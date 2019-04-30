Искандар Бахтияров: Нужно уменьшить НДС до нуля и повысить пропорционально налог на недра

Почему происходит деиндустриализация России? В чем ее экономический и психологический смысл? Экономическая причина (думаю) в высоких налогах. В частности НДС. Если в Китае налоги меньше, то логично, что экономика Китая растет. А наша падает.А где корни этого явления — в культуре и психологии россиян? Думаю, причины в загнивании и крахе советского социализма.В Китае переход к капитализму был управляемым.С социалистического прозябания на капиталистическое процветание китайцы переходили через успехи в капиталистическом труде. С публичным отстрелом на стадионах тех, кто хотел «сократить» этот путь. Что демонстрировало железную необходимость соблюдения морали и справедливости.В СССР все рухнуло одномоментно, и наглые грабители государственного добра стали процветать.. А остальные стали нищими. Трудиться стало не модно, и трудящиеся стали презираемы.То, что кто то присвоил государственное добро для экономики было хорошо. Это добро хотя бы не пропало… продолжило работать.Но народная мораль, отношение к труду стало хуже. Зачем работать, если процветают жулики?Начался процесс: «вор у вора частную собственность украл». Процесс., который продолжается и сейчас. Труд -не популярен.Выжить на зарплату трудно. Процветать невозможно.Пока мы.. как государство и как народ не изменим отношение к труду как источнику процветания (а не богатые недра — источник процветания некоторых) — будет продолжаться процесс деиндустриализации до полной африканизации страны.Нужно уменьшить НДС (до нуля !) — И повысить пропорционально налог на недра. Это простая операция.И провозгласить новую индустриализацию и ценность человека труда.. и конечно борьбу с жуликами.Кто..какая партия это сделает?Большая надежда на марсиан! Когда то русь спасли варяги. Сейчас должны марсиане.