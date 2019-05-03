В Башкирии назначат выборы Хабирова

Однако в кампании Радия Хабирова могут возникнуть сложности. Ожидается, что завтра депутаты Госсобрания Башкирии на своем пленарном заседании назначат дату выборов главы РБ. Чуть позднее итоги своих праймериз подведет и партия власти. Тем не менее вполне очевидно, что уже практически все подготовлено для безальтернативных выборов с очевидным результатом.Вспомним, как скоротечно депутаты приняли (а Радий Хабиров — подписал) изменения в республиканском законодательстве, увеличив режим работы избирательных участков во время выборов на два часа: с 7:00 до 21:00 вместо нынешних с 8:00 до 20:00 часов.Спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев и не скрывал, что данная мера прежде всего призвана увеличить явку, отметив: «Это поможет проголосовать как можно большему количеству избирателей. С учетом того, что единый день голосования совпадает с уборкой урожая, данная норма особенно своевременна для сельской местности».Как ранее справедливо отметила журналист Евгения Куцуева, старт командой врио главы РБ был взят рано. Нерешенные проблемы власти ширятся, и нельзя исключить нарастание протестного голосования со стороны населения. И совсем необязательно в форме голосования за какого-то иного кандидата на наших традиционно безальтернативных выборах. Да и с точки зрения харизмы Радий Хабиров не имеет на настоящий момент сколь-нибудь сильных конкурентов в республике.Однако есть и более простая форма протеста — простое неучастие в выборах, и здесь у администрации Хабирова могут возникнуть реальные проблемы, которые она и пытается нивелировать всеми возможными методами.Следующим шагом мы прогнозируем кардинальное уменьшение числа КОИБов, которые определенно затрудняют фальсификации, ведь результаты по ним легко отслеживаются. Задержку подсчета результатов по избирательным участкам, оборудованным данными аппаратами, сложно адекватно обосновать.Напомним, на выборах в Курултай в 2018 году на участках республики было задействовано более 800 КОИБов.Член ЦИК РФ Евгений Шевченко в ходе апрельского визита в Уфу заверил, что КОИБы на выборах главы республики будут. А сколько их будет на самом деле – большой вопрос. Возникает вопрос из этой же серии об оснащении избирательных участков камерами видеофиксации. Мы совсем не удивимся, когда нам снова повторят тезис о том, что это слишком дорого для бюджета республики. Ведь это дороже, чем камеры, глушилки связи и металлоискатели в школах на ЕГЭ.Несмотря на то, что реальных конкурентов у Радия Хабирова сейчас нет (или они не обозначаются), это совсем не значит, что нет групп влияния, которые заинтересованы в создании проблем для врио. Уехавший в Минск секретарь Союзного государства Рапота вновь возглавил совет директоров БСК. На похоронах вице-премьера Артура Ахметханова один из лоббистов БСК нам прямо сказал, что «еще не вечер», а компания намерена запустить новую волну давления за разработку шиханов. Впрочем, список таких заинтересованных сторон можно продолжать.Какие бы меры ни предпринимались, основной проблемой врио главы РБ может стать пресловутый кадровый вопрос.За неожиданной сменой власти в октябре 2018 года как-то заретушировался в общественном сознании факт практического провала командой позднего Рустэма Хамитова выборов в Курултай как по явке (с рекордно низкой явкой по Уфе и другим крупным городам), так и по качеству, благодаря чему из стерильного «не места для дискуссий» парламент республики был хоть как-то разбавлен свежими лицами в виде того же Чувилина и прочих.Политическим менеджером выборов в Курултай являлся замруководителя по внутренней политике Максим Михайлов, работавший в тесной связке со своей правой рукой, ответственным по Уфе заместителем мэра Рустемом Газизовым. Повторим, именно Уфа печально прославилась на выборах в Курултай вопиющими нарушениями выборного законодательства, затягиванием предоставления результатов голосования и прочими непотребствами. И даже при данных нарушениях, как было сказано, показала крайне удручающие для власти результаты голосования как по абсолютным цифрам, так и по прохождению неожиданных кандидатов в депутаты.И если Михайлов был уволен практически сразу после смены режима, то Газизов смог удержаться на прежней позиции. Однако, видимо понимая предстоящие риски по исполнению поставленных задач по столице в настоящее время, как нам известно из источника в мэрии Уфы, он готовит свой переход на позицию главы администрации Советского района столицы.Экс-глава Советского района Урал Кильсенбаев, считающийся протеже Ростислава Мурзагулова, формально и отвечает за выборный процесс в республике.Сможет ли откровенно разношерстная команда Хабирова обеспечить результат и кто в случае неудачи окажется «крайним», полагаем, станет известно уже довольно скоро.