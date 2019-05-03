Госзакупки Башкирии: Содержание парков и скверов, закупка школьных автобусов и пиар для власти

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за I квартал 2019 года. 1. 368 миллионов на реконструкцию здания Сибайского концертно-театрального объединения. Управление капитального строительства Башкортостана выделило 368 млн рублей на реконструкцию здания концертно-театрального объединения в Сибае. Победитель был выбран 22 января — им стало московское ООО «Равелин». Его директором является Вадим Линник.Контракт был подписан 4 февраля, выполнение работ должно завершиться лишь к концу 2020 года — в ноябре. В 2019 году на эти цели будет выделено 211,6 млн рублей, в 2020-м — еще 156,4 миллиона. Известно, что без привлечения субподрядчиков «Равелин» должен будет провести земляные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций, устройство кровли, фасадные работы, внутренние отделочные работы.2. Содержание скверов и парков в Уфе за 222,6 миллионаТем временем в Уфе на содержание и техническую эксплуатацию парков, скверов, аллей, бульваров, садов и улиц города муниципальное Управление коммунального хозяйства и благоустройства выделило 202 млн рублей. Заявки принимались с 11 по 28 января, аукцион состоялся 31 января.Исполнителем стало уфимское МУП «Горзеленхоз» — единственное предприятие, подавшее заявку на участие. Отметим, что впоследствии, в середине мая, стороны пришли к соглашению об увеличении объема работ, в результате чего стоимость контракта выросла еще на 20 млн — до 222,6 млн рублей.Всего в списке объектов — 80 скверов, парков и территорий. Среди них, к примеру, сквер у кинотеатра «Искра», площадь имени Ленина, сквер по улице Зорге, Непейцевский дендропарк, парк культуры и отдыха Демского района. Лидерами по высадке цветов станут проспект Октября и проспект Салавата Юлаева — здесь появится около 280—290 тысяч растений. Всего же будет высажено 2 млн цветов. Работы должны быть выполнены до конца года.3. Структура ФСИН отремонтирует «Кашкадан»А вот уфимский парк «Кашкадан» ожидает капитальный ремонт. Управление капитального строительства города выделило на эти цели 173 млн рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 7 февраля, причем, что интересно, им стала структура ФСИН — ФГУП «Управление строительства №3».Контракт должен быть исполнен до 30 июня 2019 года. За это время потребуется провести работы, связанные с архитектурными решениями элементов благоустройства, капремонтом общественного туалета, спортивной зоны трибуны, сцены и павильонов, а также ливневой канализации, оборудовать доступ инвалидов к амфитеатру, заняться озеленением и обустройством.4. 59 автобусов для школ регионаВ середине февраля стало известно, что Министерство образования Башкортостана покупает на 123,6 млн рублей автобусы малого класса для перевозки детей. Информация об аукционе появилась 15 февраля, заявки принимались до 4 марта, а аукцион состоялся 11 марта. Поставщиком стало ООО «Южуралавто».Всего Минобр закупил 59 автобусов малого класса на 21 место, желтого цвета. Контракт предполагает поставку автобусов в 56 учреждений образования, включая восемь школ в Уфе. Подробные требования в документации отсутствуют, но известно, что стоимость каждого автобуса составляет около 2,1 млн рублей.5. Полеты с тепловизором над объектами «Башнефть-добычи»ООО «Башнефть-добыча» в феврале заказало за 117,8 млн рублей аэромониторинг трубопроводов с применением беспилотных летательных аппаратов. Информация появилась на электронной торговой площадке ТЭК-Торг в секции «Роснефти» 20 февраля. Но в итоге рассмотрение вторых частей заявок было продлено до середины мая. Информация о результатах конкурса отсутствует.Контракт предполагает периодический воздушный мониторинг объектов нефтедобычи для получения информации о них и территории производственной деятельности. Задачами являются обнаружение аварий, мест несанкционированных врезок, мест нахождения людей, а также оценка состояния воздушных переходов, узлов арматуры и прочее. Беспилотный летательный аппарат должен быть оснащен видеокамерой, фотокамерой и тепловизором (для использования в ночное время).6. 108 миллионов от «Красавиа» за обслуживание в УфеАвиакомпания «Красавиа» в середине февраля объявила, что заплатит 108 млн рублей за наземное и аэропортовое обслуживание воздушных судов в аэропорту Уфы. Закупка, соответственно, осуществлялась у единственного поставщика — АО «МАУ».Протокол закупки был составлен 12 февраля. Никаких подробностей о том, из чего будет состоять аэропортовое и наземное обслуживание, в документации не содержится. Штаб-квартира авиакомпании расположена в Красноярске, базовые аэропорты — «Красноярск» и еще один аэропорт там же — «Черемшанка». В основном флот авиакомпании состоит из Як-42Д. На сайте авиакомпании информации о рейсах в Уфу обнаружить не удалось.7. Наем машин скорой помощи с экипажемРеспубликанская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф собирались заплатить 80,4 млн рублей за наем транспортных средств с экипажем в целях оказания скорой медицинской помощи населению Уфы и Уфимского района. Информация об этом была обнародована 11 марта, заявки принимались до 27 марта, а аукцион состоялся 1 апреля. Победителем стало ООО «Автомобильная транспортная компания», предложившее оказать услуги на 5 млн дешевле начальной стоимости — за 75,1 млн рублей. Компания зарегистрирована в Уфе, на улице Кандринской в 2015 году.Услуги будут оказываться с 4 июля 2019 года по 7 июля 2021-го. Машины должны выезжать на вызов в течение 4 минут, приезжать на вызов — не более чем за 20 минут. Станции скорой помощи понадобится 14 автомобилей в смену: 12 — класса «B», два — класса «C». Всего услуги должны оказываться в течение 220 тыс. часов, по 341 рублю в час.8. Сельский дом культуры за 46 миллионовУправление капитального строительства Башкортостана в конце марта объявило о том, что потратит 45,7 млн рублей на строительство сельского дома культуры на 200 мест в селе Мурсалимкино Салаватского района. Заявки принимались до 15 апреля, аукцион состоялся 22 апреля. Победителем стало ООО «Башальянсстрой».Работы будут выполняться на улице Строительной, 15/1. Завершиться они должны до декабря 2019 года. Самостоятельно подрядчик должен устроить фундаменты и основания, возвести несущие конструкции, устроить кровлю, провести фасадные работы, внутренние отделочные работы, устроить наружные сети водоснабжения и канализации, благоустроить территорию.9. Набережную в Нефтекамске благоустроят за 31 миллионАдминистрация Нефтекамска собирается благоустроить набережную озера Светлое за 31,3 млн рублей. Об этом стало известно 30 марта. Заявки принимались до 17 апреля, а аукцион состоялся 22 апреля. Победителем было выбрано ООО «Строй-Дом», предложившее выполнить работы за 31,1 млн рублей. 6 мая стало известно о подписании контракта.Отметим, что уже 29 апреля на закупку была подана жалоба, ее автор — ООО «Руслан+». Компания считала, что комиссией заказчика нарушен закон о контрактной системе — «Руслан+» не допустили к участию в конкурсе. Однако 8 мая жалоба была отклонена.Работы должны быть завершены уже до 1 июля 2019 года. Известно, что на набережной появятся остановочный павильон, система видеонаблюдения, разборная сцена, 12 скамей-лежаков, 30 обычных скамей, шесть «умных скамей».10. 30 миллионов на освещение деятельности государственной власти регионаАгентство по печати и средствам массовой информации Башкортостана заплатит 30 млн рублей за создание телепередач о деятельности органов госвласти региона и их трансляцию в виде региональных вставок на общероссийских телеканалах. Об этом стало известно 20 марта. Заявки принимались до 11 апреля, рассматривались 18 и 25 апреля. Закупка финансируется из бюджета региона. Победителем стало ФГУП «ВГТРК».Услуги должны оказываться до 31 июля 2019 года. Всего потребуется создать телепередачи по тематике информационного вещания общей продолжительностью в 171 час, в том числе 25 часов на башкирском языке. Передачи с тематическим вещанием должны быть хронометражем в 87 часов, 42 из которых — на башкирском языке.