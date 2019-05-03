Конституцию хотите? А больше ничего?

Конституцию наш раб галерный поимел в прямом и скрытом виде. Ширится география и увеличивается количество заведенных дел по новой статье административного кодекса о не уважении к власти. Мы с моим коллегой по Совету по правам человека Павлом Чиковым, как известно, обещали первым 100 пострадавшим по этой статье бесплатную юридическую помощь, а также славу, известность и кружку с надписью, если они этого вдруг захотят. Я боюсь, что скоро мы дойдем до 100, есть у меня такое подозрение. Но пока свободные места еще есть.Итак, наш сегодняшний герой — это житель Смоленска Сергей Командиров, который написал у себя ВКонтакте пост. Пост теперь может стоить ему до 100 тысяч рублей. Ему предлагал полицейский самому во всем признаться и получить по минималке. Но Сергей Командиров этого не сделал. И правильно этого не сделал, потому что он сидит на 51-й статье Конституции, которая, как известно, позволяет каждому не свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников.Вообще, запомните 51-ю статью. Она спасет вам жизнь. Вы не обязаны свидетельствовать против себя вообще никак. Вообще, правила, которые опять же спасут вам жизнь практически в любой ситуации, это: никаких бесплатный адвокатов, никаких адвокатов по назначению и никаких самооговоров. Адвокат должен быть ваш, и он должен работать на вас. Бесплатные адвокаты работают только на сторону обвинения.Если у вас своего адвоката нет, денег нет, вы не знаете, откуда брать, помните, что существует изрядное количество общественный организаций, которые вам в этом помогут. Есть «Агора», есть «Команда 29». Пишите мне, Чикову пишите. Уж чего-чего, а адвоката вам найдем, чай не в лесу.Не надо тоже воображать себя жертвой, понимаете ли, ГУЛАГа. Потому что люди часто впадают в какое-то оцепенение от ужаса и в этом состоянии оцепенения говорят много лишнего и вообще воображают себя единственными жертвами такого вот произвола могучей государственной машины. Она довольно могучая, много может сделать гадостей, но вы ей, по крайней мере, не помогайте. И кроме того помните, что вы не одни.