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Искандар Бахтияров: Нужно уменьшить НДС до нуля и повысить пропорционально налог на недра

  • Опубликовано: Facebook | 29.05.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 38667 | Комментарии: 16
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Почему происходит деиндустриализация России? В чем ее экономический и психологический смысл? Экономическая причина (думаю) в высоких налогах. В частности НДС. Если в Китае налоги меньше, то логично, что экономика Китая растет. А наша падает.

Искандар Бахтияров: Нужно уменьшить НДС до нуля и повысить пропорционально налог на недра


А где корни этого явления — в культуре и психологии россиян? Думаю, причины в загнивании и крахе советского социализма.

В Китае переход к капитализму был управляемым.

С социалистического прозябания на капиталистическое процветание китайцы переходили через успехи в капиталистическом труде. С публичным отстрелом на стадионах тех, кто хотел «сократить» этот путь. Что демонстрировало железную необходимость соблюдения морали и справедливости.

В СССР все рухнуло одномоментно, и наглые грабители государственного добра стали процветать.. А остальные стали нищими. Трудиться стало не модно, и трудящиеся стали презираемы.

То, что кто то присвоил государственное добро для экономики было хорошо. Это добро хотя бы не пропало… продолжило работать.

Но народная мораль, отношение к труду стало хуже. Зачем работать, если процветают жулики?

Начался процесс: «вор у вора частную собственность украл». Процесс., который продолжается и сейчас. Труд -не популярен.

Выжить на зарплату трудно. Процветать невозможно.

Пока мы.. как государство и как народ не изменим отношение к труду как источнику процветания (а не богатые недра — источник процветания некоторых) — будет продолжаться процесс деиндустриализации до полной африканизации страны.

Нужно уменьшить НДС (до нуля !) — И повысить пропорционально налог на недра. Это простая операция.

И провозгласить новую индустриализацию и ценность человека труда.. и конечно борьбу с жуликами.

Кто..какая партия это сделает?

Большая надежда на марсиан! Когда то русь спасли варяги. Сейчас должны марсиане.






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  • 1 | 29.05.2019, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мысли правильные . Простые . Но дойдет ли до масс и особенно для руководства . Что-то прибыльное - так сразу с большими ложками и притом побыстрее..



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  • 2 | 29.05.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Неуважаю, да что там,- ненавижу людей которые прописные истины говорят с умным выражением морды лица, считая себя этакими всезнайками, поучающие "холопов" уму разуму.
Фу млять...



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  • 3 | 29.05.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Видите ли , все мы ,,кормимся"за счет промышленности и вообще за счет предприятий выпускающих востребованную продукцию. Добывающая промышленность не в счет .Сельское хозяйство нуждаетс в помощи , а не в удушающих налогах.Торговля и сама выживет - тут не нужно для мелкой торговли особой помощи .Волевым решением нарастить производство уже не получится . Кузбасс и ДнепроГЭС ы уже не нужны- они давно построены . НДС - соблазн большой , но он очень опасен для промышленности . Ведь много и других налогов......



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  • 4 | 29.05.2019, 12:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Испокон веков для россиян основой развития были труд, нравственность, простота, красота ,долг и мера,
Сегодня официально объявлено сверху , из окрестностей Кремля(Орешкин), что основная цель российского правительства- это формирование современного общества потребления, т.е. вариант "американской мечты"?



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  • 5 | 29.05.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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"Нужно уменьшить НДС (до нуля !) — И повысить пропорционально налог на недра. Это простая операция."

Вникните в само название: "Налог на добавленную стоимость"!
В самом названии заложена ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: чем больше затрачено труда на переработку сырья, тем больше взимается налог! То есть минимальный налог приходится именно на сырьё, что и делает наиболее выгодным именно его добычу и продажу за рубеж: руду, сырую нефть, лес кругляк вместе с корой.
Не зря ведь НДС был введён гайдаровцами: цель этого налога и была убийство в России сложных производств, являвшихся конкурентами западных ТНК, и превращение России в полуколониальный сырьевой придаток запада.
Для стимулирования высокотехнологичного производства НДС должен иметь спадающую шкалу: сырьё - 100% налога, за каждый передел снижать ставку налога, сложная техническая продукция должна иметь минимальный налог. Тогда будет выгодна вертикальная интеграция производства внутри одной компании и производство высокотехнологичной продукции.



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  • 6 | 29.05.2019, 13:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Добавленная стоимость - стоимость вложенного труда в данную продукцию .Значит-налог на наш с вами труд,на наши знания. и значит гнобятся больше наши знания и труд.Но для этого нужно вкладывать в промышленность Поэтому дешевле и выгоднее добывать полезные ископаемые , сырье, лес.Тут меньше вложенного труда , менее трудоемче и всегда востребованы на мировом рынке.



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  • 7 | 29.05.2019, 13:29 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3582 | Рейтинг: -288,7
Товарищ Бахтиянов видимо умом понимает, а сказать не может, так же как и большинство товарищей.

На самом деле всё просто:

Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы. В.И.Ленин

Надо сменить господствующий класс, вот и всё.



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  • 8 | 29.05.2019, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 29.05.2019, 13:29 | Автор: xrul
Публикации: 75 | Комментарии: 3581 | Рейтинг: -288,8
Товарищ Бахтиянов видимо умом понимает, а сказать не может, так же как и большинство товарищей.

На самом деле всё просто:

Государство есть машина для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы. В.И.Ленин

Надо сменить господствующий класс, вот и всё.
________________________
"Надо сменить господствующий класс, вот и всё."
Например, капиталистов на феодалов, феодалов на рабовладельцев?

"Товарищ Бахтиянов видимо умом понимает, а сказать не может, так же как и большинство товарищей." Так же, как и вы!
На самом деле всё просто: "Да здравствует социалистическая революция!"
Вы это, хотели сказать?



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  • 9 | 29.05.2019, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про обнуление НДС промолчу, это сложная и неоднозначная тема, которую в двух или трёх словах не раскрыть! Только кухарка любую самую сложную тему решает быстро и коротко:"Пошёл на .уй, пидорас!" А вот предложение об увеличении налога на недра не поможет вырасти производствам в РФ, а наоборот, добьёт те, которые ещё есть! Не налог на недра надо повышать, а всю прибыль от продажи недр за границу направить в доход государства, а не частных лиц, как сейчас! И главное: без резкого снижения внутренней цены на энергоносители производствам в РФ не развиться никогда! Очень Опытный



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  • Участник
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недра глубже 20 сантиметров и так принадлежат федеральному центру, местные не имеют права на полезные ископаемые,например,в Техасе любой может пробурить нефтяную скважину, добывать любые ископаемые на любой глубине.

и при этом платить налог за недра,которые нельзя трогать.



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  • Гость
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  • 11 | 29.05.2019, 18:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 29.05.2019, 16:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Про обнуление НДС промолчу, это сложная и неоднозначная тема, которую в двух или трёх словах не раскрыть! Только кухарка любую самую сложную тему решает быстро и коротко:"Пошёл на .уй, пидорас!" А вот предложение об увеличении налога на недра не поможет вырасти производствам в РФ, а наоборот, добьёт те, которые ещё есть! Не налог на недра надо повышать, а всю прибыль от продажи недр за границу направить в доход государства, а не частных лиц, как сейчас! И главное: без резкого снижения внутренней цены на энергоносители производствам в РФ не развиться никогда! Очень Опытный
_______________
Никто и не говорит, что тема простая, но пока на НДС даже не покушаются как на священную корову. Только поднять его ума хватило.
А вообще проскакивало предложение заменить НДС налогом с продаж, который бы исчислялся с конечной стоимости продукта. Но даже не было серьёзного обсуждения этой темы.



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  • 12 | 29.05.2019, 18:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
НДС успешных предприятий согласен , можно увеличить , Но едва дышыщие - и так мы добьем данное предприятие . Согласен .- налоги на продажи за бугор сырья -увеличить . На переработанное -НДС как обычно . Не давать соблазна гнать на экспорт сырье , Это проще простого гнать нфть, лес кругляк и заготавливать китаезами в Сибири , ума не требуется.Тут уж можно дать наибольший налог.



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  • 13 | 29.05.2019, 20:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...Нужно уменьшить НДС до нуля и повысить пропорционально налог на недра"
===
ваше предложение означает: Нужно убрать Путина и путинизм!



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  • 14 | 29.05.2019, 21:07 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 29.05.2019, 20:40 | Автор: Не зарегистрирован
"...Нужно уменьшить НДС до нуля и повысить пропорционально налог на недра"
===
ваше предложение означает: Нужно убрать Путина и путинизм!
===
солидарен!!!!!!



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  • 15 | 29.05.2019, 21:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 29.05.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
"Нужно уменьшить НДС (до нуля !) — И повысить пропорционально налог на недра. Это простая операция."
Вникните в само название: "Налог на добавленную стоимость"!
В самом названии заложена ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ: чем больше затрачено труда на переработку сырья, тем больше взимается налог! То есть минимальный налог приходится именно на сырьё, что и делает наиболее выгодным именно его добычу и продажу за рубеж: руду, сырую нефть, лес кругляк вместе с корой.
Не зря ведь НДС был введён гайдаровцами: цель этого налога и была убийство в России сложных производств, являвшихся конкурентами западных ТНК, и превращение России в полуколониальный сырьевой придаток запада.
Для стимулирования высокотехнологичного производства НДС должен иметь спадающую шкалу: сырьё - 100% налога, за каждый передел снижать ставку налога, сложная техническая продукция должна иметь минимальный налог. Тогда будет выгодна вертикальная интеграция производства внутри одной компании и производство высокотехнологичной продукции.
===
к тому: из каждых 5$ полученных за счёт распродажи ресурсов моей Родины 4$ Путин вывозит в пользу рабочих мест забугра!



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  • 16 | 30.05.2019, 01:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 на обнление никто не пойдет и забугорные хозяева не разрешат .Не такие уж простаки забугром . Но на НДС и проч налогах и дерится наша система власти .
Сегодня день прожили , а завтра нас не будет и пусть думают последующие поколения - таков девиз сегодняшних демократов.



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