | Рейтинг: +0,3
И всё же нынешнюю власть надо менять. Не топором, а умом. "Карфаген должен быть разрушен"



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  • 11 | 29.05.2019, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
<<
- Учредителем АО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» является Росимущество. И поэтому подконтрольное государству
- за год (с сентября прошлого года) государство выделило на соцопросы более 516 млн
>>

То-то и оно.
Какие им цифры закажут, такие они и озвучат.
Правильнее его назвать "Центр _формирования_ общественного мнения".
Так что на такие новости под другим углом смотреть стоит.
Может быть они там потихоньку двигают операцию "преемник".
Или еще что.



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  • 12 | 29.05.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо помнить , что необходим недюжинный ум , знания и поддержка масс....А толкать на идивидуальный террор ( нападение подростка на женщину -едроску) нелепо и глупо . Только прибавится одна жертва и сотне острастка ..



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3

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  • 13 | 29.05.2019, 14:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 29.05.2019, 12:31 | Автор: ALMA02
Публикации: 0 | Комментарии: 18 | Рейтинг: +0,4
И всё же нынешнюю власть надо менять. Не топором, а умом. "Карфаген должен быть разрушен"
________________
"И всё же нынешнюю власть надо менять. Не топором, а умом."
И где этот ум? Пока на горизонте не видно.
Кстати, чтобы менять умом, нужно иметь ум, понимающий законы развития истории и общества, суть конкретного исторического момента, возможность что-то изменить. Пока же нет понимания ни одного из вопросов, а есть лишь одна демагогия, что всё должно быть не так, а гораздо лучше.
Сейчас ещё Виктор вылезет с "мудрейшей" мыслью про необходимость честных выборов.
В общем, чтобы что-то делать с умом, нужно, как минимум, иметь ум.



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  • 14 | 29.05.2019, 15:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Но народ надеется когда -то разбогатеть и стать Абрамовичем или Потаниным . И только как они , на меньшее не согласны. При этом полагаясь на счастливый случай, или просто на везенье . Об этом говорят со СМИ и проч.Поэтому никаких волнений в Рашке не будет , если что , о кинут большой мосол, и ,,грызите его " кто половчее - тому поболее, а иной - значит не вписался в рынок .



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  • 15 | 29.05.2019, 16:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот Дудаев Джохар Мусаевич в Чечне сумел сбаламутить народ. , выдвинув ложные идеи .И некоторые чеченские руководители считают, что революцию в умах делают всего неск % инициативных людей от всего населения ( ок 2-3 %), а остальные как бараны следуют туда,куда укажут .



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  • 16 | 29.05.2019, 16:11 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 29.05.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.05.2019, 10:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да спит еще народ - если бы просыпался давно бы за булыжник взялся.
_________________________
А ты не думаешь, что и тебе булыжником в лоб может достаться? Да ладно тебе - одним дураком меньше, но ведь могут пострадать и твои близкие, твои дети.
Перед 1917 годом российская интеллигенция тоже пела: "К топору зовите Русь!", "Буря, скоро грянет буря!", "...в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год".
Потом эту же интеллигенцию пускали в расход и красные, и белые, и зелёные, и серобуромалиновые: расстреливали, рубили шашками, топили баржами, спускали живьём под лёд, морили в лагерях.
Есть пословица: "Не буди лихо, пока тихо", но сколько же идиотов жаждет острых ощущений.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Почему Вы так уверены, что новая революция обязательно пойдёт по прошлому сценарию? Это Вам Ванга сказала? Только не говорите, что всегда так было! Было и прошло, переписать сценарий в наших силах! Очень Опытный



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  • 17 | 29.05.2019, 16:13 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 29.05.2019, 12:31 | Автор: ALMA02
Публикации: 0 | Комментарии: 18 | Рейтинг: +0,3
И всё же нынешнюю власть надо менять. Не топором, а умом. "Карфаген должен быть разрушен"
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Неужели Карфаген только умом разрушили? Очень Опытный



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  • 18 | 29.05.2019, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 29.05.2019, 13:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Надо помнить , что необходим недюжинный ум , знания и поддержка масс....А толкать на идивидуальный террор ( нападение подростка на женщину -едроску) нелепо и глупо . Только прибавится одна жертва и сотне острастка ..
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Из искры возгорится пламя! (А.Одоевский) Очень Опытный



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  • 19 | 29.05.2019, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Рейтинг Путина падает и будет падать дальше, если не произойдёт каких-то чрезвычайных событий! Падает, потому что экономическая политика Путина, проводимая либерастами из его экономического блока, в корне не верна! Без резкого снижения стоимости энергоносителей на внутреннем рынке, экономика РФ всегда будет в жопе, а на такое снижение эти либерасты никогда не пойдут! Очень Опытный



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  • 20 | 29.05.2019, 17:06 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37560 | Рейтинг: +5531,2
Россия вспрянет ото сна!
Самое интересное будет, когда раба галерного начнут предавать земле. Если, конечно, тело не упаде в океане. Много бы отдал, чтобы посмотреть!



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