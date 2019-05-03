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В Башкирии назначат выборы Хабирова

  • Опубликовано: ПроУфу | 30.05.2019
    Раздел: Политика | Просмотры: 28510 | Комментарии: 26
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Однако в кампании Радия Хабирова могут возникнуть сложности. Ожидается, что завтра депутаты Госсобрания Башкирии на своем пленарном заседании назначат дату выборов главы РБ. Чуть позднее итоги своих праймериз подведет и партия власти. Тем не менее вполне очевидно, что уже практически все подготовлено для безальтернативных выборов с очевидным результатом.

В Башкирии назначат выборы Хабирова


Вспомним, как скоротечно депутаты приняли (а Радий Хабиров — подписал) изменения в республиканском законодательстве, увеличив режим работы избирательных участков во время выборов на два часа: с 7:00 до 21:00 вместо нынешних с 8:00 до 20:00 часов.

Спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев и не скрывал, что данная мера прежде всего призвана увеличить явку, отметив: «Это поможет проголосовать как можно большему количеству избирателей. С учетом того, что единый день голосования совпадает с уборкой урожая, данная норма особенно своевременна для сельской местности».

Как ранее справедливо отметила журналист Евгения Куцуева, старт командой врио главы РБ был взят рано. Нерешенные проблемы власти ширятся, и нельзя исключить нарастание протестного голосования со стороны населения. И совсем необязательно в форме голосования за какого-то иного кандидата на наших традиционно безальтернативных выборах. Да и с точки зрения харизмы Радий Хабиров не имеет на настоящий момент сколь-нибудь сильных конкурентов в республике.

Однако есть и более простая форма протеста — простое неучастие в выборах, и здесь у администрации Хабирова могут возникнуть реальные проблемы, которые она и пытается нивелировать всеми возможными методами.

Следующим шагом мы прогнозируем кардинальное уменьшение числа КОИБов, которые определенно затрудняют фальсификации, ведь результаты по ним легко отслеживаются. Задержку подсчета результатов по избирательным участкам, оборудованным данными аппаратами, сложно адекватно обосновать.

Напомним, на выборах в Курултай в 2018 году на участках республики было задействовано более 800 КОИБов.

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко в ходе апрельского визита в Уфу заверил, что КОИБы на выборах главы республики будут. А сколько их будет на самом деле – большой вопрос. Возникает вопрос из этой же серии об оснащении избирательных участков камерами видеофиксации. Мы совсем не удивимся, когда нам снова повторят тезис о том, что это слишком дорого для бюджета республики. Ведь это дороже, чем камеры, глушилки связи и металлоискатели в школах на ЕГЭ.

Несмотря на то, что реальных конкурентов у Радия Хабирова сейчас нет (или они не обозначаются), это совсем не значит, что нет групп влияния, которые заинтересованы в создании проблем для врио. Уехавший в Минск секретарь Союзного государства Рапота вновь возглавил совет директоров БСК. На похоронах вице-премьера Артура Ахметханова один из лоббистов БСК нам прямо сказал, что «еще не вечер», а компания намерена запустить новую волну давления за разработку шиханов. Впрочем, список таких заинтересованных сторон можно продолжать.

Какие бы меры ни предпринимались, основной проблемой врио главы РБ может стать пресловутый кадровый вопрос.

За неожиданной сменой власти в октябре 2018 года как-то заретушировался в общественном сознании факт практического провала командой позднего Рустэма Хамитова выборов в Курултай как по явке (с рекордно низкой явкой по Уфе и другим крупным городам), так и по качеству, благодаря чему из стерильного «не места для дискуссий» парламент республики был хоть как-то разбавлен свежими лицами в виде того же Чувилина и прочих.

Политическим менеджером выборов в Курултай являлся замруководителя по внутренней политике Максим Михайлов, работавший в тесной связке со своей правой рукой, ответственным по Уфе заместителем мэра Рустемом Газизовым. Повторим, именно Уфа печально прославилась на выборах в Курултай вопиющими нарушениями выборного законодательства, затягиванием предоставления результатов голосования и прочими непотребствами. И даже при данных нарушениях, как было сказано, показала крайне удручающие для власти результаты голосования как по абсолютным цифрам, так и по прохождению неожиданных кандидатов в депутаты.

И если Михайлов был уволен практически сразу после смены режима, то Газизов смог удержаться на прежней позиции. Однако, видимо понимая предстоящие риски по исполнению поставленных задач по столице в настоящее время, как нам известно из источника в мэрии Уфы, он готовит свой переход на позицию главы администрации Советского района столицы.

Экс-глава Советского района Урал Кильсенбаев, считающийся протеже Ростислава Мурзагулова, формально и отвечает за выборный процесс в республике.

Сможет ли откровенно разношерстная команда Хабирова обеспечить результат и кто в случае неудачи окажется «крайним», полагаем, станет известно уже довольно скоро.

Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • 1 | 30.05.2019, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В результате 20-ти летнего царствования путина, не только население страны осталось без выбора, но похоже и у самого "сказачника " выбирать уже не из кого,- на должности глав регионов назначаются или охранники, или индивиды с подмоченной репутацией такие как радий, это явный признак наступающего конца режима...



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  • 2 | 30.05.2019, 10:08 | Автор: Не зарегистрирован
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есть слухи, что предвыборный штаб Хабирова включен офтальмолог Мулдашев. Интересно что будет рассказывать будущим избирателям: Про Тибет и вечную молодость, которую даст будущий глава Башкортостана?



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  • 3 | 30.05.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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До сих пор не определились татары.Любой альтернативщик из числа татар способен легко мобилизовать 40-45% голосов



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  • 4 | 30.05.2019, 10:30 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37570 | Рейтинг: +5530,2
Мулдашев- психический больной.



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  • 5 | 30.05.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
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как все противно.
эти псевдовыборы с фальцификациями, которыми хабиров пользовался еще 16 лет назад ради рахимова в 2003году.



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я бы в коибы пошел - пусть меня научат



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Мулдашев мерил на точки глобусе льняной бечевкой?
Он вполне контролирует себя



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  • 8 | 30.05.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 30.05.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
как все противно.
эти псевдовыборы с фальцификациями

===============

Всем всё давно понятно. Ну, разве что кроме Хруля (со всем уважением).

Губеров и глав районов надо именно назначать. Тогда и отвечать за ставленников должен будет Главный по стране вкупе с Политсоветом ЕР.

А то вон, в Хакасии глава района некто Сергей Зайцев хрен кладёт не только на народ, но и отправляет кулаком в партер журналиста ВГТРК. Потом заявляет, что-де его избрал НАРОД - и пошли все подальше.

Примечательно, что Матвиенко и иже быстренько открестились от грубияна -
и опять все чиновники белые и пушистые. Остались только "слуги народа".

Вот пусть назначают. Нечего народом прикрываться. Всё равно избиратель ничего не решает.



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  • 9 | 30.05.2019, 11:30 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 179 | Рейтинг: +10,5
Независимые и самостоятельные кандидаты на пост Главы будут. Трудно им будет, но шансы есть. Поддержим?!



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  • 10 | 30.05.2019, 11:55 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3587 | Рейтинг: -289,2
Всем несогласным надо поддерживать одного кандидата, иначе голоса рассеяться, а за Хабирова мобилизуют бюджетников, кое-что припишут и он наберёт голоса.

Надо всем голосовать за кандидата КПРФ, тогда будет толк.



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  • Наблюдатель
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  • 11 | 30.05.2019, 12:02 | Автор: Виктор
    Публикации: 166 | Комментарии: 1776 | Рейтинг: +487,5
Выборов нет. В нарушении основ Конституции РФ и РБ.

Есть имитация. Спецоперация. С недопуском конкурентов.

С узурпацией института выборов, сми, ТВ, всей вертикали власти, и судов и всех, кто обязан защищать Конституцию и законы.

Выборы Радия Хабирова вообще незаконны. Полностью.

Башкортостан все более лишается основ демократии и идет по пути к авторитарному режиму.

Политическая оппозиция раздавлена еще Шакировым и Рахимовым.

Выборов нет. Увы. И долго не будет



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  • 12 | 30.05.2019, 12:10 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64214 | Рейтинг: +12170,2
Для этого Навальный придумал "Умное голосование" - за которое сейчас закрыли Леонида Волкова - и не на 20 суток. а стопудово - подводят под уголовку - т.е. на долго. А именно он занимается разработкой этого проекта.
Принцип его таков: поддержать любого у кого поддержка выше, чем у остальных - не важно кого, хоть зюгановца, хоть жириновца, хоть васю пупкина с раёна. То есть максимально отобрать голоса у едораста в пользу ХЗ-кого...
НО! в б-стане это не прокатит - и сами знаете почему: СРАдий - отец этих самых технологий фальсификаций, и протоколы уже готовы - с количеством "пришедших" на УИКи и "отдавших" голос за эту мразь.

Одно скажу - кто может, способен - идите в наблюдатели и считайте поголовно всех пришедших на УИК. Ведите съемку... с собой побольше внешних аккумуляторов для гаджетов - при этом - одного телефона - мало. Телевоном будете пользоваться для связи с внешним мировм. Возьмите пару-тройку. Или видеорегистратор из машины.С дополнительным флэш-накопителем(помимо аккумов).
Можно б было какие-то встроенные камеры(в очки, ручки, пуговицы, значки и т.д.), но за них можно сесть, как за шпионское оборудование - и надолго. Если их заприметят...



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  • 13 | 30.05.2019, 12:14 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3587 | Рейтинг: -289,2
Без паники, Золоторев.

Прошлой осенью на выборах оппозиция дола бой, с нормальным результатом.

Нынче народ ещё больше возмущен. Поэтому надо идти и голосовать за кандидата от КПРФ.



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  • 14 | 30.05.2019, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Башкирии депутаты восстали против назначенца Администрации Главы РБ.

Большая часть депутатов Баймакского райсовета выступила против исполняющего обязанности главы района.

Заместитель руководителя Администрации Главы РБ Динир Ахмедьянов сегодня утром срочно выехал в Баймак. Причиной такой командировки стал демарш районных депутатов, которые не желают утверждать в качестве главы администрации района Фаниса Аминева. Процедура должна была состояться завтра, однако сейчас она под угрозой срыва.

Накануне десять депутатов райсовета направили на имя врио Главы РБ письмо, в котором вкратце говорят о причинах своего демарша и требуют встречи с Александром Сидякиным. Имя руководителя Администрации Главы РБ звучит не просто так. Фаниса Аминева они считают креатурой министра экологии Мирхайдара Фаткуллина и первого замруководителя Администрации Рината Баширова. Динира Ахмедьянова всерьез в нынешней конфигурации власти мало кто воспринимает.

Депутаты пишут, что Фанис Аминев им хорошо известен своими человеческими и деловыми качествами. Их они оценивают весьма скептически. Кроме этого, депутатскому корпусу Баймакского района известно о возбуждении уголовного дела по фактам хищения средств при благоустройстве объектов в райцентре. Другие факты сомнительного руководства Аминева народные избранники готовы рассказать при встрече с Александром Сидякиным.

Сами депутаты рассказывают о беспрецедентном давлении, которое на них оказывается со стороны Администрации Главы РБ, однако они не намерены уступать. Из 17 депутатов 14 человек не настроены голосовать за назначение Аминева. Некоторые из них даже попытались участвовать в конкурсе на замещение должности главы района. Однако зеркально повторилась ситуация как в Кугарчинском районе.

- Нас просто тупо завалили на экзамене, а Фанису Аминеву, подозреваю, были заведомо известны все вопросы и ответы комиссии. Очень неприятно и гадливо, - комментировал процедуру конкурса депутат Идель Султанов.

Напомним, что пару лет назад депутаты Кугарчинского района смогли добиться ухода главы района Фарита Мусина. Этот кризис больно ударил по авторитету не только главы района, но и Администрации Главы РБ. Сейчас в Баймакском районе складывается схожая ситуация. Продавливание фигуры Фаниса Аминева через давление на депутатов рискует стать пирровой победой для Администрации, которая нанесет еще больший вред авторитету руководства республики. Симптоматично, что баймакский демарш случился лишь спустя полгода после возвращения Радия Хабирова в республику.



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  • 15 | 30.05.2019, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Кухарка вы все время пишете о недостатках нашего государства, что мы не можем построить нормальную страну чтобы все работало более менее и люди были бы довольны своей жизнью, приносили бы пользу своей Родине и жили бы как в соседних хотя бы как в прибалтийских государствах. Вопрос почему столько лет мы не можем построить нормальное демократическое государство? Может множество народов разных национальностей мешает?



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  • 16 | 30.05.2019, 13:01 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64214 | Рейтинг: +12170,2
Вопрос почему столько лет мы не можем построить нормальное демократическое государство?
____________________________________
Ответ: потому что в 1917 быдло захватило власть и устроило геноцид - истребляли интеллектуалов, трудоголиков, так называемых - кулаков - почитайте "Поднятую целину" - свежим взглядом. Тот же Яков Лукич - его зажиточность зижделась на его трудолюбии, рачительности, хозяйственности и его сыновьях, которые брали в жены - под стать себе, крепких и трудолюбивых девок. А в батраки к ним нанимались САМИ в сезон - чтобы подзаработать. Хопровы - бездетные трудоголики безо всяких батраков - были так же раскулачены, не смотря на то, что Хопров воевал за Красную Армию. И сравните с лентяями Щукарями, тоже бездетными. немогущими прокормить даже самих себя - пи@доболами. Затем посмотрите на Нагульнова, Давыдова... вот характеристики их из википешки про роман:

Семен Давыдов — главный герой, бывший моряк и бывший же рабочий Ленинградского завода. Представитель движения двадцатипятитысячников. Изображается как «правильный» коммунист и стереотипный герой гражданской войны. Радикально настроен в отношении «контры», является инициатором раскулачивания зажиточных крестьян в Гремячем Логу. Одновременно с этим несколько нерешителен и весьма тактичен. В конце первой книги начинает любовные отношения с бывшей женой Макара Нагульнова, из-за которых первую половину второй книги пребывает в нерешительности и расстроенных чувствах и даже практически забрасывает руководство колхозом. В обеих книгах на словах делает больше, чем на практике. Во второй половине второй книги девушка с Гремячего Лога по имени Варвара признается ему в любви и он, не разделяя её чувств, обещает на ней жениться. Курит, иногда пьёт, имеет выбитый «по пьяному делу» зуб и крайне неприличную татуировку на животе. Убит Половцевым и Лятьевским.

Макар Нагульнов — секретарь Гремяченской партячейки, описывается одним из персонажей как человек с характером «из одних углов и все они острые». Один из знаковых персонажей произведения. Ветеран Гражданской войны, где, судя по поведению, несколько повредился рассудком. Имеет крайне леворадикальные взгляды и частенько перегибает палку. Имеет признаки социопата. Фанатично предан коммунистической идеологии и идеям Мировой Революции, с целью содействия которой во второй части даже принимается учить английский язык. Убеждённый мизогин, хотя и женат на Лукерье Нагульновой. Рогоносец, поскольку жена ему изменяет в открытую и называет теленочком. Ближе к середине первой книги выгоняет жену из дома из-за постоянных измен последней, а также потому, что считает, что брак не для партийных. Фанатично поддерживает идею создания колхоза в Гремячем Логу, ради чего идёт на самые отчаянные меры, доходя до прямых угроз и избиений единоличников, что во второй половине первой книги приводит ко временному исключению из партии. В то же время не лишён и некоторого, хотя и весьма своеобразного, благородства. Очень тяжело переживает выход статьи И. В. Сталина «Головокружение от успехов». Убит Половцевым и Лятьевским.

Ну и? Нравятся? И - кстати - наверняка были бы репрессированы "своими" же, позже - в 37-38-е, если бы дожили.



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  • 17 | 30.05.2019, 13:07 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 3587 | Рейтинг: -289,2
Вопрос почему столько лет мы не можем построить нормальное демократическое государство?
_____________
Потому, что не добили контреволюционный элемент и вредителей.



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  • 18 | 30.05.2019, 13:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64214 | Рейтинг: +12170,2
Может множество народов разных национальностей мешает?
_____________________________
США изначально строился на гражданах туевой хучи национальностей...

В Роччии около 190. а сколько в США - найти не удалось, но предположу. что столько, сколько национальностей вообще существует на Земле))))



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  • 19 | 30.05.2019, 13:29 | Автор: юнг
    Публикации: 144 | Комментарии: 37570 | Рейтинг: +5530,2
Потому, что чекисты захватили власть и не хотят уступать!



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  • 20 | 30.05.2019, 13:34 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1305 | Комментарии: 64214 | Рейтинг: +12170,2
15-му.

Кстати Виталий Буркин. пишет о "краже века" в Б-стане и указывает именно на то, о чем я сказала - отрицательная селекция и плоды "воспитания" всего населения бывшего СССР:

Виталий Буркин
14 ч.
Кража 23 миллионов кассиром банка из Салавата получила восторженное рукоплескание большинства населения. Журналисты обращаются к вопросами к психологам, но они здесь ни причём. На самом деле все просто.
Все дело в том, что все мы являемся наследниками Советского союза. А союз не являлся государством - он был большой, огромной зоной. Все население в нем делилось на администрацию и зеков. Причём деление это было сложным. Все зависело не от социального положения человека , а от его места в иерархии. Как в зоне. Человек мог быть уважаемым врачом, учёным и даже чиновником, но относиться к зекам. А какой-нибудь водитель прокурора- к администрации. Потому что этот водитель мог раздавить любого профессора как клопа. Если ты не смог кого-то нагнуть, унизить, зачморить - ты лох. И наоборот.
Ровно тоже происходит в России. У нас нет власти и граждан - есть администрация и зеки с лагерной иерархией и понятиями. Для самоутверждения нужно кого/ то наколоть, зачморить. Если человек хотя бы отмотал пробег или скрыл дефект при продаже машины, он уже крут. Он поднялся в иерархии.
Ну а теперь вернёмся к этой кассирше. Она между прочим наколола ни кого/ нибудь, а администрацию, причём высших ее представителей - гэбэшный банк. Просто нагнула. По злому. И не имеет никакого значения, будет ли она задержана или нет. Теперь она наверху. А потому и заслужила признания в этой среде.



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